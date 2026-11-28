У меня, в принципе, животных много: 5 собак, кот и кошка. Недавно выхожу на улицу, кормить собак, между ног домой прошмыгнула моя кошка. С утра я без линз и значения не придала, кошка и кошка. Накормив своих хвостатых, а также свое многочисленное хозяйство, наконец то пошла сама кушать. Во время трапезы замечаю что на меня смотрит кошка, сидит на стуле напротив, и через стол смотрит. Я смотрю на неё, она смотрит на меня, на какой то момент тишина, я зависла. Кошка то не моя! Цвет практически такой же, как у моей, но эта очень пушистая, а моя гладкошерстная. И прям сидит, и глазами спрашивает: чё, жрешь, да? Вынесла её на улицу, насыпала на крыльце корм. И началась эпопея: как кто нибудь из детей заходил домой, она прошмыгивала так же, и не сразу замечали подмену. После недели борьбы, мы устали её выгонять, и оставили, как полноценного члена семьи. Только киса поменяла свои птичьи права на постоянную прописку, как у нас в коридоре поселилась ещё одна, на этот раз рыжая, тоже пушистая. Эта рыжая была намного скромнее, но хорошо дружила с той, новой кошкой. Домой не просилась, а скромно в углу, в коридоре, свернувшись калачиком спала. Когда кто то выходил, смотрела в глаза, ластилась. Недели три мы её подкармливали, на крыльцо поставили тарелки для воды и корма, домой не приглашали, надеялись, что она уйдет. Начались морозы, коридор холодный и постоянно открытый, наши сердца растаяли, и у нас появился новый член семьи. На этом фото "старая" кошка
15+ фото и историй о питомцах тогда и сейчас, от которых сердце тает, как печенька в чае
Истории
28.11.2026
Коты, собаки, рыбки, хомячки, кролики, попугаи и даже аксолотли — кого только людям не приходится спасать. И хотя все эти животные абсолютно не похожи друг на друга, есть то, что их объединяет — новые любящие хозяева, благодаря которым они обретают счастье, свой дом, вкусную еду, любовь и заботу.
- Я переехала в новую квартиру, а во дворе постоянно крутился худющий рыжий котяра. Я его подкармливала, но он в руки не давался. И вот как-то утром открываю дверь, а он бежит на коврик, и в зубах у него мой любимый цветок — ромашка. Положил рядом со мной и смотрит... Я даже задумалась: бывший муж за пять лет брака мне ни разу ни цветочка не дарил. Пока я растроганная стояла на пороге, этот хитрюга шмыгнул мимо моих ног в квартиру и улегся посреди комнаты как у себя дома. Выгонять его рука не поднялась, так и остался у меня жить. Теперь он превратился в нежного пухляша, назвала его Ромкой в честь той самой ромашки.
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Девушка нашла эту собаку на улице 4 года назад и не смогла пройти мимо. Теперь это самый любимый, счастливый и здоровый хвостик по кличке Саммер.
Этот малыш выбрал себе хозяев сам. Он сидел, глядя в окно, и, похоже, не напрасно. Его приняли в семью, где он смог подружиться и с другими кошками, и с ребенком
Этот парень появился в сарае своей будущей хозяйки и вел там себя по-хозяйски. А потом вдруг исчез... Тогда девушка решила, что если он вернется, то она его заберет
И вот прошло 5 месяцев с того момента, как пушистый любимчик обрел свой дом.
- Всегда знала, что своего кота я хочу найти. Потому что породистых в любом случае разберут, а есть те, кто на улице или в подвале. Бывший решил сделать сюрприз и повез посмотреть «наполовину шотландского» котика. Я сразу поняла, что это «двортерьер», а никакой не шотландец, но не смогла оставить его в тех условиях. С первого дня он бежал встречать меня к двери. А я поняла, что не хочу, чтобы с ним что-то случилось. Я потратила на него сумму, которой хватило бы на хороший отпуск. В итоге этот кот до сих пор со мной, 7 января отпраздновали 4 года. И я так рада, что хотя бы кого-то смогла забрать вот так.
macsanay
«Из робкой и неряшливой птички он превратился в счастливчика, уверенного в себе. Я думаю, что мы с ним очень сильно изменили друг друга»
Эту малышку нашли, когда она была двухнедельным котенком, а теперь ей уже почти 3 года
«Я очень переживала, что не справлюсь, потому что раньше у меня никогда не было аксолотлей. Но его нужно было спасать. Хорошая вода, еда, много места, любовь и забота сделали свое дело»
«Моя морская свинка Перси сразу после того, как попала ко мне, и спустя 4 года»
- Моя знакомая (продавец овощей) нашла у дороги кричащего котенка, который весил 240 грамм. На ночь она оставила его в коробке в своем киоске. А я в тот день впервые за месяц решила выйти на одну остановку раньше, чтобы поздороваться с ней. Она сунула этот комочек мне в руки со словами: «Помоги пристроить». Я не смогла сдержать чувств, принесла его домой. Теперь нас оберегает Зевс.
caku.ra_more
А этот пушистый был выловлен хозяином из-под авто, и, судя по всему, он вытащил счастливый билет
«Это Фиби, которую мы нашли абсолютно случайно на улице и быстрее понесли ее домой. Мы не были уверены, что все получится, но вот какая она спустя полтора года»
- Этот парень попал в приют для животных после того, как его нашли на трассе. Это случилось в тот день, когда я вообще не собиралась заводить собаку, у меня не было настроения и я решила зайти в приют. С тех пор прошло 2 года, и я абсолютно не жалею, что забрала его. Сейчас он чувствует себя прекрасно, ходит с нами в походы и на пляжи, а еще он подружился с миниатюрным пуделем моей мамы.
Кенджи смог найти свою дорогу к счастью
Его спасали дважды, и вторая попытка оказалась удачной. Этот озорник обрел свой дом, в котором спит на диване, хорошо ест и развлекается.
В день спасения и всего лишь через 45 дней. Мужчина нашел его по пути на работу, и теперь с котом все хорошо
«Это прогресс всего лишь за 4 месяца. Он определенно стал выглядеть намного лучше»
Беляшка после того, как ее окружили любовью и заботой
«По-настоящему она расцвела, когда подружилась с котом Йосей. Поначалу Беляшка делала вид, что мы ей безразличны, а теперь сама требует много ласки и всюду следует за нами по пятам».
- Мы живем в частном доме, у нас есть кот, который вообще не любит гулять. И вот однажды я услышала странные звуки. Кот подбежал к двери и начал суетливо по ней скрести и мяукать. Когда я открыла, Барсик выскочил, сиганул под террасу, а оттуда, распушившись, залетел домой и спрятался за диван. Я выбежала, глянула под террасу, а там ворон сидит... Улететь он почему-то не мог. Пришлось его приютить и звонить ветеринару, который рассказал, как действовать. Птицу мы в итоге выходили, но улетать на волю он почему-то не захотел, подыскиваем ему центр реабилитации птиц, чтобы он смог потом все-таки вернуться к обычной жизни.
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