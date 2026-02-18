15 простых, но смешных историй, в которых домашка стала камнем преткновения

1 час назад
15 простых, но смешных историй, в которых домашка стала камнем преткновения

Подготовка домашних заданий — это не только непростой труд, но и куча непредвиденных и смешных ситуаций, которые потом становятся семейными байками. В этой подборке мы собрали простые, но добрые и забавные истории, в которых вы узнаете себя, своих детей или знакомых.

  • Помню, в 6-м классе задали сочинение про хлеб. Учительница зачитала мое вслух, как образцово-показательное. Там были пафосные строчки вроде: «Земля — это сила. Солнце — энергия. Вода — это жизнь. Они взрастили колосок, из которого потом испекли хлеб». Меня очень хвалили. Я же, хитрюга, просто взяла эти строчки из рекламы. © mariia__kubrak
  • Я когда училась в школе, у нас один мальчик написал рассказ, как он провел лето. До сих пор вспоминаю этот рассказ и смеюсь. Он написал: «Все лето я провел на яблоне и ел груши, Сначала я ел зеленые груши, потом они поспели, а я все ел груши. А потом пришли птицы, и я поделился с ними грушами, и они меня поблагодарили...» У меня до сих много к нему вопросов: откуда груши на его яблоне взялись? И после какого количества груш к нему пришли птицы, которые благодарят за них? © @ANastasia-s14 / YouTube
  • Соседка: «Домашку не можем сделать. Сидим втроем — дочка-первоклассница, я и муж. Идей нет. Помогай!» Ну, ок. Прислала задание. А там: «Продолжите предложение: „Бежит медведь от зайца“». Ну я продолжила:
  • Моя сестра — учительница литературы. Рассказывает, что ученик сдал сочинение, явно написанное ИИ. Позвала его после урока:
    — Это же нейронка писала?
    — Нет, что вы! Я сам!
    — Тогда объясни, почему в тексте о Достоевском упоминается его роман «Великий Гэтсби»? Вместо наказания она предложила: «Давай так: ты задаешь вопросы ИИ, получаешь ответы, но потом пишешь своими словами и проверяешь факты» И знаете что? Парень стал получать лучшие оценки в классе. И действительно разбираться в литературе. © shipunov.kir
  • Сын в 5-м классе попросил меня помочь ему написать сочинение. Я спросила, на какую тему. Он сказал: «Как я провел лето». Я спрашиваю, мол, а как ты провел лето? Он ответил: «Я лето провел быстро, что писать?» © ТаисияЩепкина-ф8и / YouTube
  • В 1971 году мы с семьей только переехали в новый город, и я пошел в 7 класс в новую школу. Задали нам сочинение на тему «Как я провел лето». Я написал, получил пятерку, но учительница попросила маму прийти в школу. Мама пришла, учительница показывает ей сочинение и говорит: «Не слишком ли буйная фантазия у вашего сына?» А мама прочитала и заявила, что там все чистая правда. А дело в том, что мама работала редактором многотиражки в пединституте. И, чтобы я летом без дела не шастал, решила меня отправить вместе со студентами в разные лагеря. В итоге у меня прошло лето так: июнь — археологический лагерь, раскопки, июль — этнографический лагерь, изучали местную малую народность, в августе — еще поездки. И вот что должна была подумать учительница, если у 13-летнего пацана за одно лето сразу и археологи, и этнографы, и теплоход? © 58diman58 / Pikabu
  • В 10 классе у нас была очень креативная учительница. Как-то она попросила написать сочинение на тему «Разговор двух собак». Я и написал «аффф-тяффф-гафффф» и так на две страницы, получил 2 / 2. Вызвали к директору, а тот поржал и сказал, мол, что просили, то и написал. © Kishkoblut / Pikabu
  • В третьем классе застукали мы с соседом его старшую сестру за тем, как она целовалась в подъезде с парнем. И поставили ей условие: если хочет, чтобы мы молчали об этом, пусть делает за нас домашку. А я, лентяй, даже не переписал написанное ею сочинение. Естественно, получил двояк. Зато по арифметике поставили пятерку — там букв не было. Сделал выводы. © Александр Тимошенко / ADME
  • Я — бывший учитель. Сидела как-то проверяла домашние работы, причем родители помогали детям. Попытайтесь догадаться сами, как они проверяли. Итак, там были слова: бОран (самец овцы, если непонятно, кто это с буквой «о»), лЕстопад (который осенью). Я хохотала долго. © aninorovae / Dzen
  • В четвертом классе задали сшить фартук. Я попросила маму помочь, благо, она профессиональная швея. Ей тоже было неохота, поэтому сшила «левой ногой», с кривыми швами. Я расстроилась так, что чуть не заплакала.
    — Ничего, зато учительница сразу поверит, что ты сама шила.
    Сработало... © ЖитиЁ-моё / Dzen
  • Помню, в начальной школе учительница сказала желуди на следующий урок принести. Много кто не принес, я тоже, нам поставили двойки. Пришел батя разбираться, и очень запомнилась батина фраза: «Уважаемая, вы в своем уме? Откуда ребята желуди за полярным кругом возьмут?» © Trantox / Pikabu
  • Начала мама нам платить с 8-летним братом за каждую сделанную домашку — чтобы учились лучше. Копейки совсем, но потихоньку деньги копятся без экономии на школьном питании. Сегодня брат собирался делать домашку, но друзья позвали его гулять. Так этот юный коммерсант просто принес маме сумму, равную пяти выполненным домашним заданиям, и заявил: «Вот это за то, что я не буду делать домашку». Мама посмеялась, но с подходом согласилась. © ШКогвартс / VK
  • Как-то в школе задали написать реферат по экологии. Я об этом случайно обмолвился маме, и понеслось: она погрузилась в воспоминания, как давным-давно оригинально оформила свой реферат и получила аж пятерку, а потом всем этот реферат показывали как образец. Давай, говорит, сделаем и твой реферат в виде свитка. Я что-то там написал от силы на страницу, она это все чертежным шрифтом перенесла на кусок ватмана, как-то его состарила (утюгом и выжигателем, кажется), разрисовала, скрутила в трубочку, связала шпагатом и сургучом запечатала (маман на почте работала). Ну что сказать. Пятерку я получил, это да. Но до сих пор думаю, что так выделываться ради пятерки не стоило. © LuarZero / Pikabu

  • Дали нам в школе задание — придумать свою сказку. Моя была про говорящего щенка. Одноклассники надо мной ржали, говоря, что говорящих щенков не бывает. А учитель оценил фантазию и грамотность и поставил пятерку. © Lisenok21 / ADME
  • Наша дочка Катя написала в сочинении «Кем работает мой папа»: «Мой папа — начальник. Он все время на совещаниях и говорит по телефону: „Да-да, конечно“. Дома он тоже начальник, командует, чтобы мы не шумели». А учительница поставила тройку с минусом, мол, тема не раскрыта. Катя в недоумении, показала сочинение папе, а тот тут же попросил у Кати сочинение, чтобы отнести его в школу. В итоге тройку учительница исправила на 5. Я, понятно, удивилась, спрашиваю, что ты там ей такого сказал? А он: «А ей сказал, что Катя абсолютно права. Что я так в последнее время замотался на работе, что начинаю себя вести как начальник и дома. А это сочинение как бы показало меня со стороны. Буду стараться следить за собой. Кажется, она прониклась».

А какие школьные курьезы случались у вас? Поделитесь историями о том, как вы или ваши дети готовили домашнее задание или писали сочинение.

