Делала я как-то ремонт. Большую часть работ сделали своими силами, но вот в электрику и сантехнику без профессиональных навыков лезть не стоит, я считаю. Позвала электрика повесить свет. Пришел он, оглядел комнаты и сказал, что на пять минут сбегает в машину за инструментом.

Прошло полчаса — мастера нет. Телефон он почему-то тут оставил. Я забеспокоилась и вышла в подъезд. Спускаюсь на пролет и вижу: мой электрик стоит на табуретке и покорно чинит старый светильник на лестничной клетке, который мигал весь последний месяц. А рядом стоит и строго бдит, уперев руки в боки, наша соседка Надежда Павловна. Я уже как-то делилась тут, что среди соседей у нас много деятельных пенсионеров. В этом есть и свои плюсы, и свои минусы...

Оказалось, Надежда Павловна перехватила моего электрика внизу у лифта, приняла за сотрудника ЖЭКа, долго отчитывала и наотрез не хотела отпускать, пока он все не исправит. Бедняга решил, что проще починить светильник, чем спорить с бабулей. Зато и в подъезде теперь светло, и электрику от смущенной Надежды Павловны достался пакет дачных яблок в благодарность.