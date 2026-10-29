Как хорошо, что в нашем доме есть мусоропровод и оттуда ничем не пахнет. Но есть люди, к примеру, бывшие соседи по тамбуру, которые даже при таком комфорте умудрялись выставлять свой мусор в общий коридор, правда, несколько лет назад они съехали в свой дом. Думаю, что там они никому своим мусором доставлять неудобства не будут.
9 неписаных правил хорошего соседства, благодаря которым в подъезде становится уютнее
Пожалуй, быть хорошим соседом довольно просто. Достаточно понимать, что вокруг живут другие люди и относиться с уважением к их комфорту, времени и личному пространству. Но, как показывает жизненный опыт, так получается не всегда. У одних жильцов кондиционер шумит, у других обитает излишне разговорчивая собака, а третьи никак не могут завершить ремонт. Вот бы все соседи соблюдали хотя бы некоторые из этих правил!
1. Подъезд — не продолжение нашей квартиры
А значит, там не место для мусорных пакетов, старой мебели, автомобильных шин, стройматериалов и стеллажей с обувью. Это не только вопрос удобства: загромождение вещами путей эвакуации может нарушать требования пожарной безопасности. Даже если на этаже или в общем коридоре просто перегорит лампочка, сосед по дороге может случайно зацепиться за чей-то велосипед или коляску с грязными колесами.
- Вчера жарю картошку на ужин. Слышу стук в дверь. Открываю, а там соседка: «Когда мусор свой уберете из коридора?» Ладно, занесли все в квартиру. И тут опять стучат. Та же дама: «Девочка моя, твой муж сейчас сделал бы доброе дело, если бы помог мне шкаф занести. Я доставку только до подъезда заказала». Ну уж нет — на такое мы не подписывались. Лишние вещи из общего коридора убрать — еще ладно, а вот свои проблемы пусть сама решает.
2. При установке кондиционера желательно позаботиться о комфорте соседей
Кап-кап-дзынь-кап... Под эти монотонные звуки бывает нелегко уснуть. Особенно, если на дворе лето и окна открыты для проветривания. А все дело в кондиционере у соседей сверху. Хорошо, что некоторые жильцы сразу прикидывают, куда будет капать конденсат, и в соответствии с этим размещают дренажную трубку так, чтобы капли воды не беспокоили соседей.
Ходила объясняла про кап-кап, ноль внимания. Только когда разместила в общем чате фото зеленого подоконника, ситуацию исправили. А делов-то - трубку дренажную удлинить.
- Весной ставил кондиционер в новом жилье. По опыту старой квартиры сразу взял инвертор с функцией тихой работы. И еще купил хорошие виброопоры. Это вообще вещь. Все вместе работает идеально. Днем, когда жара и шумно, тихий режим не нужен в принципе. Так что, если кондиционер шумит, рекомендую поставить виброопоры. Цена небольшая. А еще можно проверить, не прилегает ли трасса слишком плотно к стене, так как по ней вибрация может передаваться.
3. Не все соседи готовы поддерживать дружеские отношения
Нехилую такую кастрюльку притаранила для сахера с мукой.)) Кстати, если соседка одолжит нужно, как минимум, потом готовых блинчиков занести.
Некоторым хватает простого «здравствуйте» при встрече. Конечно, можно обменяться номерами телефонов на случай непредвиденной ситуации. Но все же соседи — это не бесплатный магазин, курьерская служба или свободные уши для разговоров. Никто же не обязан постоянно открывать подъездную дверь на чужие звонки в домофон, выгуливать чью-то собаку, присматривать за квартирой на время отпуска или решать соседские бытовые проблемы.
- Была у меня раньше соседка. Когда она ко мне забегала, я ей всегда соль, яйца, масло всегда одалживала. А тут у меня закончилось кое-что из продуктов. Говорю: «Дай, пожалуйста. Завтра верну». А она мне: «С тебя гостинец!» Отдавала ей потом и соль эту, и еще подарок покупала.
В наше время все продукты в шаговой доступности. Как можно ходить просить хоть соль или муку.?
4. Воспитание животных — ответственность их хозяина. Как и уборка за ними
Как правило, жильцы подъезда не имеют ничего против милых домашних котиков или собачек. При условии, что первые не гуляют по лестничной клетке и не оставляют «сюрпризы» под чужими дверями, а вторые прилично ведут себя и дома, и на улице. В противном случае хозяин может услышать много нелестных слов о себе и своих питомцах.
Это как правило.
Как исключение, одна особо злобная ругала за то, что я пакетик с собачьими "делами" выкидывала на улице в мусорку. В другой раз накричала, потому что щенок не дотерпел и описался у дома.
А одни вообще угрожали, потому что собака, когда заболела, от боли и страха начинала плакать
- В моем подъезде раньше было две собаки — стафф и дворняга. Они шумели в квартирах, а хозяева гуляли с ними на газонах и ничего не убирали. Поэтому вызывали они только раздражение. Но у соседей этажом ниже появился щенок корги, а сегодня мы с мужем впервые увидели, как человек убирает на улице за своим питомцем. Спасибо всем сознательным хозяевам собак, побольше бы таких. Настроение хорошее целый день! Корги прощен за лай по утрам. Расти и крепни, малыш!
Видел в одном "илитном" ЖК на выходе из подъезда висит пакет с пакетиками для собак - управляйка позаботилась.
5. Разговоры под окнами могут мешать жителям нижних этажей
Жить на первом или втором этаже — это не зависеть от лифта и по минимуму платить грузчикам за подъем мебели. И все было бы хорошо, если бы не шум. Если машины ночью чаще всего утихают, то чужой разговор или смех под окном может выдернуть человека даже из крепкого сна. Да и днем отдыхать или работать в таких условиях тоже бывает непросто. Удаленщики это знают по собственному опыту.
Ну это уже чересчур. Ладно, ночью - согласен - разговор в тишине будет слышен всем. Но днем - все имеют право и разговаривать, и шуметь. Детские площадки не заткнуть просто так. У нас в Казахстане так одна бабка сказала детям не шуметь днем, так родители полицию вызвали, и бабке разъяснили что она неправа была.
- Может быть, кому-то открою секрет, но многие люди живут на первых этажах многоквартирных домов. А некоторые граждане под окнами рано утром, поздно вечером и ночью общаются по телефону, с кем-то разговаривают возле подъезда, что-то смотрят в телефоне или позволяют своим собакам без причины лаять. Все это прекрасно слышно на первом, втором и, возможно, третьем этажах, особенно с открытыми окнами в теплое время года. В общем, пожалуйста, соблюдайте простые правила совместного проживания, это не так сложно. Даже если у вас элитная квартира за 20 миллионов.
Открою секрет) это не правила проживания)
На улице можно шуметь в отведенные часы. Не нравится ? Ваши проблемы)
6. Если и шуметь, то в строго отведенные часы
У меня соседи сверху - это отдельная история. Всё время они что-то ремонтируют - стучат постоянно, недавно у них ещё и ревучий ребёнок родился - плачет буквально сутками, а когда не плачет, то соседи стучать начинают, вот недавно в 6 утра забивать что-то стали. Наверное, в прошлой жизни были дятлами - "я так думаю" (с) 🤣
Представьте: утро выходного дня, а у соседей уже жужжит дрель или раздаются громкие разговоры. Вроде бы в это время уже официально можно шуметь, а все равно хочется в тишине поваляться в кровати. Но это еще ладно. Гораздо хуже, когда жильцы вспоминают про ремонт ближе к ночи. Вот это уже повод серьезно поговорить с ними. Хотя некоторые соседи сами заранее пишут объявления с извинениями за неудобства, а кое-кто даже оставляет во всех почтовых ящиках шоколадки или другие гостинцы.
- Как-то возвращаюсь домой, а в мою дверь упорно стучит участковый. Говорит, что пожилой сосед пожаловался на шум из этой квартиры. Вместе открываем дверь, а там... скромно в темноте сидит мой кот. И все. Включила свет, позвала участкового на чай с печеньем и в процессе беседы узнала, что Ксюша — дочка хозяина квартиры, раньше действительно много шумела. А сосед по привычке продолжал жаловаться на нее.
А как вам понравится что соседи начинают стирку в третьем часу ночи потому что у них двух тарифный счётчик и ночью стирать вдвое дешевле
7. На общей парковке не бывает «своих» мест
Если в жилом комплексе вместе с квартирой не продавалось парковочное место, значит, придется оставлять свою машину по принципу «куда успел, там и встал». Но часто в подъезде находится сосед, который начинает считать определенное место своим. Мол, он тут чистит снег или убирает листья, поэтому ставит автомобиль только напротив камеры домофона. Впрочем, некоторые наводят порядок на парковке совершенно бескорыстно.
У нас в ЖК как бы закрытый двор для своих с дополнительно отгороженной от машин "пешеходной" территорией у парадных. Так вот - автомобилисты перекрывают проезд на эти территории, оставленный для скорых и пожарных. Недавно больного ребенка-инвалида пришлось нести на руках к скорой, которая не смогла подъехать.
- Каждую зиму еженедельно чищу всю парковку на 30 машиномест за домом своей лопатой. А что? Удобно! И соседи на расчищенные места аккуратнее паркуются, и моей машине после работы местечко приготовлено. Вот такие спортивные в Новосибирске девушки, и тренажерка не нужна!
8. Если захотелось возразить соседу в домовом чате, стоит сделать это корректно
В нашем домовом чате такого никогда не было и нет. Администратор следит за всем строго, и все подобные сообщения удаляет.
Иногда даже безобидное сообщение в подъездном, домовом или дворовом чате может вызвать чью-то слишком бурную реакцию. Что уж говорить о таких проблемах как громкая музыка, капающая с потолка вода или парковка, занятая допоздна чужими гостями. Но, может быть, в таких случаях все же стоит спокойно поговорить с человеком с глазу на глаз, а не бросаться громкими словами в чате? В крайнем случае можно обратиться в управляющую компанию или в правоохранительные органы.
- Мы с женой живем в хрущевке, где есть общедомовой чат и половина квартир сдается. Есть старшая по дому и старшая по подъезду, и они вместе пытаются привлечь всех к общественному труду. То почему-то мы должны доплачивать по 50 рублей уборщице которая приходит от управляющей компании. То надо выходить и убирать во дворе. А если что-то не так, то начинают говорить, что мы тут уже живем 30 лет, а вы, молодежь, ничего не хотите делать. Жена меня в общедомовой чат не пускает, смеется, что я там всех на уши поставлю.
9. Если вы живете с человеком рядом, почему бы и не поздороваться при встрече?
Нет, мы не противоречим пункту № 3 в этой же статье. Вовсе не обязательно дружить всем подъездом, но здорово же, когда с вами регулярно здороваются, по возможности помогают или хотя бы придерживают дверь, когда вы заходите в подъезд с тяжелыми сумками. Благодаря таким мелочам и поддерживаются теплые соседские отношения.
- У меня пятиэтажный старый дом. На площадке три квартиры. Моя посередине. Одной из соседок 74 года. Все знает о нас. Поздравляет с днем рождения. Сыну моему 12 лет, так она пару-тройку раз в неделю ему то бутерброд принесет, то борщика наваристого тарелочку. Ей в январе 75 лет исполняется, хотим подарок недорогой купить. Вот такая у нас соседка!
Эммм... реально кто-то хочет, чтобы его ребенку соседка приносила бутерброды или борщик?
А вот вам 5 правил королевского этикета, которые легко применить в обычной жизни и сразу почувствовать разницу.