Серьезно? 20 лет не виделись и тут он звонит из-за костюма на утренник...
Это даже не смешно
Друг детства вспомнил, как мама шила нам костюмы на утренники, и приехал за таким же для сына
Позвонил мне недавно друг детства, живет он в другом городе, лет 20 уже не виделись. Говорит: «Выручай, надо ребенку сшить костюм. Помню, что тетя Жанна (так зовут мою маму) увлекается шитьем, и в детстве, когда мы еще учились в школе, часто шила нам разные клевые костюмы».
Я такой: «О-о, вот это ты мне напомнил. Сейчас уточню у нее». Подошел к маме, мол, помнишь Гену? Она улыбнулась:
— Конечно, а что случилось?
— Да так, нужно его выручить, костюм для утренника сшить.
— Хорошо, пусть приезжает.
Перезвонил Генке, мол, все ништяк, приезжай к нам на выходных, все готово будет. Приехал он в субботу утром с большими чемоданами. Сидим, разговариваем. Тут заходит мама, вся такая счастливая, а в руках у нее наш старый семейный альбом. Садится с нами за стол и начинает рассказывать историю: «Переехали мы тогда из Тбилиси во Владикавказ. Жили у брата моего. Ходил ты там в школу, осваивался, все как у всех. А на носу праздники. Пришла домой, спрашиваю у тебя: „Сыночка, а ты бы кем хотел быть на утреннике?“ И тут моментально слышу: „Д’Артаньяном. Мы с дядей недавно смотрели фильм. Хочу быть таким же!“» А потом достает из альбома вот эту фотографию и смеется:
— Помнишь?
— Помню. Это был самый лучший наряд, — говорю я и крепко ее целую.
Вот такая красота у нее получилась. А как перстень идеально подобран!
Серьезно? 20 лет не виделись и тут он звонит из-за костюма на утренник...
Вечер пролетел незаметно, мы еще долго сидели, вспоминали былые времена. За последние пару лет это был, пожалуй, самый теплый вечер из всех. А мама по итогу решила сшить для друга костюм какого-то самурая из игры, потому что это был его любимый персонаж. На следующее утро друг уехал, потом звонил еще несколько раз, мол, сын в восторге.
А на днях я сам полез в этот альбом и нашел там еще много забавных фотографий. Среди них была и вот эта. Помню, как в детском саду мама шила мне этот костюм. Долго думала, а потом решила сделать что-то среднее между костюмами Арлекина и Пьеро. Работала весь день, а меня и близко не подпускала, мол, всю красоту попортишь. В тот вечер я все не мог уснуть в предвкушении.
На следующее утро я увидел костюм. Для меня это был целый праздник. На утреннике мой наряд похвалил даже сам воспитатель. Сейчас вспоминаю это и думаю: какая же у меня крутая мама!
Вот такие теплые воспоминания на меня нахлынули, а все благодаря другу. Обязательно делитесь своими фотографиями из семейных альбомов, жду их в комментариях.