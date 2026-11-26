10 бытовых вещей, которые в других странах обычное дело, а для нас — открытие
Холодильники, вешалки для одежды, щетки для обуви и прочие штуки, которыми мы пользуемся каждый день, по всему миру выглядят примерно одинаково. Но при этом в каждой стране найдется какая-нибудь бытовая вещь, которую сложно встретить в других краях. Например, в Японии овощечистки надеваются на руки, а в Швеции посуду моют салфетками. Причем некоторые такие штуки действительно упрощают жизнь, и их хочется прикупить себе домой.
В Японии овощи и фрукты чистят перчатками
Срезать кожуру с картошки или морковки можно ножом или овощечисткой. Мне лично по душе второй вариант, потому что дело идет быстрее. Но в любом случае корнеплоды надо сначала отмыть от налипшей грязи, потом почистить, а затем ополоснуть еще раз. А вот в Японии придумали способ совместить мытье и чистку.
Для этого процесса они используют перчатки с рельефной поверхностью. Картошку просто трут руками в этих перчатках под струей воды, и тонкая кожура легко счищается. Звучит как план. Только, мне кажется, этот способ больше подходит для молодого картофеля. Я с трудом представляю, как перчатками можно соскрести толстую кожуру.
- Сестра с мужем Таро живут в Японии. Гостила у них, решила тушеные овощи приготовить. Пыхчу с овощечисткой над картошкой и морковкой. Заходит Таро, давай руками махать: «Что ты делаешь? Час так провозишься!» Что не так? А он вдруг из шкафа достает резиновые перчатки с веселыми пупырышками. Попробовала я ими овощи почистить и дело веселее пошло. Привезла с собой такой комплект.
В Южной Корее одежду освежают в специальном шкафу
Чтобы не отчищать костюмы, рубашки и другие наряды каждый день от мельчайших следов пыли и въевшихся запахов, их не стирают, а отправляют в паровой шкаф. Этот бытовой прибор с помощью пара и вибрации отлично освежает одежду. Неплохая альтернатива химчистке или стиральной машинке. Да и места в квартире он занимает немного.
А благодаря этому агрегату отправлять вещи в стирку нужно не так часто. К тому же шкаф с помощью пара удаляет все складочки и заломы на ткани. Я к глажке отношусь без особой любви, и теперь искренне мечтаю о такой штуке.
- Подружка живет в Корее, позвала меня в гости. В первый день она умчалась на работу, я осталась одна. Позавтракала хлопьями, решила молоко в холодильник убрать. Ставлю его туда, закрываю дверь, а холодильник как давай скакать! Звоню подружке, а она смеется и говорит: «Ты молоко в паровой шкаф засунула, доставай его, пока он тебе молочный коктейль не сделал. А холодильник рядом стоит во встроенном шкафу!» И правда, я спросонья и не заметила, что в «холодильнике» других продуктов не было.
В Китае сковородка сама обжаривает вашу еду
В китайских магазинах продается множество гаджетов, о назначении которых с первого раза и не догадаешься. Например, тут можно купить глубокую сковородку, которая сама обжаривает еду. Внутренняя часть емкости в процессе готовки вращается, как бетономешалка, поэтому овощи и мясо постоянно переворачиваются и не пригорают.
Отличный вариант для тех, кто постоянно убегает от плиты и забывает помешивать блюдо в сковородке. У меня из-за этого вечно что-нибудь пережаривается.
В Великобритании сушилки подвешивают под потолок
Напольная сушилка — штука удобная, а потому обнаружить ее можно почти в каждой квартире. Чтобы белье сохло быстрее, ее нужно просто поставить поближе к батарее или около окна. Правда, в разложенном состоянии эта штука занимает довольно много места. Да и белье в холодное время года сушится довольно долго.
В Англии придумали, как сэкономить пространство и заодно ускорить процесс. Они просто используют подвесные сушилки, которые располагаются прямо под потолком. Воздух там теплее, и влага из одежды испаряется быстрее. К тому же сушилка никому не мешает.
Британцы открыли для себя бельевые веревки в квартире?). Вспоминается фильм с А.Райкиным "Волшебная сила искусства")).
В Японии каждый знает, где лежит его зонтик
Во всем мире перед входом в некоторые магазины и другие места общественного пользования установлены подставки для зонтиков или зонтичницы. В них можно оставить намокший зонт, чтобы не закапать пол в помещении.
Главное, чтобы другой посетитель не захватил ваш аксессуар по ошибке. Поэтому в Японии придумали ячейки с замками для хранения зонтов. С помощью этих устройств каждый зонт гарантированно дождется своего хозяина.
В Финляндии вместо придверных ковриков используют щетки
С наступлением холодов, когда улицы зарастают сугробами, перед тем как войти в квартиру, приходится хорошенько потопать ногами. Потому что придверный коврик не слишком помогает избавиться от прилипшего к подошвам снега. Если же этот обязательный танец не исполнить, в прихожей появятся лужи грязной воды.
Поэтому в Финляндии перед входом в частные и многоквартирные дома устанавливают специальные щетки. Одна находится снизу, а две — по бокам, причем расположена вся конструкция под небольшим уклоном, чтобы обувь было чистить проще. Если поелозить по этим щеткам ботинкам, грязь и снег быстро отлипают.
В Италии вместо чайников используют микроволновки
В Италии электрический чайник удастся найти далеко не в каждом доме. Дело в том, что здесь большей популярностью пользуется кофе, а для его приготовления этот бытовой прибор обычно не нужен. Чтобы быстро нагреть воду, подходящую емкость с жидкостью просто ставят на короткое время в микроволновку.
И что за кофе? Традиционно итальянский - эспрессо и его явно не получить таким образом.
В Швеции посуду моют салфетками, а в Корее — мочалками
Мы обычно отмываем грязную посуду с помощью губки или щетки. И у того и у другого варианта есть свои сторонники и противники. А вот в Швеции, если под рукой нет посудомойки, тарелки и чашки обычно оттирают специальными тряпочками. Они сделаны из особой ткани, которая не только хорошо впитывает влагу, но и быстро высыхает.
- Я всегда посуду мою тряпочками. И вот приехал к нам в гости знакомый мужа. Этот кадр мне сразу заявил, что тканевыми салфетками мыть посуду неразумно. Взялся за дело сам и стал тарелки оттирать бумажными. Понятное дело, мне пришлось все за ним перемывать.
В Южной Корее посуду моют вязаными из полиэстера мочалками, которые называются сусеми. Таким губкам требуется меньше моющего средства, чтобы справиться с жиром и остатками еды. А чтобы выглядели они понаряднее, сусеми делают в форме ярких ягод и забавных зверюшек. Кстати, всю посуду здесь моют в специальной емкости, которая стоит в раковине, и только потом споласкивают водой.
В Японии вместо резиновых сапог покупают чехлы
В дождливую ненастную погоду мы обычно достаем из шкафа резиновые сапоги. Такая обувь отлично защищает ноги от сырости, но ходить в ней долго не слишком удобно. А носить сапоги в сумочке на случай дождя вообще не вариант. Жаль, что галоши, когда-то популярные у наших бабушек и дедушек, теперь найти не просто. А вот в Японии специальные накладки на обувь продаются до сих пор.
Почти в каждом японском магазине можно отыскать разные варианты чехлов. Самые дешевые из пластика, скорее всего, придется выкинуть после первой же прогулки под дождем. Более дорогие варианты сделаны из резины, и у них есть нескользящая подошва. Такие чехлы могут прослужить и весь сезон. Эти накладки отлично подходят для непредсказуемой погоды, когда с утра может быть ясно, а после обеда зарядит дождь.
В Чили тостеры кладут на плиту
Тостер — отличная штука для приготовления ломтиков поджаристого хлеба. А что может быть вкуснее, чем хрустящая булка с джемом или мягким сыром? Но у этого прибора тоже есть недостатки. Во-первых, из некоторых моделей сложно вычищать пригоревшие крошки. Во-вторых, приготовить в нем можно только тосты, а место на кухне прибор все равно занимает.
Поэтому чилийский тостер и выглядит так привлекательно. Это простая металлическая решетка, которую ставят на плиту и поджаривают на ней хлеб. А потом убирают в шкаф. Так что этому тостеру не нужны ни розетка, ни дополнительное место на столешнице. Правда, ставить его можно только на газовую плиту.
А иногда гостям из других стран сложно понять, для чего нужны те или иные штуки в наших квартирах. Об этом другая наша свежая статья: