Фотографы, может, и называют) Но нужно не забывать, что мелкие трещинки или небольшие ледяные наросты на естественном льду есть всегда, фотографу, может, понравится ваш полёт, а вам-вряд ли) Очень осторожно нужно кататься.
12 фактов о Байкале — озере, где плавают нерпы, а зимой просыпается поющий лед
Пожалуй, озеро Байкал стоило бы включить в список чудес света. Порой оно удивляет даже тех, кто живет на его берегах. Зимой озеро трещит и поет, а на его льду под солнышком греются обаятельные тюлени. А еще здесь есть сокуи, Итальянская стенка и нерпа Сергеевна. Ну а в бонусах вас ждут кот — любитель купаться в байкальской воде, и история от автора этой статьи, которая выросла в Забайкалье.
Байкал — самое глубокое озеро на Земле
Максимальная глубина Байкала — 1642 метра. Это значение установили еще в 1983 году, а подтвердили в 2002-м. Недаром многие местные жители называют его не озером, а морем. Есть там и свое Малое море — это пролив, отделенный от озера островом Ольхон. Говорят, что в этом месте на Байкале самая теплая вода. Полюбоваться красотой озера ежегодно съезжаются и туристы, и фотографы. Правда, не всем удается попасть туда с первого раза.
- Начальник набирал желающих в командировку. Спрашиваю: «Куда лететь?» Он говорит: «В Иркутск». Я его чуть ли не на коленях умолял отправить меня, ведь моя давняя мечта — увидеть Байкал. А тут такая возможность, да еще бесплатно и с проживанием! Уговорил. Собрал рюкзак, приезжаю в аэропорт, смотрю в билет, а он до Якутска. Думаю, что с пересадкой, но где тогда второй билет? Звоню начальнику, а он: «Иркутск, Якутск — какая разница?» В итоге я два месяца прожил в краю вечной мерзлоты, где вокруг не было ничего, кроме реки Лены.
Лед Байкала невероятно прозрачный. А еще озеро умеет петь и пускать пузыри
Зимой Байкал замерзает почти целиком, и лед там бывает таким гладким, что фотографы называют его идеальным местом для катания на коньках — его отполировали ветра. Белые пузыри в толще байкальского льда — это метан, который поднимается со дна озера.
- Я заметил любопытную вещь: многие туристы не привыкли смотреть под ноги. Они глядят по сторонам и даже не замечают чудес прямо под собой. Но стоит подсказать, как люди начинают восторгаться: «Ой, надо же!» И тут же ложатся на живот, чтобы рассмотреть пузыри получше.
«Интересно, как ветер обтачивает отдельные льдинки».
В сильный мороз лед разрывают огромные трещины, которые местные называют «становыми щелями». Их длина — 10-30 километров, а ширина — 2-3 метра. Разрывы сопровождаются громким треском, похожим на раскаты грома. Кстати, для озера это на пользу: благодаря трещинам рыба подо льдом получает необходимый ей кислород. Трещать лед умеет по-разному: звук может напоминать гул поезда, пение кита или саундтрек к старому фильму о космосе.
После штормов скалы покрываются ледяным панцирем
Такие наросты называют сокуями. Это один из видов байкальского льда: он образуется осенью, когда волны разбиваются о скалы и камни, и вода тут же замерзает. В сильный шторм такой наплесковый лед может подниматься по скалам на высоту до десяти метров. Особенно эффектные сокуи бывают на Ушканьих островах, на мысе Кобылья Голова и на северной оконечности Ольхона. Обжитые берега Байкала после непогоды тоже выглядят весьма примечательно.
Ледяные гроты Байкала — это отдельная история. Или даже сказка. Чаще всего это небольшие береговые ниши, которые благодаря наплескам воды превращаются в ледяные залы. Посмотрите, какая красота царит внутри них.
- На Байкале много ледяных гротов. Фотографы лезут в них тысячами, потому что внутри настоящая сказка. Мы ходим по гротам в феврале, в крайнем случае — в начале марта. Позже лучше не рисковать: при потеплении лед начинает подтаивать.
Весна и осень на Байкале тоже преподносят сюрпризы
Весной, когда вода в озере синего цвета, камни и другие предметы видны на глубине до 40 метров. Некоторые туристы отправляются на Байкал именно в это время и считают, что «несезон» на озере бывает красивей, чем разгар сезона. На фото выше как раз видно, как оттаивает Байкал после зимы и на берегу появляются фантастические ледяные «цветы». Впрочем, осенью тут тоже есть на что посмотреть.
В это время года вода в некоторых впадающих в Байкал реках темнеет от опавших листьев. Когда она попадает в озеро и смешивается с его синими водами, получается довольно необычный цвет.
Здесь живут пресноводные тюлени. Они же нерпы
Вот он — подглядывает за туристами.
Байкальская нерпа — эндемик озера, то есть больше нигде в природе она не встречается. Это единственное водное млекопитающее Байкала. Взрослая нерпа в среднем вырастает до 165 сантиметров и весит от 50 до 130 килограммов. За год она съедает до тонны рыбы, что не особо нравится местным рыбакам. Они могут ворчать, что нерпа всего омуля повыловила.
- Приехал на Байкал зимой. Гуляли мы с женой по льду, фотографировали пузырьки под ногами. Вдруг видим — метрах в 20 от нас что-то темное. Нерпа?! Я стал подбираться поближе, жена кричит: «Аккуратнее! Мало ли что». И тут темное пятно поднялось во весь рост. Смотрю — а это другой турист в черном пуховике, который отстал от группы и присел шнурки завязать. Он увидел, как я к нему крадусь с телефоном наперевес, и спросил, что случилось. Пришлось признаться, что я принял его за нерпу. Мы втроем хохотали так, что эхо, наверное, долетело до берега. А потом оказалось, что он тоже весь день мечтал увидеть нерпу, и дальше мы высматривали ее уже вместе.
Когда говорят об эндемиках Байкала, как правило, упоминают нерпу и байкальский омуль. И забывают голомянку, совершенно уникальную рыбу. Это рыба живородящая, она не имеет чешуи, и тело её полупрозрачное, оно на треть состоит из жира. Поэтому говорят, что, если поймать голомянку, и положить на солнце, скоро от неё останется скелет и жирное пятно. Это самая большая по численности рыба озера, её запасы стабильно огромны. Она не имеет промыслового значения, но в биологической цепочке озера голомянка является, пожалуй, ключевым звеном, без которого немыслимо существование других представителей Байкала — нерпы и омуля, она служит основой их рациона.
Добавлю, что мне удалось увидеть голомянку на зимней рыбалке, и это уникальное зрелище. Она действительно волшебно полупрозрачная, и выглядит, как байкальская фея.
А еще в озере плавает знаменитая нерпа Сергеевна. Почему Сергеевна? Потому что человека, который принес в центр спасения животных крохотную нерпочку, звали Сергеем. Он нашел одинокого белька (так называют детенышей нерпы) весной 2026 года на льду Байкала и не смог пройти мимо.
Малышка-потеряшка весила чуть больше трех килограммов. Сотрудники центра выходили ее и осенью отпустили на просторы Байкала. На момент возвращения в Байкал вес Сергеевны составлял уже 28,5 кг.
За время пребывания в центре она стала звездой соцсетей: люди наблюдали, как она взрослеет, крепнет и проявляет характер. Впрочем, спасатели напоминают, что не каждый сидящий на льду белек действительно брошен. Его мама может быть где-то поблизости - возможно, она в этот момент просто нырнула в воду за кормом.
А еще тут живут яки и гостят северные олени
«Дружелюбные животные, которые не прочь сфотографироваться. Оплату берут яблоками».
Один из местных фермеров разводит на Байкале яков. Он специально завез их на остров Ольхон. Туристы говорят, что животные на его ферме пасутся вольно в полях и в загоны приходят только на ночь. Фермер считает, что якам важно изучать окрестности — ходить по берегу и даже лазить по камням и скалам. А еще здесь же на Ольхоне можно встретить тофаларских северных оленей. Они живут в поселке Хужир.
Знаменитый байкальский омуль тоже водится только здесь
Путешественники говорят, что омуля продают даже в аэропорту Иркутска.
Байкальский омуль — это еще один эндемик озера. Обычно он весит от 250 граммов до полутора килограммов, но встречаются особи и до 7 кг. Питается он в основном рачками. Главный из них — крошечная эпишура размером около 1,5 мм. Ученые считают, что именно этому рачку Байкал обязан чистотой своей воды: эпишура поедает основную массу водорослей.
Омуля реально жаль, выловили почти весь. Далеко не все, что продают сейчас туристам как омуля (достаточно дорого!) им является. Сейчас существуют строгие квоты на вылов.
«Горячая уха из омуля. Просто и вкусно, самое то после валяния на льду и катания на коньках».
На самом большом острове озера стоит самая узнаваемая скала Байкала
Ольхон — крупнейший остров Байкала и третий по размерам озерный остров в мире. Его длина — 73,5 километра, а ширина — до 15 км. На западном берегу острова стоит скала Шаманка. Ее считают одним из самых узнаваемых образов Байкала: она часто появляется в фильмах и фотоальбомах об озере. Вокруг нее ходит немало местных легенд.
- Поехали с мужем в отпуск на Байкал и взяли экскурсию. Гид вещает: «Это скала Шаманка. По преданию, раньше каждые 120 лет сюда прилетал дракон». Муж хмыкает: мол, давай-давай, вешай туристам лапшу на уши. Подплываем к скале, и вдруг раздается грохот, будто кто-то к нам спускается. Мы сначала напряглись, а потом дружно расхохотались: это всего лишь гром гремел вдалеке. Гид только развел руками: «Ну вот, а вы не верили». Муж до конца экскурсии больше не хмыкал.
- На Ольхоне есть свой аэропорт — в поселке Хужир. В 2023 году туда летал небольшой 17-местный самолет из Улан-Удэ. Билет стоил 1020-1200 рублей, полет длился 40 минут, и все это время можно было любоваться Байкалом с высоты 2000 метров.
Возле Шаманки проводится фестиваль ледовых скульптур
Фестиваль 2026 года был уже седьмым по счету. Говорят, что «Olkhon Ice Fest» стал настолько популярным, что теперь жилье на острове на это время лучше бронировать примерно за полгода. На это мероприятие съезжаются начинающие и опытные скульпторы, а их работы показывают, как невероятно может выглядеть совместное творчество человека и природы.
«Спустились к Шаманке, чтобы посмотреть на ледяные скульптуры. Красиво!»
Сюда едут любоваться на ходульные деревья
«Это не корень. Лариса сидит на ветви дерева».
Откуда такое явление на Байкале? Все дело в местных сильных ветрах, которые постепенно выдувают слои песка из-под деревьев. Чтобы приспособиться и удержаться за почву, сосны и лиственницы отращивают мощные ходульные корни, искривляются и иногда будто «цепляются» за землю ветками. Ну или обзаводятся стволом, которому никакие ветры нипочем. Вот попробуйте-ка сдуть эту махину в три обхвата!
- Ольхон по праву считается самым крутым островом на Байкале. Поэтому мы в сентябре туда и поехали. Там мы прошлись по местной роще. Некоторые деревья кажутся слишком фантастическими, чтобы поверить в их существование.
Не ездили по КБЖД? Считайте, что не были на Байкале
Кругобайкальскую железную дорогу построили в 1896-1905 годах, чтобы соединить две части Транссибирской магистрали. Сегодня от нее сохранилась лишь часть — от станции Слюдянка до Порт Байкал. А участок Байкал — Култук в 1982 году объявили архитектурно-ландшафтным заповедником. По этой ветке ходит местный поезд, который жители придорожных поселков называют «передачей» или «мотаней», а еще тут катаются туристические поезда, в том числе с паровозом.
- Я давно мечтала проехать по КБЖД. Поезд все время идет по самому берегу Байкала и лишь иногда ныряет в темные туннели. Пялиться в окно на Байкал 5 часов — это лучшее, что могли придумать РЖД. А еще из окна можно увидеть нерпу! Я обожаю нерп, они невероятно милые.
Дорога тянется вдоль Байкала через десятки тоннелей, множество мостов и виадуков, мимо сотен каменных и подпорных стенок. У одной из них даже есть имя — это Итальянская стенка (на фото сверху). Она была построена в 1905 году под руководством итальянца Луиджи Феррари и до сих пор защищает железнодорожные пути от обвалов грунта и камнепадов. А еще на КБЖД есть Киркирей — место, над которым основательно потрудились инженеры.
- Тут есть необычное гидротехническое решение по организации потоков воды от озера, расположенного высоко в горах. Часть воды идет в каменной трубе под тоннелем, а излишки падают по почти вертикальному бетонному желобу.
В этих краях есть несколько необычных музеев
В поселке Листвянка находится Байкальский музей. Он целиком посвящен озеру, его растениям и животным, причем рассказывает о них с научной точки зрения. Рядом со зданием разбит дендрарий, где растет около 400 видов растений, в том числе редких. А еще туристам предлагают спуститься в подводные глубины Байкала. Разумеется, виртуально. На фото — как раз вход в батискаф на 20 мест. Большой «самовар с джойстиком» — это пульт оператора-экскурсовода, который управляет батискафом.
- Выбрали свободный денек и поехали в Листвянку. Первым делом побывали в Байкальском музее: там очень интересные экспозиции и уникальные экспонаты — от байкальского осетра и крошечных рачков до нерп. А больше всего нам понравилось виртуальное погружение на батискафе на дно Байкала.
По дороге от Иркутска к Байкалу есть еще один примечательный музей. Это «Тальцы» — музейный комплекс под открытым небом, где собраны памятники истории, архитектуры и этнографии XVII–XX веков.
В деревне-музее «Тальцы» можно увидеть, как жили в Прибайкалье сотни лет назад.
Бонус № 1: кот, который не боится байкальской воды
Помните, что вода в Байкале даже летом редко прогревается выше +9 °C? А вот этого котика такие мелочи, кажется, совсем не смущают. Хозяин так и подписал фото: «Мой кот купается на Байкале». Просто мужчина в то время рыбачил, а кот сидел на берегу и побежал в воду, как только увидел там окуня.
Бонус № 2: на этот раз от автора, которая выросла в Забайкалье
Вот такой же багульник, как на этом фото, растет и на Байкале, и в Забайкалье. Его цветки распускаются по весне, когда вокруг еще практически нет зелени, и все сопки будто покрываются ярким фиолетовым ковром. Как же я скучаю по этой красоте! Наверное, лучше всего эти чувства передает стихотворение местного поэта Геннадия Головатого.
«А у нас в Забайкалье сопки — малиновые!
Вы небось и не знаете, что такое — багул?
Вы напрасно стараетесь жизнь мне сделать малиною,
Все равно я однажды в Забайкалье сбегу...»
А еще вы можете прочитать статью «10 особенностей быта в Сибири, которые для местных давно стали нормой, а для приезжих — настоящее открытие».
Комментарии
Когда говорят о Байкале, имеют ввиду, как правило, иркутскую сторону, западную. А мне больше нравится бурятская, восточная. Она живописнее, красивее. Аршан, гора Соболиная, Танхой, Теплые озера, Байкальский заповедник, наконец, Ушканьи острова-лежбище нерпы. Природа богаче, наша сторона-степная больше. Но недостаток-расстояния большие, путешествовать лучше на машине..