Без разницы, кто нажмет кнопку на машинке. Но неужели так сложно проверить свои карманы перед киданием вещи в корзину? Почему их должен перепроверять кто-то третий? Ладно бы дети, но взрослые же люди.
Я не перепроверяю. Если кто-то что-то забыл, то очень жаль. До сих пор ни разу не забыли, кстати.
15 тещ и зятьев, которые давно играют за одну команду
Про взаимоотношения тещи и зятя придуманы сотни анекдотов, а вот в жизни они бывают совсем другими — теплыми, добрыми, искренними. Одни вместе устраивают сюрпризы родным, другие обмениваются подарками и шуточками, а третьи оказываются близкими по духу людьми. В этой подборке вы найдете доказательства, что тещи и зятья могут стать лучшими друзьями и во всем поддерживать друг друга. А в конце статьи вас ждет бонус — история про комичную встречу тещи и ее учительницы русского языка.
- У нас в семье всю одежду всегда стирала жена. Я решил взять на себя часть обязанностей и постирать свою одежду. Только вот забыл в кармане перманентный маркер и испортил несколько своих рубашек. Моя жена нажаловалась на меня своей маме, но теща просто пошла в магазин и купила мне 5 новых рубашек и брюки. Люблю ее!
Без разницы, кто нажмет кнопку на машинке. Но неужели так сложно проверить свои карманы перед киданием вещи в корзину? Почему их должен перепроверять кто-то третий? Ладно бы дети, но взрослые же люди.
- На День святого Валентина тесть каждый год дарил теще розы, шоколадные конфеты и другие сладости. А в прошлом году его не стало. Жена очень переживала, что теперь мама останется без его подарка. И тогда я купил все то же самое, по дороге на работу заехал к теще и, пока ее не было дома, открыл дверь (у меня свой ключ) и оставил подарки. Теща быстро меня вычислила и написала: «Дюк рассказал, что ты заходил». Дюк — это ее собака. Я ответил: «Не знаю, зачем он тебе это сказал. Это неправда!» В общем, думал, мы с Дюком друзья, а он мои секреты выдает!
- Моя теща была золотым человеком, относилась ко мне очень тепло. Как-то раз встречаемся с ней перед роддомом: жена тогда должна была родить нашу первую дочку, и, кажется, как раз в мой день рождения! И теща меня спрашивает, что я хочу на днюху. А я ей: «Трубочки вафельные!» И на день рождения она торжественно вручила мне новехонькую электровафельницу. До сих пор эта вафельница в моем личном распоряжении. Только я пеку трубочки для семьи!
«Теща рисует пейзажи, а я в шутку прифотошопливаю к каждому из них динозавра»
- Пока мы делали ремонт, пришлось пожить у моей мамы. Муж сказал: «Я только спать прихожу, справимся!» Как-то утром собирается он на работу. Слышу вдруг из ванной мамин крик: «Ага, я тебя поймала!» Бегу, а там картина маслом: стоит мой муж и в руках держит бутылку жидкого мыла. Оказалось, что он каждый день доливал мыло в бутылку, чтобы она полная была, ну вот пунктик — такой он у меня эстет. Мама застала его за этим — дверь в ванную он не закрывал, просто руки после завтрака зашел помыть. А мама смеется: «А я так же с гелем для душа делаю!» В общем, так завязалась их дружба. Как их команду назвать, я даже не знаю.
- У нас гостила моя теща. Как-то раз мы с ней проснулись пораньше, пока жена еще спала, и сели пить чай. Мы любим поболтать, у нас теплые отношения. Я спросил, что бы она хотела получить в подарок на свой день рождения, она помолчала секунду и, улыбаясь, сказала: «Чтобы ты был лучшим мужем». Я пошутил: «А что, на меня много жалоб поступает?» Я думал, что она просто поддразнивает меня, но потом задумался. А в последнее время я и правда стал уделять жене и маленькой дочке меньше внимания, так как развиваю свой бизнес. Жена меня полностью поддерживает, но я подумал, что теща права. В итоге я пересмотрел рабочий график, часть задач передал помощнику и стал больше времени проводить с семьей. Не знаю, шутила тогда теща или нет, но подарок ей, кажется, удался.
«Теща сделала мне вот такой подарок!»
- Когда мы с будущей женой познакомились, мне было 17, а ей 19. Теща считала меня несерьезным мальчишкой. Провстречались мы 5 лет, и я сказал теще, что хочу жениться на ее дочери. Она сурово отрезала: «Ну, можешь попробовать, но я уверена, что ничего не выйдет. Ты ей не подходишь». Я очень переживал, но мы все равно поженились. А три года назад она извинилась передо мной за те свои слова и сказала, что никогда не видела, чтобы кто-то любил другого так сильно, как я люблю свою жену. Это был лучший комплимент в моей жизни!
- Женился я на настоящей красавице. Но характер... ну, скажем так: дома было ощущение, будто живешь в стихийном бедствии. Зато в комплекте с этой роскошной катастрофой шла ее мама — моя теща. И вот тут началось самое неожиданное. Теща оказалась женщиной мечты: мудрая, спокойная, с голосом, от которого сразу хочется укутаться в плед. Настоящая мама. Я ее сразу полюбил. В санаторий отправлял, на отдых брали всегда с собой. Когда с женой ссорились, теща меня поддерживала как могла. Но мы все-таки развелись. Я очень переживал, что потеряю тещу. Но мы продолжаем общаться, как ни в чем не бывало. Встречаемся, болтаем, как старые друзья. Я ей все так же финансово помогаю, приглашаю в отпуск — отдельный номер, как всегда. Моя новая девушка поначалу смотрела на это как на аномалию. Но потом они поближе познакомились, и она сдалась. Теперь они могут часами на кухне сидеть, шептаться, смеяться. И вот когда я увидел, как они сговорились, будто всю жизнь знакомы, понял, что пора снова жениться.
«Муж на мой день рождения спелся с моей мамой и устроил целый квест!»
- Муж обожает необычно дарить подарки. На мой день рождения он сначала отправил меня на дачу, где я нашла ящик с запиской «Здесь была теща». Следующее задание привело к маме, которая вручила мне новую подсказку и отправила домой. Там в почтовом ящике лежала огромная шоколадка. Я уже начала ворчать: «Хоть бы конфетки в задания клал!» И тут выясняется, что мне снова надо к маме! Она встретила меня тортом, а под ним спрятала очередную подсказку. Пришлось искать в маминых шкафах. Там я нашла еще шоколадку. И вот я разворачиваю эту большую «шоколадку» из почтового ящика, а внутри — коробочка с новеньким телефоном! Такой классный день рождения устроили мне эти два заговорщика!
«Теща сделала вышивку по мотивам моей любимой игры и подарила мне. Я как раз хотел такую. Теперь ее работа украшает нашу гостиную»
- У моего папы с тещей разница всего 16 лет, но он всегда называет ее мамой. Они живут в атмосфере взаимоуважения, помощи и невмешательства. И зная, что характер у дочери бывает тяжелым, бабушка часто вставала на сторону папы в ссорах. За что еще более любимой тещей становилась!
- У моей сестры есть бывший муж. Так он к моей маме каждый год в отпуск ездит. И мама с отчимом его принимают всегда. Там деревня, рыбалка, благодать...
- У товарища похожая история, только он вообще буквально живет у тещи, уже несколько лет. У него своя квартира, а у тещи загородный дом. Она женщина пожилая, он помогает ей и у него еще там мастерская своя, так что он там чаще ночует, чем в своей квартире!
Бонус
- С тещей поехали на рынок закупить продуктов. Ей 74. Хожу по рынку, смотрю — стоит она с какой-то бабулькой общается, теща ее за руку держит, смеются прям так задорно. Я к ним подошел, стою позади. Пообщались они и говорят друг другу: «Ну по́ка».
Отходим, теща рассказывает:
— Учительница моя по русскому языку.
— Ого, сколько ж ей лет?
— Да кто ее знает, лет сто, наверное.
— А «по́ка» что значит?
— А это мы писали что-то на уроке, и надо было ударение расставить. И я в слове «пока́» ударение на «о» поставила. Вот она меня и дразнит с тех пор.
Вот такая замечательная история!
А вот и еще несколько статей с жизненными историями про родню:
Комментарии
Был то-ли анекдот то-ли история давняя, где муж развёлся с женой и женился на тёще)