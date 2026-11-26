Я такой: «О-о, вот это ты мне напомнил. Сейчас уточню у нее». Подошел к маме, мол, помнишь Гену? Она улыбнулась:

— Конечно, а что случилось?

— Да так, нужно его выручить, костюм для утренника сшить.

— Хорошо, пусть приезжает.

Перезвонил Генке, мол, все ништяк, приезжай к нам на выходных, все готово будет. Приехал он в субботу утром с большими чемоданами. Сидим, разговариваем. Тут заходит мама, вся такая счастливая, а в руках у нее наш старый семейный альбом. Садится с нами за стол и начинает рассказывать историю: «Переехали мы тогда из Тбилиси во Владикавказ. Жили у брата моего. Ходил ты там в школу, осваивался, все как у всех. А на носу праздники. Пришла домой, спрашиваю у тебя: „Сыночка, а ты бы кем хотел быть на утреннике?“ И тут моментально слышу: „Д’Артаньяном. Мы с дядей недавно смотрели фильм. Хочу быть таким же!“» А потом достает из альбома вот эту фотографию и смеется:

— Помнишь?

— Помню. Это был самый лучший наряд, — говорю я и крепко ее целую.

Вот такая красота у нее получилась. А как перстень идеально подобран!