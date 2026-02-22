15 историй о жизни в деревне, от которых на душе становится теплее, чем от натопленной печи

Вот интересно, почему в любом рассказе кого-то обязательна «руководящая должность»? Это предел мечтаний? Непременный атрибут «успешного успеха»? Устроился на работу - это звучит фу. А на «руководящую должность» - значит молодец. 🤔

Почитаешь адме- тут одни удаленщики и руководители.

Я уже не говорю о том, что далеко не все будут в восторге от «руководящей должности», не всем нравится и хочется руководить…