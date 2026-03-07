17 жизненных историй о том, что родственников может быть много, но зайками все вряд ли будут

Конечно, хотелось бы, чтобы в каждой семье все было идеально, как в рекламе майонеза по телевизору. Но увы, порой родственники откалывают такие номера, что хоть стой, хоть падай. То заявятся с дорожными сумками и сообщат, что теперь будут у вас жить, то пообещают помочь с ремонтом, а вместо этого притащат три рулона древних обоев.