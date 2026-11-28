У меня, в принципе, животных много: 5 собак, кот и кошка. Недавно выхожу на улицу, кормить собак, между ног домой прошмыгнула моя кошка. С утра я без линз и значения не придала, кошка и кошка. Накормив своих хвостатых, а также свое многочисленное хозяйство, наконец то пошла сама кушать. Во время трапезы замечаю что на меня смотрит кошка, сидит на стуле напротив, и через стол смотрит. Я смотрю на неё, она смотрит на меня, на какой то момент тишина, я зависла. Кошка то не моя! Цвет практически такой же, как у моей, но эта очень пушистая, а моя гладкошерстная. И прям сидит, и глазами спрашивает: чё, жрешь, да? Вынесла её на улицу, насыпала на крыльце корм. И началась эпопея: как кто нибудь из детей заходил домой, она прошмыгивала так же, и не сразу замечали подмену. После недели борьбы, мы устали её выгонять, и оставили, как полноценного члена семьи. Только киса поменяла свои птичьи права на постоянную прописку, как у нас в коридоре поселилась ещё одна, на этот раз рыжая, тоже пушистая. Эта рыжая была намного скромнее, но хорошо дружила с той, новой кошкой. Домой не просилась, а скромно в углу, в коридоре, свернувшись калачиком спала. Когда кто то выходил, смотрела в глаза, ластилась. Недели три мы её подкармливали, на крыльцо поставили тарелки для воды и корма, домой не приглашали, надеялись, что она уйдет. Начались морозы, коридор холодный и постоянно открытый, наши сердца растаяли, и у нас появился новый член семьи. На этом фото "старая" кошка