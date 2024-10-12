16 человек, которые ведут себя нагло и в ус не дуют

Несмотря на то, что нас с детства учат вежливости, далеко не все усваивают эти уроки. Наверняка в вашем окружении есть люди, которые лезут с расспросами о личной жизни, суют нос в чужие кошельки и следят за соседями. Как правило, таких товарищей не шибко любят.