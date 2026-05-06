20 живых историй про риелторов, которым впору комедийные пьесы писать

У всякого риелтора полно смешных историй с работы: ведь когда ежедневно сталкиваешься с самыми разными людьми, то поводов улыбнуться выходит хоть отбавляй. Кто-то ходит по квартирам, просто чтобы поглядеть на чужой ремонт, а кто-то выдает список совершенно несовместимых требований к жилью — «принеси то, не знаю что». Тут остается лишь прокачивать спокойный философский взгляд на жизнь и принимать человеческие особенности с улыбкой.