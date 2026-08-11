Друг пришёл в гости и должен был лезть в холодильник??? 😂
А пластиковый контейнер из-под селёдки???
Это взрослые не любят селёдку?
15+ жизненных историй о гостях, хозяевах и посиделках, которые вся семья вспоминает до сих пор
Гости приходят на чай, ужин или вечеринку, а иногда оставляют после себя историю, которую потом пересказывают годами. Один ест макароны прямо из кастрюли, другой устраивает спа-вечер в чужой ванной, третий спорит с попугаем за место за столом. В этих жизненных историях вы найдете визиты, которые начались как обычные посиделки, а закончились настоящими семейными байками.
- Пришел ко мне друг в гости, сидим на кухне, болтаем. Я говорю: «Возьми из холодильника что-нибудь к чаю, там вроде сырники остались». Он открывает холодильник и вдруг достает пластиковый контейнер из-под селедки. А внутри — конфеты, чипсы и печенье. Тут из коридора раздается возмущенный шепот моего сына: «Папа! Это не трогать! Это наше с Аней тайное хранилище!» Оказалось, дети прятали сладости в самом надежном месте: в контейнере, который взрослые точно не захотят открывать. Друг потом весь вечер называл наш холодильник сейфом с сюрпризами.
Друг пришёл в гости и должен был лезть в холодильник??? 😂
- Мои родители пригласили в гости своих друзей. У тех было двое детей, на пару лет младше меня и моих братьев. Поскольку я единственная девочка в семье, меня отправили играть с этой девочкой. Я показала ей свою комнату и по глупости рассказала про свой тайный запас «Нутеллы». Через несколько часов онлайн-игр в гостиной она сказала, что пойдет в ванную. Ее долго не было, и я пошла проверить, все ли в порядке. А она как раз вышла из моей спальни — с лицом, измазанным нутеллой. Я зашла в комнату, проверила свой запас и увидела, что одна банка пустая. Гостям я никогда не грублю, поэтому промолчала. Но с тех пор в свою комнату я ее больше ни разу не пустила.
- Родители моего бывшего ставили на стол тарелку для собаки. Собака садилась на стул и ела за столом вместе с остальными. Всегда.
- К нам впервые пришли родители дочкиного жениха. Я нервничала так, будто сама замуж выходила: скатерть выгладила, бокалы натерла. Сидим за столом, трапезничаем, и тут наш попугай садится на плечо к свекровке и выдает такое, от чего мне под землю провалиться захотелось: «Сами жрут, а Гоша голодный». Сначала повисла тишина. А потом свекор рассмеялся и ответил: «Не переживай, пернатый, мы поделимся».
свекр и свекровь родители мужа по отношению к жене. родители к друг другу это сваты (сват, сватья)
Гостям в этом доме точно всегда рады
- Недавно зашла в гости к родителям, и мама достала старый ящик с кассетами. На одной из них нашелся мой детский «концерт»: я в бабушкином халате, с верхушкой от швабры на голове вместо роскошной прически, в маминых каблуках и во весь голос пою: «Гуляй, шальная!» Мама смеялась до слез, а мне было неловко. Оказалось, в тот день я пела одну и ту же песню так долго, что под вечер соседи пришли с просьбой хотя бы сменить репертуар. Но другой песни я тогда просто не знала.
А мы с подружками у бабушки в деревне показывали концерты для местных бабушек. Раздавали им афишки накануне, они приходили, рассаживались на лавочки.. ну и мы кто во что горазд..пели, танцевали, анекдоты рассказывали.. Предварительно репетировали, конечно же, все было серьезно!
- Позвал сын в гости подружку, обоим по 8 лет. Сын любит готовить, и, чтобы не морочить голову с кормежками, я организовала пиццу. Выдала заготовки из теста и ингредиенты, дальше они сами все собрали и испекли. После перекуса девочка сказала, что всё оставшееся она заберет домой. Я совершенно не жадный человек, люблю угощать, но тут меня триггернуло. Она не спросила или попросила, а поставила в известность. На прощание я сложила в контейнер столько, сколько поместилось, она сказала: «Ага» и ушла.
Странно относиться к чужим детям как к чужим взрослым, мало ли что там девочке в голову пришло?
- Пару лет назад мой бывший муж и его деловой партнер вместе купили дом для отдыха. И тут началось самое веселое: три мамы — мама моего мужа, мама и теща делового партнера после каждой своей поездки в этот дом перекладывали все на кухне по-своему. Мы приезжали туда минимум на одни выходные в месяц, и со временем у нас появилась постоянная шутка: «Так, а где теперь стаканы для воды?»
Дача должна быть личным местом одной семьи или пары, когда там постоянно хозяйничают свекрови, тещи и прочие золовки, получается невесть что
- Однажды у нас дома в гостях оказался какой-то взрослый мужчина, его мы видели в первый и последний раз. Это была встреча университетской команды, не семейный друг. И он взял да отметил свой рост на нашей детской деревянной линейке-ростомере. Причем несмываемым маркером.
Я вообще не поняла? Кто это мужчина, как он вошёл в дом и вообще зачем он приходил??
Кажется, намек очень понятный
Это же надо такую туалетную поставить... Тут ракетой прямиком к себе домой попадёшь, особенно если у тебя есть то, что есть у большинства населения планеты
- Это было не у меня дома, а у друга. Нас пригласили остаться с ночевкой. Мы сидели в саду, разговаривали, отдыхали, а потом один из друзей извинился и сказал, что идет в ванную. Его не было минут двадцать, пока другой друг не решил пойти проверить, все ли в порядке. Через пять минут он вернулся, сгибаясь от смеха. Оказалось, тот поднялся наверх, набрал себе ванну с пеной, зажег несколько свечей и даже запустил резиновую уточку. Друг, у которого мы гостили, оказался спокойным парнем и не разозлился: мы все были свои.
- Недавно ко мне в гости заглянул младший брат. Пришел не один, а со своей девушкой — знакомиться. Милые такие, с тортиком, пирожными, культурно поздоровались, сели за стол. А я сижу и не понимаю — когда мой мелкий пацанчик успел так вымахать, уже с барышнями по гостям ходит? Ладно, общаемся, смеемся, атмосфера хорошая. Спрашиваю: «Чай или кофе?» Девушка мило улыбается: «Чай... С молоком». Окей, достаю пакет молока, завариваю обычный черный чай в пакетике. А она смотрит на это с выражением, будто я ей грязь в кружку наливаю, и такая: «Ой, нет, я не буду. Я пью только листовой чай и молоко только растительное». И вот я сижу, держу в руках обычный пакет молока и пакетик чая, а в голове один вопрос: где мой брат эту аристократку нашел вообще?!
Надо было в кружку ей положить этого листового чая и залить кипятком -пусть бы потом пила и отплевывалась от этих листьев 😂
- Когда я был ребенком, один мой друг пришел к нам на ужин. Мы передавали по столу кастрюлю с макаронами и накладывали их себе в тарелки деревянной ложкой. Не знаю, то ли он просто не следил за происходящим, то ли что, но когда кастрюля дошла до него, он поставил ее себе на тарелку и начал есть макароны прямо из кастрюли. Той самой деревянной ложкой. Я посмотрел на маму, а у нее было лицо: «Чтооо?»
- Не то чтобы это было очень странно, но моего лучшего друга детства и его братьев с сестрами как-то убедили, что пылесосить — это привилегия. Они буквально спорили, кому достанется честь пропылесосить, пока я спокойно играл в гонки у них в гостях.
Квартира мечты,а не как у нас- пропылесось,сверни ковёр, ещё раз пропылесось,разложи ковёр.
- Тогда еще в нулевых в нашем городе только начали устанавливать домофоны. Пошел я к другу в гости, он предупредил: «Наберешь номер квартиры и слушай». Я так и сделал. Мужской голос велел представиться, назвать данные, повернуться, поднести глаз ближе к красному огоньку и даже подпрыгнуть. Последнее меня смутило, но я решил: мало ли, новые технологии. Только через неделю друг признался, что все это время надо мной прикалывался. Если бы не соседка с первого этажа, которая однажды спросила, зачем я каждый раз устраиваю зарядку перед домофоном, я бы еще долго верил в чудеса техники.
- Сосед зашел к нам буквально на пять минут, вернуть отвертку. А у мамы как раз было тесто на пельмени, и она жаловалась, что одной лепить долго. Сосед сказал: «Да я в студенчестве такие пельмени крутил, что очередь стояла», сел за стол и действительно начал лепить быстрее всех. Через полчаса он позвал жену, потом сына, и в итоге у нас на кухне сидела целая пельменная бригада. Отвертку он так и забыл на подоконнике, зато морозилка была забита пельменями. Теперь мама каждый раз, когда видит его во дворе, спрашивает: «Ну что, мастер, когда на смену?»
- У моей бабушки очень много подруг, но она никогда не приводила их домой. Всегда стеснялась показывать нашу квартиру, ведь ремонт в ней дедушка «доделывает» уже лет шесть. Поэтому бабуля дальше порога не запускала никого, вечно сама в гости ходила или на улице в беседке общалась. Недавно у дедушки что-то перемкнуло, он взял заначку, купил необходимые материалы, позвал друзей и закончил ремонт. Довольный сидит на кухне, любуется потолком и говорит бабушке: «Ну все, теперь можешь Тамару звать на чаепитие, уже не стыдно показать!» Бабушка посмотрела на него с ревностью и ответила: «Ага! А тебе лишь бы Тамара у нас на кухне посидела! Проказник старый! Мои подруги ни ногой сюда не ступят!» Оказывается, что бабушка не водила подруг не из-за ремонта, а из-за ревности к дедушке. Вот это любовь!
- Хозяйка всегда была из меня такой себе, а после этого случая так вообще. Впервые была в гостях у парня, у него дача свободная была, мы вместе провели замечательный вечер. Утром проснулась раньше, захотелось приготовить любимому романтический завтрак. Нашла пучок зелени, мелко покрошила в яичницу. Парень проснулся, попробовал, похвалил и спросил, что я туда положила. Оказалось, это была не зелень для готовки, а корм для кролика: клевер и одуванчики. А я была уверена, что это щавель.
Это где же хранятся пучки клевера и одуванчика в доме?
В доме выводят кроликов!??? 🙃😯
А у вас были гости, чей визит потом еще долго вспоминали за столом?
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А если вы собираетесь в гости, но в другую страну, и вам нужны советы для сбора чемодана в отпуск, можете заглянуть:
Комментарии
Сколько читаю в разных подборках эту несчастную историю про клевер для кролика, столько и не понимаю, как можно перепутать клевер с щавелем
Моя коллега часто рассказывала, как они с мужем делают "шикарный ремонт", года два. Наконец, доделали! Мы спрашиваем, а в гости пригласишь, на ремонт посмотреть? Ответ: вот еще, вы там все сразу затопчете, зря,что ли, мы старались?