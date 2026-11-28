Кстати, о подружках. Моя близкая подруга — такая же фанатка вселенной Гарри Поттера. Мы так с ней и сдружились. Пока все пищали при виде Орландо Блума в роли Уилла Тернера, мы заглядывались на Роберта Паттинсона (именно в роли Седрика Диггори). Это уже потом он стал известен как Эдвард из «Сумерек». Так вот, у нас с подругой есть традиция каждый год пересматривать фильмы. И на днях она позвала меня в гости и вручила подарок.