А мне в детстве давали 20 копеек, пока у нас столовке в школе не работала. Булочка с изюмом 9 копеек, сдаёшь бутылку с под молочки прямо в магазине и на 11 копеек бутылка кефира.Иногда не ел ничего, что бы на дневной сеанс в кино сходить 20 копеек. А потом столовка заработала, родители прекратили давать деньги. Сдавали на питание.
15 добрых историй из прошлого, которые закутают в уют, как теплое одеяло
Говорят, что раньше небо было выше, а клубника слаще. Что ж, согласитесь, бывает приятно вспомнить детство. Уверены, у каждого есть добрые и уютные воспоминания, которые можно перебирать, как сокровища в шкатулке. Кто-то скучает по мягким материнским объятьям, бабушкиным блинам и папиному смеху. Другие же с теплом вспоминают школу и домашних питомцев. Мы приготовили для вас истории с ноткой светлой ностальгии.
- Пошла в 1-й класс, и мама давала на расходы 15 коп. Рядом была лавка с простыми горячими пирожками. В первый раз подошла и спросила цену — 5 коп. Я сделала умное лицо, положила 15 коп.: «Дайте мне 6 пирожков!» Мужчина улыбнулся, сложил пирожки в пакет и отдал. Прошло время, и однажды я пришла и, положив 15 коп., попросила 3 пирожка. Продавец: «Наконец-то считать научилась, молодец!»
- 1998 год, жили в деревне, родители держали магазинчик. На заработанные деньги купили цветной телек с пультом. Коробка была огромных размеров. Мы с батей придумали прикол: проковыряли в коробке дырочку, посадили меня с пультом внутрь, батя позвал мать и говорит: «Прикинь, техника японская, можно голосом управлять. Вот скажи вслух, какой канал включить». И я сидел и с пульта из коробки переключал каналы, делал громче-тише. Одно из самых ярких воспоминаний детства.
«Сын утащил к себе коробку от холодильника и сделал домик»
- На волне постов про детские бизнес-проекты, напишу и я о своем пути обогащения. Я рос в деревне на Урале и мечтал о приставке Денди. Учительница рассказала, что ведется прием лекарственных растений. Пару дней спустя я полез по какой-то надобности на чердак и на глаза мне попался увесистый пук сушеной душицы с прошлого года. Полный скепсиса я отнес этот пук с целью проверить рентабельность. И неожиданно для себя получил вполне реальные деньги. Хватило на «Сникерс» и несколько жвачек. Все лето я заготавливал травы, собрал 80% суммы. Но близилась зима!
Пошел я резать крапиву около лесничества — и обнаружил стеклянную бутылку. Оказалось, лесники кидали бутылки за угол своего офиса и за годы там их накопилось прилично. Я бегом домой за тачкой. Четыре раза я нагружал полную тачку. Два дня отмывал этикетки. Доходность сдачи стеклотары была невероятной. Цель была достигнута!
- До сих пор помню, как, будучи еще детсадовцем, с сестрой играли в магазин. Из подручных чемоданов, коробок, и всяких подушек соорудили в зале прилавки. Это было 40 лет назад, а в памяти осталось очень ярким и теплым воспоминанием из детства, и такое ощущение будто, это было только вчера.
- В детстве я была настолько неприхотливым ребенком, что играла с... пуговицами. У бабушки была небольшая сумочка, почти полностью наполненная различными пуговицами. И когда мы с мамой приходили к ней в гости, мне давали эту сумку, я высыпала это богатство на ковер и могла часами их рассматривать. Каких там только ни было: красивые с камушками, разноцветные, прозрачные, перламутровые, керамические. Одна запомнилась — зеленая с ежиком. До сих пор люблю пуговицы и все думаю, куда та сумка пропала.
Были у меня игрушки, но пуговицы же ж - это просто сокровища!!!
«Почти 5 лет строила домик и вот настал тот день, когда ты просто сидишь и любуешься»
Потрясающая работа! Столько деталей, мелочей... У человека много идей, а площадь "проекта" маленькая. Может, немного перенасыщенно... Но все равно, выглядит очень красиво и натурально: стульчики, полочки, часы, ведро с веником... Чудо какое!
А лесенка для мышки? Чтобы тортиком полакомиться. И это ж надо успеть до того, как к котейке вернётся его хищнецкая сущность.
Браво автору!
«Дядюшка Ау хозяйничает и думает, поливать ту кракозябру на серванте или все же не стоит»
- Как-то ехала в полупустом трамвае в наушниках, вдруг краем глаза заметила, что ко мне подошел молодой человек и ожидающе смотрит на меня. Снимаю наушники, а он протягивает кулак с чем-то. А потом кладет мне на ладонь крохотного журавлика из трамвайного билетика и выходит. Уже, наверное, несколько лет прошло, как выглядел этот человек, не помню, но журавлик стоит на полке, смотрю на него — и так тепло на душе, улыбаюсь до ушей и хочется обнять весь мир.
- Самая офигенная вещь, что была у меня в детстве, — это двухъярусная деревянная кровать. Делили мы ее с сестрой младшей: она на нижнем ярусе, а я под потолком. Это был для нас и корабль, и шалаш, и отдельная квартира! Завесив первый ярус покрывалами, мы получали отдельное жилье со стенами и дверью! Входом служила лесенка, на которую мы накидывали платок («шторка!»). Обустраивали там освещение, таскали туда еду и часами могли там сидеть, играть. А в иные дни это был классный пиратский корабль. Сестра рисовала на бортиках первого этажа красками — там красовались деревья, забавные животные и облака. Я на втором этаже на дерево приклеивала наклейки любимых героев, музыкантов и актеров.
Эх, мы до сих пор вспоминаем то, как играли на ней, хоть мне сейчас уже 35, а ей — 26.
- В начальной школе мои четыре одноклассницы распределили роли себе из сериала «Зачарованные» и играли. Я не понимала, почему они всегда странно и косо смотрят на меня. Через несколько лет узнала, что, оказывается, у меня тоже была роль — я была темным монстром.
- Мама делала трубочки с белковым кремом. Самое вкусное — облизать потом венчики миксера. Этот миксер все еще исправно работает. Теперь венчики облизывает мой ребенок.
«Разбирал сегодня старый шкаф, наткнулся на отголосок прошлого в виде фишечек. Сразу же накатила ностальгия по школьным временам»
- В детстве жили в поселке, отец работал машинистом тепловоза. Зашел как-то он по пути на работу в магазин, а там я стою, витрину с печеньем разглядываю.
Подошел, спрашивает:
— Привет, а ты что здесь делаешь?
— Ничего, просто смотрю.
— Может, хочешь чего?
— Заварные пирожные, но они дорогие, по 22 копейки.
Подошел отец на кассу и купил мне полный пакет этих пирожных.
Приезжал к отцу недавно, вспомнил я ему этот случай. Он улыбнулся и говорит:
— Я тебе этих пирожных на 5 рублей купил, а сам в столовой неделю экономил.
— Блин, батя...., ну купил бы пару, мне бы хватило, зачем так много?
— Нет сын, ты так внимательно витрину разглядывал, у меня аж сердце защемило. Ты никогда не просил ничего, денег немного в семье было. Мясо, картошка, молоко, все было, а вот на сладости я внимания не обращал, варенье есть и хватит. С того раза я вам с зарплаты всегда эти пирожные покупал. Помнишь?
— Помню, пап, спасибо...
У меня почти такая же история. Мое детство прошло в далеко заполярном городе. Город был промышленный и имел градообразующее предприятие, которое зоботилось о своих работниках. Был профилакторий и была очень разветвленная сеть кулинарий и домовых кухонь. Это такая сеть кафе-магазинов где продавались полуфабрикаты, готовые блюда и выпечка. Вот пока мама где то в другом отделе закупалась, я стою и разглядываю в витрине горку из печенья "Суворовское". Было такое лакомство в моем детстве. Две сливочные печеньки, между ними шоколадный крем и сверху шоколадная помадка. Вкуснота неописуемая. Сколько потом не покупала, нет того вкуса... И по стоимости оно было не дешевое. Вот мама подходит и спрашивает что я там наглядела. А я со вздохом говорю: " Я бы наверно целый килограмм съела, вот вырасту и куплю". Надо сказать что мы жили достаточно обеспеченно. Просто в этом далеком северном городе не все и не всегда даже привозили. Мама отвела меня к столику. Говорит постой здесь. А потом приходит, в руках большой пакет. А дома я развернула, а там целый килограмм, а может и больше этого печенья. Видимо сколько в пакет вошло.У меня даже в носу защипало. А мама рассказала как она в детстве жила в детдоме и дружила с девочкой у которой была семья. Когда ее посылали за покупками в сельпо, они ходили вместе. И мама видела как на прилавке стоят коробки с конфетами " Подушечки". Если кто помнит это разновидность карамели с кисленькой начинкой внутри. Пока подружка делала покупки мама ждала подругу и думала: вот вырасту большой, получу первую зарплату и куплю целую коробку таких конфет. А теперь сказала мама, я могу купить не то что коробку подушечек, а даже дорогих шоколадных, но уже не хочется. Я выросла. А тебе не надо ждать, у тебя есть я. Золотая моя мамочка, тебя нет уже 5 лет. И нет ни одного дня когда бы я тебя не вспоминала и не благодарила за все. Говорят что родителей не выбирают. А я всегда добавляю, что если бы даже я могла выбрать - лучше моей мамы все равно нет.
«В конце 80-х папе было 30 и он мечтал о машине. Вот она!»
«Бабушка ворчит: „Какая еще машина, не барин, пешком походишь!“ Мама только поддерживает. Ведь это почти мечта, надо обязательно исполнить. И папа, помимо основной работы, начинает подрабатывать везде где только можно. Электриком, маляром, сантехником и дворником. Не знаю, насколько большой был у него участок, но наш двор папа тоже убирал. Я гордилась! И мне завидовали, завидовали, что мой папа красит горки! Вот в какой цвет захочу, в такой и покрасит. А на машину папа-таки накопил!»
- Добрый дядя притащил мне на ДР крысу, которуя я очень хотела. Маман всполошилась: «Как так, у нас же кошка! Она его схарчит!» Но я обещала, что буду следить. Первое время так и было, держала их по отдельности. Но однажды я не уследила, и кошка засунула морду в клетку. И все это на моих глазах! А крыса возьми да и лизни кошку в морду! Кошка этого явно не ожидала. На удивление, они сдружились, стали спать вместе, вылизывать друг друга. Они даже еду со стола таскали вместе! Мама качала головой, мол, ну, сговорились!
А какие добрые воспоминия из детства у вас есть?