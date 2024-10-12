Жрать без разрешения не ок, конечно. Но приносить угощение ровно по числу присутствующих тоже как-то ниочень. А вдруг кто-то из допущенных к вкусняхам захочет догнаться, по рукам его бить?
16 человек, которые ведут себя нагло и в ус не дуют
Истории
6 часов назад
Несмотря на то, что нас с детства учат вежливости, далеко не все усваивают эти уроки. Наверняка в вашем окружении есть люди, которые лезут с расспросами о личной жизни, суют нос в чужие кошельки и следят за соседями. Как правило, таких товарищей не шибко любят.
- Один сосед все не унимался, хотел узнать, откуда у меня, молоденькой «ципы», бабло на трешку. Я уходила от разговоров. Но он так вывел! Ляпнула, что любовники денег дали. И стала я угрозой всех жен. Один сосед приходил, намекал даже. Но все изменилось, когда я резко и внезапно (для окружающих, естественно) вышла замуж. Все, в подъезде наступил покой, и доброе утро мне, и чаек заходите попьем. Вот зачем себя вести так? Больше всего шокировали женщины! Думали, я их пузатых мужиков уведу. Подслушано / Ideer
- На праздник принесла тортик для коллег из своего отдела. Поделила на равные кусочки. Всех угостила, осталась порция для шефа. Отошла на минутку, возвращаюсь и вижу, как тип из соседнего отдела стоит и без смущения жрет торт. Я, возмущенно: «Ты почему чужое ешь?» А он в ответ бросает честный и искренний взгляд: «А, да? Я думал, это для всех». Выгнала его. Отнесла оставшееся начальнику и прямо сказала, что угощения было больше, но его самовольно съел коллега, когда в кабинете никого не было. А через пару месяцев парня попросили на выход. © Zmeevitsa / Pikabu
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- Когда у кого-то день рождения, мы на работе скидываемся по стольнику. Имениннику дарим конвертик. Один коллега заявил, что скидываться не будет. Настала его днюха. Шеф всех собрал и говорит: «Ну, с днем рождения, Николай!» Пауза. А он: «А где мой конверт?» А шеф отвечает, мол, видишь ли, мил человек, как ты к людям, так и они к тебе. О, видели бы вы лицо Коленьки! Он потом еще долго бурчал, что его не ценят и обижают, но против начальства не попрешь.
- Ехала с собакой, выкупила СВ. Стук в дверь: проводница, с ней женщина с грудным ребенком. У вас, мол, место есть, мы вам денежку дадим, пусть с вами едет. Говорю: «Я не готова, да и собачка вот». А мне в ответ: «Ничего, вы ее в переноске закроете, а у нас аллергии нет». Говорю: «Стоп, во-первых, я все это выкупала не для того, чтобы собака моя сутки в клетке сидела. А во-вторых, я и без собаки соседей не хочу.» Главный аргумент: «Ну, у меня же ребенок маленький!» А я ей: «Можете поверить, точно не от меня.» © Екатерина Байцур
Щенки даже таких уродливых собак как шпицы маленькие симпомпульки
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- Много лет назад я работал тогда в магазине. Фирма была небольшая, мы все друг друга знали, в том числе владельца компании. Как-то пришел парень, который хотел получить огромную скидку на покупку, потому что он якобы знает собственника. Мол, владелец сказал сделать скидку. Говорю: «Ладно! Сейчас я ему позвоню и уточню». Пока я набирал номер телефона, парень просто пулей выбежал из магазина. © NotYourNanny / Reddit
- Цитата от одной моей знакомой: «Сосед [пчеловод] должен со мной делиться выручкой за мед, потому что его пчелы с моих цветов мед собирают». © Настя Шведко
- Мы набирали стажеров после колледжа. Пришла веселая болтушка, и все шло хорошо, пока я не спросила: «Как вы справляетесь с дедлайнами?» Она: «Ну я стараюсь, но, если вижу, что не укладываюсь, я просто притворяюсь больной». © Zem_42 / Reddit
- Как-то с мамашей одной поцапались. Увидела у ребенка моего машинку. И стала требовать отдать ее поиграть своему сыну. Я отказала. Она начала наезжать: надо делиться.
— Хм... Я видела, вы на белой «Тойоте» приехали. Дайте покататься?
— Вы чего? Это же машина!
— Вот так же неприятно и моему ребенку. Для него его машина — МАШИНА! Так что идите и купите своему ребенку его личную машину, а не требуйте отдать вам чужую собственность. С обидой и оскорблениями отошла. © Шаманка / ADME
- В школьные годы у нас с подругой был конфликт с одной из учительниц. Она нас на дух не переносила. На ковер к завучу по воспитательной работе мы попадали чуть ли не еженедельно. Завуч была мировая и наш юмор ценила, поэтому обходилось без взысканий. Да и взыскивать было не за что, ведь мы всегда действовали по принципу «Не рой другому яму, пусть сам себе роет». Помню, как дежурили в классе. Когда закончили уборку, влетела училка и давай мокрой ваткой пол тереть, проверять, как мы его помыли. Ватка, естественно, теряет свою чистоту. И тут начинаются крики: «Безрукие! Мыть пол нужно так, чтобы он аж блестел. Как на корабле». Мы уточнили, мол, точно, как на корабле? И как только училка ответила утвердительно, подруга сказала: «На корабле моют вот так», — и вылила ведро воды на пол. © Злобный_суслик / ADME
- Позвонил мне однажды знакомый и попросил, чтобы помогла найти ему новое место и должность, он с руководителем сейчас не в ладах. Согласен был на любую. Парнишка молодой, только вуз окончил, но способный. Я напрягла цепочку людей. Нашли ему место, послали на собеседование. Через некоторое время звонит и говорит, что не подходит ему это, долго ехать на метро. Не могла бы я подыскать ему место поближе к его съемной квартире? © Подслушано / VK
- Живу в селе, зима у нас любит переменчивую погоду (от −10 до +5). К моему дому асфальта нет, поэтому каждую зиму стелю доски на дорогу, чтобы на своей копейке без проблем проезжать, но их все время кто-то тырил к концу зимы. Пару дней назад сосед построил сарайчик из досок. Как оказалось, из моих досок! Такой наглости еще не видел. © Подслушано / Ideer
- Когда училась, жила в общаге. На выходные поехала домой. Вернулась, потопала в душ, а мне такие: «Фу, я бы побрезговала в чужом халате ходить». Я слегка офигела. Оказалось, пока меня не было, мой халат и тапки носила девочка из моей комнаты. А когда я выразила свое недовольство, она еще и обиделась на меня, мол, я жадная. © Таня / ADME
- Выхожу утром из своего подъезда, а из соседнего выходит «дама» с собачкой. И эта собачка начинает гадить прямо на тротуар. Она сделала свои дела, и «дама» пошла дальше. На мое замечание не реагировала до тех пор, пока я не напомнила, что камеры установлены по всему периметру дома. Поджала губы и собрала в салфетку. © Наталья / ADME
- Беременная сестра как-то ехала в автобусе в час пик, народу тьма. Никто не уступил, поэтому стояла в проходе. А рядом с ней женщина ругается: «Ездят тут коровы пузатые! Дома сиди». Сестра растерялась, но какой-то мужчина выдал: «Она через пару месяцев перестанет быть пузатой, а вы глупой хамкой останетесь на всю жизнь». © Мама Дорогая / ADME
- Когда мой папа овдовел и стал жить один, к нему повадился заглядывать местный бездомный Володя. То хлеба попросит, то картошки. Папа добрый, подкармливал (давал продукты), хоть и ворчал, и в дом не пускал. Потом этот Володя вкрай обнаглел и говорит: «Ты один живешь, квартира большая, а у меня свет за неуплату отключили. Я у тебя поживу». Не «можно поживу», а «поживу»! Папа офигел, говорит: «Дружочек, иди работай и отвали от меня». Этот Володя ему в ответ: «Что, я должен за копейки дворником работать? У тебя пенсия хорошая, тебе легко говорить». Папа его тут же послал, сказал, что он ради своей хорошей пенсии всю жизнь вкалывал под землей, в то время пока Володя жизнью наслаждался. © Аня П. / Dzen
- У нас на этаже пару месяцев снимала квартиру молодая пара с двумя детьми. Я по-соседски разговорилась с ними, в тот момент пекла пирожки и булочки. Дочь моя приезжает, забирает для внучек. Так детей соседки несколько раз угощала. А потом случай: мою полы перед дверью, они выходят, и мама детей говорит: «Ой, опять так вкусно пахнет выпечкой!» Я говорю: «Внучке напекла в школу». И дальше убираюсь на пороге квартиры. А они стоят. Я поворачиваюсь к ним, а мамочка мне: «А вы нас, что ли, угощать не будете?» Говорю: «У меня лишнего нет». А она с обидой мне: «Сначала заманят, а потом облом!» Здороваться перестала с мной, а муж мой сказал: «Благими намерениями выстлана дорога в ад». © mgolanskaya@yandex.ru / Dzen
Комментарии
Уведомления
АняП. У бездомного отключили свет? Вы хоть читайте, что выкладываете
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