17 вещей с барахолки, которые согревают душу получше любого клада

Иногда самые настоящие сокровища прячутся не в ювелирных бутиках, а на пыльных полках секонд-хендов и комиссионок. Кто-то спешит туда за дешевой одеждой «на дачу», а кто-то — за историей, атмосферой и фортуной, ведь никогда не знаешь, что ждет тебя в этот раз.
«Приврала мужу насчет цены, но он все равно разбухтелся. А потом ювелир сказал, что это все бриллианты» «Целая коробка винтажных украшений всего за $20»
Если они стеклянные, а, скорее всего, так и есть, это прекрасная коллекция, я бы тоже была очень рада.
«Просто не могла пройти мимо. Я бы душу продала за недостающую часть! Солонка у меня уже была»
солонка - понятно. а остальное - что?
«Работаю в секонд-хенде, и мы можем первыми разбирать, что привозят. Так я и взял дорогущий концертный синтезатор всего за $20» «Урвала сегодня винтажные баночки с грибами. Чудо, что их никто не прихватил раньше!» «Вот за это я и люблю свою работу. Этот плетеный стол само очарование» «Не могу дождаться, чтобы надеть их!»
На Хэллоуин-шикарная вещь)
«Работаю в секонд-хенде уже два месяца. Вот мои любимые находки за это время!»
Ой какая жабка!!!!!! Хочу такую
«Работаю в секонде, принесли такой чайник. Была в шаге от покупки и уже жалею. Надеюсь, он простоит до моей смены» «Сет, который отдали просто так в наш секонд» «Мой мужчина работает на вывозе хлама и притащил домой эти красивые тарелки и штуковины, прежде чем их выкинули. Они достались нам бесплатно!» «Нашла причудливое свадебное платье. Просто влюбилась в эти рукава!» «Вот что я сегодня урвала по дешевке для своего пса» «Вот мои сокровища за последнюю неделю» «Решила поделиться парочкой забавных находок с моей работы на барахолке» «Нашла эту милую маленькую бутылочку Avon на распродаже»
«Развожу бабочек, поэтому для меня это было особенно волнующе».