18 снимков от любителей природы, из-за которых аж сердце быстрее бьется

То, что наш мир прекрасен — уже такая прописная истина, что порой мы забываем остановиться и подумать над этим. А ведь так важно сделать паузу и просто всмотреться в мир вокруг. Да, иногда нужно выехать за черту города для того, чтобы своими глазами увидеть красоту. Можно заглянуть под воду, под землю или приехать на вулканический остров. А если на это нет времени — тут приходят на помощь те, кто уже туда заглянул и смог сделать фото, чтобы показать всему миру.