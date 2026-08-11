16 историй из коммунальных квартир, где шум и теснота пропитаны добром и теплыми воспоминаниями

С рождения до 16 лет жил с родителями в общежитии (та же коммуналка) С точки зрения ребёнка-куча плюсов. Всегда есть с кем играть а не сидеть дома одному в квартире. Всегда есть кому за ребёнком присмотреть, накормить. В холодину или ненастье было где играть, собираться не на улице. Любой праздник - взрослые собираются в одних комнатах (разные компании) дети в других (тоже разные компании и возраста ещо) Компании детей и взрослых вообще не совпадают, разные семьи. Вечером все в красный уголок на танцы. На танцах только жители общаги и те кто смогли пройти фейс-контроль бабушек вахтёрш. А бабушки точно знали кого можно пускать 😄, кому не можно даже не пытались. Общая кухня на 2 газовых плиты по 4 конфорки это вообще женский клуб. Там и готовить научат, и помогут, и позовут если закипит.