20 живых историй про риелторов, которым впору комедийные пьесы писать
У всякого риелтора полно смешных историй с работы: ведь когда ежедневно сталкиваешься с самыми разными людьми, то поводов улыбнуться выходит хоть отбавляй. Кто-то ходит по квартирам, просто чтобы поглядеть на чужой ремонт, а кто-то выдает список совершенно несовместимых требований к жилью — «принеси то, не знаю что». Тут остается лишь прокачивать спокойный философский взгляд на жизнь и принимать человеческие особенности с улыбкой.
- Продавала квартиру. Хозяйка — мадам в возрасте. Поставила условие: каждый показ в ее присутствии. Окей, привела покупателей. Смотрю, мадам вдруг покраснела, рысью кинулась в спальню и давай чем-то шуршать. Заходим, а она закрывает собой какой-то бугор за шторой. Сделали вид, что ничего не произошло. Позже, улучив момент, я на всякий случай заглянула за штору — чисто чтобы удостовериться, что с квартирой все в порядке. А там — ростовая фигура Серкана Болата из «Постучись в мою дверь». Я еле сдержалась, чтобы не расхохотаться в голос.
- Снимал квартиру. На показе риелтор говорит: «В этом доме отличная шумоизоляция. Сейчас покажу». И начинает орать на всю глотку. Потом замолкает и такой: «Попробуйте и вы». Ну, я тоже поорал. Тишина, я в восторге. А через полгода вдруг узнаю, что в секции жил один я — все остальные квартиры были пустые. А когда заехали жильцы, я начал слышать даже храп соседей. Вот вам и «отличная шумоизоляция».
А зачем риэлтору было вообще нужно было поднимать этот вопрос? Тем более, что квартира не покупалась, а сдавалась.
- Вчера риелтор проводила показ моей квартиры. Пришли две женщины, прошли мгновенно по квартире и зависли в санузле. Моя риелтор в непонятках — смотреть там особо нечего. Тут дамочки выходят, двигают прямиком на выход и напоследок вдруг выдают: «Мы просто в объявлении у вас плиточку увидели интересную. Спасибо». И что это было?
«В новой квартире моей девушки есть лестница, но нет второго этажа»
- Подобрала квартиру для семьи. Стартовая цена 7 миллионов, сторговались до 6,2. Жена хотела еще ниже, на жалость давила — но продавец в отказ. Пришлось согласиться. Поехали в банк. И тут муж выдает такое, что жена вся покраснела и как давай его за бок щипать: «Мы же рассчитывали за 7,2 миллиона покупать, ты мне сдачу верни». И смеется. Я сделала вид, что не услышала. Это была моя первая сделка, никогда ее не забуду.
Бред. Квартира за 42 ляма - это пентхаус, а за 7 - однушка. Муж что, в принципе не участвовал в выборе? И даже не выставлял требования, сколько комнат и метраж? И он совсем не знант рыночных цен?
Не верю!
- Однажды заселяла молодого парня в комнату. Собственница — весьма пожилая дама, говорит вдруг: «Давайте пропишем в договор, что жилец обязуется ко мне не подкатывать». Парень краснеет, отнекивается, а я выдаю: «А давайте еще пропишем, что к моему клиенту также запрещено подкатывать». Собственница торжественно кивнула. «И третьим пунктом, — продолжила она, — добавим: „Уважительное отношение к коту арендодателя“».
А четвертым пунктом взаимоуважение кота к тапкам и иным вещам арендополучателя.
- Знакомый рассказал. Один его клиент захотел квартиру в элитном ЖК на последнем этаже. Друг уточняет — почему? Крыша — это шум, протечки... «Ну, парковка!», — восклицает мужик. Непонятно. Паркинг-то подземный! И тут клиент цокает и выдает: «Вертолет я где ставить буду?»
«В процессе поиска квартиры в аренду встретилась вот такая ванная»
Не, надо было ее перед унитазом, как столик. Одновременно столько всего можно делать: и зубы чистить, и в телефоне сидеть, ну и на унитазе... тоже сидеть...
- Работаю риелтором. Позвонил парень молодой, лет 30-35. Договорились о встрече, обозначил критерии и в итоге купил две квартиры. Обе при мне вручил двум семьям — в качестве благотворительности. Радуюсь, что стал причастным к такому делу. Ну и я сделал свой небольшой вклад — не стал брать с покупателя комиссию.
Хм... А как вручил? В договорах уже эти люди указаны? Тут не просто ключики передать
- Мы покупали домик. На этапе рассмотрения нам объявили: «Остается вообще все! Ничего не забираем, даже все тазики и шапочки в бане». И риелтор со стороны продавца реально описала все в договоре: «Два тазика в бане (металлический и пластиковый), два ковшика, кухонная утварь (ложки, вилки, ножи), электрический чайник» и так далее. Наша риелтор, когда увидела этот договор в банке, смеялась до упаду с тазиков и ковшиков.
- Когда мы квартиру покупали, бывшая хозяйка наотрез отказывалась отдавать один из комплектов ключей. Ей и риелтор, и юрист, и внук пытались доказать, что так нельзя, но она ни в какую. В итоге диалог:
— Зачем они вам? Вы переезжаете в другую страну.
— А вдруг я приеду и захочу зайти?
— Вы позвоните, если нам будет удобно — мы пригласим в гости (нет, конечно).
Молчит. Говорю:
— Ладно, оставляйте ключи, все равно мы поменяем замки.
— Зачем? Я же не смогу зайти.
— Вот именно.
«Моя бабуля делает ремонт у себя на кухне, и вот какой фартук она выбрала»
- Сдала квартиру девушке Дарье. Оказалось, что там сломан шкаф-купе, ремонтник обещал приехать к заселению. Приезжаем с клиенткой, заполняем документы. Показываю, как открывать жалюзи, и тут вдруг они с грохотом падают на пол. Я решаю отшутиться: «Ха, не беда, зато у вас есть шторы!» Задергиваю шторы, и карниз тоже падает! И именно в этот момент в квартиру влетает ремонтник и начинает с энтузиазмом вырывать дверь из шкафа-купе. Даша стоит и хлопает ресницами, не в силах осмыслить происходящее.
- Я — риелтор. И мне периодически звонят люди по рекламным объявлениям недвижимости с примерно таким вопросом:
— Здравствуйте, вот у вас квартира продается. А не могли бы узнать у хозяев, где они кухню заказывали? Давно ищем и хотим именно такую!
Или:
— Здравствуйте, а уточните, пожалуйста, у хозяев — не хотят ли они продать нам отдельно вон те зеленые кресла с 14-й фотографии?
Или:
— Здравствуйте, можете узнать, сколько метров кабеля электрического понадобилось при ремонте? У нас такая же планировка, делаем ремонт!
- Общался с коллегой-риелтором:
— Как давно продаете эту дачу?
— Второй год...
— А разве по весне не было предложений?
— Да! Очень много звонков было и желающих приехать на просмотр.
— Почему не продали? Что не так с домиком?
— Так снег лежал до апреля! Я что, буду по сугробам тут лазить и показывать? Адрес знают, могут и сами приехать и посмотреть...
«Было сложновато найти мою квартиру под номером 102»
- Я риелтор, и вот мой диалог с одним клиентом:
— Мы не будем продавать дом в ипотеку.
— Почему?
— Дочь категорически против ипотеки.
— Какие аргументы у дочери против такого покупателя?
— Никаких, просто она против.
— Скажите, а дочь знает, что такое ипотека и как происходят ипотечные сделки?
— Нет!
Возможно, доча попутала ипотеку с рассрочкой платежа покупателя продавцу.
Но скорее всего, что-то с этим домом не совсем чисто. Родители не знают, а она знает. Например, дом уже в залоге.
Банк будет проверять чистоту сделки и наткнётся на "подводный камень".
- Вернулась с жилконгресса. Кто не знает — это такой слет риелторов со всей страны. Сегодня была на секции по инвестиционной недвижимости. Опытные инвесторы делились лайфхаками увеличения прибыли. Ну так вот: вы думаете, называть однушку евродвушкой — это слишком?
Делюсь одним из вариантов повышения ценности объекта: берем студию 27 кв. м., натягиваем по потолку две лески как показано на схеме. На лески вешаем шторы блэкаут. И вуаля! Задергиваем шторы — евротрешка: кухня, гостиная и спальня. Сдвигаем шторку между кухней и гостиной — евродвушка! Я, блин, рыдала. Хорошо, что лоджию как отдельную комнату не посчитали.
- Общался с потенциальным покупателем:
— Какой у вас первоначальный взнос?
— Это закрытая информация
— Пардон, а как мы вам ипотеку одобрять будем? Это необходимый параметр для банка. Сколько в процентах хотя бы?
— Пусть будет, допустим, 30%
— Хорошо. Квартиру подобрали? Какая цена покупки?
— Это конфиденциальная информация.
— А как вам одобрять ипотеку, не зная требуемую сумму?!
— Ну вы одобрите сначала, а я вам скажу — достаточно этого или нет.
- Звонок: «А сделайте нам декларацию бесплатно». Осторожно уточняю: «А вы кто?». Говорят: «Ну, мы вам два года назад звонили по продаже квартиры. Вы сказали, что декларацию сделаете бесплатно. Вот мы в том году квартиру продали сами, а декларацию решили вам заказать. Бесплатно же».
Я была весьма обескуражена. Декларации своим клиентам я действительно делаю бесплатно. Клиентам! Клиент — это тот, кто заказал и оплатил основную услугу. Для них бонусом идет декларация.
В общем, обиделись товарищи: «Вы нам обещали, мы про вас отзыв крайне негативный оставим».
- Знакомый купил квартиру в Краснодаре не глядя. Весь на нервах. Пишет: «Ника, как будет возможность, проверь, все ли хорошо с квартирой? С меня ужин в ресторане и море с дельфинами!» Проверила — все в порядке, отписалась. А мне в ответ прилетает: «Спасибо, с меня тортик».
«Я риелтор, и у меня случилась первая продажа. Нарисовала в подарок клиенту его новый дом. Сомневаюсь, стоит ли дарить. Как вам?»
- Продаю квартиру в Одинцово. Вчера было два показа. Первая клиентка, Галина, застонала с порога: «Здесь нет нормальной парковки! Как вообще они строят свои муравейники? Что за качество отделки! А в ванной метра площади не хватает. Простите, я строитель, я вижу, тут все плохо. И я еще два часа сюда добиралась! В общем, нет, не мой вариант, мне нужно было просто приехать и убедиться».
Провожаю вниз — там ждут следующие покупатели. Здороваюсь с ними, прощаюсь с Галиной, и она мне говорит буквально следующее: «Ну тогда я вам позвоню завтра, обсужу с сыном, девяносто процентов, что я ее беру!»
В лифте новые клиенты спрашивают: «Такой ажиотаж?»
«Да», — отвечаю сдержанно. С порога внесли аванс. Перезваниваю Галине: «Спасибо, что подыграли вчера перед следующим показом».
«Да, пожалуйста. Это за то, что провели со мной бесперспективную экскурсию».
У меня свёкор - строитель. Как мы принимали квартиру с ним .. я думала, у стороны застройщика случилась коллективная истерика
- Работаю риелтором в Австралии, занимаюсь сдачей жилья. Звонит человек, спрашивает, что можно снять и по каким ценам. Озвучиваю. Ему нравится вариант — трехкомнатный таунхаус за $370 в неделю. Объясняю, когда может приехать, чтобы взять договор, и тому подобные мелочи. Дальше начинается самое интересное.
Клиент: «У меня зарплата каждые две недели. Как мне платить?»
Я: «Без проблем. Многие так платят. Платите раз в две недели».
К: «Хорошо. Раз в две недели $370. Отлично!»
Я: «Раз в две недели — это $740».
К: «На это я пойти не могу».
Вот что у него в голове?!
- Работаю риелтором. Клиенты, бывает, отказываются работать со мной. Но самый смешной отказ был от мужчины, который хотел купить квартиру. Мы обсудили с ним все условия, все устраивало. И вот в конце беседы он говорит: «Пообещайте, что после удачной сделки мы поужинаем». Я: «Сделку успешную обещаю, а ужин нет — я замужем». Он: «Я тоже женат, но романтический ужин в шикарном ресторане хочу!» Я повторила, что не пойду с ним никуда, и он отказался работать.
Можно было сказать: с условием, что мой муж пойдет в ресторан с вашей женой.
подборка о самых бесполезных людях в мире - ничего не делая, требуют оплату услуг, ни за что не отвечают