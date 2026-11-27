16 историй о визитах в гости, которые оказались богаче на события, чем целый отпуск
Говорят, что в гостях хорошо, а дома лучше — но герои этой подборки точно готовы поспорить. Ведь только в гостях можно случайно забыть имя хозяина, перепутать солянку с тушеной капустой или попробовать загадочный «бабл-суп». Давайте вместе почитаем историй о том, что бывает, когда открываешь двери друзьям, родным и случайным знакомым.
- У нас однажды сын на свой день рождения (7 лет) позвал всех детей, кто был на площадке во дворе. Они все шли и шли, заполнили все комнаты в доме. Муж в опупении, потом еще мои родители пришли. Муж: «Что делать? Чем их кормить?» Я: «Спокойствие, только спокойствие! Гони в магазин, бери пачку вкусных сосисок, макарон и еще 2 тортика! И лимонад». Все наелись и опять ушли гулять. Незабываемый день рождения!
- У мужа есть друг с Кавказа, так он, когда бывает проездом в нашем городе, обязательно заглянет в гости и надарит столько гостинцев! Настоящую аджику, мед. И это еще он сам в гости зашел, понимаете? А что творилось, когда мы разок приехали к ним. Стол ломился просто.
Слева горы, справа горы, а вдали Кавказ!... (П.С. Собираюсь в этом году. Очень люблю Кисловодск💕)
- Теща любимая приехала в гости. Сварила 10-летнему внуку его любимый куриный суп.
Но случилась оказия! Лапши дома не оказалось! Теща положила в блюдо вместо лапшички найденный ею в ящике птитим. Кто не в курсе — это такая паста в виде шариков. Развариваются при желании до размера добротного гороха. Суп по вкусу ничем не отличается от того, что с лапшой.
Приходит сын домой со школы, с ним два друга-одноклассника. Портфели бросили — и на кухню. Там я в телефоне залипаю. И теща у плиты кулинарит. Отроки сходу: «Бабушка, кушать хотим, а можно нам ваш бабл-суп?!» Пауза. Я понял раза с третьего. Теща, мне кажется, не поняла до сих пор. Оказывается, парень рассказал в школе, что его бабушка готовит вкусный суп. И не просто абы какой, а бабл-суп! И даже свидетелей-дегустаторов привел! Наверное, в школе ему не поверили. Чтобы вы понимали, выглядит этот суп вот так:
- Приехала я в очередной раз к сестре, проездом к родителям нашим: она в городе, они в селе. У нее дочка трех лет, умница не по годам. Вечером укладываю ее спать, она спрашивает: «Когда ты уедешь?» Отвечаю: «Завтра рано утром». Ее ответ помню до сих пор: «Если в следующий раз решите приехать на одну ночь, то лучше не приезжайте: в гости едут как минимум на неделю, а не так — переночевать». Вот оно, гостеприимство.
Тоже в детстве любила гостей и выбегала навстречу с вопросом: Вы когда уедете?
Меня бы устроил ответ - никогда, но все смущались и начинали оправдываться, мол мы ненадолго, на три дня всего))
Родители меня ругали, но я не могла с собой совладать)
- Подруга позвала в Питер. В Питере у нее 2 квартиры, одну сдает. Обещала шикарную экскурсию по Питеру и поход в клуб вечером. Приехала. По пути на экскурсию зашли в ее вторую квартиру. Выяснилось, что я должна подруге помочь. Квартира после ремонта, надо выбросить мусор, а потом уж поедем Питер смотреть. Выяснилось, что мусора столько, что носили мы его на помойку полтора часа. Потом мыли полы, подоконники, ванну.
«Подруга» заботливо надела на меня рабочий халат. Маникюр я испортила. В клуб вечером пошли, но танцевать у меня сил уже не было. Питер я так и не видела, клевала носом, когда осматривали достопримечательности. Потом повторилась примерно такая же история с ее дачей. Я подумала, что история с квартирой — случайность. Нет, система. Но с дачи я сбежала, когда она попросила помочь. С подругой больше не общаюсь.
- Живу в Варшаве вдали от дома, только начала развивать свое дело с едой — и тут в гости приехал папа и привез книгу рецептов мамы. Папа сам толком не знает, откуда она вдруг нашлась. Открыла, с трепетом листала и читала забытый мамин почерк.
- У меня была история в детстве, моя бабушка на такое обиделась. Когда приходили к ней в гости, то она всегда ставила еду и всех угощала. По соседству жила девчонка, с которой общалась постоянно в детстве, пошла к ней в гости. Вдруг она говорит: «Ты посиди в комнате, жди, а я пойду поем». Бабушка на них реально обиделась — не потому, что я была голодная или они были обязаны, а просто чисто по-человечески: когда в гости приходят они или кто-то другой, всегда что-то предлагает, а тут даже чашку чая не предложили, еще так демонстративно: «Сиди и не выходи». Я маленькая была, не было какой-то обиды, даже и не поняла толком, но когда рассказала, помню возмущение взрослых, что это неправильно.
- Подруга жены со своим мужем пригласили в гости в субботний вечер. Поскольку это знакомые со стороны жены, помню только имя подруги — часто упоминалась в разговоре, муж же был когда-то давно упомянут вскользь, имя в памяти не отложилось. Естественно, перед тем как позвонить в дверь, я не попросил напомнить имя хозяина. И вот мы уже за столом, еда на тарелках, и начинается беседа ни о чем и обо всем, когда темы цепляются друг за друга случайным образом. И я понимаю, что это надолго и придется обращаться к хозяину по имени, которого я не знаю.
Хорошо сидим, решаю, что нет смысла под надуманным поводом выдергивать жену из-за стола в коридор, чтобы узнать искомое, тем более ее так усадили, что придется хозяевам вставать, стол двигать. В общем, беру телефон, открываю «Сообщения» — «Написать сообщение», набираю: «Как зовут хозяина?!» — и передаю телефон сидящей рядом жене, наивно полагая, что мы понимаем друг друга и она, прочитав, просто наберет имя и отдаст телефон обратно. Жена берет телефон и громко и старательно вслух читает: «Как зовут хозяина?» — после чего непонимающе и вопросительно смотрит на меня. На секунду повисает тишина, которую прерывает хозяин: «Саша». Хорошо, что люди были с юмором, посмеялись и продолжили общаться.
- Сноха рассказывала. Они только поженились, приехал к сыну друг в гости. Дело было примерно в 2009–2010 годах. Я не помню, насколько тогда уже были популярны помело, но, кажется, они дорого стоили. У сына квартира однокомнатная. Так что особо разместить друга было негде, выделили ему диван.
Не помню точно всей истории, главное, что купила сноха помело и оставила его «на завтра» на кухне. Вечером легли спать и слышат какое-то шебуршание от дивана. Ну, подумали, что на новом месте человек никак не устроится. Шуршание продолжалось. Наконец моим надоело слушать, решили узнать, в чем проблема. Включили свет. Оказалось, что этот друг утащил с кухни помело и пытался почистить его под одеялом и съесть.
Бедолага. Неужели в него влез бы целый помело? Оно же почти килограмм весит.🙄
«Зашел в гости, а там такие страсти кипят»
- Пришли в гости к родственнице. Стол накрыт, только сели — муж вдруг заявляет: «Мне срочно надо отъехать! Я быстро!» Я опешила: «Ты серьезно? Куда посреди праздника?» Он мнется, в телефон поглядывает. И тут на телефоне включается видео — там в нашей комнате на даче разлеглась кошка с малюсенькими котятами! У нас камеры установлены, чтобы за домом следить, и сработал датчик движения. Как она туда пробралась — загадка. Муж решил ехать проверить. В итоге через час вернулся с кошачьим семейством. Гости были в восторге.
- К нам в гости прилетела свекровь. Отвела сегодня детей в школу, думаю: лягу поспать. Потом решила, что как-то это некрасиво, и развела имитацию бурной хозяйственности по дому. Свекровь минут через 15: «Ты долго мотыляться тут собираешься? Иди спи!» Двух секунд мне хватило, чтобы оказаться в пижаме под одеялом.
- Приехал друг в гости. Накормил его борщом. Потом спрашиваю:
— Солянку будешь?
— Не, спасибо, я уже суп поел.
Накладываю себе солянки. Друг заглядывает в тарелку:
— О! Тушеная капуста с сосисками! Вот это я буду!
— Погоди. Ты же только что от солянки отказался!
— Так ты суп предлагал!
И тут до меня дошло: человек искренне считает, что солянка — это исключительно суп. А тушеная капуста с сосисками — это просто тушеная капуста с сосисками.
И в чем друг ошибается? Тушеная капуста с сосисками это действительно капуста с сосисками. Хорошая солянка куда сложнее.
- У меня тетушка готовила много и вкусно, лапшу резала тоньше спичек, очень вкусную, и всегда приговаривала: «Ешьте, ешьте, мне приятно вас накормить». За раз готовила и пироги, и жаркое, и лапшу — это все надо было съесть, а то обижалась, что мало едим. Скучаю по ней.
Моя мама тоже готовила очень крутое тесто на яйцах и молоке и нарезала тонюсенькую лапшу. Варила в курином бульоне без моркови, без картошки. Но до чего же вкусно было!!
- В моем детстве был случай: поехали мы с папой отдыхать в пансионат. Заведовал пансионатом друг папиного брата, и нас должны были встретить в аэропорту и привезти на место. Но случилась какая-то накладка, встречающих мы не нашли, а дело было уже к ночи. В итоге ночевали дома у совершенно постороннего местного жителя, с которым папа познакомился в самолете. И приняли нас там так, как никакие родственники сроду не принимали.
Опять мой комментарий удалили. А я опять напишу, что в истории Тётя из интернета пишет, что дело происходило в Абхазии. Не понимаю, почему нельзя упоминать эту страну?
- Мы с сестрой снимали в Батуми комнату у милой пожилой пары. Они нас забрали с вокзала, был дождь. Мы приехали к ним, разложили вещи и спросили, в какое кафе лучше сходить на обед. Хозяин дядя Мераб удивился: «Зачем кафе? Там моя Нино уже на стол поставила еду. Идите кушать. Небольшой скромный домашний обед, мы просто немного покушаем».
Это был действительно скромный обед — простая еда в виде овощей, мяса и домашнего хлеба. Но длился обед почти 5 часов.
Волевым усилием мы все-таки вышли из-за стола. Немного полежали. Смотрим — дождь закончился. Решили пойти погулять. Выходим в коридор, а Мераб спрашивает, куда это мы.
— Мы гулять, в какой стороне набережная?
— Какой гулять? Какая набережная? А ужин?
Но мы уже точно не могли есть и пошли на прогулку. Этих замечательных людей мы до сих пор вспоминаем с особой теплотой. По ощущениям, будто мы у бабушки с дедушкой побывали.
А вот еще подборка про радушных хозяев, которые для гостей достанут все — даже заветный сервиз из серванта.
Комментарии
Люблю статьи про еду. Пока читала аппетит разгорелся. Пошла, пообедала вкусненько. Хотя время уже 18.00, но у меня сегодня поздний обед. До статьи вообще не хотелось есть. А теперь я сытая и довольная, и спасибо за статью, Валерия!