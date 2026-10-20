20+ переписок, от которых хочется сбежать на другую планету первым же рейсом

Бред.

Во-первых, кадры прекрасно знают, что с этим делать.

По общему правилу, в году можно взять столько дней, сколько предусмотрено договором (в данном случае, 30 дней). Неиспользованные дни уходят "в пассив" и выплачиваются деньгами при увольнении.

Во-вторых, отправить в отпуск почти на три месяца такого незаменимого специалиста, которого до этого пять лет даже на пару недель не отпускали, ни один руководитель не согласится. Работать кто будет?

Так что этот диалог не имеет отношения к реальности.

Ну разве что этого "ценного специалиста" решили уволить, а выплачивать отпуск за полгода жаба душит ..