16 историй из коммунальных квартир, где шум и теснота пропитаны добром и теплыми воспоминаниями

Истории
11.08.2026
16 историй из коммунальных квартир, где шум и теснота пропитаны добром и теплыми воспоминаниями

Коммуналка — это целый мир, где за тонкой стеной всегда кипит чья-то жизнь. Здесь общая кухня становилась сценой для семейных застолий, а длинный коридор помнил и топот детских ножек, и шарканье бабушкиных тапочек. В таких квартирах случались жизненные истории: кто-то встречал свою любовь во время ремонта, кто-то спасал озябшую кошку, а кто-то годами вел тетрадь нарушений «для порядка». Эти рассказы пропитаны особым теплом — тем самым, что рождается из маленьких радостей и человеческого добра.

  • Снимал комнату в коммуналке на Фонтанке. Умываюсь в ванной и тут в ванную влетает тетя Маша: «Нагуляли, блин! Двигайся». Берет что-то из шкафчика и уходит. Я с интересом заглядываю к комнату и ахаю на кровати лежит их котейка, которую с пристальным вниманием рассматривает тети Машин муж. Вот так узнали, что у нас пополнение. Зачем обследовать, я так и не понял. Йод из ванной для чего использовали — тоже непонятно, видимо, от волнения. Но котята были красивущие, раздавать было жалко, но пришлось. Одного мои друзья приютили, знатный котяра вырос.
ADME
Natalya Lysenko
только что

Это как, вырываться в ванную, когда квартирант умывается,, не культурно.

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  • Жила в коммуналке. Сосед Геннадий считал себя комендантом и вел тетрадь нарушений: «14 марта — Оля оставила кружку в раковине» и т.д. Восемь лет записей, почти каждый день! Спросила его: «Зачем вы это ведете?» А он хитро посмотрел и выдал: «Порядок должен быть». Я съехала. Моя соседка съехала. Мой сосед, говорят, тоже съехал. Геннадий остался. Пишет, наверное.

Вот что происходит с ножками мебели, когда ее используют в качестве когтеточки аж пять поколений коммунальных котов. Родовая точилка получается

  • В нашу коммуналку заехала девушка. Я при ней двух слов не вяжу, только краснею. По утрам сталкиваемся на общей кухне. Сегодня жарю яичницу, а она подходит вплотную, смотрит в глаза и тихо: «Давно хочу тебе кое-что сказать». Внутри все замерло. А она говорит: «Ты третий день подряд пережариваешь яичницу до угольков, запах аж до моей комнаты доходит через весь коридор. Давай научу?» Так и стоим теперь по утрам у общей плиты вдвоем. Яичницу я специально пересаливаю — чтобы урок тянулся подольше. В субботу ведет меня в кино.
ADME
Игорь Голубев
только что

Хитро парень придумал. Ни слова не говоря кухарку и массовика - затейника себе приобрел бесплатно 🤣🤣🤣

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  • Я 8 лет прожила в коммуналке. Однажды просыпаюсь утром, выхожу на кухню и вижу между столом и стеной рыжий хвост. Оборачиваюсь назад, мой рыжий кот стоит за мной. Заглядываю за стол, а оттуда смотрит очень похожий, испуганный кот. Вот только хвост у него нормальной длины, а у моего короткий (таким нашла). Оказалось, мои соседи увидели на улице кота и притащили домой, ибо подумали, что это мой.
klara_balashov
  • Живу в коммуналке. Стою у ванной, переминаюсь с ноги на ногу. Сосед Вадик уже минут 40 плещется. Не выдерживаю: «Имей совесть, я на работу опаздываю!» Дверь распахивается и я ахаю. Там был взмокший Вадик с растрепанными волосами, а в руках у него крошечный рыжий котенок. «Я его на улице в луже нашел, он замерз, вот, отмывал и феном грел», — оправдывается. Очередь тут же забыла про работу и кинулась умиляться найденышу.
ADME
ФинтУшами
только что

свист нехудожественный. в коммуналке утром на эту фигню времени ни у кого нет. (не живала, но в гости захаживала)

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Делая ремонт в коммуналке, на стенах можно встретить такие вот газетные листы. Это же настоящее путешествие во времени!

© Marinaslello / Pikabu
  • Недавно сняла комнату в коммуналке. Буквально на днях доделала ремонт, сотворив у себя уют. Вышла сегодня на пять минут посуду помыть, забыла дверь закрыть. Возвращаюсь в комнату, а на диване уже соседская кошка. Значит, у меня стало реально уютно!
Тереза
только что

У меня круче было.только в общаге.кухня общая.оставила дверь в комнату открытую а то кастрюля горячая.несу кастрюлю захожк в комнату ребенок на диване сидит еще плохо ходил я чуть касрюлю не уронила.я к соседям чей.так эта крошка с 5 этажа явилась.как она спустилась непонятно

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  • На Чистопрудном бульваре стоит дом с птицами.Там раньше жил мой товарищ в коммуналке. И я познакомился с его соседкой-старушкой. Она и рассказала мне про эту квартиру. Оказывается, там жил писатель Владимир Обручев, который написал «Земля Санникова». А еще в этой квартире бывал поэт Владимир Маяковский. Старушка рассказывала, что в то время она была совсем малюткой и до замка в квартире не доставала. Но вот однажды раздался стук в дверь. Она поставила табуретку и открыла. Зашел Маяковский, снял девочку с табуретки и поставил на пол. Заканчивался рассказ словами: «Я побывала в руках Маяковского!»
  • Когда я была еще дошкольницей, моя бабушка жила в огромной комнате в коммуналке. Она была перестроена из бывшего барского дома с толстыми стенами, комнаты там шли анфиладой. В боковых стенах комнаты были высоченные двери, которые в свое время заколотили. В комнате была беленая печь. Мы с братом любили ходить в гости к бабушке и смотреть на «живой огонь»... А кухня там была облупленная и шумная. Называли ее «Вороньей слободкой».

Жильцы комунальной квартиры за чаепитием и чтением газеты вслух

© staloweselo / Pikabu
Татьяна Алиуллова
только что

Меня родили в коммуналке. В Москве, район тушино. Срсеои были семейные и маме что-то все не нравилось, та тётка вечно к ней цеплялась. уехали в деревню работать, получили 3шку.

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  • Вспомнила свою жизнь в коммуналке. Когда мне было лет 5, мы с мамой купили комнату в огромной трешке. В одной уже жили мать с сыном, а в другой с родителями жила девочка, моя ровесница. Чем мы только не занимались! Устраивали гонки на велосипедах по коридору, строили шалаши из столов и стульев посреди 30-метровой кухни, там же по вечерам организовывали спектакли для родителей или смотрели диафильмы на белой простыне. Мы были самыми лучшими подружками! А потом наши комнаты решил выкупить один хозяин, и все получили квартиры на разных концах города. Сначала старались встречаться, но с годами потеряли связь.
  • Я жила в коммуналке все свое детство. По праздникам мы с соседями ходили друг к другу по комнатам и угощали вкусняшками. Вместе ели вместе салаты, пироги, звали друг друга и на Новый год и на дни рождения, чтобы угостить вкусной едой. Вот время-то было!
anastacia_denisova
Котёнок по имени Кусь
только что

"Вместе ели вместе салаты" 🤣 Кажется, у редакторов adme есть 2 крайности: переписать историю так, что мать родная не узнает; и стащить, даже не вникая, со всеми косяками 😁

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  • В моем городе была старенькая коммуналка. В одной из ее комнат жил знакомый. Мы, когда приходили к нему в гости, всегда поражались необычностью этой комнаты — она была была длинная и пятиугольная. С небольшим камином! С высоченного потолка чуть ли не в ровень с головой свисала лампа с огромным зеленым вязанным абажуром с длинной бахромой. Был книжный стеллаж со всякой литературой, стояло старенькое пианино, круглый небольшой стол. Мы обычно пили чай и вели беседы сидя на полу перед камином. И кровати у него не было. Он спал либо в гамаке, либо в спальном мешке на полу. Интересный был человек.
Нина Козлова теселкина
только что

Я жила с родителями на берег Волги в коммуналке, сосед был браконьером иногда ночами приносил огромного асетра, матку и бросалее в ванной комнате, затем разделыал, и как то все распродавал, А, из головы, хвоста и плавник в его жена варила неимоверно вкусную уху. Половник стоял в кастрюле, кто сколько хотел, тот столько и наливал себе, пока некончалась уха.

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Если бы животные жили в коммуналках, то это выглядело бы примерно так

© mkkursk / Pikabu
  • В нашей коммуналке, как в большинстве других, есть длинный коридор. Вдоль располагаются комнаты. Двери хлипкие, поэтому шумоизоляция никакущая. И я поймал себя на том, что часто прислушиваюсь к шагам. Удивительно, но как по-разному все ходят! Бабушка Нина шаркает своими тапочками, ее муж тоже шаркает, но прибавляется звук стука палки. Сосед Алексей часто просыпает на работу и я с утра слышу его «пробежку». Еще одна соседка цокает своими каблуками. Дядя Витя идет на кухню не торопясь, меряя шагами коридор. И вот только соседского кота Бориса не слышно.
  • В нашу коммуналку въехала молодая пара. Муж каждое утро провожает жену до порога так, будто расстается с ней на целый год: обнимет, долго не отпускает, вздохнет. Весь коридор гадал: да что же там такое?! Спросили напрямую, а он смущенно признался: они женаты всего месяц, и он до сих пор не верит, что такая красавица утром возвращается именно к нему, в их комнатку 12 метров. Вот и провожает так. Теперь весь коридор специально выходит поглазеть на эти проводы — милота на весь этаж.
ADME
  • Бабушка жила в коммуналке на Невском. В их комнате был старый камин, который решили разобрать, видимо для увеличения жилплощади. А дедушка как раз был тем мастером, который пришел разбирать. Бабушка ему понравилась, но он постеснялся познакомиться. Тогда он придумал предлог: якобы забыл мерки с камина снять. Вся семья его приодела покрасивее, они на пару там все это долго измеряли и тогда он ей признался, зачем на самом деле пришел. А потом они вспомнили, что уже видели друг друга задолго до этого. Она ходила по квартирам, вроде собирала данные на перепись и вот к нему зашла. Он подумал тогда, мол, «какая красивая женщина», но в то время был еще не очень счастливо женат.
margo_margonis
Нина Козлова теселкина
только что

А ещё у нас не закрывался никогда общий коридор, даже на ночь, комнаты тоже, соседка пришла с ночной и легла спать, какой-то мужик не туда пришёл домой, пьяный и лёг к ней, а когда она проснулась.... Вот было крику и смеха

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Это фото одной из коммуналок в центре Питера

© danusha / Pikabu
  • Когда-то снимала комнату в коммуналке. В то время меня настигли небольшие финансовые трудности. Так мой сосед кормил меня! Тактично оставлял мне еду, еще вечером и шоколадки заносил. Никогда не забуду!
zhanna_amandyk
  • Живем в коммуналке. Муж повадился в комнату к соседке. Возвращается довольный, с руками за спиной. От рубашки тянет сладкими духами. Думаю, ясно. Иду по коридору следом, распахиваю ее дверь, а там мой ненаглядный стоит на коленях и старательно выводит крем на трехэтажном торте. Оказалось, женщина из третьей комнаты две недели тайком, пока меня нет, учила его на общей кухне печь мой любимый тортик— к годовщине. Мужик, который яйцо сварить не мог, теперь взбивает белки как шеф. Годовщину запомню навсегда.
ADME
ФинтУшами
только что

как говорится, "каждый слышит, как он дышит"(с), физкультпривет всем, сразу подумавшим про обман

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Жизнь в коммунальной квартире учит нас главному — умению находить компромиссы и замечать светлое в повседневной суете. Ведь за всеми этими очередями в ванную, общими застольями и спорами из-за кружки в раковине скрывалось главное — люди, которые, несмотря на тесноту, умели делиться теплом, едой и добротой. Такие воспоминания доказывают, что человечность и простое добрососедство способны наполнить теплом и уютом даже самые тонкие стены.

Комментарии

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Эдуард Никаноровка
только что

С рождения до 16 лет жил с родителями в общежитии (та же коммуналка) С точки зрения ребёнка-куча плюсов. Всегда есть с кем играть а не сидеть дома одному в квартире. Всегда есть кому за ребёнком присмотреть, накормить. В холодину или ненастье было где играть, собираться не на улице. Любой праздник - взрослые собираются в одних комнатах (разные компании) дети в других (тоже разные компании и возраста ещо) Компании детей и взрослых вообще не совпадают, разные семьи. Вечером все в красный уголок на танцы. На танцах только жители общаги и те кто смогли пройти фейс-контроль бабушек вахтёрш. А бабушки точно знали кого можно пускать 😄, кому не можно даже не пытались. Общая кухня на 2 газовых плиты по 4 конфорки это вообще женский клуб. Там и готовить научат, и помогут, и позовут если закипит.

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Швабра
только что

Что за коммуналки у всех такие классные, где вы их берёте? Я в коммуналке прожила 30 лет, сначала с родителями, потом одна, и ровно ничего хорошего вспомнить не могу. Если сосед (соседка) может сесть на шею -- он сядет. Возьмёт денег -- не отдаст. Если может дверь в квартиру запереть на большой такой крюк, чтобы я не смогла войти -- запрёт. Если превращают общую кухню в свою личную столовую, а ты зайти не моги -- обязательно. Фу, вспомнить мерзко.

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Jelena
только что

Сладкие рассказы про жизнь в коммуналке для тех, кто никогда в ней не жил.
Миниатюра Аркадия Райкина про его учительницу, живущую в коммунальной квартире, более правдоподобна. Только ещё бабку с приветом и алкаша запойного добавить надо, тогда это будет реальная картина.
Милая идилия совместного проживания из области фантастики.

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Анна Токтаева
только что

Жила в молодости 6 лет в коммуналке в начале нулевых, этот страх до сих пор во мне сидит, Заперешься в комнате 9 м2 и думаешь только о том, чтобы ни сосед пьяный ни вломился, ни соседка стервозная пришла с разборками, ни участковый, а ты молодая девченка, жизнь не видавшая, эхх, неее, детям своим такой вариант даже не рассмаооиваю

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