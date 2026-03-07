Ничего не получается. Каждая пара живёт по-своему и нечего со своими рассуждениями лезть.
Может, благодаря таким моментам у них и хорошо все!
17 жизненных историй о том, что родственников может быть много, но зайками все вряд ли будут
Конечно, хотелось бы, чтобы в каждой семье все было идеально, как в рекламе майонеза по телевизору. Но увы, порой родственники откалывают такие номера, что хоть стой, хоть падай. То заявятся с дорожными сумками и сообщат, что теперь будут у вас жить, то пообещают помочь с ремонтом, а вместо этого притащат три рулона древних обоев.
- Моя золовка с мужем были идеальной парой. 10 лет вместе, воркуют, как голубки. Но я чуяла какой-то подвох. Однажды зашли к ним в гости. Я вызвалась помочь накрыть на стол. Забегаю на кухню, открываю холодильник и просто замираю с открытым ртом. Внутри все поделено, как по линейке. Две полки с надписями «Лера» и «Саша». На каждой полке — свой сыр, своя колбаса и даже начатый йогурт. Золовка увидела меня у открытой дверцы и аж в лице переменилась. Подлетела, засуетилась: «Ой, ты там ничего не перепутай! Сашино не трогай, бери только из общей!» Я так и осталась стоять с тарелкой. Вот тебе и «единое целое». Получается, залог их счастья в том, что они просто все делят пополам?
- Есть у нас родственница — бабушка со своими возрастными сложностями. У ее сына своя семья и сильного желания присматривать за матерью нет. А еще у этой бабушки есть квартира в столице. И тут появился парень — седьмая вода на киселе. Приехал «как бы в гости», а потом предложил бабушке: «Давайте я с вами жить буду, все по дому делать, а вы мне квартиру завещаете». А она возьми и согласись. Стал он за ней присматривать. Парень не лентяй, работа есть, ведет себя порядочно. Но сын с невесткой не выдержали, давай других родственников настраивать, пришли толпой и давай бабушке по ушам ездить, мол, он хорошо к тебе относится, но это же из-за квартиры. А она их завернула: «Да, из-за квартиры. И что плохого? Я сыта, одета, в доме чисто. А вы из-за уважения к матери и от большой любви раньше раз в две недели приезжали». Так бабуля и продолжает жить под присмотром парня. Он за ней следит лучше, чем многие ухаживали бы «по-родственному». © Не все поймут / VK
- Очень давно, когда я еще был относительно молодой и неженатый, дальняя родственница меня спросила: «А что ты до сих пор не женишься? Что, девушку найти не можешь? Или с твоей стороны какие-то проблемы?» Мне очень хотелось ей нагрубить, ведь особой любви и уважения у меня к ней не было. Но так нельзя — она старше. Поэтому я ей вежливо ответил: «Нет, все в порядке. И девушек вокруг хватает. Просто еще не встретил такую же замечательную и достойную женщину, как вы». © shabanov5826
- Встречался с девушкой. Женился на ней. Пришлось жить у тещи. С ней сразу установили нейтралитет — все вопросы через мою жену. А я в свою очередь старался, как мог: все, что сломано, было починено. Как-то садимся ужинать. И тут теща выдает: «Вспомнила, как вы встречаться начали. Помню, пришли часов в 11 вечера, я тогда выбежала, наорала на вас двоих и запретила встречаться. Какие вы молодцы, что не послушались меня. © papademon / Pikabu
- Мы с мамой — швеи. Недавно пришла мамина дальняя родственница и заказала платье. Попросила сделать подешевле и побыстрее, а на тот момент у нас была куча срочных заказов. Пока я шила, она сидела и смотрела. Потом примерила и говорит: «Какое-то узкое и короткое. Вот платья, которые твоя мама мне шила, были совсем другие». А ведь я сделала все по ее выкройкам и меркам.
Ей примерно 70 лет, она заказывала одежду на пошив у моей мамы. Та ей иногда подарки делала. Например, закажет 2-3 изделия, мама одно бесплатно сошьет, родственница довольна. Но на этот раз мама ей сразу сказала цену, хоть и со скидкой. Может, обиделась, что не бесплатно сшили, поэтому решила вот так поступить. © gulyaeva_victoria
- В середине 70-х в гости к нашему знакомому приехали какие-то дальние родственники из Грузии. Честно говоря, их никто не знал. Двое мужчин в возрасте. На следующий день сказали, что хотели бы разнообразить домашнее меню, ибо не могут «без слез смотреть на малолетних дочек хозяина, которых невкусно кормят дома». Наш знакомый, мудрый человек, ответил: «Поступайте, как велит сердце». Вечером, придя с работы домой, застал такую картину: двое гостей сидят на кухне за столом и умиленно наблюдают, как одна дочка ложкой ест красную икру, а вторая — черную. Из больших мисок. © igorzuevsky
- Свадьба подруги. Идет церемония бракосочетания. Вот жених и невеста обмениваются кольцами. Я на этой почве расчувствовалась, слезы сами полились градом. У меня в голове тысяча воспоминаний, как мы познакомились с подругой, как дружили, как мечтали и все в таком духе. Думаю, как мы быстро повзрослели, вот она уже жена. Радуюсь и плачу. В это же время ко мне подходит родственница подруги и спрашивает меня: «Завидуешь?» Стою в ступоре и не понимаю, как можно было такое сказать. © vn_jellyfish
А эта история прямо по пословице: "У кого что болит, тот о том и говорит!".
- Родственница на семейных посиделках в очередной раз похвасталась, как же ей повезло с мужем. И при этом высокомерно посмотрела на меня. Она всегда моего мужа критиковала. На этот раз я ответила, что зато моему мужу очень повезло с женой. Видели бы вы ее растерянность. Весь стол хохотал над этой сценой. © ayko.ar
- Я живу в райцентре. Как-то раздается звонок от тети — они с сестрой на вокзале, надо забрать их. Отказываюсь, я же на смене. Немного поуговаривали, но сдались. Через час они заявились ко мне на работу и собрались идти к моему шефу с оригинальной просьбой. Мол, отпустите его, потому что он должен нас к родственникам свозить. Все эти родственники живут на одной ветке метро.
А еще они приехали на неделю и хотели у меня пожить. Ну меня и понесло — отругал их за все, что только мог вспомнить, припомнил и отсутствие такта, и обесценивание чужого времени. Больше они со мной не общались, а матери сказали, что меня большой город испортил. © al3easy / Pikabu
- Когда ко мне в гости захаживали родственники бывшего мужа, у меня все комнаты запирались на ключ. Я всегда перед их приходом закрывала спальню, чтобы туда не заглядывала любопытная свекровь. Однажды у нее хватило ума возмутиться: «Зачем запираешь? Может, нам туда понадобится зайти». Я четко ответила: «А что вам может понадобиться в нашей спальне? Нечего вам там делать. Это только наша комната». © Я дико извиняюсь / Dzen
- Со мной брат пять лет не разговаривает. Не звонит, живет далеко. Сам себе что-то придумал, сам обиделся, сам меня в «черный список» добавил. А тут с днем рождения поздравил, в мессенджере написал, сказал, что любит меня. И опять в «черный список». Высокие отношения! © Unknown author / Pikabu
- У нас с женой есть свой дом и по автомобилю у каждого. Приехали как-то родственники с маминой стороны, видел их лет сто назад. Попросились на ночь, так как гостиница зарезервирована на следующий день. Ладно уж, куда деваться. Покормили ужином, приготовили им завтрак. Утром собрались их провожать, и тут они заявляют: «Нам у вас понравилось. Может, мы у вас поживем? Зачем на гостиницу деньги тратить. А еще у вас две машины. Может, мы на одной будем ездить?» Выгонял их из дома почти час. Сразу понял, что никакой гостиницы не было, они изначально собирались у нас заселиться. Мама потом ржала — она вообще не знала, что они к нам едут. © VadimUps / Pikabu
- Делали ремонт в квартире. Родители мужа подогнали нам три рулона старых бумажных обоев, явив их откуда-то из 80-х. Сначала они всем рассказали, что с ремонтом нам помогли, а через пяток лет оказалось, что они «квартиру детям купили и отремонтировали». Последняя версия звучала: «Она пришла к мужу на все готовое». Если что, квартира моя собственная, и ремонт был косметической, хотели просто стены немного освежить. Кстати, мы их красили, так что их старые обои выбросили. © Marina M / Dzen
- Я из одного города в другой переезжал. На одну ночь у двоюродной сестры остановился. Был у нас с ней по этому поводу уговор. Утром нашел квартиру в том же доме и после обеда поселился на съемной хате. Так потом за эту одну ночевку, как оказалось, я ей и ее семье буду по жизни должен. Чуть что — отвези, привези, сходи, помоги. Ну, я как хороший родственник, все это делал, пока в один прекрасный момент не смог приехать. Там реально без меня сами бы справились. Вот тогда я и узнал, чего стоила мне эта ночевка. © Opasdot / Pikabu
- Сын мой, когда решил жить отдельно, специально снял квартиру на пятом этаже без лифта, чтобы любвеобильная бабушка не особо часто могла добираться до его «беспорядков». Но она любила устраивать «пищевые сюрпризы» — без предупреждения привезти банку с супом или пакет с оладьями. Стояла и терзала домофон, чтобы внучок немедленно вышел пообщаться. А потом устраивала разборки: «Этот неблагодарный был на работе, не приехал и не встретил меня!» © Догы Догы / Dzen
- Сегодня на день рождения старшего брата приехала ну очень дальняя родственница. И во время своего поздравления пожелала ему счастья, здоровья, женитьбы и детишек побольше. При этом за столом сидели его жена с двумя маленькими детьми. © Не все поймут / VK
- Недавно была на свадьбе. Там раздавали магниты с фотографиями жениха и невесты. Когда пришла моя очередь получать магнитик, то я узнала, что это не просто широкий жест для родственников и друзей, чтобы они запомнили свадьбу. Это был коммерческий ход! За магнит надо было заплатить. Хорошо, что хотя бы вход на свадьбу у моих родственников был бесплатный. © Подслушано / Ideer
Да уж, родственники частенько подкидывают нам сюрпризы. Иногда даже задумываешься, а стоит ли после этого продолжать отношения. Хотите поделиться похожими историями? Комментарии всегда открыты для вас.
