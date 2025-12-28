Один раз случайно отправила хозяину квартиры, где снимала, сообщение. - квартира где снимала ( что?) сообщение))
16 человек отправили сообщения «не туда», зато теперь у них есть крутая история для новогодних посиделок
Нажимаешь кнопку «Отправить», и ровно через секунду понимаешь, что сообщение улетело совсем не туда. Знакомое чувство? Сердце колотится, время замедляется, но сделать уже ничего не можешь. Герои этой подборки пережили этот момент, когда личная информация попадала в рабочий чат, а сплетни отправлялись самому человеку горячего обсуждения. А сейчас они это вспоминают со смехом и делятся в интернете своим неловким конфузом.
- Работаю учителем. Уроки закончились, голодная как волк. Решила по пути забежать за шаурмой. Стою в очереди, вижу — денег не хватает. Пишу мужу: «Скинь быстро денег на шавуху!» И через минуту чуть не падаю со смеху. Отправила я смс в родительский чат. А там одна из мам пишет:"Мария Ивановна, мы, конечно, догадывались, что зарплаты у учителей небольшие, но не до такой же степени! Куда скидывать?" Вслед за ней посыпались сообщения: «Мы только за!», «Нашему учителю — лучшую шаурму в городе!». Ржала на всю улицу. Теперь вот думаю, как завтра на родительское собрание идти, наверное, накроют мне там поляну из фастфуда.
- Отправила мужу сообщение: «Знаешь, что я всегда хотела увидеть?» Только это был не мой муж, а коллега. Затем она настояла на том, чтобы узнать ответ. Мармозет. Я всегда мечтала увидеть мармозета. И мне пришлось несколько минут выслушать ее смешки через общую стену нашего офиса. © BelieveMyOwnEyes / Reddit
- Поссорились с мужчиной, я вышла из дома прогуляться и решила предложить подруге встретиться, пишу смс: «Зай, поссорилась с мужем, давай увидимся. У тебя или прогуляемся?» И по случайности отправляю не подруге сообщение, а мужчине. Думаю странно подруга не отвечает так долго, и тут же звонит мужчина и спрашивает, «не офигела ли я?!» а я вообще не в курсе, что сообщение получил он. © ya.nefedova
- Я как-то писала сообщение бывшему, как я скучаю и люблю его. А отправила случайно своему коллеге и забыла об этом. А потом этот коллега подошел ко мне на работе воодушевленный. Пришлось объяснять, что я ошиблась и писала другому человеку, это был эпичный провал, конечно. © annie_lawyer
- Один раз случайно отправила хозяину квартиры, где снимала, сообщение: «А ты меня любишь?» Благо он понял, что не ему предназначалось. © nellys_blossom
- Пришли в гости, а свекровь не в духе. Тихонечко пишу мужу: «Почему наша королева сегодня без настроения? Опять я накосячила?» А он хоть бы хны. И тут я осознаю, что отправила сообщение самой свекрови, я ей писала до прихода. Судорожно пытаюсь удалить, но свекровь уже подходит ко мне и вдруг тянет за руку со словами: «Накосячил сегодня муж, да и сын тоже отличился, оба забыли, что мы сегодня собирались выбраться поесть в ресторане. Вот пусть и сидят тогда дома, а мы с тобой отправимся на ужин, как две королевы!»
- Недавно зашла в магазин, мерила нижнее белье. Не удержалась, сфоткалась прямо в примерочной и отправила парню с подписью: «Что скажешь, берем?» Проходит минута, две — тишина. Захожу проверить, и у меня сердце в пятки ушло: фотку по ошибке скинула в рабочий чат! Судорожно начинаю удалять сообщение, руки трясутся, и тут прилетает ответ от начальника: «Наталья, мы тут всем отделом посмотрели. Однозначно берите!» Ржала и краснела одновременно. Теперь на работе я звезда.
- Ой, ездила по документам и созванивалась с мужчиной, он отдавал. Вечером заполняла их, и нужны были некоторые уточнения. Написала ему. Он пишет «Kто-то не спит?!» Я делаю скрин, хочу отправить парню, потому что смешно для меня такое писать неизвестному человеку. Ну и, конечно же, отправляю скрин этому мужчине. © julia.kuzminaa
- Был у меня кавалер, который очень усиленно ухаживал, и в один шикарный день мне приходит сообщение, открываю, а там 20 девушек, он случайно нам всем создал чат, а не отправил по отдельности. Орали там все как чайки. © *****mira
- Работала директором. Как-то мне написал юрист: «Привет, моя сладкая, красивая девочка». Потом понял и написал: «Извините, Наталия Владимировна. Но вы тоже красивая». © cherevannatalie
Ой, ездила по документам и созванивалась с мужчиной, он отдавал. ????? Обрывки нескольких незаконченных предложений? Пальцы вперёд мозга печатают? Как по документам можно ездить и кто кому что отдавал?
- Я недавно скринила фотки одного красавчика и отправила ему же эти фотки с надписью «ну, хорош же?» вместо чата с подругой. Он еще и в сети был. Написал «Спасибо, тогда сходим куда-нибудь?» © _anpera_
- Мы с сестрой одновременно купили роботы-мойщики окон и для удобства обсуждения назвали их Галя. Мне стало лень читать инструкцию, и я пишу сестре: «А ты в свою Галю заливаешь жижу для стекол или просто воду?» И случайно отправляю не сестре, а своему другу, чью жену, разумеется, зовут Галя. Мне было дико неловко, но ржала я минут 20 просто истерически, представив, как он внезапно получил от меня этот вопрос. © *****_from_yeshiva
- Работала HR и на собеседование должен был прийти руководитель со своими менеджерами по продажам. Они очень задержались, из-за чего я не смогла сходить на обед. И вместо чата коллеги, я написала прямо этому руководителю: «Да блин, еще бы позже приперлись, я уже сдыхаю от голода». Еще когда сама работала в продажах случайно вместо своего парня, написала клиенту: «Зай, вытащи, пожалуйста, курицу из морозилки», он ответил: «Без проблем дорогая, но есть только индейка». © parhomchiiik
- Я случайно отправила мем своему бывшему преподу вместо мужа. Хорошее напоминание: пора почистить контакты, ведь я не училась в этом университете и не общалась с ним уже 13 лет, лол. © bigcheez***** / Reddit
- Сижу в офисе, за окном солнце, захотелось пораньше идти домой. Пишу коллеге в личку: «Сегодня на два часа раньше смываюсь. Придумай что-нибудь, если шеф спросит». Нажимаю «отправить» и через секунду вижу, что отправила в рабочий чат! Пока пытаюсь удалить смс, вдруг слышу громкий смех из кабинета шефа на весь коридор. Он вышел к нам и такой: «Ну, раз вся контора теперь в курсе твоего плана, иди уже, а то коллега не успеет легенду сочинить!»
- Я хотел написать своему коллеге: «Что случилось с начальником?», но случайно отправил сообщение ему самому. Он ответил сразу же, типа: «Что?!» Я сказала что-то вроде: «Серьезно, ты выглядишь так, будто что-то не так. Все в порядке?» А потом мы немного поболтали о том, что его беспокоило на работе. © i__****__stairs / Reddit
А здесь много переписок, в которые закралась опечатка, и многое поменяла
