14 историй о деревенском детстве, которые пахнут бабушкиными пирогами, парным молоком и свободой

О, да! И джинсы, и фломастеры - это было так круто в то время! Да, что говорить о том времени, когда мой сын пошёл в первый класс, а это было в сентябре 1998 года, то когда мы с ним покупали канцелярские товары для первоклассника, то он в одном из канцелярских магазинов увидел гигантский набор фломастеров - там были фломастеры всех возможных цветов и оттенков цвета, наверное, не меньше 50 или 60 штук. Попросил меня: "Мама, давай купим!", я ответила, помня, как трудно было купить фломастеры в моём детстве: "Давай, сын". Обратились к продавцу, что хотим купить вот этот большой набор фломастеров. А она нам в ответ: "Это выставочный образец для витрины, он не продаётся". Говорю, давайте не выставочный, а она мне: "он только один, и не продаётся". Говорю, а почему не продаётся, я хочу купить, позовите директора. Вызвали даже не директора, а владельца этого частного магазина, вышел такой солидный мужчина, я ему объяснила, что сын идёт в первый класс, и очень хочет такой набор фломастеров. Он ответил: "Не вопрос, продайте". И нам этот набор фломастеров продали. У ребёнка радость была непередаваемая. Весь длинный путь - несколько остановок от магазина до дома он нёс этот длинный набор фломастеров в руках. Правда, я ему сказала, чтобы таким набором пользовался только дома, в школу его не носил, а то мало ли, потом ничего не найдёшь. Для школы купила ему набор фломастеров из 12 штук, его и брал в школу.