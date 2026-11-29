Вот такой же багульник, как на этом фото, растет и на Байкале, и в Забайкалье. Его цветки распускаются по весне, когда вокруг еще практически нет зелени, и все сопки будто покрываются ярким фиолетовым ковром. Как же я скучаю по этой красоте! Наверное, лучше всего эти чувства передает стихотворение местного поэта Геннадия Головатого.

«А у нас в Забайкалье сопки — малиновые!

Вы небось и не знаете, что такое — багул?

Вы напрасно стараетесь жизнь мне сделать малиною,

Все равно я однажды в Забайкалье сбегу...»