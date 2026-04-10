15 добрых историй из прошлого, которые закутают в уют, как теплое одеяло

У меня почти такая же история. Мое детство прошло в далеко заполярном городе. Город был промышленный и имел градообразующее предприятие, которое зоботилось о своих работниках. Был профилакторий и была очень разветвленная сеть кулинарий и домовых кухонь. Это такая сеть кафе-магазинов где продавались полуфабрикаты, готовые блюда и выпечка. Вот пока мама где то в другом отделе закупалась, я стою и разглядываю в витрине горку из печенья "Суворовское". Было такое лакомство в моем детстве. Две сливочные печеньки, между ними шоколадный крем и сверху шоколадная помадка. Вкуснота неописуемая. Сколько потом не покупала, нет того вкуса... И по стоимости оно было не дешевое. Вот мама подходит и спрашивает что я там наглядела. А я со вздохом говорю: " Я бы наверно целый килограмм съела, вот вырасту и куплю". Надо сказать что мы жили достаточно обеспеченно. Просто в этом далеком северном городе не все и не всегда даже привозили. Мама отвела меня к столику. Говорит постой здесь. А потом приходит, в руках большой пакет. А дома я развернула, а там целый килограмм, а может и больше этого печенья. Видимо сколько в пакет вошло.У меня даже в носу защипало. А мама рассказала как она в детстве жила в детдоме и дружила с девочкой у которой была семья. Когда ее посылали за покупками в сельпо, они ходили вместе. И мама видела как на прилавке стоят коробки с конфетами " Подушечки". Если кто помнит это разновидность карамели с кисленькой начинкой внутри. Пока подружка делала покупки мама ждала подругу и думала: вот вырасту большой, получу первую зарплату и куплю целую коробку таких конфет. А теперь сказала мама, я могу купить не то что коробку подушечек, а даже дорогих шоколадных, но уже не хочется. Я выросла. А тебе не надо ждать, у тебя есть я. Золотая моя мамочка, тебя нет уже 5 лет. И нет ни одного дня когда бы я тебя не вспоминала и не благодарила за все. Говорят что родителей не выбирают. А я всегда добавляю, что если бы даже я могла выбрать - лучше моей мамы все равно нет.