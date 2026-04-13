Хороший дедушка... 🙄 А потом будет удивляться/обижаться - почему внучки не приезжают.
14 историй о деревенском детстве, которые пахнут бабушкиными пирогами, парным молоком и свободой
Детство не уходит — оно прячется в запахе нагретой солнцем травы, мягком скрипе старой калитки и сладком вкусе ягод с куста. Стоит вспомнить деревенские каникулы, и время будто делает шаг назад: снова босиком по пыли, снова смех без причины — такие уютные, светлые и по-настоящему душевные мгновения. Эти моменты работают лучше любого телепорта — мгновенно возвращают туда, где все было настоящим и простым, греют сильнее июльского солнца и не тускнеют с годами.
- Каникулы в деревне. Прибегаем с подругой к ее дедушке, мол, хотим кушать. Дед такой: «В холодильнике есть шыр, возьмите и поешьте». Довольные несемся, а там нет сыра. Жалуемся, дедуля семенит к холодильнику, открывает: «Ну как нету? Вот же он — шыр!» Смотрим, а там банка жира. Знаете, такой, на котором можно картохи пожарить. Есть мы его, конечно, не стали, поморщились и ушли ко мне на бабулины пироги.
- Лето у бабули в селе. Мы со старшим братом решили переночевать в халабуде, в саду. Построили, как говорится, из того, что было. Дед был против. Но бабуля (святая женщина!) разрешила и даже дом на ночь не закрыла. Улеглись, когда стемнело. И тут брат начал рассказывать жуткие истории. И вот, в самый страшный момент эта конструкция падает на нас! Я с воплями, путаясь в покрывалах, лечу в дом. На этом ночевка на свежем воздухе закончилась.
«Ну, держись, крапива колючая! Ездили в деревню — вспомнил беззаботное детство»
- Лето в детстве я часто проводила в деревне у бабушки Нади. Мне было 5-6 лет, я пошла в гости к подружке. Пришло время обеда. Нас покормили кашей, заправленной деревенским маслом. Мне казалось, что я вкуснее ничего на свете не ела. На следующий день говорю своей бабушке, что хочу кашу из крупок в полосочку. Она не понимает. «Ну, крупки в полосочку!!!»- настаиваю я. Бабушка начинает доставать из шкафчика пакеты, завязанные узелком, и показывать мне. Геркулес, гречка, рис, пшено. Нет, не то, бабушка. Наконец, увидев последний пакет, я начинаю хлопать в ладоши. Это они, крупки в полосочку! Это была перловка. Бабушка сделала мне кашу в чугунке, она томилась несколько часов в настоящей печи, приправила самодельным, чуть солоноватым, сливочным маслом. Никакие мишлены не сравнились бы для меня с той кашей. Как мало иногда нам надо для счастья — просто каша из крупок в полосочку!
В 1 классе, как-то забирала меня бабушка из школы. Спрашивает, голодная или нет. Дала денег, чтобы сбегала в школьную столовую. И там я попробовала перловку. До того понравилось, что съела две порции подряд. Скорее всего, до этого тоже пробовала. Но запомнилась именно та, в столовой, когда радостная бежала обедать. Кстати, до сих пор нормально отношусь к этой каше.
- В детстве проводили все лето у бабушки в деревне, нас было четверо внучек. И родилась еще одна. Ей исполнилось два годика, привозят. Такая девочка-сладкая булочка. Пухленькая, с бантиками, всего боится. Прошло лето, приезжает за ней мама. Кое-как нашли ее, в сарае. Приводим к маме. Чумазая, лохматая, под мышкой курицу держит. Лицо ее мамы мне не забыть.
Не припомню случая, чтобы в деревне с ребёнком произошло плохое. Да и кокосов в деревне не припомню, чтобы от них случилась аллергия, как написано в одном из комментариев. Видимо в моем детстве был неурожай на кокосы. 🤣
- История из юных 15 лет. У бабушки обычный деревенский дом без водопровода. Чтобы помыться, вымыть посуду, стирать, воду надо было сначала натаскать из колонки, потом согреть. Как-то мне понадобилось стирать, я натаскала воды, нагрела, заранее купила хозяйственное мыло в магазине, морально готовилась к подвигу. Приготовила все на крыльце, ушла за вещами в дом. Буквально отошла на секунду! В это время с пастбища возвращалась наша корова Машунька. Прямым ходом она пошла к крыльцу, попила кипяточку и как своим шершавым языком — хвать! — и мой целый брусок мыла исчез у нее во рту. Просто испарился! А потом она еще из таза воду попила, выпила все. Я просто в шоке стояла. А вокруг все ржали, бабушка, сестры мои. А мне так обидно было, жалко усилий. Пришлось снова принести пару ведер воды, согреть их, стирать пришлось шампунем, почему-то порошка не было.
«Бабушка Зина. У нее всегда были десятки компотов и варений. Будучи даже в возрасте 70 лет одна ходила в лес за ягодами, ведь внук летом приедет»
Старшие поколения не знали что такое отдых в виде безделья. Для них отдых это смена одних хлопот на другие. Мы уже не такие, наши девочки тем более. А внуки возможно не будут понимать что такое работа
- Лет в 16 приехал на каникулы к бабушке с дедушкой в деревню. Поздно вечером завел свой мотоцикл «Минск» и поехал тусоваться. Познакомился с ровесницей: прокатились до речки и махнули к ней. Гитара, обнимашки, все дела. Да только вот наутро моя бабуля сходила в сельпо и говорит: «Не нужна тебе Настюха, у нее мать почтоноша, отец с ними не живет и четверо детей, так что больше туда не суйся». Вот так вот, с утра уже вся деревня знала кто, когда и с кем.
Во-первых, бабушка - сплетница. Во-вторых, чем девушка виновата, что отец не живёт с ними. И какое отношение другие дети к ней имеют, у них своя мать есть.
- Я считалась приличной девочкой. В то лето помогала коров пасти. Мы с подругой, одна верхом, одна пешком, пасли с утреца. За деревней лес, за лесом поле. 6:30 утра. Солнышко... Я мчу на лошади, ору басом на коров. И тут из кустов посреди поля вылезает моя соседка! Ей под 70. Да растудыть твою качан! Какого ж рожна ты забыла здесь в такую рань?! (Это в голове). А из себя я только и смогла выдавить тихо-застенчивое: «Ой, здравствуйте». Но, к ее чести, она сделала вид, что те вопли не слышала.
Возможно, она не сделала вид, что ничего не слышала, а была в своих мыслях: "Какого ж рожна ТЫ забыла здесь в такую рань?!"
«Как в детстве у бабушки»
- Мне было 5 лет, когда я кормила цыпляточек у бабушки в деревне и вдруг услышала, как моя мама зовет бабушку и кричит ей: «Мама!» Тема меня заинтересовала, и я пошла спрашивать, что, мол, ого, а в другой деревне что ли папина мама? Это был шок. Я думала, что люди просто выбирают одиноких бабушек в деревнях и они становятся их бабушками. Обожаю эти «открытия» из детства.
Ох уж эти занятые родители. До пяти лет не объяснили ребенку кем приходится бабушка маме и папе.
- Я часто проводил летние каникулы у бабушки в деревне. Однажды ночью меня разбудил громкий ветер, который бился об окна, деревья скрипели на ветру. Мне стало страшно, и я решил пойти к бабушке. «Бабушкаааа! Вставааай!» — закричал я. Бабушка, несмотря на позднее время, проснулась и вышла из спальни. Я попросил ее испечь блины, и она согласилась. Свет включился повсюду, по радио на кухне зазвучала музыка. Бабушка начала готовить тесто, а я смотрел в окно, где деревья гнулись под порывами ветра. Наконец, блины были готовы, и мы сели за стол. Бабушка достала варенье из смородины, и вкус этой еды до сих пор помню, даже спустя более 20 лет.
Грамотный малец! "Блины хочу!" - и не надо возвращаться в темную комнату в одиночество и слушать страшные звуки, ожидая еще более страшных вещей. Тепло, светло, бабушка рядом, еще и блины будут. Красота!
- 1983 год выдался на редкость удачным. Во-первых, на летних каникулах в деревне мама купила мне джинсы Montana. Жуткий дефицит. У мамы была подруга юности, тетя Вера, которая без раздумий дала маме честным трудом заработанные талоны. Фиг с ним, что джинсы были на 2-3 размера больше моего щуплого тельца. Они «сядут и подвернуть можно». А во-вторых, мамина коллега съездила в Чехословакию и привезла мне оттуда набор цветных фломастеров из 30 штук разных оттенков божественного спектра.
О, да! И джинсы, и фломастеры - это было так круто в то время! Да, что говорить о том времени, когда мой сын пошёл в первый класс, а это было в сентябре 1998 года, то когда мы с ним покупали канцелярские товары для первоклассника, то он в одном из канцелярских магазинов увидел гигантский набор фломастеров - там были фломастеры всех возможных цветов и оттенков цвета, наверное, не меньше 50 или 60 штук. Попросил меня: "Мама, давай купим!", я ответила, помня, как трудно было купить фломастеры в моём детстве: "Давай, сын". Обратились к продавцу, что хотим купить вот этот большой набор фломастеров. А она нам в ответ: "Это выставочный образец для витрины, он не продаётся". Говорю, давайте не выставочный, а она мне: "он только один, и не продаётся". Говорю, а почему не продаётся, я хочу купить, позовите директора. Вызвали даже не директора, а владельца этого частного магазина, вышел такой солидный мужчина, я ему объяснила, что сын идёт в первый класс, и очень хочет такой набор фломастеров. Он ответил: "Не вопрос, продайте". И нам этот набор фломастеров продали. У ребёнка радость была непередаваемая. Весь длинный путь - несколько остановок от магазина до дома он нёс этот длинный набор фломастеров в руках. Правда, я ему сказала, чтобы таким набором пользовался только дома, в школу его не носил, а то мало ли, потом ничего не найдёшь. Для школы купила ему набор фломастеров из 12 штук, его и брал в школу.
«Вот, собственно, как выглядело тогда счастье: те самые джинсы»
Джинсы - шик! А ковер на стене - точь-в-точь как у моих родителей, висит такой же у них в большой комнате.
- Как-то бабушка с дедушкой взяли меня с собой в город закупиться. Сестра (она была старше меня) попросила купить ей семечек. Описала их так: «В центре черные, а по бокам белые». Боже... мы исходили весь рынок, мне предлагали разные семечки: и белые, и черные. Ничего не купили. А я еще представила их с ее слов четырехугольными. Я мелкая была, еще даже в школу не ходила.
Знаю такие семечки, они очень крупные. Мне в Баку на рынке покупали прямо огромный подсолнух с такими семечками - чёрно-белыми. Когда все семечки оттуда съедала, то оставалась такая колючая пустая шляпка подсолнуха. Иногда, я ею пугала свою племянницу, которая для меня была как двоюродная сестра (она меня младше на 4 года). Она не очень любила мыться, и я ей говорила, что когда пойдём в баню, то я её потру такой мочалкой 🤦♀️ Я с детства была уже такой ироничной девочкой.
- В первый раз за кладбище и болота, которые были за деревней, пришла случайно лет в 12, когда чутка заблудилась. Там оказалась тропа среди болот, которая выводит в сосновый лес, где оказались офигенные белые грибы, с темными шляпками, крепкие, непереросшие, и их много. В общем, я туда тайно бегала каждый год — место раскрывать не хотелось, да и по тропе не каждый может пройти. И вот мне лет 19-20, я год или два не была в деревне. Приехав, пошла на свое место. Но я выросла, так что по тропе через болото пройти влегкую не вышло, а белых-то хочется. Пробралась с трудом, сгребла свои грибы, обратно вообще почти невозможно. Уже к закату дело, я, наконец, добралась до кладбища, села, от облегчения что-то стала напевать, воду из бутылки допила. И пошла домой. На следующее утро все в деревне знали, что я вечером буянила и орала песни на кладбище, причем никто не мог сказать, откуда слух пошел.
Кажется, я начинаю понимать, что делают бабушки в кустах - это сеть шпионов, собирающих информацию, чтобы потом по сарафанному радио всем передать 🤣
- В деревне влюбилась в соседского мальчишку. Тот вечерами проходил мимо нашего дома. Решила подстроить встречу, затемно засела в зарослях у калитки. Ноги затекли, вся чешусь, вижу — идет. Выпрыгиваю из кустов с криком: «Ой! А я тут...» Но не успеваю договорить, как этот кадр заорал и плеснул в меня водой из ведра, которое нес. Стоим: я вся мокрая, у него глаза по рублю. И только потом он выдыхает: «Я думал, это опять коза сбежала, она уже два раза так делала». Всю влюбленность как рукой сняло.
«Утыкаешься носом в охапку полевых цветов и сразу запах из детства, где бабушка моет крынки, доит корову, а кошка Муська ждет свою миску молока»
- В детстве я много времени проводила у бабушки в деревне, в Минской области. Не помню, сколько мне было лет, может, 7-8, мне дали важное задание — поручили выгнать корову, когда деревенский пастух поведет их на пастбище. Я загулялась и забыла, а потом, пока открыла сарай, пока корова не спеша доковыляла до калитки — компании и след простыл. Наш дом стоял на краю деревни, я бегала с бедной коровой несколько часов, но пастух со стадом провалился сквозь землю. Привела корову назад в сарай, обдумывая правдоподобную версию для бабушки и дяди. Мои мысли прервало мычание — голодная корова начала требовать свою порцию трюфелей к ужину. Она мычала все громче и жалобней, а я не знала, что делать с этим троглодитом. И тут, эврика! Я нашла решение. Побежала к стогу сена, который стоял за огородом, стала с трудом выдирать большие охапки и носить корове. Я носила и носила это сено весь вечер, представляя, сколько же свежей травы должна съесть корова, чтобы насытиться и дать потом ведро молока. Мне казалось, что она сожрет весь стог, пока вернутся мои родственники. Наконец, в окно я увидела стадо. Но следы преступления замести четко я не смогла. Никто, меня, конечно, не ругал, корова вполне себе наелась сухого сена и была довольна. Но случай этот я запомнила на всю жизнь. Надо всегда выгонять корову вовремя!