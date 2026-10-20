Бред.
Во-первых, кадры прекрасно знают, что с этим делать.
По общему правилу, в году можно взять столько дней, сколько предусмотрено договором (в данном случае, 30 дней). Неиспользованные дни уходят "в пассив" и выплачиваются деньгами при увольнении.
Во-вторых, отправить в отпуск почти на три месяца такого незаменимого специалиста, которого до этого пять лет даже на пару недель не отпускали, ни один руководитель не согласится. Работать кто будет?
Так что этот диалог не имеет отношения к реальности.
Ну разве что этого "ценного специалиста" решили уволить, а выплачивать отпуск за полгода жаба душит ..
20+ переписок, от которых хочется сбежать на другую планету первым же рейсом
Переписки с коллегами, клиентами или просто рабочие чаты давно уже стали отдельным видом искусства. Там регулярно проскакивают нелепые и забавные сообщения, неожиданные признания и фразы, которые тут же разлетаются на мемы. Кто-то выбирает идеальный ракурс и свет, чтобы скинуть видео парню, а попадает в рабочий чат. Кто-то читает цитаты про успешный успех от начальства, а некоторые встречают ну очень колоритных клиентов. В такие моменты все дела отходят на второй план, и хочется побыстрее сделать скриншот переписки.
Когда ты ну очень любишь свою работу и даже забываешь сходить в отпуск
Бред.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Gandbol / Pikabu
- Решила как-то снять кружок парню, который мне нравится. Ну, чтобы красиво: проснулась в облаке простыней и желаю ему доброго утра. Первый дубль — нет. Второй — тоже. Пятый, девятый. Свет — не очень. Ракурс — плохой. Кот — улегся мне на лицо. Хорошо, что в Телеге можно сначала снимать видео себе в «Избранное», а потом пересылать. И вот, наконец, он — идеальный дубль. Собираюсь отправлять и понимаю... что все десять кружков до этого я сняла не в избранное, а в рабочий чат.
И действительно, зачем задавать столько лишних вопросов
- Меня 3 года назад почему-то добавили в чат логистики «Перекрестка». Мне начали писать водители в 11 вечера и 7 утра. В первых сообщениях я вообще ничего не понимала: падали вопросы об отгрузках, разрешении на них, опозданиях и о том, что делать в той или иной ситуации. Сначала я попросила меня удалить из этой рассылки, а когда упало еще несколько писем, мне уже стало интересно, куда это приведет. И я им отвечала где-то неделю на вопросы: «Что делать?», «Куда девать фуру» — что-то типа: «Да никуда не нужно, ребята, расслабьтесь, время уже позднее, езжайте домой и отдохните». А где-то через неделю письма перестали приходить. Но так я поработала «логистом».
Как ни крути, а клиенты бывают очень разные. Порой некоторые пытаются докопаться до сущей мелочи
- Вышла копирайтером на новую работу. Мне в чат с командой скинули презентацию «Памятка новичку» со словами: «Саша, это тебе». Ну, я ее вычитала, поправила формулировки, в комментариях указала, где переписать, типографику и лишние предлоги исправила. Скинула в чат. А руководитель пишет: «Вообще-то, это был твой онбординг»
Девушка искала себе репетитора по авиационному английскому. Простояла в очереди год. В итоге списалась с женщиной, а там вот
- На работе мужчина случайно отправил в общий чат не файл, а фотографию своей собаки, которая лежала на диване под пледом. Удалить не успел. Начальник первым написал: «Статус проекта понятен». Потом коллеги начали присылать своих животных «на удаленке». Через десять минут в рабочем чате было семь собак, три кота и попугай. Файл мужчина так и не отправил. Совещание почему-то все равно стало лучше.
Ох, только ради этого и стоит купить премиум
Если там именно информация, не "горим! Звони в пожарку!!!", пишите. Мне надо глазами глядеть + иметь возможность вернуться к данным.
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- Как и у многих, есть у нас общая группа. Создавалась сперва для общей поездки на отдых. Там одни парни, в основном коллеги по работе, но не только. Создатель просто назвал ее «Точкой». Работал у нас курьером на мопеде некий Евгений, которого в чат не пригласили, ибо не компанейский он. И вот однажды он не вышел на работу и пропал... Совсем. В один день мы все его независимо друг от друга видели в городе, и каждый своим долгом посчитал написать в общий чат: «Я Жеку видел!» Этих сообщений подряд скопилось очень много, и один товарищ переименовал группу в «Свидетели Евгения». Теперь, если кто Жеку в городе видит, то просто обязан туда об этом написать.
Когда знаешь, что такую работу можно сделать бесплатно и тебя не провести
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- Работаю в небольшой компании на самой низкой должности, младший тестировщик на удаленке, на сдельной зп. Внезапно всплывает окошко рабочего чата от финансового директора.
— Привет, тебе зарплата перечислена?
Захожу в интернет-банк. Смотрю — получена 3 дня назад.
— Да, все пришло, все в порядке.
— А за прошлый месяц?
— Ну да, все отлично.
— Точно? Перепроверь, пожалуйста!
Перепроверяю.
— А нету за прошлый...
— Извиняюсь, пропустил твой контракт. Сейчас переведу.
Пришло через 10 минут. Приятно, что не надо ничего доказывать, никто не пытается на тебе сэкономить.
Какбэ приятно, когда не забывают. И в состоянии сами отслеживать кому и что перевели...
Она была готова на все, но ко всему не были готовы другие
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- Наш начальник обожает цитаты про мотивацию. Каждое утро он присылает в общий чат что-нибудь вроде «Успех — это один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота». Сегодня он опоздал на совещание на сорок минут. Приходит, виновато улыбается и говорит: «Ребята, жизнь — это не цитаты из интернета! Иногда можно и поспать подольше». Мы переглянулись, и кто-то тихо добавил: «Вот это настоящая мудрость...» Начальник рассмеялся, а мы теперь ждем, какую цитату он пришлет завтра.
На четвертый день, в середине дня, начальник начал что-то подозревать
Как в анекдоте:
- Ты почему уже неделю домой ровно в 18 часов уходишь?
- Ребята, вы чего? Я же в отпуске!
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Когда твой инглиш не так уж хорош
- Нам в рабочий чат в выходной день в 23.00 написал руководитель: «На любое мое распоряжение каждый сотрудник обязан сразу написать „принято“ или „ок“». Я ему ответила, что следующее нарушение ТК будет отправлено в соответствующую организацию. Он написал «принято».
А порой нам встречаются ну очень странные клиенты с их невероятно интересными предложениями и вопросами
Как то в обувном магазине пожилая женщина просила на примерку сыну домой один ботинок, говорила залог оставит - в стоимость одного ботинка разумеется. Ей сказали - заплатите за оба, не подойдут, оформим возврат. Ушла, ничего не взяв. С одной стороны понимаю, что не богатая и сын инвалид вероятно, но с другой стороны - это же воровство...
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Когда тебя интересуют только деньги и ничего больше
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- На второй день работы написал другу: «Начальник вроде нормальный, только улыбается редко». Отправил начальнику. Пять минут смотрел на две галочки. Пришел ответ: «Новичок тоже вроде нормальный. Только пишет не туда». В кабинете он поднял голову и улыбнулся. Один раз. Видимо, лимит на неделю.
Главное, что без глупых вопросов и сразу к делу
Ну иногда это реально работает. Когда очень срочно нужны деньги или продавец реально не хочет вопросов
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