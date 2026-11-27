Так-то Мурило Бенисимо играл одновременно и Лукаса, который был приблизительно ровесником Деузы. Видимо, режиссёры не стали брать на роль Лео другого актёра, т.к. Лео - клон Лукаса и должен выглядеть как его точная копия
10 экранных семей, где актеров на роли отцов и детей разделило всего несколько лет
В фильмах и телесериалах актерам нередко достаются роли не по возрасту. Намазать грим, надеть парик, подключить язык тела — и зритель уже не сомневается, что перед ним мать взрослого сына. Хотя в жизни эти актеры почти ровесники, а кто-то из детей даже старше своей экранной мамы! Вот 12 таких примеров — от любимых старых сказок до голливудских блокбастеров.
Михайло Дмитриевич и Павла Петровна, «Женитьба Бальзаминова»
Режиссер фильма Воинов дружил с Вициным со студенчества и задумал роль под него еще в 1950-е, но съемки отложили на десять лет. Вицин сильно сомневался: ведь ему было 46, а герою — чуть за 20. Воинов предложил ему просто попробовать грим. Вицин примерил веснушки и кудрявый парик, и режиссер сказал: «Буду снимать!» Но актер все равно был недоволен и вздыхал, глядя на себя в зеркало. А маменьку Миши сыграла Людмила Шагалова, которая вообще-то была моложе своего «сына» на 5 лет, и поэтому поначалу тоже отказывалась от роли.
Махидевран и Мустафа, «Великолепный век»
Ай, как отлично выглядит Махидевран-султан, свежа как роза! Главный рецепт восточной красоты — всего лишь надо, чтобы твой сын был старше тебя на пять лет. Именно такая разница в возрасте у актрисы Нур Феттахоглу (1980) и Мехмета Гюнсюра (1975). А дело тут в том, что сюжет сериала охватывает десятилетия. Мустафу в детстве играли юные актеры, а взрослого — Мехмет Гюнсюр. Махидевран же все сезоны играла одна актриса. Так «сын» и оказался старше «матери».
Лоррейн и Марти, «Назад в будущее»
Роберт Земекис в своей трилогии вдоволь поиграл с возрастами героев: Лиа Томпсон пришлось сыграть Лоррейн, маму Марти Макфлая, и юной девушкой, и мамой взрослых детей. Сама актриса старше Майкла Джея Фокса всего на 9 дней: во время съемок им обоим было по 23 года. Когда спустя годы Фокс появился на обложке журнала для людей за 50, Томпсон пошутила, что, конечно, гордится своим «сыном», но испытывает смешанные чувства.
Деуза и Лео, «Клон»
Бразильский телесериал зрители помнят в основном по танцам Жади и ее метаниям между Саидом и Лукасом. Но, вообще-то, помимо этого там был и сюжет, давший название теленовелле. Актриса Адриана Лесса сыграла танцовщицу Деузу, мать Лео — того самого клона, созданного доктором Албиери. При этом исполнивший роль Лео Мурило Бенисио — одногодка Адрианы: мама старше своего экранного сына всего на пять месяцев!
Царица и Гвидон, «Сказка о царе Салтане»
Красавица Лариса Голубкина сыграла царицу, которой по из-за козней сестер пришлось отправиться в путь по морю-окияну с сыном на руках. И в этом сюжете юная внешность героини даже оправдана, ведь ее сын рос «не по дням, а по часам», и ступил на сушу уже взрослым. Олег Видов, который исполнил роль князя Гвидона, младше своей экранной матушки всего на три года.
Даша и Света, «Счастливы вместе»
Актрисы Наталья Бочкарева и Дарья Сагалова вполне могли бы на съемочной площадке «Счастливы вместе» исполнить роли сестер, ведь разница между ними — пять лет. В начале съемок Бочкаревой было всего 26! Но грим и костюмы сделали свое дело: Даша Букина действительно выглядит так, будто годится Свете в матери.
Лесничий и Золушка, «Золушка»
Многие знают, что Янина Жеймо сыграла Золушку, будучи более чем вдвое старше своей героини: Янине было 37, а Золушке — 16. Но этого совсем не ощущается благодаря таланту и звонкому голосу актрисы. Режиссер Надежда Кошеверова и сценарист Евгений Шварц писали роль именно под нее, ведь именно Янина и была главной музой картины. Вот так и вышло, что киношный папа Золушки, Василий Меркурьев, всего на 5 лет ее старше.
Марианна и Бето, «Богатые тоже плачут»
Сложная многосерийная история жизни Марианны и ее потерянного, а потом найденного сына Бето вынуждала напряженно прилипнуть к телеэкранам тысячи семей. При этом Гильермо Капетильо, сыгравший Бето, был младше Вероники Кастро всего на 6 лет: на съемках ему был 21 год.
Генри и Индиана, «Индиана Джонс и последний крестовый поход»
В третьем фильме про удачливого археолога Индиану Джонса на сцену выходит его ворчливый отец Генри в исполнении, как всегда, обаятельного Шона Коннери. И эта парочка с присущим серии задором разыгрывает классический сюжет о разнице поколений, хоть их и разделяет всего 12 реальных лет.
Кстати, Спилберг придумывал Индиану как замену Бонду: он мечтал снять фильм об агенте 007, но получил отказ. Поэтому отцом Индианы мог быть только сам Бонд. «Кто, кроме Бонда, достоин играть отца Индианы Джонса?» — говорил Спилберг в интервью.
Нейтири и Кири, серия фильмов «Аватар»
Когда на экраны вышел «Путь воды», многих удивил тот факт, что Кири, приемную дочь Джейка Салли и Нейтири, сыграла Сигурни Уивер. Когда вышел фильм, актрисе было 73 года, и девочку-подростка она играла с помощью технологии захвата движений. Ее экранные родители заметно моложе: Сэм Уортингтон — на 26 лет, Зои Салдана — на 28.
Возникает закономерный вопрос: зачем так усложнять? Но Джеймс Кэмерон хотел подчеркнуть связь героини Кири с Грейс Огустин, которую Сигурни играла в первом фильме. Сигурни пришлось много тренироваться, для того, чтобы изобразить настолько юную героиню — она активно занималась паркуром и даже научилась задерживать дыхание на шесть с половиной минут.
Подведем итоги
Чтобы было нагляднее, мы собрали все 10 экранных семей на одной картинке. Грим, парики и актерское мастерство творят чудеса: на экране разница в пару лет легко превращается в целое поколение. Какая экранная пара вас особенно удивила? А о ком вы уже знали раньше? Поделитесь в комментариях!
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