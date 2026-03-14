19 человек анонимно сделали что-то хорошее, но их все же раскрыли (правда, не всех!)
Не знаем насчет красоты, но вот доброта точно спасет мир. Просто представьте: незнакомец дарит девушке цветы, чтобы просто поднять ей настроение, школьница тратит все карманные деньги на корм для бездомных котов, а ваша соседка с верхнего этажа наводит идеальный порядок в подъезде! И, кстати, зачастую имена людей, которые совершают хорошие поступки, остаются неизвестными. Хотя некоторых все-таки рассекречивают и благодарят, как многих героев нашей подборки.
- У нас в целях экономии бюджета должны были сократить должность одной коллеги. Я углубилась в бухгалтерию и нашла другие варианты, которые можно было убрать из запланированного бюджета. Руководство согласилось. С той женщиной я особо не общалась, так что решила не посвящать ее в детали. Но через несколько дней она принесла мне в подарок картину, которую нарисовала ее маленькая дочь. Совпадение?
- Этой зимой кто-то начал очищать мою машину после снегопадов. Я, конечно, рада, что самой не нужно это делать. Особенно, когда двоих детей в школу отправляешь, но как-то не по себе было. Соседи не в курсе, дворник молчит. Завела будильник на 5 утра, сижу в засаде у окна. Смотрю — идет мужик с лопатой. Я выбегаю, чтобы дать ему денег за помощь, и чуть не падаю, когда узнаю своего папу! Он мне говорит: «Ты ж вечно от помощи отказываешься, а что мне тут пройти утречком? Тем более я все равно сплю плохо». Как же приятно быть любимой дочкой даже в сороковник.
- Мне уже скоро 30, а маман до сих пор всем рассказывает историю. Мне было 4 года, у нас не было стиральной машинки, мама все руками стирала и полоскала. И вот ей нездоровилось, уснула прямо в кресле. А я решила выполоскать все белье в ванной. Оно тяжелое было, но я как-то справилась, в тазик все сложила. Конечно, отжала не очень хорошо. И пошла спать ложиться. Не знаю, как мой детский ум себе это представлял, но я была уверена — на меня не подумают. И вот будит она меня, я отнекиваюсь, мол, куда мне тяжелое белье полоскать? Но жили мы вдвоем, так что вариантов больше не было. И вот мама всю жизнь рассказывает, какой у нее золотой ребенок.
Эти ребята установили стенд со скакалками в Челябинске, долгое время присматривали за состоянием своих «подопечных». Потом им пришлось уехать и некоторое время не следить за своим проектом. И представляете, даже спустя три года их доброе дело живет!
- У нас мусоропровода нет, во дворе стоят контейнеры. Одна соседка начала оставлять с вечера мусор на площадке (даже не у своей квартиры!), и как бы аромат иногда не самый приятный, да и вообще... Длилось это месяц. Потом утром иду на работу — пакетов нет. Думаю, неужели? А вечером эта дама во дворе требовала у старшего по подъезду записи камер, ведь у нее «украли мусор»! Она и в чате писать начала, что мы вроде приличный дом, а такое происходит. В общем, потом выяснилось, что это парень с ее этажа на пробежку рано утром вышел и решил вынести этот мусор, типа помочь. Помог на свою голову, там чуть ли не заявление писать собирались. Но зато в нашем подъезде теперь есть свой герой.
- Покупал в цветочном цветы и увидел, как девушка за соседним павильоном очень грустно смотрела на большой букет, который мне собирали. Уходя, выбрал букет для нее и попросил продавщицу подарить его соседке, оплатил и ушел. Я не видел реакции той девушки, но в душе было так тепло.
- Я работаю аниматором. Подслушал в лифте, как мальчик соседский просил маму пригласить на его день рождения пирата. Мама мягко ему отказала. Семья была не особо богата, так что я ее понимаю. Через неделю возвращаюсь домой, вижу, как к ним в квартиру идут гости, и три шарика воздушных у дверей висят. Решил сделать доброе дело. Загримировался быстро, наряд какой-то придумал, шляпу надел. Стучу к ним, дверь открывает именинник, радостно кричит, мать глазами хлопает: «Это вас наша бабушка позвала?» Провел небольшую программу, угостил конфетами. Мать пыталась деньги мне дать, а я говорю, мол, все норм. И вот снова встречаемся с ними в лифте, малой выдает: «А у меня на дне рождения был настоящий пират!» Я удивленный вид делаю и улыбаюсь. А мама аж вскрикнула и тоже заулыбалась. Я и забыл, что у меня один передний зуб золотой: она это заметила и догадалась, кто был тем пиратом. Потом как-то на чай позвала, благодарила.
- Последний месяц кто-то стал оставлять шефу ароматный кофе в кабинете. Мы все гадали, пеняли на секретаршу, мол, выслуживается перед премиями. И вот прихожу я на работу пораньше, слышу шум из кабинета шефа, смотрю, а оттуда на цыпочках выходит наш суровый завхоз Петрович. Он так смутился! Оказалось, он знал о рождении у босса ребенка и решил так его поддержать. Шеф у нас скрытный, про личную жизнь молчит, но с Петровичем они вместе с открытия фирмы. С меня взяли слово, что я секрет сохраню.
- Пару лет назад выгуливала днем собаку. У подвала два котенка сидели. Совсем мелкие. В общем, привязала я свою Глори к скамейке, начала ловить котят. Понятное дело, они дикие. Шел мужчина мимо, вызвался покараулить, пока я собаку домой отведу и возьму что-то из еды, чтобы приманить мелких. Вернулась я, ловим котов, один на дерево залез. Мужик за ним. Уже бабули местные собрались и причитают. В общем, котят мы словили. Мужчина еще спросил, буду ли я их пристраивать или себе оставлю. Сказала, что пристраивать надо, и вот сейчас пойду в магазин за кормом и прочим. Отнесла котят, вышла — мужик этот одну из бабушек просит передать мне пакет: там корм, игрушки, глистогонки и... букетик цветов. Я стою с открытым ртом, а он такой: «До свидания, я на работу опаздываю». Ни разу потом его в нашем районе не видела, так и остался неизвестным этот добрый человек. Но приятно, что такие есть.
- Раньше я часто покупала продукты в небольшом семейном магазине, расположенном через дорогу от дома престарелых. Много раз видела, как пожилые люди расплачивались монетками. Однажды пожилая дама узнавала цену на колбасу. Услышав ответ, спросила, во сколько ей обойдутся три небольших ломтика, и в итоге купила именно их. Мое сердце разбилось! Я расплатилась за свои продукты и дала жене владельца 20 долларов, чтобы та оплатила покупки бабушки. После этого я решила каждый раз оставлять так двадцатку на случай, если кому-то не будет хватать денег.
- Дело было когда я учился в классе 8, школа была маленькая. К 14 февраля у нас в коридоре стояла коробка, в которую можно было кинуть записку и потом кто-то из ребят постарше разносил их по классам и вручал адресатам. И вот я заметил, что одна девочка, пусть ее будут звать Маша, после каждой перемены становилась все более грустной.
Оказалось, уже всем девчонкам из класса принесли записки, а вот ей — нет. Я решил восстановить справедливость. Нет, каких-то «чувств» к ней не было, просто решил сделать хорошее дело. Написал записку: «Привет, улыбайся! Когда ты улыбаешься, становишься прекрасней». На следующей перемене ей принесли записку... Она улыбнулась. О том, что это было от меня, так никто и не узнал. Кажется...
- У нас все такси желтые. Моя машина очень на них походила. И вот многие пожилые люди думали, что я таксист. Они садились в машину, даже не спросив, а я охотно подвозил их до места назначения бесплатно. В конце каждой поездки, когда они понимали, что я не таксист, все от души смеялись. Некоторые предлагали деньги. Я никогда не брал. © valitsakis / Reddit
- Очень люблю, когда все чистенько и красивенько. Особенно по весне. Живу я в старой пятиэтажке без лифта. И вот так сделаешь генеральную уборку в квартире, окна до блеска помоешь, шторы новые повесишь, цветы на подоконнике расставишь, а потом выходишь в подъезд — настроение так себе становится. Решила проявить инициативу и вымыть все. Работаю 2/2, так что в один будний день, когда, по идее, уже все разошлись, взяла ведро, тряпки, метелку и пошла. С 5-го по 2-й этаж все прошло тихо, но тут вдруг мужчина какой-то поднимается. А я в таком виде: старые спортивные штаны, свитер растянувшийся, косынкой лицо обвязала, чтобы пылью этой не дышать. Он на меня смотрит и говорит: «Спасибо вам за ваш труд». Думаю, ну ок, за уборщицу нашу принял. А через пару дней мне все соседи улыбаются, кто-то предлагает помочь сумки из магазина донести, кто-то шоколадку вручает, кто-то на работу подвезти грозится. И потом одна соседка меня просветила: тот мужчина прошелся по квартирам и всем рассказал, мол, наша дама с собачкой (а у меня шпиц) все помыла и нужно беречь ее труд. Так я невольно стала местной достопримечательностью.
«Мне предложили поучаствовать в добром марафоне для деток в приютах. Я связала таких тигров. Дети разобрали их в первую очередь»
- Поднимаюсь по лестнице из метро, как вдруг слышу характерный звук падающего предмета. Вижу, что у девушки выпал телефон из кармана. Лечу к нему, подхватываю мобильник перед носом у какого-то мужчины, который тоже хотел помочь, и со словами: «Я ее догоню» — несусь за девушкой. И вот я в метре от нее, а она... говорит по телефону. Сзади меня догоняет запыхавшийся мужчина, который собирался поднять телефон. Оказалось, что это был его. Помогла так помогла.
- Бабушка утром как-то проснулась от звука пилы. Выбежала в сад с метлой, думала, подростки шалят. Оказалось, сосед решил ей помочь старую яблоню обрезать. А так рано это делал, чтобы не жарко было.
- Как-то заметила, что дочь все чаще и чаще просит карманные деньги. Обычно она их в течение недели тратила на школьные обеды или что-то другое. Хватало всегда. Тут сразу же в голову полезли всякие мысли, например, вдруг старшеклассники деньги выпрашивают? Устроила допрос. Дочь немного помялась, а затем ответила: «Просто под нашим домом так много котиков, я им всем покупаю корм за те деньги. Но вот только их с каждым днем приходит все больше и больше». Ох, добрую душу воспитала.
А потом будет как в притче. К доктору пришел больной пес. Доктор вылечил его. Потом этот пес привел другого пса. Доктор умилился собачьей дружбе и того тоже вылечил. Через пару дней они привели с собой еще собаку. Потом еще. Врач уже не умилялся, тихо сатанел, но лечил. А собаки все прибывали. В один день доктор вышел с ружьем и перестрелял всю братию. Вывод- доброе дело никогда не остается безнаказаннным. (С)
А если серьёзно, то не все жители оценят прибывающих с каждым днем котиков .
- В один день у нас во дворе появились несколько скворечников. А через недели две — домик-будка для парочки кошек, которых мы всем домом стерилизовали и привили. Все жильцы не понимали, откуда это. И вот в одни выходные подъезжает наш сосед, молоденький мальчик, и скамейку выгружает красивущую. Оказалось, его дедушка раньше жил в нашем доме. Сейчас он уже плохо ходит, живет на даче, а вот руки у него золотые. Наделал столько красоты и нам передал, и, по словам внука, соседям всем в деревне надарил всякого.
- Один раз сижу на кухне и слышу настойчивый стук. И так несколько раз. Думала, что это дети балуются. Крикнула им из коридора: «Дети, кто там стучит? Не вредничайте!» А из-за двери женский голос: «Это я стучу, у вас дверь открыта, а ключи с другой стороны торчат». Оказалось, это соседка мимо проходила и решила сделать доброе дело. А я на нее наругалась.
А как вы думаете, всегда ли стоит анонимно совершать добрые поступки? Или лучше все же позволить человеку отблагодарить вас? Если у вас есть наглядные примеры из жизни, поделитесь, пожалуйста, в комментариях.
Комментарии
Хоть бы кто из моих четверых соседей анонимно наш общий коридор помыл! У меня для этого мероприятия специальные тряпка,ведро и веник имеется, а мою только я. Хорошо хоть , что мусор бросать перестали.