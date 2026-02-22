Вот это подкат!А то кафешки,свидания,романтик!Бах на дорогу и вуаля!😉
15 историй о жизни в деревне, от которых на душе становится теплее, чем от натопленной печи
В деревне даже обычный поход за картошкой может превратиться в комедийный сериал, если у вашей бабушки отличное чувство юмора, соседи с нестандартными подкатами, а аисты приносят детей. Герои нашей подборки не понаслышке знают — жизнь в деревне совершенно не похожа на городскую настолько, что можно написать целый трактат про различия.
- Переехали в деревню всего месяц назад, соседей почти не знаем. Гляжу в окно — а там женщина лежит прямо посреди дороги. Кричу мужу: «Иди посмотри, что там вообще происходит». Муж возвращается через десять минут и стоит, ржет. Оказалось, что женщина увидела, что навстречу идет другой сосед, решила его так привлечь в гости: упала на дороге, типа ей плохо, чтобы он ее до дома довел. Но тут мы вмешались и весь подкат испортили. © Boguslava / Pikabu
- Собака сгрызла крупную купюру. Я ее пустил в дом, чтоб грозу переждала, а она! Живу в деревне, деньги приличные, так что отругал и выставил на улицу. Вечером вышел кормить — нет ее. Под утро шкрябает в дверь. Открываю: стоит моя собака, а рядом с ней кролик. Ну все, думаю, еще и за зайца платить. Пошел по деревне — ни у кого кроли не пропадали, все на месте. Где она его взяла? Да еще такой красивый, здоровый, белый. Видимо, решила компенсировать мне затраты. © Не все поймут / VK
- В конце лета, еще в августе, заезжал к бабушке в деревню и помогал ей выкапывать картошку. День выдался жаркий, пекло страшное. В какой-то момент я плюнул на все и снял футболку, решив, что спина пусть уж сгорит, лишь бы не плавиться от жары. И тут это заметила соседка, подошла к забору и громко спрашивает у бабушки: «Леонидовна, а это что за молодежь у тебя на огороде?» Бабушка, ни капли не смутившись, отвечает: «Да это мой кавалер, пока Петрович не видит, привела развеяться». Соседка зависла с таким завистливым лицом, бабуля хохочет, а я стою с лопатой и не знаю, куда глаза девать. Иногда чувство юмора у моей бабушки реально выходит за все рамки. © Не все поймут / VK
- Когда дочка задала вопрос, как же она появилась на свет, я без раздумий ответила: «Принес аист!» А все потому, что почти так и было. Трехлетнему ребенку рассказывать все подробности я не стала, а вот про аиста не соврала. На девятом месяце мы переехали в дом моей бабушки, в деревню, там шел ремонт. И вот лежу я как-то, смотрю телевизор и краем глаза замечаю на стене тень — ходит туда-сюда. Я посмотрела в окно, а там сидит аист, самый настоящий, огромный! Я впервые в жизни видела его так близко. И именно этой ночью мы уехали в роддом рожать. Аист прилетел не зря. © Рабочие истории / VK
- Как же я люблю приезжать в деревню к бабушке и дедушке! Хотя я уже давно не маленькая девочка, в душе все то же счастье, когда вижу этот домик и лес рядом, как в семь лет. Больше всего я любила наблюдать за дедушкой. Мы с ним и на рыбалку ходили, и дом строили. После рыбалки собирали полевые цветы: он — для бабушки, а я — для чая. Потом нас встречала радостная бабушка, и дед вручал ей милый букетик. Я всегда буду помнить ее улыбку, когда она видит, что дед идет к ней с цветами. Сейчас они уже старенькие, но как же любят друг друга! Такая любовь бывает будто только в фильмах — милая, наивная, как подростковая, но при этом мудрая, сильная и настоящая. В этом доме хочется остаться и совсем не хочется уезжать. © Откровенно говоря / VK
- Я переехала жить в деревню и еще ни разу об этом не пожалела! Мне здесь так нравится! Чистый воздух, рядом лес, речка (сейчас там каток), и вообще люди совсем другие — более теплые, что ли. Хочется быть рядом с ними и заряжаться этой светлой энергетикой. Мне 30. Я оставила работу, друзей, родителей, но мы созваниваемся каждый день — связь не потеряла. Теперь работаю удаленно: для работы нужен только компьютер и интернет, а это у меня есть. Завела кошку, собаку и кур. Планирую еще овечек, корову, лошадь, свинюшек — но это потом. © Откровенно говоря / VK
- Как-то в один момент я понял, что мне некомфортно в нашей чудесной столице. Переехал еще ребенком — тогда родителям предложили хорошую работу, так я тут и рос. Пошел в школу, окончил ее, поступил в вуз на бакалавра, потом на магистра. Устроился на руководящую должность с прекрасной зарплатой. Отличная картинка, пример вполне себе удавшейся жизни приезжего в столицу. Только вот, как бы я ни старался, с каждым годом мне становилось все тяжелее и тяжелее здесь находиться. В итоге все бросил и уехал назад, в свою деревню. Уже два года живу тут и даже передать не могу, насколько мне здесь хорошо. В общем, даунгрейд прошел по плану. © Подслушано / Ideer
- Мама живет в деревне. Кошек не любит, но вынуждена терпеть, потому что лучшего средства от мышей нет. Приехав в очередной раз в отпуск, вижу, что по двору шныряет не меньше десятка разных кошаков. Коровы у мамы нет, молоко она покупает у соседей. Вечером несет банку молока, треть выливает в мини-тазик, крошит туда булочку — и к ней с топотом несутся семь усатых морд. Спрашиваю: «Ты поменяла свое отношение к кошкам? Вон сколько развела». А она отвечает: «Нет! У меня одна кошка — рыженькая. А остальные не мои, они тут работают: периодически мышей приносят на крыльцо». Помолчала, вздохнула и добавила: «А может, и одну и ту же мышь таскают... Это же коты!» © Причал смешных историй / VK
- У меня есть человека четыре, которых я лично знаю, — достигаторы, карьеристы, бешеная погоня за деньгами, машинами, квартирами... И в какой-то момент (я даже не заметил) они переехали в маленькие города. Занимаются хобби, забили на рестораны, дорогой шмот, живут деревенской жизнью: бег, спорт, базарчики с овощами, баня. Говорят, счастливы стали больше... Я не проверял, но такую тенденцию заметил. © markoslmn
- Приехали к бабуле с женой на юбилей. Она у нас в глухой деревне живет и бытовой техники толком не видела. Решили подарить стиральную и посудомоечную машины — порадовать бабушку в таком возрасте. Сначала говорила: «Зачем такие дорогие подарки?» А потом все-таки попросила научить пользоваться. Я попросил жену, она все рассказала и объяснила. Наутро проснулись от грохота посуды. Бабушка перепутала, в какую машину что нужно положить. Обещали на ближайший праздник подарить сервиз, ведь предыдущий отстирался до неузнаваемости. © Палата № 6 / VK
- Купили мы несколько лет назад дом в деревне. В мае переехали. Пришло лето... А участочек у нас — сто метров длины, и дальше уже вольная степь. Я, наслаждаясь летом и солнцем, выплываю из душа во дворе: из одежды — полотенчик, коим я свои буйные вихры протираю, и задумчиво иду десяток метров до лавки, где у меня сухая одежда лежит. Поднимаю глаза и вижу глубокомысленно краснеющего парня с коровой на цепочке... Оказывается, прошлая хозяйка разрешала во дворе корову привязывать. Что она уехала, сосед знал, но «никто не сказал, что нельзя». Корова гуляла по нашему двору не в первый раз, но мы, занятые обустройством, раньше ее просто не замечали. Соседи оказались отличными ребятами. Больше коров не приводили. © Alisa2K / Pikabu
- Жила летом в деревне у бабушки. Хозяйство большое: куры, корова и прочая живность. Когда начинались сеноуборочные работы, все село уходило в поле, а я ужасно боялась оставаться одна. Но однажды бабушка сказала: «А у меня для тебя сюрприз...» Это оказался киндер-сюрприз в одной из куриных кладок. С того дня я каждый день находила по чудо-яйцу и больше не боялась. © Подслушано / Ideer
- Приехал этим летом к дедушке в деревню. Он сразу решил использовать меня в своих целях: то принеси, то сделай, там убери, то почисти. Я был не против, ибо люблю его, а он старенький — помогать нужно дедуле. Но больше всего я устал, когда мы занялись консервацией. Что мы только не закрывали... Груши, яблоки, помидоры, огурцы, кабачки, перец. Это было действительно сложно. Закончили прямо перед моим отъездом, я уже обрадовался, что с консервацией покончено, но тут дед выдал: «Ну а теперь ищи большие сумки, заберешь все это с собой, друзьям передашь, а мне двух баночек хватит!» Если бы я знал, что это все мне придется на своем горбу везти через сотню километров, я бы так не старался помочь дедушке. Весь автобус смотрел на меня как на заядлого любителя соленых огурчиков. © Палата № 6 / VK
- Когда я была маленькой, мы с родителями жили в деревне. Даже когда я еще не разбиралась в числах, я знала: если папа пришел домой с корзинкой грибов, значит, у мамы день рождения. Он дарил их ей вместо цветов — она сама так просила. Шел в лес и собирал их сам. Родители уже давно живут в крупном городе, и про эту традицию, как мне казалось, все забыли. Прошлой осенью я поехала к ним накануне маминого дня рождения, а утром на кухне обнаружила корзинку грибов. Папа, несмотря на возраст и больную ногу, рванул в пять утра за сто километров от города в лес, чтобы собрать для мамы грибы. Я до сих пор вспоминаю об этом и не могу поверить, что в мире еще существует такая любовь... © Мамдаринка / VK
- Еще в начале прошлого года я добровольно-принудительно был отправлен в деревню к бабушке. Я все равно перешел на удаленку, а бабушка не молодеет — помощь нужна. Конечно, меня это не радовало: в городе друзья, жизнь. А деревня хоть и не глухая, но там максимум интернет нормальный, а в остальном — один магазин на всю округу, куры, козы, две коровы, ненавистный огород и скука смертная. Но я же ответственный внук, бросить бабушку не могу. И вот прошло уже больше года. Меня зовут в офис на более престижную и оплачиваемую должность, а я... Ну какой офис? Зачем мне те деньги — зарабатываю достаточно, вожусь с животинкой, на огороде спорт, похудел. Вокруг природа, бабушка готовит домашнюю еду, гастрит почти пропал — здоровье как у космонавта. Нервы не подводят, хотя раньше нервничал сильно. Может, жизнь в деревне и не ваш вариант, но попробовать точно стоит, хотя бы чтобы убедиться. А то вдруг вы, как я, думали одно, а по факту получилось совсем другое. © Не все поймут / VK
