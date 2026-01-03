15 домашних фото, на которых питомцы будто подстроили идеальную композицию
У каждого человека, в доме которого живут пушистые питомцы, найдется в телефоне пара десятков (а может, даже сотен) фоточек с ними. Ведь котики и собаки еще никогда не испортили ни одного снимка, а некоторые фото с ними становятся из обычных — просто замечательными. Сами убедитесь.
«Новогодняя милота»
«Я создал для тебя арт-проект, папуля»
Однажды оставила котов одних на выходные. Насыпала полную миску корма и налила воды в большую кастрюлю. С запасом. Вернулась в воскресенье, а у меня такой же арт-объект. Вся туалетная бумага в кастрюле с водой. Вода впиталась в бумагу и пить котам нечего.
С тех пор никогда не ставлю миски под держателем бумаги
«Мой щенок решил, что он тоже хочет кусочек маминого именинного торта»
- Более идеального праздничного фото не существует! © chaching675128 / Reddit
«Вылизывает лапку»
«Наш французский бульдог, залитый светом из окна»
"Девушка с жемчужной серёжкой" Вемеера - ничто по сравнению с этой фотографией.
«Проснулся и застал кота в такой позе»
Как обычно, коты и физика - очень редко пересекающиеся прямые))
«Догадайтесь, кто первым бросился помогать с открыванием подарков»
«Она любит быть рядом»
«Лучшее фото из всех, что мне удавалось сделать»
«Теплое окно»
«Котики»
«Она уверена, что помогает разбирать покупки»
«Играет»
«Мой кот и его кот»
«Мы взяли в семью Фрэнка. Это его первое Рождество»
