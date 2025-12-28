16 человек отправили сообщения «не туда», зато теперь у них есть крутая история для новогодних посиделок

Нажимаешь кнопку «Отправить», и ровно через секунду понимаешь, что сообщение улетело совсем не туда. Знакомое чувство? Сердце колотится, время замедляется, но сделать уже ничего не можешь. Герои этой подборки пережили этот момент, когда личная информация попадала в рабочий чат, а сплетни отправлялись самому человеку горячего обсуждения. А сейчас они это вспоминают со смехом и делятся в интернете своим неловким конфузом.