Про взаимоотношения тещи и зятя придуманы сотни анекдотов, а вот в жизни они бывают совсем другими — теплыми, добрыми, искренними. Одни вместе устраивают сюрпризы родным, другие обмениваются подарками и шуточками, а третьи оказываются близкими по духу людьми. В этой подборке вы найдете доказательства, что тещи и зятья могут стать лучшими друзьями и во всем поддерживать друг друга. А в конце статьи вас ждет бонус — история про комичную встречу тещи и ее учительницы русского языка.