16 нетривиальных историй о том, как важно порой доверять своей интуиции
Одни люди руководствуются логикой, а другие полагаются еще и на шестое чувство. Иногда совершенно непонятно, почему в голову приходит та или иная мысль, но нередко она оказывается очень своевременной. Герои нашей статьи в какой-то момент доверились своей интуиции, и она их точно не подвела.
- 37-я неделя. Вторые роды. Просыпаюсь, и первая мысль: "Сегодня надо родить. Обязательно!" Два раза сбегала в магазин. Перерыла интернет в поисках "волшебной пилюли" для скорых родов. Наелась всяких таких продуктов. Через пару часов начались схватки. К 12 ночи уехала в роддом. Тяжелая ночь. Утром в 10:30 на свет появился сын. Врач сказала: "Крупный. Переношен. Плацента толстая в кальцинозе. Пару дней - и могли бы быть непоправимые последствия". К чему я? Интуиция - это наше все. © Мамдаринка / VK
- Не замужем. Познакомилась с прекрасным мужчиной: старше меня, умный, начитанный. Только грызло меня чувство, что хорошие мужики не валяются на дороге. И не подвела интуиция! Буквально через неделю нашего знакомства мне очень грубо в соцсетях написала женщина с претензией оставить ее мужчину в покое. На мой логичный вопрос ухажеру: "Кто это?" было сказано, что это просто знакомая. А еще через неделю написала его жена. Требование было такое же. Самое милое, что все это время мы с этим мужчиной просто переписывались на нейтральные темы (книги, погода). А еще через пару недель я увидела его целующимся с молоденькой девушкой у магазина. В общем, сказок не бывает. "Хороший" мужик, вероятно, может только гаремы создавать и искренне верить, что его хватит на всех. Заблокировала. За мужиком в очереди стоять не буду. © Не все поймут / VK
- Утром, только проснулась, говорю мужу: "Бойся удара справа". Он такой: "Мне вроде никуда ехать не надо сегодня, суббота". Ну, хорошо. Через 15 минут звонит его начальник, срочно надо ехать. Я напоминаю про удар.
Муж возвращается и спрашивает: "Как ты узнала про это?" Еду, говорит, по центру. Мой зеленый горит. Но я твой наказ помню и смотрю вправо: в меня летит авто. То ли тормоза отказали, то ли красный водитель не увидел. Я по тормозам, он передо мной в полуметре проскочил! А если бы не ты, аварии бы не избежать. С учетом того, что у нас тогда праворукая машинка была, весь удар пришелся бы в сторону мужа. © Евгения Б / Dzen
"Легла спать. Неуютно. Ворочаюсь с острым ощущением, что в этой комнате спать сегодня нельзя. Ушла в другую. А вот что произошло в 7:30 утра"
"Дом пока не достроен. Одна из балок обломилась, и потолок обвалился".
- Года два назад я лежал в кровати и почти засыпал, когда у меня внезапно возникло желание запереть дверь. Обычно у нас тут никто не запирается, потому что в нашей деревне всего 30 жителей и все друг друга знают. Я встал, запер дверь и спокойно лег спать. На следующее утро я проснулся от сирен нескольких полицейских машин. Оказалось, кто-то вломился в дом рядом с моей квартирой. Двери дома были не заперты. © YeaSureWhateverDude / Reddit
- Еще в школе приснилось, как мне на физре прилетел баскетбольный мяч со всей дури в голову, пока я на скамье болтала с подругой. Снилось, что в итоге был сотряс, меня положили в больницу. И вот на следующий день на настоящей физре сижу на скамье и болтаю с подругой. И тут понимаю, что все в точности так же, как в моем сне. Как только понимаю, поворачиваюсь в ту сторону, с которой во сне прилетел мяч, и выставляю руку. Мяч остановила, сотряса я избежала, хотя довольно сильно болела рука. Вот и кто знает, что это было? © LanaBanana / ADME
- Возле магазина жила кошечка симпатичная. Я мечтала ее себе забрать, но парень был против. Однажды мне внезапно захотелось посмотреть, как она там. Пришла в магазин, спрашиваю продавца, а она говорит, что кошка в норме, но именно сегодня хозяин здания психанул, что все кормят ее прямо на супердорогой гранитной плитке, и распорядился, чтоб кошку куда-то вывезли. Я уговорила парня, и на следующий день забрала кошку домой. Два месяца уже живет с нами. © Zelenochka / Pikabu
- Немного о женской интуиции. Поехала поздравлять подругу с Новым годом. Собираюсь: ключи, телефон, купальник, подарок. Черт, зачем мне зимой купальник? Ну, ладно, пускай будет. Приезжаю в гости, сидим, празднуем. Вдруг звонит наш общий друг и приглашает нас к себе в коттедж на шашлык. Там еще и сауна есть. Вот и купальник пригодился! © Не все поймут / VK
- Я так как-то поленился лечь спать в кровать, устроился на диване. Утром, только проснувшись, открыл глаза. Смотрю на кровать, и через пару секунд шкаф, что висел над ней, решает сорваться с креплений и упасть аккурат на место, где должна была быть моя голова. Знатный шок я тогда словил и больше на кровати не спал. © nafkin / Pikabu
- Встречались с парнем недолго, сильно влюбилась. Мне был 21 год, ему - 24. Вдруг он внезапно пропал, и никакой связи, чтобы узнать, почему, не было - и мобильных не было тогда. Я очень страдала, переживала полгода. И снится мне сон, что встречаю его, а у него жена и сыну 3 года. И я все поняла.
Проходит несколько дней, и я встречаю этого парня на улице случайно. Оба рады встрече. Спрашиваю его: "Что же произошло тогда?" И он признается, что женат, и еще у него есть маленький сын, которому 3 года. © Прохорова Елена / Dzen
Чел повесил шкаф над изголовьем кровати. Шкаф упал, повезло, что голову не проломил. Чел сделал выводы: больше н.а кровати не спит. Я бы не вешала шкафы над головой, но у меня женская логика, что с меня взять.
- У меня одно время была навязчивая идея научиться водить машину. Даже снились страшные сны на эту тему. Окончила курсы, водить научилась, но на права не сдала (уехала на море).
Через короткое время оказалась в ситуации, когда я за городом с коллегой, и ей резко становится плохо (и состояние ухудшается). Мне пришлось сесть за руль и везти ее в скорую. После этого интерес к вождению пропал. © ГенераловаОксана / ADME
- Поехал к родителям в деревню, 200 км от города. Лето, выехал поздно в пятницу - но и хорошо, меньше машин, меньше дачников. И вот остается около 50 км до места, времени час ночи, дорога уже местного значения, машин почти нет. И начался туман. Густой такой летний туман, метров за 50, а то и меньше, вообще ничего не видно. Сперва скинул скорость до 60. А спустя какое-то небольшое время понимаю, что некомфортно так ехать, ну вообще. Снижаю до 40, потом до 30. Вроде и глупо настолько медленно - фары машин можно увидеть заранее. Но не едется быстро - и все. И вдруг свет фар выхватывает белые чулки ног, а потом и всю серо-коричневую тушку лося. Стоит себе на моей полосе. Почти в упор к нему подъехал, лишь тогда он убежал. © izhivi / Pikabu
Повторим?
я в жизни ко всему готова
и оптимизм моя черта
со мной всегда купальник водка
фата ©️
- Я стояла на красный сигнал светофора позади большого фургона. На левой полосе не было машин. Загорелся зеленый, и тут фургон передо мной врубил правый поворотник и начал медленно, очень медленно поворачивать. Я уже хотела объехать его слева и рвануть прямо, но интуиция подсказала мне не торопиться. И буквально секундой позже большая старая машина пролетела через перекресток наперерез на свой красный свет. Если бы я объехала фургон, эта машина врезалась бы в меня со стороны пассажира, а там сидела моя дочь. Я очень благодарна судьбе за то, что решила не торопиться. © MrsCaramel112 / Reddit
- Однажды после института решили с ребятами в кафе посидеть. Я согласилась, но как только мы сели за столик, меня начала терзать мысль: «Надо домой!» Прощаюсь с ребятами, еду домой. На 5-й этаж залетаю бегом, захожу и вижу, что сестренка моя поставила чайник, забыла про него и во двор ушла. Вода из чайника залила огонь, а газ шел. Пахло газом очень сильно. Хорошо, что днем дело было, и я свет не включала. © С. П. / Dzen
- А мне за несколько дней до свадьбы приснилось мое обручальное кольцо, якобы оно состоит из двух половинок, посаженных на клей. И оно все время расходится, а я пытаюсь его сжать на пальце, чтобы склеить, но оно снова расползается. Разошлись мы с мужем быстро - и двух лет не прожили вместе. © Софи / Dzen
- Лет 10 назад ехали из больницы, время почти ночь. Проезжали мимо небольшого здания, которое мы сдавали в аренду. Еще в больнице мама хотела туда заехать, но решили, что уже поздно, да и вообще, какой смысл туда ехать в это время, ведь там все закрыто давно. Но в последний момент мама резко передумала и свернула туда. Здание это топилось зимой вручную, в основном углем, работал там сторож, который как раз этим и занимался. Подъезжаем, а в котельной слишком светло. Бегом открываем двери, смотрим - горит печка, точнее, разложенные на ней дрова, которые сторож решил просушить, а сам свалил гулять. Успели, потушили. Мама до сих пор объяснить не может, почему мы тогда туда поехали. © LenivyjTyulen / Pikabu
- В студенческие годы бреду задумчивый домой мимо заброшенного долгостроя. Идет дождик, в поселке не горит ни один фонарь. Темно. Отчетливо слышу свой собственный голос:
- Остановись! Стой!
Остановился и смотрю по сторонам - никого.
Я точно сам себе этого не говорил. Но голос - мой, такой, как я его слышу, когда говорю. Жутко. Прислушался к звукам и понял, что в шаге от меня вода куда-то глубоко стекает.
Присел и, благодаря бликам от далекой лампочки на Доме культуры, разглядел очертания открытого люка, в который вода из луж сбегала. Если бы не услышал сам себя, провалился бы, может, на арматурину какую-нибудь бы нарвался. А люк был прямо по центру тротуара, по которому я шел. © FreudNotSleep / Pikabu
Иногда интуиция подсказывает нам, что стоит быть осмотрительнее с теми или иными людьми. И нередко такими сомнительными персонажами оказываются родные и близкие - как у героев нашей статьи.