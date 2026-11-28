> вот почему девочки одни в туалет не ходят
В смысле? Девочки не ходят в туалет по одиночке?! Не знал честно говоря... Пойду у жены спрошу... Ну и у дочери когда вернётся с вечеринки
Я выросла на фильмах про Гарри Поттера, а теперь решила посмотреть их вместе с сестренкой
Я выросла на книгах и фильмах про Гарри Поттера. Помню, как каждую книжку по очереди читала вся семья. Сначала папа — он справлялся быстрее всех, вообще из рук не выпускал. Мама смаковала подолгу. А я — с большим восторгом. Перечитывала каждый томик раз по пять. Но теперь у меня появилась еще более важная задача. Подержите мою чашку с Добби, мне надо бежать!
Кстати, я очень даже понимаю Добби и его любовь к носкам. Я даже как-то пробовала распаривать носки — забавно выглядит!
Моя сестренка наконец-то подросла, и я решила показать ей свой любимый фильм про Гарри Поттера. Начали с первого. Взяли чай, печеньки, залезли под плед. Смотрим, уже на сцене с троллем. И тут она меняется в лице, вскакивает и на всю квартиру выдает: «А, так вот почему девочки одни в туалет не ходят! Надо всегда вместе ходить!»
> вот почему девочки одни в туалет не ходят
Мечтаю обзавестись проектором, чтобы устраивать дома киношные вечера. Пока смотрим с ноутбука. Все вкусняшки, кстати, остались за кадром: попкорн, мандаринки, мармелад. А вы с чем смотрите «Гарри Поттера»?
Я чуть не поперхнулась своим чаем. Надо же было догадаться это классическое правило объяснить на таком наглядном примере. Какой мудрый ребенок! Да и в книге все предусмотрели. Не будь как Геромиона, которая отправилась в туалет одна и встретила тролля, бери с собой подружек!
"Печеньки, вкусняшки, мандаринки, нямочки, лапочки, мимимишечки..." Тю-тю-тю, сю-сю-сю... тьфу! да и только! Кто вам язык так свернул?
Этот значок помогает мне в учебе. Цепляю его на сумку-шопер, когда отправляюсь на экзамен или презентацию. Тоже, кстати, подарок. Поттерхеды, кажется, щедрые люди.
Кстати, о подружках. Моя близкая подруга — такая же фанатка вселенной Гарри Поттера. Мы так с ней и сдружились. Пока все пищали при виде Орландо Блума в роли Уилла Тернера, мы заглядывались на Роберта Паттинсона (именно в роли Седрика Диггори). Это уже потом он стал известен как Эдвард из «Сумерек». Так вот, у нас с подругой есть традиция каждый год пересматривать фильмы. И на днях она позвала меня в гости и вручила подарок.
Кстати, вы знали, что первая картина «Гарри Поттер и философский камень» вышла как раз в ноябре?
А там внутри — осенний выпуск журнала, который я не успела купить: его разобрали буквально за 3 дня! Еще жалела, что профукала. А она как знала — купила и мне, и себе! Кстати, зацените мою толстовку. Приобрела ее, когда училась в университете.
Хотя толстовка желтая, по меркам Хогвартса я из Когтеврана. По крайней мере, так показал тест. Хотя, когда я проходила его в школе в первый раз, был Гриффиндор. Такой вот микс. А у вас какой факультет?
А еще внутри подарка от подруги лежали письмо в Хогвартс, билет на «Хогвартс-экспресс» и стикеры. Вообще, письмо у меня когда-то уже было. Кажется, кто-то из одноклассников подарил его мне на 8 Марта. Но в череде переездов оно затерялось.
Эх, жаль, что в Хогвартс меня уже не примут — возраст не тот.
Недавно увидела в магазине мармеладки с Гарри, Гермионой, Роном и Драко. Мы попробовали их вместе с сестренкой. Там даже их питомцев нарисовали. Милота! Она даже попыталась их перерисовать. Вот так они выглядят внутри. На вкус мне больше понравились молнии и шляпы, ну и Рон тоже ничего.
На упаковке мармелада написали: «Алохомора». Объясняю, если вдруг среди нас есть маглы: с помощью заклинания Алохомора можно открыть дверь, сундук и даже упаковку мармеладок.
Люблю окружать себя милыми и полезными вещицами, которые напоминают мне о любимых книгах и фильмах. Дарить такое тоже обожаю: тетради, брелоки, ручки, кружки — не сосчитать. Возможно, скоро дойду и до знаменитых свитеров Молли Уизли, мантий и шарфов. Было бы здорово связать такое самой. Еще одна причина, чтобы научиться вязать.
Палочки у меня еще нет, зато есть щетка! Увидела по акции и не удержалась — купила две! Сестренка была в восторге. Уже потом я заметила, что, оказывается, щетка-то детская! Ну, не Бузиная палочка, конечно, но сойдет.
Волшебный мир до сих пор играет важную роль в моей жизни. Надеюсь, что моя любовь к Гарри Поттеру передастся и сестренке. Уже планирую купить ей собственную серию книг. Моя детская совсем потрепалась. Вместе с сестренкой я ностальгирую по детству, примеряю те ситуации на сегодняшнюю себя. Даже как-то писала новостную статью про Гарри Поттера, специально виделась с профессором английского языка и литературы, социологом. А сейчас учусь в магистратуре, недавно делала презентацию про любимую волшебную вселенную на паре по популярной культуре.
А вы как радуете себя? Я вот еще на котиков смотрю. Проходила мимо, сфоткала, а потом подумала: а что, если это профессор Макгонагалл? Хотя, судя по окрасу, больше похоже на кого-то из Уизли.
Ничто так не радует, как момент, когда близкие люди разделяют твои интересы. Для меня очень ценно, что у нас с сестрой появилась еще одна тема для разговоров, времяпрепровождения и обмена подарками. С нетерпением ждем нового сериала о Гарри Поттере.