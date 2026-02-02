24 везунчика, которые зашли на барахолку просто поглазеть и сорвали куш

Многие считают барахолки свалкой, а зря! Пока одни воротят нос, другие выуживают из коробок золото и дизайнерские вещи за копейки. Этим вещам место на аукционе, а они достались людям почти даром. Давайте оценим трофеи и по-доброму позавидуем такому чутью!

«Думала, что купила сумочку, а нашла внутри настоящую капсулу времени»

Думала — игрушка с барахолки, а это редкая лампа! Ностальгия по диафильмам и космосу. Посмотрите на эту красоту!

"У меня нет слов. Мамуля откопала на блошинке серьги по доллару за пару. На этих клеймо в 18 карат!

«Обожаю, когда секонды понятия не имеют, что продают. Купила сапожки за $ 12. Они стоят почти в 10 раз дороже»

«Приехал на барахолку и не смог пройти мимо этого красавца»

«Золотые ручки (14 и 12 карат)! Нашел в местном секонде симпатичный набор. Решил рассмотреть поближе, а оказалось, что это золото, да еще и в одной есть настоящий рубин. И все это в родном кожаном футляре!»

«В секондах сейчас редко найдешь что-то стоящее, но тут я сорвал куш! Выудил эту красоту за $ 12. Это моя лучшая находка за всю жизнь. Вещь была абсолютно новой, в заводской пленке, ни разу не открывали!»

«Крутая находка из секонда»

«Не смогла уйти из секонда без этого телефона из алебастра. Пользоваться им я, конечно, не буду — взяла чисто ради вайба»

«Заплатил $ 5 за пакет с украшениями на барахолке. Внутри оказались две заколки из стерлингового серебра и золотая булавка в виде яйца!»

«Нашла шикарное бархатное пальто 50-х! Меня зацепил цвет. Уже дома разглядела бирку и поняла, какое невероятное сокровище мне досталось»

«Нашел огромную золотую лампу-пчелу. Она восхитительно странная — оставить ее там я просто не мог»

«Нашел на выходных булавку Cartier всего за $ 5. Платина, сапфиры и бриллианты!»

«Забрала этот комод всего за $1! Я караулила его несколько недель. Пришлось прийти ни свет ни заря и отстоять очередь, но оно того стоило. Состояние идеальное»

«Нашла этот кожаный костюм ручной работы всего за $10 в любимом секонде. И он сидит идеально!»

«Уже почти потеряла надежду найти свадебное платье в секонде, и тут такая находка за $ 60. Я просто влюблена!»

«Я до сих пор не могу поверить. В этом секонде обычно ломят цены на любой винтаж, а тут — всего $ 10!»

«Эта крошечная раздвижная шкатулка для шитья от Singer. На ней не было ценника, поэтому женщина на кассе отдала мне ее всего за $ 2.99!»

«Жена наконец-то нашла ту самую винтажную курочку! Редкое васильковое стекло 70-х, полный комплект — и всего за $ 2»

«Удачно зашла в секонд перед 14 февраля. Эти туфли для меня — просто мощнейший заряд серотонина, к тому же они были как новые!»

«Лучшая находка в моей жизни! Отдала $ 115, хотя в интернете такие сейчас стоят почти $ 1000! До сих пор не могу поверить в свою удачу»

«Нашла это всего за $30! До сих пор не верится»

«Купила шкатулку за $ 5. Я всегда проверяю их в магазинах: часто внутрь что-то закатывается и застревает за ящиками. И не зря!»