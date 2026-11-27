Тоже в детстве любила гостей и выбегала навстречу с вопросом: Вы когда уедете?

Меня бы устроил ответ - никогда, но все смущались и начинали оправдываться, мол мы ненадолго, на три дня всего))

Родители меня ругали, но я не могла с собой совладать)