16 нетривиальных историй о том, как важно порой доверять своей интуиции

Одни люди руководствуются логикой, а другие полагаются еще и на шестое чувство. Иногда совершенно непонятно, почему в голову приходит та или иная мысль, но нередко она оказывается очень своевременной. Герои нашей статьи в какой-то момент доверились своей интуиции, и она их точно не подвела.