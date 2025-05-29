18 снимков от любителей природы, из-за которых аж сердце быстрее бьется

Фотоподборки
2 часа назад

То, что наш мир прекрасен — уже такая прописная истина, что порой мы забываем остановиться и подумать над этим. А ведь так важно сделать паузу и просто всмотреться в мир вокруг. Да, иногда нужно выехать за черту города для того, чтобы своими глазами увидеть красоту. Можно заглянуть под воду, под землю или приехать на вулканический остров. А если на это нет времени — тут приходят на помощь те, кто уже туда заглянул и смог сделать фото, чтобы показать всему миру.

«Когда видите колибри впервые в жизни, а она садится вам на голову»

«К моему дому вышла косуля. Кажется, она вот-вот родит»

«Как раз, когда я был на смотровой площадке, к этому источнику вышли два бизона»

Астронавт с МКС сделал невероятный снимок: тут и Млечный путь, и полярное сияние, и атмосферное свечение и грядущий восход Солнца

«Фото из моей поездки к Данакильской впадине»

Данакильская впадина — одно из самых низких мест на континенте Африка, находится на 125 метрах ниже уровня моря на территории стран Эфиопия и Эритрея.

«Все произошло так быстро, что я не был уверен, что успел сфотографировать. Когда потом разбирал снимки и увидел этот, чуть не разрыдался»

Вот какие красоты могут скрываться за таким скромным входом в пещеру

«Мне удалось сфотографировать косулю»

«Затерялся на вулканическом острове, где растут очень странные цветы»

«Моя первая попытка пресноводной фотографии — и сразу сфоткал речного краба»

«Ядро Млечного Пути, и да, некоторая обработка снимка»

«Нашел это на берегу моря. Что за ерунда? Я биолог, и то теряюсь в догадках»

«Недавнее извержение вулкана Килауэа»

«Просто снял на телефон реку Ниагара»

«Просто лисята играют в солнечный полдень»

«Фото из моего 10-дневного похода по Непалу»

«Всего лишь ворона на фоне полной Луны»

«Закат и ворота Тори»

A_n_s_y
1 час назад

Тории пишутся в данном случае с маленькой буквы и с двумя и.

-
-
Ответить
Фото на превью SeaUpsideDown / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее