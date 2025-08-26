25 снимков, на которых питомцы спрятались лучше любого шпиона

Наши питомцы — настоящие чемпионы по пряткам (или не очень). Вы можете часами искать их по всей квартире, а они будут невозмутимо наблюдать за вами с самого видного места. Некоторые прячутся так умело, что им позавидовал бы сам Джеймс Бонд. Вот 25 неопровержимых доказательств.

«Присматривала за котами племянницы и потеряла одного из них. Не могла найти его целый час и чуть не сошла с ума. Оказалось, что он все это время наблюдал за мной вот с такой мордой с верхушки холодильника!»

Когда прокачал свою маскировку на максимум

«Кот до ужаса боится моего арендодателя. Мне потребовалось 10 минут, чтобы найти его. Честно, я впечатлен»

Сможете найти двух собак?

О! Я нашла их обоих! Одна прямо по центру, а черная морда выглядывает из-за скалистого камня вдали. © ravenrhi / Reddit

«Мама была в отъезде, а я решил проведать ее кошку. Искал ее повсюду и звал в течение 20 минут, прежде чем заметил бугорок под одеялом в спальне для гостей»

Пушистый невидимка

«Никто из родственников не смог найти моего пушистика»

Ей явно был необходим утренний кофе. © Unknown author / Reddit

«Попробуйте найти Виллоу»

Где-то тут притаился попугайчик

«Только что застелил кровать, а мой приятель куда-то пропал»

Котеночек свернулся в комочек и спит, а мы его все найти не можем

Он выбрал отличное место. Прямо под висящим серебряным половником. © dkeegl / Reddit

Тут сложнее. Пришлось выкрутить яркость на максимум

Там черный кот, и видны только глаза. Смотрите на самый большой лист слева. © Downserver/ Reddit

«Моя кошка пропала почти на целый день. Обшарила весь дом — и вот где я ее нашла»

«Утром искал своего кота, но, к сожалению, он куда-то исчез. Его брат будет скучать»

«Мы уж подумали, что потеряли нашу бородатую ящерицу»

«Не мог найти кошку. В панике обшаривал комнату за комнатой, с опасением думая, что кто-то из детей ее случайно выпустил. А она все это время была прямо передо мной»

Кто-то тут явно лишний

«Полчаса не мог найти кота. Когда я наконец смог его найти, он посмотрел на меня так, будто я сорвал ограбление века»

«Жена никак не могла поверить, что я не заметил кота»

«Собака попыталась спрятаться, когда поняла что ей предстоит процедура лечения ушей»

«Кот умудрился выскочить из квартиры, а я чуть с ума не сошла, пока искала его»

Даже не пытайтесь его найти

«Девушка купила нам новый ковер»

Где-то тут точно должен быть песель

«Пришла к ветеринару и поняла, что кота забыла дома! Суши радостно прятался, а ветеринар посмеивался над тем, как 9 килограммов шерсти уместились в моей куртке»

Если у вас есть фото, где ваш пушистый шпион мастерски (или не очень) спрятался, обязательно делитесь им в комментариях.