20+ историй о ремонте с запахом свежей сосновой вагонки
Ремонт в квартире редко идет строго по плану, даже если смета расписана до последнего самореза. То под обоями обнаружится что-то неожиданное, то мастер проявит редкую фантазию, а то и любимые родственники решат, что знают «как лучше». У меня так и вовсе однажды соседка чуть не увела электрика — расскажу в конце статьи.
- Делали ремонт в квартире. Наняли хорошего прораба и с первых дней до самого конца, а это в общей продолжительности почти год, обращались к нему Олег: «Олег, приезжай», «Олег, купи». И только когда ремонт был окончен, мы узнали, что его реальное имя Толян! На что спросили: «Почему ни разу не поправил?» Ответ был феерический: «Да за такие деньги я для вас буду кем угодно, главное — денежку получать».
- Родители как-то затеяли ремонт в комнате. Я решил им помочь и, пока их не было, ободрал все обои. Оказалось, ремонт не в этой комнате...
Ох уж эти помощнички, для некоторых просто взять и спросить - строжайшее табу 🤣
- На даче у родственника сделали потолок из вагонки. Прежде чем покрыть лаком, родственник решил обработать вагонку огнебиозащитой. Привез розовую, мол, консультант сказал, что при высыхании обесцветится. Ага, щас! Прекрасный розоватый потолок получился. Расстроился. Говорю ему: «Если кто спросит, скажите, что долго подбирали этот оттенок».
Правильно! Кода непоправимо накосячил, сделай вид, что так и задумывалась 🤣
Попросили измерить пространство между настоящим потолком и фальшпотолком, а там ждала целая люстра с лепниной
Забавно, сразу захотелось узнать о высоте потолков.
В исходном посте "как-то раз, на работе.." Сразу стало понятнее, ведь какие только помещения не переделывают под офисы. Из комментов: "Ой та это чё. Я под полом в торговике нашел БАССЕЙН полный воды, привет от перестройки старого здания. А на схеме он указан как пожарный пруд."
- Когда мне было лет 6, начали делать ремонт в квартире. Считали, сколько нужно рулонов обоев в спальню. Спорили. И тут мама, профессиональный математик, пошла ва-банк и говорит: «Надо столько-то рулонов, я математик, я точно знаю». Ну кто ж против науки попрет? Купили. Короче, часть стены теперь просто белая. Не хватило...
Мы на даче всегда всё что дома оставалось после ремонта , всё использовали. Каждая стена была разными обоями обклеена..
А сейчас это модно ..
- Решила поклеить в прихожей плитку внизу стен, чтоб не пачкать. Забыла клей, побежала. Прихожу — плитка пластиковая уже готова. И муж с шуруповертом. Он на шурупы посадил плитку.
- Работаю дизайнером интерьеров. Приехала на объект, дом старой постройки, работает там бригада электриков. Захожу и вижу, как у мастера перфоратор мягко входит в стену и половина стены просто вываливается. А внутри... панцирная сетка от кровати, обломки арматуры, куски досок, рубероида, гнилые тряпки и даже ботинок. Вот так чудо-строители! Вместо кирпичей складывали стены из строительного мусора.
А у чудо-строителей тем временем на дачах появились кирпичные дома...
Возле лифта разбилась одна плитка. Пришел мастер и заменил ее — творчески, с двумя изысканными полосочками снизу
- Купили квартиру в панельке, окна поменяли. Пришли ребята молодые вешать карнизы. И нас зовут, показывают — проем окна не параллелен потолку, а перекошен с заметным градусом. Вот они и спрашивают — параллельно чему вешать карнизы. Посмеялись.
Что смешного? Частенько приходится делать не по уровню а ,,по тому что сильнее всего в глаза бросается)"
- Мы с мужем ростом выше среднего: он — 185 см, я — 178. Когда купили квартиру и делали ремонт, все делали под свой рост. И как же нас отговаривали все, кому не лень: и родители, и мастера, и друзья. Мол, кому вы ее потом продадите, давайте сделаем стандарт, не выдумывайте! Как мы счастливы, что никого не послушали! Наконец-то я готовлю, мою руки и посуду с прямой спиной! Да, гости на унитазе сидят, болтая ножками, а нам удобно!
Кажется, ремонт включал в себя тайную щёлочку для подсматривания за гостями... 🤔
- Мы с мужем поженились недавно. После свадьбы переехали в квартиру, где раньше жили его бабушка и дедушка. Так как обстановка абсолютно под нас не приспособленная, решили делать ремонт. Нашли под обоями дырку к соседям, закрытую деревянными кирпичами. Оказалось, так во всех панельных домах делали. А мы вот понять не можем: зачем?
Супруги сами сделали ремонт в санузле по видео из интернета. Сложнее всего оказалось найти обычную белую плитку 10 на 10 — ее отыскали только в соседнем городе
- Мне нужно было поклеить фотообои. Мастер долго-долго шлифовал стену, потом мы с ним вместе чертили на стене, где центр, где края. В итоге он начал клеить вертикально, а рисунок-то горизонтальный, и стена соответственно размечена. Вообще не понимаю, как такое могло произойти.
- Наш дом еще в 50-х годах строил дед. Делали ремонт. Сдирая обои, увидела под ними обрывки старых газет: статьи о рабочих, прогноз погоды в январе 65-го, объявление о продаже мотоцикла «Урал». Удивительно, будто окунулась в другой мир.
- Решили мы поклеить нашей бабушке новые обои. Живет она одна, возраст преклонный, ну кто ей еще поможет? Довольна она донельзя. Говорит нам: «Никому не скажу про ремонт. Пусть будет сюрприз. Придут ко мне гости, а у меня новые обои. Вот удивятся!» Ну ладно, мы себе работаем, коридор обклеиваем. Через 5 минут слышим разговор по телефону: «Нина! А у меня новость! Мне новые обои клеят!»
Сидишь, смотришь сериал — и вдруг понимаешь, что у героев на экране точно такие же обои, как у тебя
- Вот буквально вчера зашла к новой коллеге в квартиру в панельке. Дом после капремонта, в квартире все красиво и современно. Но! Сначала не могла понять, почему у меня вестибулярный аппарат шалит, штормит немного. А потом поняла: наклон полов идет, причем конкретный. Мне подтвердили, что так и есть, перекос пола идет, причем на всех этажах, это не критично, и все они привыкли.
- У родителей ремонт. Сняли обои, а там мои записи всякие 2008 г. Впали в ностальгию. Решили с сыном тоже сделать такую надпись, чтобы лет через 10 так же по-доброму взгрустнуть. Написали дату, возраст сына 1 год и 10 месяцев и обвели карандашом его маленькую ручку. Поклеили обои, ждем.
- Моя бабуля нанимала бригаду ванную ремонтировать, обеды им готовила, жалела, что устают. А они сделали тяп-ляп и смотались. У бабушки реально когнитивный диссонанс был: «Как так-то! Я же их кормила!»
Честные добросовестные мастера по ремонту-такая редкость. Была я ещё молода, наняли двух русских парней, уложить плитку в ванной. Рассказала, как укладывать, захожу проверить, буквально спустя полчаса-начал делать наоборот. Говорю переделать.
Потом эти милые люди рассказывали знакомым, что я скандалистка, и орала как ненормальная.
Так вот, плохо, что я молодая была глупая, и чувствовала себя некомфортно, когда приходилось делать замечания.. Надо было их вообще выгнать.
Плиточники выложили фартук на кухне длиннее, чем хотели хозяева, и смотрелось это негармонично. Тогда художница расписала стену узором с напольной плитки
- В детстве, по рассказам родителей, очень боялась елок. Как-то в преддверии Нового года родители затеяли ремонт в детской: поклейка обоев и прочее. Я носилась по комнате и всячески мешала, в итоге терпение их лопнуло — выпроводили меня из комнаты и на проходе положили еловую ветку. Стояла перед дверью и стремалась зайти.
- Жена уговорила на новогодних каникулах переклеить обои на кухне. Я согласился. На прошлых выходных уже купили обои, клей. Ну и тут понеслось: «Дорогой, а давай до НГ поклеим обои?» Я — человек трудный на подъем и не люблю вот так резко менять планы. В итоге я пообещал подумать. Вчера после работы жена говорит снова: «Дорогой, а может, до НГ поклеим обои? Вот гости удивятся. Ну давай хотя бы старые обои отдерем, ну а остальное — потом сделаем». Ладно. Отодрали обои, подготовили стены. Жена: «Дорогой, а давай просто примерим обои на кнопки, посмотрим, как со стороны будет лучше смотреться». Ладно, прилепили несколько полосок. Далее: «Муж, а давай одну полоску наклеим, и все». Итог: полпервого ночи, мы почти переклеили всю кухню.
- Всю жизнь я страдала от соседей с перфоратором, даже после переезда в таунхаус. Недавно новые соседи начали ремонт, но тут система дала сбой, или вселенная решила меня вознаградить за терпение. Прораб встретил меня на улице, сообщил, что они начинают, и поинтересовался, в какое время нас не беспокоить с шумом и когда просыпается и засыпает ребенок. Они реально подстраиваются под наш график, даже если он у нас сбивается.
Купил студию без отделки, жил на надувном матрасе и в свободное от работы время делал ремонт сам — впервые и по видео из интернета. Вот что получилось
- У меня мегалюбопытная соседка. Мы делаем ремонт, так ей настолько интересно, что мы делаем и как, что она каждый день, идя с работы, сначала заходит к нам. Она внимательно все рассматривает, расспрашивает, а только потом идет к себе домой. У меня складывается впечатление, что я — гость в собственном доме, а она хозяйка, и мне надо перед ней отчитываться. Мои строители уже шутят: «Вот и проверка пожаловала».
- У моих соседей жил французский бульдог, который непременно желал общаться со всеми гостями. Приходящие сантехники и электрики обычно это не очень ценили, потому что уходили все в шерсти и слюнях. А запереть псинку в однушке было фактически негде. В туалете он сидеть категорически не хотел.
Семья переехала в старый барак без воды, канализации и батарей. Муж своими руками перебрал там все — пол, стены, потолок, проводку. Вот какой стала кухня
- Пришел делать замеры для натяжных потолков. В квартире встретила бабушка, угостила чаем. Ползаю со стремянкой, а бабуля все следит как коршун из угла. Все замерил, собрался уходить. А бабуля вдруг такая: «Не пущу!» И показывает на телефоне фотку внучки. Говорит: «Я на тебя посмотрела, парень ты рукастый, без кольца. А внучке как раз муж нужен! Ей уже 30, а она все в девках. Посиди, она скоро с работы придет, познакомитесь». Пришлось разочаровать бабушку. Внучка, может, и красавица, только я женат. А кольцо на работу не ношу, потому что техника безопасности не велит.
- Достраивали с мужем дом, наняли бригаду рабочих. Муж целыми днями на работе, я следила за процессом. В конце работ настал час оплаты, рассчитываемся по смете, и главный прораб отдает ровно половину денег мне в руки. На вопросительный взгляд мужа сказал, что лучше хозяйки их бригада еще не встречала. А я просто увидела, как они в первый день давятся бич-пакетами и всякой фигней, разве это еда для мужика? Готовила им свои фирменные борщи, пекла пироги, компоты варила. Муж доволен как кот.
Ога, прораб отдаёт половину денег. И медведь ей мёд из лесу приносит, волк - говядину.
От автора: про электрика и очень бдительную соседку
Делала я как-то ремонт. Большую часть работ сделали своими силами, но вот в электрику и сантехнику без профессиональных навыков лезть не стоит, я считаю. Позвала электрика повесить свет. Пришел он, оглядел комнаты и сказал, что на пять минут сбегает в машину за инструментом.
Прошло полчаса — мастера нет. Телефон он почему-то тут оставил. Я забеспокоилась и вышла в подъезд. Спускаюсь на пролет и вижу: мой электрик стоит на табуретке и покорно чинит старый светильник на лестничной клетке, который мигал весь последний месяц. А рядом стоит и строго бдит, уперев руки в боки, наша соседка Надежда Павловна. Я уже как-то делилась тут, что среди соседей у нас много деятельных пенсионеров. В этом есть и свои плюсы, и свои минусы...
Оказалось, Надежда Павловна перехватила моего электрика внизу у лифта, приняла за сотрудника ЖЭКа, долго отчитывала и наотрез не хотела отпускать, пока он все не исправит. Бедняга решил, что проще починить светильник, чем спорить с бабулей. Зато и в подъезде теперь светло, и электрику от смущенной Надежды Павловны достался пакет дачных яблок в благодарность.
А у вас во время ремонта случались сюрпризы? Делитесь своими историями в комментариях!
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