У меня так деда телефон лежит, он мне кстати пригодился в пандемию и до сих пор работает.
18 душевных историй о бабушках и дедушках, чья забота согревает лучше любого пледа
У бабушек и дедушек есть своя особенная магия. У них дома всегда пахнет чем-то вкусным, а любую проблему можно обсудить за чашкой чая. Их забота иногда кажется наивной, их логика — неожиданной. Но за этой простотой скрывается глубокая любовь и мудрость, которую мы начинаем понимать только спустя годы. Вот истории о том, на что способны наши бабушки и дедушки, когда дело касается семьи и настоящего благородства.
- В память о бабушке мне досталась ее старая коробка из-под обуви. Мама передала ее со словами: «Это тебе, ты у нее был любимчиком». Коробка пылилась у меня несколько недель, пока однажды вечером я не решился ее открыть. Внутри, помимо старых фото, лежал кнопочный телефон с родной зарядкой. Включил его. А потом открыл первое сообщение и увидел: «Бабушка, у меня 4 по математике. Не говори маме». Ответ: «Я не скажу. Но ты все равно молодец». Дальше — диалоги. Простые, смешные, трогательные... Сидел на полу и смотрел в этот старый экран. И даже запах коробки — как у нее дома: немного лаврового листа, пыль и что-то печеное. Теперь этот телефон лежит у меня в ящике. Иногда включаю. Просто чтобы услышать, как он жужжит при включении. Потому что это единственный контакт, который я никогда не удалю.
- Сижу в вагоне метро: вечер, рабочий день закончен, о чем-то сильно задумался. Спустя одну станцию в поезд заходят бабушка с дедушкой — одеты как типичная питерская интеллигенция. Я, как подобает, встаю и с улыбкой приглашаю бабушку сесть. Она вежливо отказывается и скромно жестикулирует: «Ой, молодой человек, спасибо-спасибо, не надо-не надо, я постою». А вот дед сделал мой день. Он хлопнул бабушку по плечу и иронично сказал:
— Люда, да чего ты жмешься? Ты же ради этого в метро ездишь!
«Подарок деду»
- В детстве мы жили довольно скромно. Наш дедуля иногда уходил в другую комнату, потом возвращался с руками за спиной и говорил: «Молоко вдвойне вкусней, если это...» Мы с сестрой счастливо выкрикивали: «Милки Вэй!» — и дедуля доставал из-за спины две шоколадки. Это были самые потрясающие и теплые воспоминания из детства.Сейчас мне 25 лет. Недавно я подошла к нему с руками за спиной и сказала: «Молоко вдвойне вкусней, если это...». Дед, казалось, чуть не расплакался, когда я протянула ему шоколадку после его заветной фразы: «Милки Вэй!»
- У меня бабуля 21-го года рождения. Мы, мелкие, бумажные кораблики пускали по ручью, который, типа, быстрее всех доплывет до озера. Ставки были серьезные: стакан семечек или новая трубка для плевания рябиной. Так она меня научила:
— Ты, говорит, свечку расплавь, я тебе помогу, и намажь кораблик свой расплавленным воском. Он шустрый будет! Только никому не говори.
Я был чемпионом по запуску корабликов. Просто рекордсмен — и никому не говорил, чему меня бабуля научила. Жена моя ее застала. Называла ее «Маргарет Тэтчер» — за сталь в характере. Общий язык нашли. Как две подружки тусили, когда летом у бабули гостили в деревне. Бабуле нравилось, что она не Ольга Федоровна, а Маргарет.
Моя бабуля тоже 21-года, ушла два года назад. И тоже была "Маргарет Тэтчер". Наверное, поколение их такое.
- Самые любимые воспоминания детства связаны с бабушкой и дедом. Одно из них, например, — как бабушка брала меня в баню зимой, мыла, заворачивала с головой в большое пушистое полотенце и мягкую шаль, затем передавала деду. Он нес меня домой на плече. Сквозь тонкую полоску я видела снег во дворе, слышала хруст его валенок и ощущала колючий мороз. Дома меня разворачивали и нахваливали мои красные от пара щеки. С тех пор прошло много лет, а я до сих пор благодарна им за такие простые радости.
«70 лет совместной жизни»
- Доставляю торт: дверь домофона открыта, поднимаюсь к квартире. Открывает очень пожилая бабушка. Спрашивает: «От кого это?» Я, конечно, не знаю. Но вижу открытку и читаю: «Любимому учителю от 11А, выпуск 91 года». Она расчувствовалась и говорит: «Я всю жизнь была учителем — видимо, не зря. Они до сих пор помнят». Дальше она сказала, что дети живут в другом городе. Я вышла от нее невероятно растроганной. Через пару часов — новая доставка. Небольшой букет. Пытаюсь дозвониться получателю — тишина. Звоню в цветочный, и выясняется, что получатель уехал, а отправитель из другого города об этом не знал. Девушка из цветочного говорит: «Можете вернуть букет — оплатим обратный путь, или оставьте цветы себе». Я уже собиралась вернуть, но вдруг поняла: та бабушка живет всего через два дома. Снова поднимаюсь к ней и под видом доставки вручаю букет. Когда хочешь сделать добро — мир помогает тебе это сделать.
- Когда дочери исполнилось полгода, ко мне в гости приехали бабушка с дедушкой. Все занимались правнучкой: агукали, смешили ее — милота сплошная. Посидели за столом, все хорошо, и тут бабуля моя говорит, что хочет погулять с правнучкой. А бабушка у меня по жизни человек очень наивный и верит всему, что ей скажут. Папа ей говорит:
— А у тебя есть права на вождение коляски?
Бабушка глаза вытаращила:
— А разве надо? Я с вами просто гуляла и все... Как сейчас сложно-то...
- В школьные годы времена у нас были непростые, и на сменку мне приходилось носить обычные домашние тапочки. Провожать в школу нас с одноклассником вызвался соседский дедушка. Семья одноклассника с этим дедом жила с нами в одном подъезде. И однажды он признался моим родителям, что потерял мой мешок со сменкой. Мол, простите, что так вышло, вот вам деньги на обувь — в качестве компенсации. И только когда я повзрослела, поняла: не случайно «потерялись» мои стоптанные тапочки.
«А вот и она, Фаина Ахметзянова, для нас с мамой — Нанейка»
- Вспоминаю детство. Я, дед, бабушка, мама и папа развлекались под светом керосиновой лампы. Иногда дед, будучи электриком, умудрялся подключать нам свет. Тогда мы завешивали окна одеялами, чтобы соседи не спалили, и смотрели телевизор. Но эти дни нравились мне меньше. Квартира отапливалась буржуйкой на кухне. В спальне всегда было холодно. Ты купаешься в тазике воды, которую чудом подогрели, надеваешь теплую пижаму... и несколько минут настраиваешь себя, чтобы нырнуть в постель. А там — огромная перьевая подушка, матрас из овчины, мягкий, как облако, и тяжелое толстое одеяло. Утром вставать еще тяжелее. Но вот слышатся уверенные шаги деда — он идет на кухню. Ты снова закрываешь глаза, проваливаешься в полудрему. А через полчаса просыпаешься от волшебного запаха картошки, приготовленной на буржуйке. Дед берет тебя на колени, целует и отправляет чистить зубы и умываться. Почему-то все мои хорошие воспоминания связаны с дедом.
- Бабушка торговала семечками примерно с 2002 по 2011 год. Ездила на рынок, закупалась по несколько килограммов сырых семечек и арахиса. Местом для продаж бабушка поначалу выбрала остановку, где сидела на раскладном стульчике. Со временем она переместилась ближе к парку, который был рядом, — там продажи шли лучше. Первые годы она выходила и зимой, и летом, высиживая по несколько часов в сильные морозы. Летом, а особенно в праздники, торговля шла очень бойко, и бабушка порой приходила домой позже полуночи. Мы с мамой часто пугались, что с ней что-то случилось, и выходили её встречать. Бабушка закончила свое мини-дело, только когда я пошла в университет — в 2011 году. Порой вспоминается лето: я закончила третий класс, 2004 год, весь день с бабушкой на улице. Она торгует семечками, а я рядом, на полянке. Солнце печет, жарища стоит. Бабушка дает мне 10 рублей и отправляет в магазин за двумя стаканчиками пломбира — по 3 рубля 50 копеек каждый.
- На днях в магазине наблюдала следующую сцену. Внук лет 5–6 донимал деда вопросами, дед терпеливо отвечал. Потом, когда дедушка выбирал что-то на витрине, внук все его звал:
— Де-е-еда, дед, де-е-еда...
— Что?
— Я тебя люблю!
— И я тебя люблю!
И оба дальше пошли по магазину. Это было настолько искренне и мило, что я потом еще весь день вспоминала их с улыбкой.
«Разница в 100 лет»
- Когда мне было лет семь, я долго и упорно копил на новенький велосипед. А потом случайно узнал, что нашу школьную уборщицу, старенькую бабушку, выселяют с квартиры. Я пришел к своему деду, высыпал перед ним на стол гору мелочи и сбивчиво все объясняя, заявил, что хочу отдать все свои сбережения ей. Дед долго и молча смотрел на меня, потом аккуратно сгреб деньги обратно мне в ладони, крепко сжал мои руки и серьезно сказал: «Поступок правильный, я тобой горжусь. Но ты на эти деньги купишь свой заслуженный велосипед. Я сам все улажу». Дед тогда работал старшим завхозом на крупном предприятии, у которого была своя круглогодичная база отдыха за городом. Он тут же поехал в школу, нашел ту самую бабулю и предложил ей должность вахтера. К работе прилагался небольшой, но очень уютный и теплый служебный домик прямо на территории. Дедушки давно нет, но этот его урок настоящего благородства я запомнил на всю жизнь. Он научил меня тому, что доброта — это не только порыв сердца, но и умение сильного взять на себя ответственность за того, кто слабее.
- Дедушка очень долго добивался руки бабушки. Она, девочка из обеспеченной семьи, не хотела идти за простого парня. Еще перед свадьбой она сказала, что никогда не будет готовить и стирать, и что ей понадобятся помощники с детьми, пока те маленькие. Дедушка поклялся, что бабушка никогда не будет работать по дому... и не соврал. Они постоянно переезжали. И везде он находил няню и домработницу. Это было дорого, но дед делал все, чтобы больше зарабатывать. Бабушка тоже всегда была трудоустроена, но чаще на полставки — просто чтобы не скучать. Она была деду вечным психологом и поддержкой. Она всегда приобщала его к искусству, читала вслух книги, а дедушка всю жизнь смотрел на нее влюбленными глазами и даже представить не мог, чтобы бабушка драила кастрюли. «Она для прекрасного, а я — рядом с прекрасным», — так он сам описывал их союз. Для меня их история всегда будет лучшим примером любви мужчины к женщине.
мой дедушка тоже добивался согласия бабушки года 2-3. через такое продолжительное время бабушкино сердце сдалось, стала женой дедушки. и прожили они душа в душу почти 40 лет, до самой дедушкиной смерти
«В гостях у бабушки»
- Моя бабуля очень любит разводить цветы. В детстве я их поливала. Однажды поливаю и замечаю, что в некоторых цветках в землю воткнуты «Чупа-Чупсы». Бабуля сказала, что она их туда посадила, и теперь они будут расти прямо у нас дома. А после того как съешь «Чупа-Чупс», нужно воткнуть палочку обратно в землю, чтобы он дал ростки. Через несколько дней вырастали «Чупа-Чупсы» разных размеров. Во дворе никто не верил мне, потому что дети пробовали — и у них ничего не росло. А я верила: для меня это было чудо. Бабуля — волшебница.
- Когда моя бабушка родила мою маму и лежала в палате с другими роженицами, всем мужья присылали милые подарки, цветы, поздравления, благодарности. А мой дед прислал записку: «Таня, купил 10 кг свежего мяса, выходи скорее — будем есть».
- Бабушке 80. Живет с нашей сестрой в 600 км от нас. Сестра собиралась в гости, а бабушка совсем занемогла, возраст брал свое. Переживала говорила, что не может передать подарки внукам и правнукам. Через 12 часов приехала сестра на поезде, а, зайдя в дом, достала из сумки кастрюлю, завернутую во множество полотенец. Там лежали еще теплые бабушкины блины, которые мы всей семьей очень любим. Она не спала ночь — пекла для нас. Так и сидели мы за столом, ели эти блины и глотали слезы безмерной благодарности.
«Отпускные фотографии могут быть разными. Например, такими, если ты поехал в деревню к бабушке»
- Мои бабушка с дедушкой познакомились в автобусе. Он предложил проводить ее, а она ответила: мол, если судьба — еще встретимся. И он целый год ждал ее на остановке каждое утро. Она его видела — и специально шла на другую. А потом, в какой-то день, заметила, что его нет. Прибежала на остановку, начала оглядываться и даже расплакалась. И тут он выходит — в шляпе, пиджаке. Так они и начали встречаться. Правда, у деда была своя версия. Он говорил: «Я просто каждое утро ехал в институт, видел ее — она специально на другую остановку шла. А сам каждый раз смотрел: пройдет мимо или нет. Потом в какой-то день решил пойти за ней, а тут она прибежала на остановку и, видать, меня ищет. Расплакалась. Глаза красные, платье желтое, ветер треплет и коленки открывает... И я там влюбился уже».
- Мой дед всю жизнь отпахал инженером на заводе. Жили они с бабушкой скромно. Дед никогда не покупал ей дорогих вещей, ни разу не свозил на море — все откладывал. И вот мое 18-летие. Сидим за праздничным столом, родители с гордостью дарят мне новенький ноутбук. Я радуюсь, все хлопают. Тут встает дед и молча протягивает мне коробку с самыми обычными часами. Я вежливо поблагодарил, а когда он ушел закинул подарок на полку. Прошло время. Недавно я собирался на важное свидание и решил все-таки надеть эти часы. Достаю их из коробки, а под поролоновой подушечкой лежит сложенный листок. Разворачиваю, а там записка: «Я всю жизнь копил на потом, а в итоге самое главное так и не успел. Не теряй времени, внук, живи каждой секундой».
А у вас есть такие истории о своих бабушках и дедушках? Расскажите в комментариях о самом важном уроке или поступке, который вы запомнили на всю жизнь.
Очень хорошая тёплая подборка историй. И все с наших ресурсов. Вот могут же авторы Адме порадовать читателей. Спасибо Дмитрий А. 👍