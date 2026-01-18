19 фотодоказательств того, что грамотный уход и процедуры меняют лицо круче, чем фотошоп

Многие не понаслышке знают, как сильно иногда может подпортить настроение утренний отек, неожиданный прыщик или еще что-то в этом роде. Героиням нашей статьи удалось подобрать подходящий уход, и они теперь нарадоваться на себя в зеркале не могут. Кто-то из них для этого изменил образ жизни, кто-то начал делать косметологические процедуры, другие же просто начали с кремом и сывороток. А пока эти женщины показывают свои результаты, мы предупреждаем, что, прежде чем начать тестировать на своей коже неизвестные средства, стоит посоветоваться с дерматологом.

«Я в 18 и в 33. Только в 28 лет я начала ухаживать за кожей»

Ах вот почему раньше в сериалы на роли старшеклассников брали 30-летних актеров! © AlizarinQ / Reddit

«Обалденные результаты спустя 30 дней светотерапии. У меня отвисла челюсть, когда я сравнила обе фотографии, а ведь я делала ее всего по 5 минут»

«Мне понадобилось примерно 4-6 месяцев, прежде чем я увидела этот „вау“ результат от массажей»

«Я всегда мечтала о коже, с которой мне не приходилось бы наносить кучу макияжа. Наконец взялась за уход, и вот как она изменилась за год»

Такой прогресс действительно требует дисциплины, это очень впечатляет. © OddVegetable3810 / Reddit

«Я спустя 30 дней светотерапии и после того, как начала пользоваться специальным прибором для тонизирования кожи. Я очень довольна»

«Вот какой у меня прогресс за полгода»

«Раньше я вообще не ухаживала за кожей, а потом начала использовать очищающее средство с салициловой кислотой и увлажняющие лосьоны для лица».

«Только что сделала очищение и увлажнение кожи. Разница не огромная, но кожа чувствует себя очень увлажненной и чистой»

«У меня изменилась не только форма лица, но и качество кожи благодаря здоровому питанию и увеличению потребления воды»

«До и после уколов ксеомина»

Примечание редакции: ксеомин — высокоочищенный ботулотоксин.

«Хочу поделиться результатами одного сеанса микронидлинга»

© anxietyqueenb / Reddit Дарья Волкова 1 час назад Никто никогда в своём уме не делает это на активной фазе акне. Это вранье чистой воды. Если хотите разнести бактерии по лицу, то ват ваш рецепт. - - Ответить

«На фото слева я до процедуры, посередине — на следующий день после нее, а справа — через 2 недели».

Примечание редакции: микронидлинг — это косметическая процедура, в результате которой в кожу вводятся специальные лечебные препараты.

«Никогда не думала, что моя кожа станет такой чистой»

«Между этими фотографиями год разницы. У меня сухая и чувствительная кожа, в уходе за ней я сосредоточилась в основном на увлажнении»

«Я начала заниматься уходом за кожей после обострения розацеа. Теперь моя кожа и выглядит, и чувствует себя намного лучше»

«В последние годы я постоянно следила за своей кожей, делала косметические процедуры, которые, как мне казалось, не работают. Но вот я сравнила фотографии»

«Вот как изменилась моя кожа, стоило мне начать больше спать, пить воду и есть овощи»

«Результаты после двух сеансов лазерного лечения. Заметно исчезла гиперпигментация, морщинки, да и сама кожа стала светлее»

«Борюсь с сухостью и покраснениями. Вот как изменилась моя кожа, стоило только начать за ней ухаживать»

Погоди, у тебя что, даже носогубка разгладилась? © shadowside / Reddit

«Я страдала от розацеа, сколько себя помню. Наконец-то подобрали с дерматологом подходящие уходовые средства. Также я прохожу лазерное лечение»

«Живу в стране, где сгореть на солнце можно за 5-10 минут, а я много времени провожу на пляже и в океане»