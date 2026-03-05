Однажды в рабочей поздке мы решили сэкономить, забронировали на 1,5 дня полу-хостел, полу-отель.
15+ курьезов из отелей, которые живут в памяти дольше, чем магнитики на холодильнике
Кажется, что может пойти не так в отеле, где горничные готовы пылинки смахивать с гостей. Но не тут-то было! Одни из нас могут посеять ключ от номера, а другие будут искренне изумляться, обнаружив на кровати очередной шедевр из скрученных полотенец. Вот и герои этой статьи не только повалялись на гостиничных белоснежных простынях, но и привезли с собой пару-тройку забавных историй.
- Отдыхала я как-то в Турции и крепко спала в своем номере. Посреди ночи подскочила от громкого шуршания у кровати. Кто-то нагло копался в моем открытом чемодане. Я тихонько посветила телефоном в сторону шума. А там на моих футболках сидел огромный рыжий котище весом с добрый арбуз и деловито жевал шнурки вытащенных из чемодана кроссовок. Откуда в закрытом номере взялся этот пушистый богатырь, я так и не поняла.
- Возвращаемся с пляжа, а в номере чем-то попахивает. Стала грешить на носки мужа. Он послушно перестирал все, что могло пахнуть. Без толку. Думали на ресепшен жаловаться. Такие деньги за отель заплатили! Но муж нашел источник запаха. Тем утром я купила в подарок для подружки сыр, фотку которого она прислала. А он с плесенью. Но запашок стоял такой, будто в упаковке явно не еда. Позвонила подружке, она сказала, что это признак качественного выдержанного сыра. Завернула его в пять пакетов и всю дорогу мечтала поскорее подарить. © Палата № 6 / VK
- Купил путевку на Пхукет. Долго выбирал отель. Нашел какую-то сказку, не верилось, что такое вообще существует. Номера — как с картинки, первая линия, собственный пляж, отличные отзывы, еще и по цене подошло. Прилетаю — все как в описании. За исключением одного. Первая линия была таковой только относительно вилл. А я жил в обычном номере, который был не пойми где в джунглях. Я-то представлял себе, что просыпаюсь, делаю два шага и уже купаюсь в океане. А на самом деле я просыпался и думал, идти на пляж или нет.
Но отель такой красивый был, а тайцы так улыбались, что я все равно пять звезд им поставил. © dangribov
- Был недавно в Кемере. Во время обеда в отеле туристы накладывали себе еду из общих больших тарелок. Смотрю, один персонаж лет 25-30 взял вилку, с краю общей тарелки подцепил немного и положил себе в рот. Ну, думаю, заинтересовало его определенное блюдо, попробовал. Наблюдаю за ним. А этот уникум уже третье блюдо пробует той же вилкой. В ответ на мое замечание он выдал: «А вдруг мне не понравится!» © Monomaster / Pikabu
- Приехала в Египет на отдых, забронировала номер стандарт. В те даты заполняемость отеля была почти 100%. Сначала я просто ждала, затем сказали, что номер свободен, а когда довезли до него, оказалось, там туристы живут и выезжать не собираются. Хорошо, что я не стала возмущаться, а терпеливо подождала в лобби. Администратор через некоторое время подошла, извинилась и спросила, не против ли я буду, если они предоставят номер категорией выше. В общем, мне досталась вилла. © malika.cruiselife
- Была история, когда не получилось намагнитить карточку для нашего номера. Тогда нам дали «карту горничной», которая открывала двери во все номера отеля. Помню, один парень забыл карточку внутри номера и пожаловался мне. Я жестом руки открыл его дверь. Этот взгляд был бесценен. И да, никогда не было мысли залезть в чужой номер. © tuliakov_roman
- Мы как-то пытались поселиться в провинциальной гостинице. Нам предложили места в огромном зале, где стояло минимум 20 кроватей. Если что, мы там не остались, сняли комнату у частника. А в другой раз в том же городе нам дали двухместный номер для мамы и двоих детей, а папу подселили в другой двухместный номер, где кто-то уже жил. © КончилосьЛето / ADME
«Снято в четырехзвездном отельчике на телефончик».
- Мы однажды серьезно озадачили работников отеля отеля в Австрии по поводу имен и состава нашей «семьи». Приехали втроем: я, мой бывший муж и его подруга, которая была на 15 лет моложе меня. У всех разные фамилии. Чуваки из отеля долго пытались скомпоновать нас в какую-то семью, а потом вообще решили, что подруга — наша дочь. Потом они сдались и записали нас всех на немецкую фамилию подруги, так мы стали «Familie Hofer». © murrashka
- Мы много лет уже ездим в одно и то же место. В этом отеле персонал пресекает все попытки «резервирования» лежаков с помощью оставленных там одежды и полотенец. Не трогают только маленький пятачок для вип-гостей. У них даже полотенца другого цвета. Но и на них нашлась управа — отельные коты с удовольствием спят везде, где лежат полотенца или вещи. © FrauGluehwein / Pikabu
- Иногда мы с молодым человеком устраиваем выходные в гостинице. Есть в этом своя романтика. Недавно были в одном большом отеле. Я проснулась ночью от странного звука в коридоре, зачем-то вышла наружу, источник шума не обнаружила, зато поняла, что не помню, в каком номере мы остановились. На этаже было чуть ли не 20 номеров с одинаковыми дверями, я попыталась открыть десяток, но ни одна не поддалась. Я сидела в коридоре до утра, пока меня не вышел искать мой парень. © Не все поймут / VK
- Нас с мужем в этом году в Риме из-за технических проблем переселили в очень странный отель. На наши замечания об отсутствии там малейшей приватности хозяин экспрессивно твердил про «дизайнерское решение». © SurrealVixen / Pikabu
- Нам в Египте парень, убиравший комнату, крутил фигурки из полотенец. Как-то приехали с экскурсии — из номера доносится музыка. Заходим, а там на кровати сидит чувак из полотенец в наших наушниках и телевизор смотрит. Мы тогда очень веселились. © Lyraena / Pikabu
- Сняли апартаменты — три комнаты, двуспальные кровати, все чистое и новое. Хозяйка щебечет о том, как нас ждала. Подошла я к кровати, а там постельное белье с посторонним запашком, хоть на вид и не мятое. Значит, эта дама просто погладила белье утюгом прямо на кровати. Спросила, где у нее стиральная машина и порошок, сняла белье и отнесла в стирку. Хозяйка промолчала. © Lidiya T / ADME
«В Турции поздравили с днем рождения».
- Мы с мужем и тремя детьми отдыхали в отеле в Диснейленде. Ночью я встала в туалет, вернулась в кровать и поняла, что мужа нет. Я обошла весь номер, даже в шкаф заглянула. Телефон, документы, его одежда и даже обувь были на месте. И вдруг я слышу звук двери. В номер заходит муж в пижаме и босиком. Говорит, что тоже проснулся в туалет, перепутал двери и спросонья вышел в холл отеля без ключа. Стучал, а мы с детьми спали, не слышали. Ну он и пошел на ресепшен, чтобы получить новый ключ. © rienksje
- Однажды мы приехали в Словению. Никто из нашей группы не знал, что там можно пить воду из-под крана, поэтому в отеле решили набрать воды из кулера. Вот шуму-то было! Девушка с ресепшена побежала к охране: «Они сейчас нам всю воду выпьют». Потом нам объяснили, где брать питьевую воду. На следующий день кулер убрали из холла, а когда мы выезжали из отеля, его поставили на место. © Не все поймут / VK
- Были мы с мужем в отеле. Номера открываются картами. Все отлично — чисто, тихо. Да только каждая карта открывала все двери. Знаете, как мы это выяснили? К нам вечером вбежал маленький ребенок, а кровать стояла напротив входа. Мы тогда как раз лежали и разговаривали. В общем, остаток отпуска я подпирала дверь стулом. © Людмила Торопова / ADME
- Была с подругами на море и выяснила, что они у меня очень умные. Я задержалась в отеле и подошла к ним на пляж чуть позже. Не сразу поняла, где именно они расположились. Вроде бы все понятно объяснили, но меня сильно смущали памперсы возле шезлонгов. Мы же были без детей. Давай разбираться. Тут одна из подруг раскрывает памперс, а там внутри лежат телефоны, часы, деньги и другие важные вещи. Я в восторге от этих девушек. © Палата № 6 / VK
Бонус: остановились не в отеле, а в съемной квартире? Там тоже могут поджидать сюрпризы
- В Порту целый месяц снимали квартиру с котом. Он был прямо условием. Роскошный красавец Борис Брандо! Влюбил в себя с первого взгляда. © Чадо Брюн / ADME
А у вас есть похожие истории из отпуска или командировки? Или ваш отдых в отеле всегда проходил просто идеально? Вы всегда можете поделиться своим опытом в комментариях к этой статье.
