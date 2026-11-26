Про этого усатого товарища известно, что ему 7 лет и его зовут Светодиод, Светик. Живет он в магазине светильников, очень ласковый и добрый.

Светик поднимает настроение продавцам и покупателям. Мы уверены, что ни одна мышь-нарушитель не проскользнет мимо него.