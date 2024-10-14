15 находок с барахолки, которые обрадовали владельцев сильнее новенькой вещицы

Многие брезгливо относятся к барахолкам и секондам. И очень зря! Зачастую там можно найти сокровища: брендовую обувь или даже настоящее золото. И что самое приятное — все это почти за бесценок. Герои нашей статьи знают об этом, поэтому всегда не прочь поохотиться за чем-то классным, чтобы потом всем показать свой улов.

«Если бы не я, эту кофту выбросили. Она очень крутая. И да, главный секрет — на спине!»

«Мой муж подарил мне этот золотой браслет в 14 карат, который купил всего за $5»

«Купил старенький iMac за $30. Готов поспорить, что кто-то подумал, будто это просто монитор»

«Недавно купили этот чайный сервиз на благотворительной распродаже за $ 10. Оказалось, что это настоящий нефрит!»

«Нашла на барахолке новый крутейший свитер»

«Эти крутые ботинки стоили неприлично мало — всего $1,5!»

«Я коллекционирую тарелки различных эпох. Мне нравится ставить их на стол, когда к нам приходят гости»

«30 лет назад мой покойный прадед закрыл свой магазин мужской одежды. Сегодня я купил костюм, который он сшил. Увидел его на распродаже больше чем за 600 км от того магазина»

«Нашла этот светильник на благотворительной распродаже за $20. Поговорила с продавцом, и она сказала, что возьмет $5, лишь бы избавиться от этой вещи. Я была так рада!»

«Мне очень нужен был ковер. В итоге нашла этот бриллиант в комиссионке всего за $15!»

«Купил сегодня на блошином рынке. Лучшая. Покупка. В истории»

«Купила этот диван всего $300. Мои собаки решили, что это гоночный трек специально для них»

«Как хорошо, что в нашем мире существуют барахолки! Нашла на одной из таких Dr. Martens своего размера в прекрасном состоянии и буквально за копейки»

«Я вообще-то зашла в секонд за посудой. Не понимаю, как вышла с этим»

Оно будто создано для тебя! © msmaidmarian / Reddit

«Купила по дешевке сумочку, а в ней нашлись два сокровища ну буквально на миллион!»

Внимание: в сентябре 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.