15 находок с барахолки, которые обрадовали владельцев сильнее новенькой вещицы

Многие брезгливо относятся к барахолкам и секондам. И очень зря! Зачастую там можно найти сокровища: брендовую обувь или даже настоящее золото. И что самое приятное — все это почти за бесценок. Герои нашей статьи знают об этом, поэтому всегда не прочь поохотиться за чем-то классным, чтобы потом всем показать свой улов.
«Если бы не я, эту кофту выбросили. Она очень крутая. И да, главный секрет — на спине!»
Кто там заказывал посмотреть свитер со спины? Вот, смотрите. Симпатичный.
«Мой муж подарил мне этот золотой браслет в 14 карат, который купил всего за $5» «Купил старенький iMac за $30. Готов поспорить, что кто-то подумал, будто это просто монитор» «Недавно купили этот чайный сервиз на благотворительной распродаже за $ 10. Оказалось, что это настоящий нефрит!» «Нашла на барахолке новый крутейший свитер» «Эти крутые ботинки стоили неприлично мало — всего $1,5!» «Я коллекционирую тарелки различных эпох. Мне нравится ставить их на стол, когда к нам приходят гости» «30 лет назад мой покойный прадед закрыл свой магазин мужской одежды. Сегодня я купил костюм, который он сшил. Увидел его на распродаже больше чем за 600 км от того магазина» «Нашла этот светильник на благотворительной распродаже за $20. Поговорила с продавцом, и она сказала, что возьмет $5, лишь бы избавиться от этой вещи. Я была так рада!» «Мне очень нужен был ковер. В итоге нашла этот бриллиант в комиссионке всего за $15!» «Купил сегодня на блошином рынке. Лучшая. Покупка. В истории» «Купила этот диван всего $300. Мои собаки решили, что это гоночный трек специально для них»
Какая насыщенная у человека социальная жизнь, раз он закупает такие диваны!
«Как хорошо, что в нашем мире существуют барахолки! Нашла на одной из таких Dr. Martens своего размера в прекрасном состоянии и буквально за копейки» «Я вообще-то зашла в секонд за посудой. Не понимаю, как вышла с этим» «Купила по дешевке сумочку, а в ней нашлись два сокровища ну буквально на миллион!»
Комиссионные магазины и барахолки — всегда лотерея. Но при должно усердии там можно сорвать настоящий джекпот:
Внимание: в сентябре 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.