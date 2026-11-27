Режиссер фильма Воинов дружил с Вициным со студенчества и задумал роль под него еще в 1950-е, но съемки отложили на десять лет. Вицин сильно сомневался: ведь ему было 46, а герою — чуть за 20. Воинов предложил ему просто попробовать грим. Вицин примерил веснушки и кудрявый парик, и режиссер сказал: «Буду снимать!» Но актер все равно был недоволен и вздыхал, глядя на себя в зеркало. А маменьку Миши сыграла Людмила Шагалова, которая вообще-то была моложе своего «сына» на 5 лет, и поэтому поначалу тоже отказывалась от роли.