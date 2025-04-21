20+ счастливчиков, которые обнаружили крутые находки прямо у себя под носом

Зачастую кажется, что для того, чтобы найти что-то крутое или необычное, надо ехать за тридевять земель, искать сокровища пиратов или хотя бы клад разбойников в лесу. Но иногда находки поджидают нас совсем недалеко от дома, а порой — и внутри него.

«Я нашла старую шкатулку с драгоценностями прямо на обочине дороги»

Это же настоящий сундук с сокровищами! © SabinedeJarny / Reddit

«Сегодня у мамы в кладовке обнаружил алюминиевый бидончик. И выяснилось, что это настоящая капсула времени, потому что в нем оказался такой вот чай»

«Чай выпущен явно более 30 лет назад. Заварил, вроде ничего».

«Соседи решили выбросить это кресло. Оно в отличном состоянии, поэтому теперь креслице живет в моем доме»

Когда сюрприз столько же приятный, сколь неожиданный

Еле-еле накопили с мужем на квартиру. Взяли старую двушку, в которой раньше жил тихий дедок. Хмурая наследница заявила: «Мебель сами выкиньте, мне не надо!» Муж с братом поднимают диван, он хрусть — и разваливается. А из дна как посыпались пачки денег, прямо в целлофане запечатанные! Не скажу сколько, но хватило на нормальный ремонт, отдать все долги и сыну универ оплатить. Хотели сказать той родственнице, но вспомнили, как она о деде отзывалась, мол, этот старик всех только бесил. Думаю, дед сам бы не хотел, чтоб она эти деньги увидела. © Мамдаринка / VK

«Недавно купили дом, которому больше 100 лет. Сняв два слоя ужасного ламината, я обнаружил под ними разные напольные покрытия. Вот что ожидало нас на кухне!»

«Я до сих пор не могу поверить, что кто-то это выбросил! Нашла на мусорке эту винтажную красоту и продала ее знакомой, которая шьет, за $ 20»

«На краю моего дачного участка есть заброшенный домик. Я нашел там небольшой тайник, в котором прятали всякий бытовой хлам, в том числе, офигенный чемодан»

«Там еще были две пары лыж, инструменты, бур для рыбалки. Приведу это все в порядок и сделаю у себя на даче небольшой музей».

Когда дом хранит свои тайны

Мы с сестрой переехали в дом, построенный в 1907 году. Кухня была в плохом состоянии, и мы решили ее разобрать (она там в виде пристройки). Боже мой, чего мы только не находили в стенах! Там были школьные работы, детские рисунки, несколько пар обуви, плюшевый мишка и другие игрушки, телеграмма, газеты разных лет, календари, аптечка и даже кинопленка с фотками примерно из 1915 года. Часть наших находок мы пожертвовали местному музею, некоторые вещи продали, а другие вернули первоначальной владелице. Ей было 14, когда она писала свои школьные конспекты, и 89, когда мы ей их передали. Это был очень крутой момент! © Unknown author / Reddit

«Обнаружила этот кукольный дом на обочине дороги. Я так взволнована!»

«Я: прошу у Вселенной больше света и добра. Вселенная: дает мне целую коробку старых рабочих лампочек на 60 Вт, которую соседи оставили в подъезде за ненадобностью»

«Мы живем в доме 1915 года постройки. Решили сделать ремонт в ванной и обнаружили за стеной настоящие сокровища — кучу старых туалетных принадлежностей!»

«Там были тюбики от кремов, флакончики от разных уходовых средств, бритвенные лезвия и даже две любовные записки разным девушкам от парня-подростка».

Некоторым деньги сами плывут в руки

У меня правило по жизни: не поднимать деньги, если их кто-то другой потерял. Я считаю, что если чужое возьмешь, потеряешь в 10 раз больше. Но один раз я не сдержалась, когда, купаясь в океане, увидела проплывающие мимо € 20. Со словами «Ну, это уже слишком!» я их подобрала. © иирина горохова / Dzen

«Я забирала мужа с работы и нашла этот огромный телевизор на обочине дороги. Он прекрасно работает!»

«Обнаружил красивущую тумбочку на мусорке в богатом квартале недалеко от моего дома!»

«Я поднял крышку рояля и нашел внутри свое детство. Оно было точно таким же, каким я его оставил»

«Кто-то выбросил тяжелую свинцовую витражную лампу, а я подобрал и продал за $ 50»

Когда просто сама судьба тебе благоволит

В далеком 1987 году десятилетняя я просила у мамы куклу. Но, увы, мне ее не купили даже в день рождения. И тогда я нашла в куче песка купюру и купила на нее себе куклу. Хотя мама, увидев деньги, хотела их забрать на хозяйство, но я устроила истерику и не отдала. Кукла до сих пор у меня. © Евгения Б / Dzen

«Купили квартиру. Через неделю кот выцарапал из-под плинтуса золотое колечко»

Iosi Merson 31 минута назад Или еще до нее потерялось. И да, дом наверное крутой, уж если хозяева не заметили пропажу кольца с сапфирами и бриллиантами ... - - Ответить

«Ну, мы позвонили бывшей хозяйке, а она как разорется: „Да зачем вы мне звоните?! Я вообще кольца никогда не носила!“ И трубку бросила. Мы немножко в шоке от такой реакции. Пришли к выводу, что, может, у нее муж гулял, и она поэтому такая нервная в плане находок?»

«Нашел это удобное кресло рядом с мусорными контейнерами нашего многоквартирного дома. Забрал»

«Заказал доставку запеченных мидий. Вот что я обнаружил внутри»

Находка — это иногда результат потери

Я потеряла на даче обручальное кольцо. Случилось это, когда я выкапывала и рассаживала тюльпаны. Мы перерыли и перекопали все — не нашли. Через неделю мой папа поехал на дачу. У самых ворот снаружи лежал большой засохший ком земли. Папа пнул его, ком рассыпался, а внутри оказалось мое колечко. И ведь неделю пролежало посреди улицы, где ходит куча людей, но никто его не нашел! © Татьяна Туча / Dzen

«Нашла на обочине дороги подставку для ног. Отреставрировала ее, сделала новую обивку, и теперь она моя!»

«Нашел старую вафельницу в самом дальнем углу самого глубокого ящика. Отмыл. Полчаса у плиты — и горка авторских вафелек готова!»