15 домашних фото, на которых питомцы будто подстроили идеальную композицию

У каждого человека, в доме которого живут пушистые питомцы, найдется в телефоне пара десятков (а может, даже сотен) фоточек с ними. Ведь котики и собаки еще никогда не испортили ни одного снимка, а некоторые фото с ними становятся из обычных — просто замечательными. Сами убедитесь.