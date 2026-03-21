14 школьных уроков, которые тянут на зарисовки для комедий — 21.03.2026
Школьные уроки — это не только новые знания, но и масса ярких впечатлений. Каких только оказий не происходило в стенах класса! Чего только не случалось с нами на уроках пения! На какие только хитрости мы не шли, чтобы не завалить контрольную! Да и учителя тоже могут рассказать много интересного о своих учениках. Поэтому сделайте себе чай с лимоном, возьмите свежую булочку, будто вы в школьной столовой, и почитайте нашу подборку историй с нотками юмора и ностальгии.
- В школе у нас был музыкальной кружок. Вокал преподавала очень строгая Мария Сергеевна. После меня к ней приходил заниматься наш учитель информатики. И вот я забыла там пенал с ключами от дома! Возвращаюсь, а дверь закрыта. С тарахтящим сердцем стучу, открывается дверь, а наша Мария Сергеевна стоит с одним ярко накрашенным глазом. Оказалось, что наш учитель информатики ходил на курсы визажистов, а с нашей Марией Сергеевной они хорошие друзья, вот она и разрешила ему тренироваться перед экзаменами на ней.
- Сегодня учительница опоздала на первый урок, влетела в кабинет и сходу начала что-то диктовать. Класс же замер: у строгой Анны Валерьевны на голове красовалась повязка с двумя миленькими заячьими ушками. Одна из девочек все же решилась сказать учительнице об этом. Анна Валерьевна нахмурилась, потом засмеялась и заявила: «Просто я миленький добрый зайчик, который никого не обижает и кушает морковку. Но если вы меня будете обижать, то я стану злым зайчиком».
- Приезжала к нам в школу администрация. Сидим на химии, шутим чего-то, тут залетает директор и садится за парту. Мы поняли, что сейчас зайдет проверка. Учительница начала с особым энтузиазмом рассказывать тему. И тут директор полушепотом такой: «Анна Петровна, а можно мы просто в тишине посидим. Устал я от проверяющих, чуть на завуча их спихнул».
«Это мы в школе сажаем кусты. Может, вместо биологии. Тогда я не понимала, что мы делаем что-то важное. А когда через много лет вернулась в свой город и увидела пышные растения, ощутила значимость своего вклада»
наш класс как-то забрали с урока физики, чтобы садить... деревья. садили их непродуманно, без установленных промежутков между саженцами, поэтому большая часть их засохла.
- В школе мне нравилась одна девочка. Я никак не мог найти слов, чтобы подкатить к ней. И тут я придумал крутой план. Подошел к учителю, договорился, чтобы он как бы случайно оставил меня и ее после уроков из-за того, что мы сделали одинаковые ошибки. Виталий Александрович так и сделал, еще и добавил: «Оля, Степа, я вижу, вы созданы друг для друга: ошибки у вас — один в один!» Шесть лет мы уже вместе с Олей. А все благодаря учителю физики, которому было не все равно.
класс 7. вызывает меня учитель физкультуры. прихожу, спрашивает, я действительно играю в шахматы. последний раз я играла с дедушкой, когда мне было лет 5-6. потом в силу отсутствия практики, забыла и как играть, и как обдумывать ходы на несколько шагов вперед. вот так кто-то из класса меня подставил. до сих пор не знаю героя.
- Урок литературы в 5 классе. Выразительное чтение стихотворения. Дети решили, что я якобы завысила отметку одному ученику. Говорят:
— Вы сразу сказали «7», а потом передумали и поставили «8».
— Ну это я сразу навскидку сказала, — отвечаю. И тут один ученик выдает:
— А мне скидки не было!
Второй добавляет:
— И мне...
- Работаю первый год учителем в школе. Литература, 6 класс. Хотела приложить максимальные усилия, чтобы сделать урок интересным. В ход пошли задания с кьюар-кодом, аудиокниги, различные квесты, скрайбинг материала и многое другое. При изучении биографии Пушкина, чтобы не переписывать тупо учебник, решила показать детям краткое видео. Там в форме мультика с прикольной озвучкой была изложена вся информация. Вот только дома я недосмотрела видео до титров. Оказывается, автор в конце кратко, но красноречиво рассказал о том, как Александр Сергеевич любил дебоширить на вечеринках. Ну, зато запомнят материал!
«1982-1983 гг. 7-й класс, переменка на уроках труда»
- Первый день в первом классе. После знакомства с учительницей начался урок. И тут я обнаруживаю, что у меня в портфеле нет ни одной тетрадки. Чуть не плачу, не знаю, что делать. Учительница дает мне тетрадку и успокаивает. После школы мама меня забрала. Я начал рассказывать ей, что она забыла положить тетрадки, и как же я расстроился. Мама молча открывает портфель, достает из внутреннего кармана пластиковую папку на застежке, раскрывает ее и показывает мне все мои тетради.
а я 1 сентября в 1-ый класс когда пошла, растерялась и подарила свой букет не классному руководителю, а чьей-то маме. правда, потом моя мама исправила ситуацию, забрав букет и вручив по назначению.
- Дочери в 3-м классе дали задание по окружающему миру: сделать фото снега и принести в школу. Мы жили тогда в южном регионе, снег там и зимой редко бывает, а тут вообще март на дворе. Нашла дома фото пятилетней давности. Как раз тогда зима была нормальная, фотографировала дочь на фоне снега. Поставили пятерку.
- Учитель музыки в начальной школе не пророчила нам светлого будущего. Поэтому, когда все дети на уроках учили песни про новый год и елочку, нас обучили популярным в то время хитам. И вот только представьте, как хор из 30 мальчиков и девочек протяжно затягивает: «Я начал жизнь в трущобах городских...»
«Класс „Я“ уже существует»
А что хотите? Это же Москва - скоро не будет хватать для классов букв русского алфавита.
- Новая классная упорно называла меня Светой (а я — Лена). Оказалось, они с моей мамой, которая как раз Света, вместе учились в институте. Еще и тезки! Мама пошла навестить подругу. Заходит в класс: «Ну привет, Светлана Ильинична!» А классная голову поднимает и выдает: «Ну здравствуйте, а вы, собственно, кто?» Саму маму она не узнала.
- Я работаю учительницей в начальной школе и сейчас веду четвертый класс. Недавно у нас был урок, на котором дети рассказывали и показывали свои любимые занятия. Я была рада, что у каждого ребенка есть какое-то увлечение: кто-то плел сумки из бусинок, кто-то занимался верховой ездой. Но больше всего мне запомнилась девочка, у которой было необычное хобби — ведение аккаунта ее кота. Она показала результат, и я, честно говоря, немного опешила. Ребенок сам фотографирует и снимает видео, обрабатывает материалы, следит за стилем и общей гармонией ленты, а потом еще и пишет тексты, причем почти без ошибок. По сути, она делает из своего питомца маленькую звезду и параллельно прокачивает массу полезных навыков.
- В начальной школе учительница меня вызывала по поводу того, что дочка слишком активная на уроках, всегда хочет отвечать на вопросы учителя и всегда тянет руку. Ее даже пересадили за последнюю парту из-за этого. Но если ее не вызывали, дочка подходила к учительскому столу и тянула руку прям перед лицом преподавателя. Я, конечно, сильно удивилась и сказала: «Спрашивайте ее чаще». Тогда мне напомнили, что в классе есть и другие дети. Пришлось проводить дома разъяснительную беседу.
Светлана БМВ - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. Ваша дочка - прямо 🔥
«В третьем классе дочка была на дистанционном обучении. И вот в чате прилетает важное задание — сделать поделку на тему „Золотая осень“ с использованием природного материала»
Надо же…
Я не увидела сразу нарисованного лица и мне на поделке видно как какой-то жених-гусениц (справа) оказывает знаки внимания какой-то даме-букашке в шляпке ( слева), а она покраснела и кокетливо отвернулась, склонив голову… а внизу, по всей видимости, даримый букет…..
- Сегодня у 4 класса вела урок английского. Обсуждаем знаменитостей, а именно — актеров «Гарри Поттера». Ну, думаю, хоть интересно детям будет, все-таки не скучная грамматика. А они, оказывается, не знают, кто это! Из всего класса только одна девочка немного об этом слышала. Остальные совсем не понимали, о чем я говорю.
Надо на наших сказках,наших детей воспитывать.А кто такой Г.Милляр они знают?
- Открытый урок в начальной школе. На стульях вдоль стены разместились директор школы, завуч и представитель районо. Урок математики ведет моя мама. Вдруг мальчик-второгодник ни с того ни с сего выходит из-за парты и со словами: «Во как я умею!» — встает на голову. Гости недоумевают, ученики аплодируют, мама пытается мирно разрулить ситуацию: «Ванечка, какой ты способный! С таким талантом тебе нужно поступать в цирковое училище!» Ваня одобрительно кивает: «Дык, и я про что! Нужно поступать!» Мама парирует: «Но вряд ли ты поступишь, Иван. Туда математику сдавать надо». Второгоднику Ванечке ничего не оставалась делать, как сесть обратно за парту.
Если вы скучаете по школьным денькам, то у нас есть еще одна статья с теплыми воспоминаниями:
А для тех, кто любит просто добрые истории, которые растопят сердце, у нас тоже есть интересная подборка.