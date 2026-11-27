Да, иногда очень хочется тишины. Чтобы никто тебе не писал, не звонил, не нужно было решать задачи 24/7, объяснять, повторять, расписывать. У кого-то этй задачу решает отпуск, длительный, или перерыв в работе, или смена деятельности. Однажды кофе покупала, милая лавочка, продают сладости, чай/кофе на развес, сервизы красивые для чайной церемонии у них там. Девчонки стоят, улыбаются, аромат стоит шикарный. Пока перемалывали мне кофе, сказала им, что работа мечты у них, наверное. Девочки прокомментировали, что в начале да, но потом этот запах кофе уже приедается и остается рутина, обычная работа. Подозреваю, в булочных так же)



Кто смог найти дело мечты, расскажите, как это. Может быть, я сама устала и автор меня зацепил историей, а есть те, кто проходил этап, как у меня.