20 случаев, когда поездка на транспорте обернулась историей для рассказа на семейном ужине

Ждала в автобусе в очереди на выход. Вдруг одна мадам, не дожидаясь окончания потока выходящих, стала как танк переть вперед. Я не выдержала, говорю «Может сначала выйти дадите, а?!» А она мне на полном серьезе: «Нет!» У меня аж глаза на лоб полезли от такой наглости. Но я тут же на автомате заявила: «А вот и да!» И вытолкала ее обратно. Сама от себя такого не ожидала, но ни о чем не жалею.