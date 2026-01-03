15 домашних фото, на которых питомцы будто подстроили идеальную композицию

3 часа назад
15 домашних фото, на которых питомцы будто подстроили идеальную композицию

У каждого человека, в доме которого живут пушистые питомцы, найдется в телефоне пара десятков (а может, даже сотен) фоточек с ними. Ведь котики и собаки еще никогда не испортили ни одного снимка, а некоторые фото с ними становятся из обычных — просто замечательными. Сами убедитесь.

«Новогодняя милота»

«Я создал для тебя арт-проект, папуля»

Хильдур
2 часа назад

Однажды оставила котов одних на выходные. Насыпала полную миску корма и налила воды в большую кастрюлю. С запасом. Вернулась в воскресенье, а у меня такой же арт-объект. Вся туалетная бумага в кастрюле с водой. Вода впиталась в бумагу и пить котам нечего.
С тех пор никогда не ставлю миски под держателем бумаги

«Мой щенок решил, что он тоже хочет кусочек маминого именинного торта»

«Вылизывает лапку»

«Наш французский бульдог, залитый светом из окна»

Olga Dubrowski
1 час назад

"Девушка с жемчужной серёжкой" Вемеера - ничто по сравнению с этой фотографией.

«Проснулся и застал кота в такой позе»

«Догадайтесь, кто первым бросился помогать с открыванием подарков»

«Она любит быть рядом»

«Лучшее фото из всех, что мне удавалось сделать»

«Теплое окно»

«Котики»

«Она уверена, что помогает разбирать покупки»

«Играет»

«Мой кот и его кот»

«Мы взяли в семью Фрэнка. Это его первое Рождество»

