25 снимков, на которых питомцы спрятались лучше любого шпиона
2 часа назад
Наши питомцы — настоящие чемпионы по пряткам (или не очень). Вы можете часами искать их по всей квартире, а они будут невозмутимо наблюдать за вами с самого видного места. Некоторые прячутся так умело, что им позавидовал бы сам Джеймс Бонд. Вот 25 неопровержимых доказательств.
«Присматривала за котами племянницы и потеряла одного из них. Не могла найти его целый час и чуть не сошла с ума. Оказалось, что он все это время наблюдал за мной вот с такой мордой с верхушки холодильника!»
Когда прокачал свою маскировку на максимум
«Кот до ужаса боится моего арендодателя. Мне потребовалось 10 минут, чтобы найти его. Честно, я впечатлен»
Сможете найти двух собак?
- О! Я нашла их обоих! Одна прямо по центру, а черная морда выглядывает из-за скалистого камня вдали. © ravenrhi / Reddit
«Мама была в отъезде, а я решил проведать ее кошку. Искал ее повсюду и звал в течение 20 минут, прежде чем заметил бугорок под одеялом в спальне для гостей»
Пушистый невидимка
«Никто из родственников не смог найти моего пушистика»
- Ей явно был необходим утренний кофе. © Unknown author / Reddit
«Попробуйте найти Виллоу»
Где-то тут притаился попугайчик
- Выглядывает из-за стены. © Sufficient_Volume462/ Reddit
«Только что застелил кровать, а мой приятель куда-то пропал»
Котеночек свернулся в комочек и спит, а мы его все найти не можем
- Он выбрал отличное место. Прямо под висящим серебряным половником. © dkeegl / Reddit
Тут сложнее. Пришлось выкрутить яркость на максимум
- Там черный кот, и видны только глаза. Смотрите на самый большой лист слева. © Downserver/ Reddit
«Моя кошка пропала почти на целый день. Обшарила весь дом — и вот где я ее нашла»
«Утром искал своего кота, но, к сожалению, он куда-то исчез. Его брат будет скучать»
«Мы уж подумали, что потеряли нашу бородатую ящерицу»
«Не мог найти кошку. В панике обшаривал комнату за комнатой, с опасением думая, что кто-то из детей ее случайно выпустил. А она все это время была прямо передо мной»
Кто-то тут явно лишний
«Полчаса не мог найти кота. Когда я наконец смог его найти, он посмотрел на меня так, будто я сорвал ограбление века»
«Жена никак не могла поверить, что я не заметил кота»
- Я аж подпрыгнул, когда понял, где кот! © flinjager123 / Reddit
- Вторая стопка справа. © JonArbuckle_1 / Reddit
«Собака попыталась спрятаться, когда поняла что ей предстоит процедура лечения ушей»
«Кот умудрился выскочить из квартиры, а я чуть с ума не сошла, пока искала его»
- Когда увидел здесь кота, не мог никак наржаться! © blue-and-bluer / Reddit
- Ищите у левой стены. © michbro27 / Reddit
Даже не пытайтесь его найти
«Девушка купила нам новый ковер»
Где-то тут точно должен быть песель
«Пришла к ветеринару и поняла, что кота забыла дома! Суши радостно прятался, а ветеринар посмеивался над тем, как 9 килограммов шерсти уместились в моей куртке»
