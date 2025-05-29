18 снимков от любителей природы, из-за которых аж сердце быстрее бьется
То, что наш мир прекрасен — уже такая прописная истина, что порой мы забываем остановиться и подумать над этим. А ведь так важно сделать паузу и просто всмотреться в мир вокруг. Да, иногда нужно выехать за черту города для того, чтобы своими глазами увидеть красоту. Можно заглянуть под воду, под землю или приехать на вулканический остров. А если на это нет времени — тут приходят на помощь те, кто уже туда заглянул и смог сделать фото, чтобы показать всему миру.
«Когда видите колибри впервые в жизни, а она садится вам на голову»
«К моему дому вышла косуля. Кажется, она вот-вот родит»
«Как раз, когда я был на смотровой площадке, к этому источнику вышли два бизона»
Астронавт с МКС сделал невероятный снимок: тут и Млечный путь, и полярное сияние, и атмосферное свечение и грядущий восход Солнца
«Фото из моей поездки к Данакильской впадине»
Данакильская впадина — одно из самых низких мест на континенте Африка, находится на 125 метрах ниже уровня моря на территории стран Эфиопия и Эритрея.
«Все произошло так быстро, что я не был уверен, что успел сфотографировать. Когда потом разбирал снимки и увидел этот, чуть не разрыдался»
Да, все совпало:от"сюжета" до света, пробивающегося через толщу воды!
Вот какие красоты могут скрываться за таким скромным входом в пещеру
«Мне удалось сфотографировать косулю»
Какие странные рога. Кто знает, это норма, или косулька болеет?
«Затерялся на вулканическом острове, где растут очень странные цветы»
«Моя первая попытка пресноводной фотографии — и сразу сфоткал речного краба»
Что-то вспомнилось: "организовал кружок гребли нна пресных водах")
«Ядро Млечного Пути, и да, некоторая обработка снимка»
«Нашел это на берегу моря. Что за ерунда? Я биолог, и то теряюсь в догадках»
- Да это же яйца морского зайца. © ddr1ver / Reddit
«Недавнее извержение вулкана Килауэа»
«Просто снял на телефон реку Ниагара»
«Просто лисята играют в солнечный полдень»
«Фото из моего 10-дневного похода по Непалу»
«Всего лишь ворона на фоне полной Луны»
«Закат и ворота Тори»
Еще больше визуального наслаждения можно получить в других наших статьях, посвященных безусловной красоте природы:
Комментарии
Статья классная, новые фото! Спасибо)))
В Турции были в пещерах)))
Фото с птицами над Ниагарой напомнило вот это, недавно снятое нна экскурсии: