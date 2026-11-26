11 магазинов, кафе и других мест, куда заходят не только по делу, но и проведать местного котика
Как вам такое: услышать «Мяу» вместо «Спасибо за покупку»? В некоторых кафе и магазинах поселились особые продавцы. Они усаты, иногда полосаты, а зарплату получают вареной куриной грудкой. Они очень лояльные сотрудники, хоть и спят на работе.
В бонусе расскажу про кота Моцарта, за которого волновались всем миром.
Шаня из знаменитого в Вологде котокафе
«Ее мордашка может передать любые эмоции и настроение. Редко у кошек бывает настолько ярко выражена мимика. В Шане прекрасно все: уникальный окрас, рисунок шубки, круглые янтарики-глазки, разноцветные подушечки на лапках и ее переменчивый характер. Она то ласковая милашка, то смелая тигрица, то игривый котенок, то важная леди».
Этой юной кошечке всего один год, а она уже прошла суровые испытания. К счастью, от нерадивого хозяина ее спасла соседка. Теперь Шаня живет в котокафе.
Светик — самый лучший продавец
Про этого усатого товарища известно, что ему 7 лет и его зовут Светодиод, Светик. Живет он в магазине светильников, очень ласковый и добрый.
Светик поднимает настроение продавцам и покупателям. Мы уверены, что ни одна мышь-нарушитель не проскользнет мимо него.
Кузьма Вольдемарович из Выборга
Огромного рыжего котяру, который обитает в сувенирной лавке, знают даже в Благовещенске! Вот такую картину подарили фанаты усатого-полосатого.
И очень милая дарственная надпись.
«В дар любимой „Лавке Рыжей Лапки“ от Полины из Благовещенска. Удачи, процветания и еще больше преданных друзей со всех уголков страны».
«Мяу» от Анатолия вместо «спасибо за покупку»
«Работаю в сети зоомагазинов. Сегодня вышла на подмену в другой. Очень люблю этого товарища. Вот так он привлекает клиентов к покупкам».
Продавец Анатолий демонстрирует игрушку для животных. График работы у мурлыки свободный: выспался, поел — пошел получать внимание от покупателей.
Звездный кот Пушель
В планетарии Волгограда черненький котик Пушель живет 12 лет. Но сотрудники полагают, что ему лет 16. Как он попал в планетарий, уже никто и не помнит. Или подкинули, или сам пришел. В солнечные дни Пушеля можно увидеть на ступеньках во внутреннем дворике планетария. Иногда кот встречает гостей Звездного дома в холле, а может и уйти на весь день по своим кошачьим делам.
Главное, что кот не вредничает и не бедокурит. Любит охотиться на воробьев и держит в страхе местных мышей.
Муся — кот ученый
Кошка Муся — еще одна пушистая знаменитость из Волгограда. Обитает в музее-заповеднике «Старая Сарепта». Здесь она полноправная хозяйка и всеобщая любимица.
Муся прекрасно справляется с обязанностями музейной кошки. Встречает посетителей на входе, великолепно выглядит на фото и дает себя погладить (кототерапия — незаменимая вещь в наше время).
Какой пушистый хвост! Какое богатство!
Кошка Пыша из легендарной питерской пышечной
Петербург славится не только своими величественными дворцами и музеями, но и пышками. Да-да! И однажды в одной из легендарных пышечных появилась трехцветная кошка — ее подкинули совсем котенком. Малышка была так ослаблена, что сотрудницы ее выкармливали из пипетки. В итоге выросла и превратилась в красавицу. Назвали Пышей.
Пыша спокойно сидит среди людей, полноправная хозяйка этого места.
- Приехала в Питер к подруге. К вечеру нагуляли аппетит и побежали в легендарную пышечную. Приходим — уже начало девятого, а работает она до восьми. Я на автомате дернула дверь — открыто! Нам пробили пышки, а продавщица смеется: «Рыжику спасибо скажите, это он сегодня с прогулки опаздывает, вот мы и открыты». Оказалось, местный котик опять ушел гулять, в заведении правило — не закрываться до его прихода. Была в этой пышечной много лет спустя и узнала, что Рыжик прожил в этих стенах более 20 лет, а теперь там хозяйничает его преемница Пыша.
Оживший логотип кофейни
«В подъезде есть окошко в кофейню, а у консьержки живет вот такой джентльмен с лапками и ошейником. Идиллия!»
Получается, что в каком-то неизвестном городе можно в ненастный день спуститься на первый этаж в халате и тапочках и, прямо не выходя из подъезда, взять себе какого-нибудь хитрого кофейку. А еще и котейку погладить. Красота!
Семен из Мурома — мистер обнимашка
Усатого подкинули к бабушке, у которой уже живет несколько кошек. Потом мурлыку забрало к себе котокафе из Мурома. Оказалось, что Семен — беспроблемный кот, спокойный, ласковый, дружелюбный.
На первый взгляд он совсем обычный черный кот, да к тому же немолод. Но какой же он харизматичный! Большой, обнимательный, спокойный и очень уверенный в себе котик! Когда видишь Семена вживую, первое, что хочется сделать, — обнять его. Второе — не отпускать.
Он такой мягкий, горячий, плюшевый. И спокойный. Никуда не бежит, не торопится, не суетится. Рядом с ним всегда лежит кто-нибудь из дам, потому что перед его обаянием невозможно устоять. Единственное, что может заставить его встать и бодренько побежать, — звук открывающейся дверки холодильника.
Котенок Баннер из магазина
Утро у сотрудников магазина началось не с кофе. Поднимая жалюзи на дверях магазина, они услышали мяуканье котенка. Как этот пушистый хулиган туда залез — непонятно, но вылезти обратно не мог.
С угла баннера был срезан крепеж, чтобы извлечь котейку. А тот жалобно мяукал от страха. Впрочем, после спасения котенок не убежал. Раз спасли, значит, не страшные?
Кису забрали в магазин и пошли по своим делам — кто баннер крепить, а кто по молоко и сосиски. Бояться он не стал, вовсю уже обследовал кассу, включил урчало. Переучет в магазине встал — сотрудники решали, как назвать нового сотрудника.
Неизвестно, как в итоге назвали кота, но подписчики предложили имя Баннер.
Слоник из Гатчины
Слоник здесь самый популярный котейка. Во время интервью любопытный мурлыка засунул мордочку в пластиковый стаканчик, подпрыгнул и свалился со столика (отметим, что с котом все в порядке). Эта выходка принесла ему более 3 млн просмотров и сделала знаменитым. Вскоре котику нашлась семья, и он уехал из котокафе.
Семья пишет, что Слоник любит спать с ними, несмотря на свою собственную большую лежанку. Каждое утро кот выпрашивает вкусняшку на кухне, когда все идут завтракать, любит смотреть мультики с ребенком — это больше всего умиляет. Одно из новых увлечений — лежать на холодильнике.
Сотрудники котокафе в Гатчине в основном спят. Потом, когда хотят, играют, прыгают и снова спят. Самые активные сразу встречают посетителей. Некоторые свысока, но не без удовольствия разрешают себя погладить.
У владельца котокафе Антона Сорокина, к слову, недавно был день рождения. К поздравлениям от двуногих и от пушистых коллег присоединяется наша редакция! Крепкого здоровья, и пусть все мечты сбываются!
Бонус: Моцарт из поддонов
К продуктовому магазину, где работает супруга, прибился кот. По виду — мешаный британец. Понятное дело, что в магазин его жить не пустили, но стали подкармливать и заботиться. Ночевал в поддонах.
Супруга попросила от имени коллектива пристроить кота на будущую зиму ко мне на работу. У меня там круглосуточная вахта и ночные сторожа.
Короче. Приехал я с переноской и отвез его сторожу. Кот вначале забился за холодильник. Но выходил есть. Вечером моя супруга вместе со мной была, гладила его. Он ее помнит. Лежал на диване.
Уехали. Сторож ночью прислала фотку, как кот тащится, лежа на диване. Мы умилялись: наконец дома. Намучился жить в поддонах на улице.
А потом сообщение в два ночи. Кот ушел через приоткрытую дверь. Сторож (женщина) очень любит котов, написала, что звала ночью, ходила по территории под дождем, плакала, искала кота. Кот пропал.
На меня подписалось много народу, чтобы узнать о судьбе кота. Рассказываю. На третий день после побега мне сбросили фотку кота, которого нашли в центре города и взяли на передержку. Ага, наш. Морда протокольная. Приехал с переноской. Но кот вспомнил ту подставу, с которой его похитили от любимого продуктового магазина, и начал яростно сопротивляться. Решил вернуться за котом вечером, с супругой.
Но тут мы подумали, что с вахты кот снова может сбежать. Девушка с передержки сказала, что одной женщине очень понравился кот, она его вылечит,
даст хорошее образование, ну и все такое.
И вот утром сегодня мне отписываются: «Забрали кота. Уехал в семью — приезжала мама с ребенком. Моцарт сразу дал себя погладить, они посадили в рюкзачок и уехали. Надеюсь, что все будет хорошо».
Фото с нового места жительства.