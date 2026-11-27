Да, иногда очень хочется тишины. Чтобы никто тебе не писал, не звонил, не нужно было решать задачи 24/7, объяснять, повторять, расписывать. У кого-то этй задачу решает отпуск, длительный, или перерыв в работе, или смена деятельности. Однажды кофе покупала, милая лавочка, продают сладости, чай/кофе на развес, сервизы красивые для чайной церемонии у них там. Девчонки стоят, улыбаются, аромат стоит шикарный. Пока перемалывали мне кофе, сказала им, что работа мечты у них, наверное. Девочки прокомментировали, что в начале да, но потом этот запах кофе уже приедается и остается рутина, обычная работа. Подозреваю, в булочных так же)
Кто смог найти дело мечты, расскажите, как это. Может быть, я сама устала и автор меня зацепил историей, а есть те, кто проходил этап, как у меня.
Я устала от KPI и вечной гонки за показателями и ушла работать в библиотеку
Вчера созванивалась с двоюродной сестренкой (мы живем в разных городах), спрашиваю, что у нее нового, а она: «Да ничего особенного... Ну кроме того, что я устала от KPI и вечной гонки за показателями и ушла работать в библиотеку». Вот тут-то я и уронила челюсть... Ну и поворот!
Сестра всегда мне казалось нацеленной на карьеру и зарабатывание денег, я даже немного завидовала ее хватке. А теперь вдруг она заполняет формуляры книг, расставляет их на полках, вдыхая запах старых страниц — так кажется со стороны. Но Иришка говорит, что пока очень довольна, и это только стереотип такой, что в библиотеке ничего не происходит: на самом деле ей доверили вести книжный клуб, а еще они устраивают различные культурные мероприятия под эгидой библиотеки — у сестры как раз есть диплом культуролога.
Я спросила, почему вдруг решила уволиться, а она: «Понимаешь, из меня эти вечные недостижимые KPI все соки выжали, постоянно думала о работе, плакала по вечерам. Но после того, как наш суровый директор безжалостно уволил девочку-зумера, которая посмела уйти с работы вовремя, а не оставаться до ночи на рабочем месте, я поняла, что хватит — за меня о моем здоровье никто не побеспокоится».
«Напоследок решила уволиться так, чтобы меня запомнили. Пришла в последний день нарядная, с шариком с надписью „День увольнения“ и большим тортом, сделанным на заказ. Отрезала директору самый большой кусок, он самодовольно взял тарелку, взглянул на торт и застыл: на торте было написано: „Счастливо оставаться с вашими KPI!“. Не понравилась директору моя шутка, ну а мы с девочками знатно похихикали потом», — так описала мне Ирка день увольнения. Ну что ж, как говорится, ноль процентов осуждения, сто процентов понимания.
Я порадовалась за сестру и задумалась, что тоже бы не отказалась от какой-нибудь тихой работы. В библиотеке или в ботаническом саду. А может, в цветочной лавке или в маленькой пекарне. Ну или вовсе — что если уехать в деревню и там, например, варить сыр или собирать травы для ароматных чаев? А вы что бы выбрали?
Комментарии
Да, иногда очень хочется тишины. Чтобы никто тебе не писал, не звонил, не нужно было решать задачи 24/7, объяснять, повторять, расписывать. У кого-то этй задачу решает отпуск, длительный, или перерыв в работе, или смена деятельности. Однажды кофе покупала, милая лавочка, продают сладости, чай/кофе на развес, сервизы красивые для чайной церемонии у них там. Девчонки стоят, улыбаются, аромат стоит шикарный. Пока перемалывали мне кофе, сказала им, что работа мечты у них, наверное. Девочки прокомментировали, что в начале да, но потом этот запах кофе уже приедается и остается рутина, обычная работа. Подозреваю, в булочных так же)
Если зарплаты библиотекаря хватает на жизнь, то почему бы и нет. Пойду посмотрю на хх зарплаты библиотекарей