15+ теплых историй и комиксов, срисованных будто с нас, девочек

Годы идут, привычки меняются. Если в юности мы легко могли танцевать всю ночь напролет, да еще и между делом перезнакомиться со всеми симпатичными парнями. А с возрастом многим из нас хочется тишины и спокойствия. Правда, иногда кажется, что в каждой из нас все равно живет та же озорная девчонка, что и двадцать лет назад — шустрая модница и любительница шумных вечеринок. Ведь именно она вытаскивает нас то в фитнес-зал, то на посиделки с подружками.

Если раньше мамино увлечение дачей порой казалось нелепым, то с возрастом многие из нас уже иначе смотрят на выращивание овощей и ягод своими руками

AI-generated image Татьяна Кошелева только что Дело даже не в цене, а во вкусе, точнее ее отсутствии чаще всего, и в химии. Сейчас ее даже бабушки добавляют для урожайности, и продают Ответить

Галереи фотографий в телефоне беззаботной девушки и взрослой женщины явно выглядят по-разному

AI-generated image Кошачья прислуга только что Я фоткаю штрихкоды для КСО.

А в магазины, где на кассе говорят "нет скидки", я не хожу. Потому что не терплю такое хамско-наплевательское отношение к клиентам Ответить

С возрастом мы все реже стараемся делать «как все»

Как-то на корпоративе сидели мы с коллегами в джакузи. И они начали бурно удивляться из-за того, что я ранее в тот же день была в другом купальнике, мол, у кого их вообще бывает больше одного? Никого не осуждаю за один, но я бы не стала надевать на себя мокрый, поэтому, зная что есть и водоем, и вечером баня, взяла с собой два купальника. В недельный отпуск вообще беру четыре-пять, чтобы успевали высыхать и было разнообразие. kombooooocha Алейда только что Я практически не бываю в местах, где нужен купальник и то у меня их 4 Ответить

И да, кое в чем мама была действительно права

AI-generated image Жабка в шляпке только что Пусть Саня теперь сам блины и печёт. Ответить

В юности мы часто ездим на курорт за приключениями, а позже — именно за отдыхом

AI-generated image Feline только что Хорошая идея - загорать в длинном платье! А мужчина ей солнце видите ли загораживает! :-)) Ответить

С годами понимаешь, что не обязательно следовать всем модным веяниям

Пришла в зал. Вся такая в новом костюме, кроссовки блестят. Думаю, сейчас как ворвусь в мир фитнеса, через месяц на обложку уже можно. Подходит тренер. Начинает втирать: техника, пульсовые зоны, питание. Улыбается. Вежливый, глазки так и светятся. Говорит: «Давай начнем с легкого, просто разомнемся». Я, конечно, на энтузиазме. Говорю: «Да без проблем, я в школе на физкультуре первая была». Через двадцать минут я лежу на коврике. В глазах — космос. В ушах — шум реки или водопада.

Тренер стоит сверху, бодрый такой, и спрашивает: «Ну что, еще короткий подход?» А я смотрю на него и понимаю что мой мозг включился. Что я вообще здесь делаю? Встаю, собираю вещи. Говорю: «Слушайте, не хочу засорять мозг этим спортом, я пошла за бургером». Выхожу из зала, вдыхаю прохладный воздух. И знаете, так хорошо стало. lifeinmtself Jrmjayay только что Это что за разминка такая? Но и реакция героини тоже карикатурно преувеличена. Ответить

В юности, пожалуй, каждая из нас хранила записки от поклонников, а сейчас мы куда бережнее складываем в коробочку всякие талоны, чеки и инструкции

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Да и отношение к подаркам явно меняется. Вы ведь сейчас явно не откажетесь от массажного ролла или утяжеленного одеяла?

AI-generated image Jrmjayay только что Резкий переход от рыжих волос к седой бороде кажется неестественным. Ответить

Хорошо, что некоторые мужчины знают, как реально проявлять заботу о женщине

Вчера моя подруга ходила на первое свидание. Оказалось, парень работает шеф-поваром и принес не букет из пышных роз, не тюльпаны и не лилии... а протянул ей кусище слабосоленой семги, сказал, что делал для нее специально. Вот это я понимаю, ну просто красавчик. Реально гений! Не знаю, какая он личность, но поддержку в моем лице он уже нашел. katya.jung.msk Кошачья прислуга только что Спорный подарок. А вдруг у неё аллергия на рыбу? Или он такие интимные подробности еще до 1 свидания умудрился выпытать?

Ну и потом, как с таким подарком гулять по городу или сидеть в ресторане? Хотя с веником роз тоже не удобно... Ответить

Если раньше мы часто выбирались на шумные тусовки, то теперь уже многим хочется более спокойного отдыха

AI-generated image Feline только что Когда меня приглашают в гости, мне не приходит в голову спросить - удобные ли там стулья! :-)) Ответить

Впрочем, бывает и наоборот

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Порой мы совершаем такие поступки, на которые не отважились бы в юности

Вчера иду мимо мусорки — стоит кофейный сервиз. Я смотрю на него, он — на меня. Думаю, хорошо бы такой взять, чтобы кофе на даче пить, на веранде. Или чай на закате. Но с мусорки же. Это будет моя первая вещь оттуда. Муж дома: «Так, а чего не взяла? Кофе на даче пить! Его же заберут! Коробку возьми, помочь тебе?» Это я слышала уже с лестничной клетки, ибо рванула за сервизом. У нас нет дачи. honey_budger Nat Ivanoff только что Бред какой Ответить

Кажется, к выбору жилья люди разных возрастов тоже подходят по-разному

AI-generated image O_о только что Старый фонд - это старая проводка, отопление, водопровод и канализация. Они общедомовые, ремонт не спасёт. А звукоизоляцию сделать можно.

И лифта либо нет, либо он старый. Ответить

Помните, как в юности мы расхватывали модные журналы, как горячие пирожки? Сейчас у многих из нас вкусы слегка изменились

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В юности неловкая ситуация может выбить из колеи, а в зрелые годы она же станет отличным поводом посмеяться

Я сижу на балконе с котом. Он любит на улицу смотреть. На шерстку кота дует легкий ветерок. У меня чашка с кофе. Отличное утро. Я: «Персик, ты красивый, да? Красивый, красивый кот. Кто у меня самый красивый?» Сосед откуда-то: «Да красивый, красивый... Дай в тишине постоять!» radio_parovoz

И пожалуй, единственное что остается неизменным в любом возрасте — наши встречи с любимыми подругами

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А вот еще подборка из ярких комиксов и историй. На этот раз о том, как лихо изменились наши путешествия за какие-то десятки лет