Водилы ДА , те еще редиски , Тороплюсь к автобусу , машу рукой водиле чтоб не уехал без меня , Подхожу , дверь закрыта , стучу , ,, секунд 30 простоял и тронулся , Сколько х, , , ёв я ему в догонку , наверное подавился !
20 случаев, когда поездка на транспорте обернулась историей для рассказа на семейном ужине
Транспортом мы все пользуемся почти каждый день. И не всегда рутинные поездки проходят без приключений. Запоминающиеся попутчики, нелепые ситуации и повороты сюжета, к которым невозможно подготовиться вскоре становятся любимыми байками во время теплых встреч с друзьями и близкими. В этой подборке мы собрали именно такие истории.
- Ехал как-то зимой в автобусе. На остановке зашла женщина с дочкой, и я, не раздумывая, решил уступить место — встал и предложил посадить ребенка. Девочка села, и тут выяснилось, что это вовсе не мама с дочкой, а две подруги, обеим по 18. Просто одна — миниатюрная, метр с кепкой, а вторая — почти метр восемьдесят. Я на секунду завис, а потом неожиданно рассмеялся. Высокая девушка тоже не сдержалась. Напоследок ляпнул: «Вы за ребенком-то присматривайте», — и оставил номер телефона. Так мы и познакомились. Сейчас уже женаты, а ее подругу до сих пор зовем «ребенком» — и она совсем не обижается. © Подслушано / Ideer
- У меня есть одна история из самолёта, которую я помню уже больше 30 лет. Рейс тогда задержали часов на четырнадцать — всю ночь мы с сестрой провели в аэропорту в ожидании посадки. Когда наконец попали на борт, я заняла среднее кресло: справа сестра, слева — какой-то молодой человек. Едва самолет начал движение, меня моментально потянуло в сон. Чувствую — голова предательски клонится к соседу, но сил сопротивляться уже не было.
В какой-то момент он начал меня будить, и я мысленно возмутилась: чем это ему голова молоденькой хорошенькой девушки на плече помешала?! И тут еще меня сестра принялась тормошить, а я только отмахиваюсь. И вдруг она почти кричит: «Да мы уже прилетели!» Вот тут мне стало по-настоящему неловко. Позже сестра рассказала, что он весь полет аккуратно придерживал мою голову, чтобы она не соскользнула с плеча, и даже попросил у стюардов плед. © Татьяна / ADME
- В маршрутку зашла тетка, дала за проезд 5 000. Водитель такой: «Вы серьезно? 40 что ли, нет?» Тетка говорит: «Нет, всю мелочь в магазине отдала». Водитель стал отсчитывать сдачу, так от каждого нового звона монет у тетки глаза округлялись больше и больше. Когда водитель стал отдавать ей 4 600 и 360 мелочью, тетя заголосила: «Ой, возьмите вот 100, чтобы вам мелочь не тратить!» А водила такой: «Не-е-ет, берите!» Всучил ей 3 пригоршни монет, она поворчала, плюхнулась на сиденье и стала распихивать все по карманам. © Подслушано / VK
- Едем мы с подругой домой в маршрутке. Тут подруга говорит: «Хочу крабовых палочек, прямо приспичило». Я: «Да, не отказалась бы от крабового салата». Тут между нами просовывается рука, а в ней... крабовая палочка! Крабовая, Карл, палочка! Мы оборачиваемся, еле сдерживая смех, а там сидит мужик и жрет эти палочки прямо из упаковки. Мечты сбываются! © Подслушано / Ideer
Ждала в автобусе в очереди на выход. Вдруг одна мадам, не дожидаясь окончания потока выходящих, стала как танк переть вперед. Я не выдержала, говорю «Может сначала выйти дадите, а?!» А она мне на полном серьезе: «Нет!» У меня аж глаза на лоб полезли от такой наглости. Но я тут же на автомате заявила: «А вот и да!» И вытолкала ее обратно. Сама от себя такого не ожидала, но ни о чем не жалею.
- Ехала с сыном в автобусе. Рядом сидела бабулька. Так она стала комментировать мой проколотый нос: «Какой пример ты подаешь сыну?» И добавила, что я плохая мать. Я сидела молча. Автобус был забит и пересесть возможности не было. Но когда она сказала мне: «Ты бы еще себе сама знаешь что проколола», я уже не выдержала и сказала, что некоторым людям не помешало бы язык себе проколоть, чтобы меньше чушь всякую нести. А сережка в носу абсолютно ничего не говорит о том, какая я мать. Совсем выбила меня из колеи вся эта ситуация. © Мамдаринка / VK
- Еду я в одной из последних маршруток. Выходить нужно на конечной, но до нее еще две остановки, и вот я один в маршрутке остался. Водила поворачивается:
— Тебе куда?
— Такое-то место.
— Может, пешком прогуляешься? Мне нужно в другую сторону.
— Ну, тогда я заплачу меньше за проезд.
— Я же тебя почти довез.
— Так и я почти заплачу.
Мне показалось, что он в этот момент перебирал в голове весь мат, который только знал. © ПОЗОР / VK
- Я заметил, что большинство водителей городских автобусов, кажется, испытывают кипящую ненависть к своим пассажирам. Как-то я заходил в автобус, и водитель сказал «доброе утро». Я то ли не расслышал, то ли был у себя на уме и не ответил ему. Он остановил автобус и громко крикнул: «Я сказал «доброе утро!» Он не трогался с места, пока я ему не ответил. © Sam_Buck / Reddit
Как-то в автобусе села напротив бабки, которая возмущалась на парня, не заплатившего за проезд. И говорит, тыкая на меня, какая я хорошая девочка, как прилично выгляжу, и добавляет: «Дай бог тебе здоровья». А через минуту замечает у меня на руке маленькое тату. И моментально я превратилась в падшую женщину без мужа (хоть у меня есть кольцо на пальце), и что дети у меня все будут некрасивыми.
- Помню, первый раз поехала со своей собакой на электричке. Я не знала, что и на собаку нужен билет. При том, что она мелкая и сидела у меня на коленях. Ну ладно, ползет контролер, я спокойно показываю свой билет, она спрашивает билет на собаку. Я попыталась объяснить, что не знала об этом. Она: «Платите штраф или выходите». Но я поставила ее в тупик: у меня же, есть билет, соответственно, высадить меня она не имеет права. А высадить одну собаку — ну, как-то не комильфо. © GrandVector / Dzen
- Начало 2000-х. Еду в маршрутке на работу, и вдруг из моей сумочки раздается пронзительный звонок. Я в панике начинаю рыться внутри — к первому мобильному тогда еще толком не привыкла. Нахожу, прикладываю к уху и громко говорю: «Алло! Говорите громче, вас не слышно!» В этот момент вся маршрутка уже давится от смеха, а телефон продолжает надрываться. И тут до меня доходит: я перепутала мобильник с пультом от телевизора, который везла в ремонт. Да-да, именно по пульту я и пыталась разговаривать. © nametle_zannapodi
Ехала зимой в электричке на дачу с большой сумкой, в которую сунула кожаные рукавицы с большой меховой пушкой. Кассир-билетер уже отходила, проверив мой билет, но вдруг резко кинулась ко мне с разоблачительным возгласом, что я не заплатила за собаку, которая сидит в сумке. Как она была разочарована, что это только меховые рукавицы.
- Году примерно в 2007, работая на областном ТВ, пришлось пробыть на работе почти сутки. Был какой-то важный правительственный проект или мероприятие с участием губернатора, причем я, как режиссер видеомонтажа, был единолично за него ответственен. Сутки без сна, еды, не отходя от монтажного компа... Еду домой в 9 утра в автобусе, сам никакой. Ну и 2 мадамы среднего возраста, сначала глядя в глаза, отдавили каблуками мои ноги. А потом начали обсуждать, что со мной дальше будет в жизни, если я с утра рабочего дня уже в таком состоянии. © Дмитрий Шматков / Dzen
- Еду с работы. Зашел в трамвай, сел, сижу, никого не трогаю. Через пару остановок встает девушка (вся такая фифочка) и, очевидно, собирается на выход. Встала около передней двери. К ней подходит кондуктор и говорит:
— Девушка, вы сейчас выходите?
— Да.
— Пройдите к средней двери, мы переднюю не открываем.
— Я сама решу, через какую дверь мне выходить.
— Но, девушка, переднюю дверь не открываем!
— Это не мои проблемы!
Я, слегка обалдев от такого поворота, с интересом жду продолжения. Трамвай останавливается, девушка стоит у закрытой передней двери. Потом остальные двери закрываются, трамвай едет дальше. На следующей остановке девушка, гордо задрав нос, дефилирует по салону, что-то там ворчит и выходит через среднюю дверь. © ПОЗОР / VK
- Однажды в автобусе незнакомец очень настойчиво звал меня замуж. Щуплый, помятый мужчина примерно 30 лет громко вещал мне о своих матримониальных планах, не обращая внимания на отчаяние во взоре своей престарелой матушки в платочке на седой голове. Я уже не помню всех его аргументов, но самым убедительным ему казался вот этот: «Нам в деревне такие нужны!» Такие — это видимо, с косой до пояса и скромно одетые. Когда я ответила: «Спасибо, не надо», он понял, что аргументы не действуют. Матушка, повисшая в слезах у него на локте, остановить его напор не смогла. К счастью, мир не без добрых людей, и несколько мужчин схватили его сзади и держали, пока я кубарем выкатывалась на первой попавшейся остановке. Ну не люблю я ни яблоки полоть, ни кур доить. Что поделаешь, не было у товарища колхозника ни одного шанса меня обаять. © Таисия К / ADME
- Однажды я ехала в одно место на автобусе, ехать надо было около 2 часов. Еду в наушниках. Вдруг вижу, все стали выходить. Автобус опустел. Делать нечего, я тоже вышла. Народ куда-то пошел пешком. Я за ним. Мимо поехал тот автобус, и водила бросил на нас прощальный взгляд. Мы к тому месту шли гуськом около получаса. На подходе я все-таки набралась смелости и поинтересовалась у одной из попутчиц, мол, что, собственно случилось. Девушка отвечает: «А там двое пассажиров подошли к водителю, стали жаловаться, почему, мол, так медленно едем (а тогда были пробки). Водитель обиделся и сказал всем: «Не нравится? Выходите!» Надо ли говорить, что я предпочла бы езду в пробках, чем чапать пешком, тем более деньги были заплачены. © Изображаем радость / ADME
Еду в электричке, читаю книгу. Рядом сидит парень, тоже читает. Вдруг как заржет! Спрашиваю: «Что-то смешное?» Он говорит: «Читай». Чья-то автобиография, написано: «На собраниях мы занимались важными и полезными делами: просиживали штаны, били баклуши, валяли дурака, ломали комедию, в общем, всячески изображал бурную деятельность». Я рассмеялся и сказал: «Готов подписаться под каждым словом».
- История из детства. Я в то время очень любила шить куклам одежду и постельные принадлежности. Где-то услышала, что если подушка будет с травами, то крепче будет сон. Ну, набрала я пуха от растения осот. А поскольку минимализмом не страдала никогда, собрала целый пакет пуха. Едем в автобусе, я радостно рассказываю маме о своей находчивости, и радуюсь за свою куклу, что ей будет спокойно и мягко спать на «пуховых» подушках. Весь автобус слушает, мама почему-то не понимает, что за пух, и я решаю ей показать. Открываю пакет. А жарко тогда было, окна открыты. Так вот, развязываю я пакет и, естественно, пух устремляется по салону автобуса. Мама начинает ругать, в автобусе много недовольных, но выручил дедушка с соседнего сидения, который сказал: «Граждане, ну теперь мы все будем сладко спать!» Конечно, стыдно было все равно. © Три-Нити / ADME
- Еду сегодня в маршрутке. На остановке заходят муж с женой — обоим около пятидесяти. И тут жена начинает громко припоминать супругу все его новогодние «подвиги». Минут пять салон едет в полной тишине, внимательно слушая хронику мужниных приключений. Наконец она задает главный вопрос: «Ну и что мне с тобой теперь делать?» Муж молчит, виновато опустив голову. И вдруг эту тишину разрезает детский голос с заднего сиденья: «Понять и простить!» Вся маршрутка просто легла от смеха. © svetlana.art.ai
- Захожу сегодня в маршрутку. На первом сидении — старичок лет 80 и такая же примерно бабушка. На остановке входит еще одна такая же старушка. Внезапно дедушка хватает ее и сажает к себе на колени. Сидящая рядом — начинает бить его сумкой и кричать: «Бесстыдник, пусти ее немедленно!» Вся маршрутка увлеченно наблюдает эту сцену, которая приближается к своему апофеозу... Схваченная бабушка оборачивается, глядит на старичка и вдруг громко и радостно восклицает: — Гриша! А я думала, ты давно помер! © e.gavrilova.story
- Обычный день, еду в маршрутке. Напротив сидят мама с маленькой дочкой.
— Мам, мне скучно, — молчание.
— Мам, мне скучно! — уже громче. В салоне постепенно воцаряется тишина — все ждут, чем закончится. Мама демонстративно смотрит в окно. Ребенок уже почти на ультразвуке, дергает ее за рукав. Мама тяжело вздыхает, что-то бурчит себе под нос, а потом резко расплывается в самой счастливой улыбке:
— Солнышко, сейчас приедем — и тебе будет весело!
— Не будет!
— Будет!
— Не будет! Я знаю, куда мы едем!
Маршрутка просто легла от смеха, а мама с дочерью вышли на следующей остановке. © storyline_life_
