5 часов назад
17 вещей с барахолки, которые согревают душу получше любого клада

Иногда самые настоящие сокровища прячутся не в ювелирных бутиках, а на пыльных полках секонд-хендов и комиссионок. Кто-то спешит туда за дешевой одеждой «на дачу», а кто-то — за историей, атмосферой и фортуной, ведь никогда не знаешь, что ждет тебя в этот раз.

«Приврала мужу насчет цены, но он все равно разбухтелся. А потом ювелир сказал, что это все бриллианты»

«Целая коробка винтажных украшений всего за $20»

Ёжик в авокадо
1 день назад

Если они стеклянные, а, скорее всего, так и есть, это прекрасная коллекция, я бы тоже была очень рада.

-
-
Ответить

«Мое сердечко ликует».

«Просто не могла пройти мимо. Я бы душу продала за недостающую часть! Солонка у меня уже была»

«Работаю в секонд-хенде, и мы можем первыми разбирать, что привозят. Так я и взял дорогущий концертный синтезатор всего за $20»

«Урвала сегодня винтажные баночки с грибами. Чудо, что их никто не прихватил раньше!»

«Вот за это я и люблю свою работу. Этот плетеный стол само очарование»

«Не могу дождаться, чтобы надеть их!»

«Работаю в секонд-хенде уже два месяца. Вот мои любимые находки за это время!»

«Новая сумочка!»

«Работаю в секонде, принесли такой чайник. Была в шаге от покупки и уже жалею. Надеюсь, он простоит до моей смены»

«Сет, который отдали просто так в наш секонд»

«Мой мужчина работает на вывозе хлама и притащил домой эти красивые тарелки и штуковины, прежде чем их выкинули. Они достались нам бесплатно!»

«Нашла причудливое свадебное платье. Просто влюбилась в эти рукава!»

«Вот что я сегодня урвала по дешевке для своего пса»

«Вот мои сокровища за последнюю неделю»

«Решила поделиться парочкой забавных находок с моей работы на барахолке»

«Нашла эту милую маленькую бутылочку Avon на распродаже»

«Развожу бабочек, поэтому для меня это было особенно волнующе».

