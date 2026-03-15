Да, это и называется летний завоз - сразу всё завозят в летний период на целый год вперёд.
20+ смельчаков показали, как течет жизнь на краю географии. И нам сейчас же хочется туда сорваться
Вы когда-нибудь задумывались, каково это — жить среди вечных льдов, вдали от цивилизации? Будьте осторожны: после просмотра этих кадров вам может захотеться бросить все дела и отправиться навстречу приключениям туда, где заканчивается земля. Мы взглянули на то, как течет жизнь в северных широтах, и оказались совершенно очарованы ее суровой красотой
«Вот чем питаются метеорологи на необитаемом острове. Зимой к нам вообще никто не приезжает. Продукты нам завозят раз в год (сразу с запасом) в летний период»
«Душ после трудового дня на острове — кайф. Хочешь тепленькой водички — согрей на костре»
«Лебеди-кликуны на фоне домашних вулканов. Камчатка, Халактырское озеро»
«Только мы, наш внедорожник и пушистый самоед»
«Белоснежные дюны до самого горизонта, кажется, им просто нет конца»
«Путешествовал по Аляске в июле»
«Живем на острове. Вышли утром на улицу, а у дома — снежная волна»
о, почему же 20 смельчаков, если это та самая девушка, что с мужем на метеостанции?
«Маяк Токаревского. Подойти к нему можно по узкой полоске суши, которая скрывается под водой когда уровень воды в Амурском заливе заливе повышается»
«Самая северная точка Японии. До острова Сахалин 43 километра»
«Камчатка — это невероятно! Я еще никогда не чувствовала себя так близко к природе и диким животным, как здесь»
«Отметили день влюбленных с мужем на метеостанции на острове в Охотском море»
«Камчатка, мыс Маячный»
«Аляска — за гранью воображения. Настоящий восторг!»
«Уволился ради этого с работы. Лучшее решение в моей жизни. Аляска в августе»
«Вдали от цивилизации»
«Приближение весны откладывается... Это была примерно 10-я вылазка на фазенду Рио-Гранде в феврале»
«Почти безлюдный мыс Терпения»
«Сап-экспедиция «Ареал Востока»
«После шторма пришли к морю, и все побережье было в шарообразных льдинах. Для меня такое в новинку. Это же первая моя зима на побережье»
уже 4 раз) интересно, а автор АДМЕ хоть сама обратила внимание на то, что почти пятая фото (4 из 21) одного и того же человека?)
«Лучшее фото моего кота на Охотском море»
«Последний закат в бухте на острове Итуруп»
