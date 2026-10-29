9 неписаных правил хорошего соседства, благодаря которым в подъезде становится уютнее

Представьте: утро выходного дня, а у соседей уже жужжит дрель или раздаются громкие разговоры. Вроде бы в это время уже официально можно шуметь, а все равно хочется в тишине поваляться в кровати. Но это еще ладно. Гораздо хуже, когда жильцы вспоминают про ремонт ближе к ночи. Вот это уже повод серьезно поговорить с ними. Хотя некоторые соседи сами заранее пишут объявления с извинениями за неудобства, а кое-кто даже оставляет во всех почтовых ящиках шоколадки или другие гостинцы.