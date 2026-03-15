20+ смельчаков показали, как течет жизнь на краю географии. И нам сейчас же хочется туда сорваться

Вы когда-нибудь задумывались, каково это — жить среди вечных льдов, вдали от цивилизации? Будьте осторожны: после просмотра этих кадров вам может захотеться бросить все дела и отправиться навстречу приключениям туда, где заканчивается земля. Мы взглянули на то, как течет жизнь в северных широтах, и оказались совершенно очарованы ее суровой красотой

«Вот чем питаются метеорологи на необитаемом острове. Зимой к нам вообще никто не приезжает. Продукты нам завозят раз в год (сразу с запасом) в летний период»

«Душ после трудового дня на острове — кайф. Хочешь тепленькой водички — согрей на костре»

«Лебеди-кликуны на фоне домашних вулканов. Камчатка, Халактырское озеро»

«Только мы, наш внедорожник и пушистый самоед»

«Белоснежные дюны до самого горизонта, кажется, им просто нет конца»

«Путешествовал по Аляске в июле»

«Живем на острове. Вышли утром на улицу, а у дома — снежная волна»

«Маяк Токаревского⁠. Подойти к нему можно по узкой полоске суши, которая скрывается под водой когда уровень воды в Амурском заливе заливе повышается»

«Самая северная точка Японии. До острова Сахалин 43 километра»

«Камчатка — это невероятно! Я еще никогда не чувствовала себя так близко к природе и диким животным, как здесь»

«Отметили день влюбленных с мужем на метеостанции на острове в Охотском море»

«Камчатка, мыс Маячный»

«Аляска — за гранью воображения. Настоящий восторг!»

«Уволился ради этого с работы. Лучшее решение в моей жизни. Аляска в августе»

«Вдали от цивилизации»

«Приближение весны откладывается... Это была примерно 10-я вылазка на фазенду Рио-Гранде в феврале»

«Почти безлюдный мыс Терпения»

«Сап-экспедиция «Ареал Востока»

«После шторма пришли к морю, и все побережье было в шарообразных льдинах. Для меня такое в новинку. Это же первая моя зима на побережье»

© a.lisik / Pikabu

«Лучшее фото моего кота на Охотском море»

«Последний закат в бухте на острове Итуруп»