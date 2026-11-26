Чтобы не отчищать костюмы, рубашки и другие наряды каждый день от мельчайших следов пыли и въевшихся запахов, их не стирают, а отправляют в паровой шкаф. Этот бытовой прибор с помощью пара и вибрации отлично освежает одежду. Неплохая альтернатива химчистке или стиральной машинке. Да и места в квартире он занимает немного.

А благодаря этому агрегату отправлять вещи в стирку нужно не так часто. К тому же шкаф с помощью пара удаляет все складочки и заломы на ткани. Я к глажке отношусь без особой любви, и теперь искренне мечтаю о такой штуке.