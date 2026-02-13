Прыгающая стиральная машина (не машинка) - это верный признак того, что ей скоро крышка
16 улетных историй о папах, которые своими приколами даже Царевну Несмеяну растормошат
Рассказы о папах — это отдельный жанр юмора: они умеют превратить самый обычный день в комедийный сериал, где добрые подколы подстерегают за каждым углом. Их шутки иногда смешат до слез, а спустя годы превращаются в семейные легенды. В этой подборке — 16 живых историй, после которых вы точно улыбнетесь и вспомните своего папу.
- Хожу по супермаркету, а навстречу мне выезжает тележка, в которой среди продуктов две маленькие девочки сидят. Тележку катит их папа. Я его шутя спрашиваю: «Где такого товара набрали?» А он мне отвечает со всей серьезностью: «Самодельные». © Cool story / VK
- Чистила зубы. Папа зашел в ванную, обнял меня за плечи, развернул к себе и серьезно: «Дочь, ты уже большая. Пора рассказать правду». У меня аж дыхание перехватило. Думаю: «Какую еще правду?» А он паузу выдержал и выдает: «Когда тебе было 9 лет и мама отругала тебя за то, что ты без спросу съела все мороженое из морозилки... знай, на самом деле его съел я». И со смехом вышел.
- Мой папа в детстве, когда я капризничала и выпендривалась, говорил мне: «Садись, садись, доча, я нарисую твой портрет. Сиди ровно и не двигайся». Я долго — примерно полчаса — сидела и не двигала даже головой. Через какое-то время он говорит: «Все готово! Смотри!» А там нарисована кровать, на которой кто-то спит, из-под покрывала торчат огромные пальцы ног — и все. Ка-а-ак я злилась! Я говорю: «А где я?!» А он: «Так вот же, под покрывалом лежишь». © saparbekqyzy.design
- У меня папа тоже отличился. Он весь такой грустный пришел к маме на кухню, начал мяться: «Родная, мне нужно тебе кое-что сказать. Я надеюсь, ты меня поймешь». Мама не понимает, что происходит. А тот дальше продолжает: «Мне нужно сказать, что малая — не твоя дочь». Мама аж села и начала трястись. Спустя минут пять до нее дошло, что это она меня рожала. © hanna_lomava
- Однажды в сочельник папа дождался, пока мы с тремя братьями и сестрами улеглись спать, а потом как заорал: «Мне плевать, кто ты, карапуз, убирай свои сани с моей крыши!» Мы все тут же повскакивали и начали уговаривать папу не кричать на Деда Мороза. © Slamslam102 / Reddit
- Когда я был совсем мелкий, года в три-пять, у меня был заскок: пить хотел только лимонад. И вот как-то за ужином делаю глоток — а там вода, не лимонад. Меня, конечно, переклинило, устроил истерику, как это умеют дети. Папа говорит: «Сейчас, магией превращу в лимонад», помахал руками, как фокусник, что-то там поколдовал. Я такой с надеждой делаю еще глоток... и там опять вода. Предательство века, честно. © HandOfLazurus / Reddit
- Вспомнила случай из детства: папа настаивал, чтобы стиральная машинка стояла на кухне, а мама — чтобы в ванной. В итоге мама сказала: «Все, делай что хочешь». Папа встроил ее в столешницу, и она так дико отжимала, что снесла полкухни и допрыгала до коридора. © zmeya.miss
- Мой отец всегда очень вкусно готовил. Вроде и продукты использует те же самые, и порядок действий один в один, но результат принципиально другой — намного лучший! Но была у него одна интересная особенность: он мог забыть самую банальную базовую вещь, и это касалось не только готовки. Помню, однажды он забрал меня из садика со словами: «На ужин я приготовил самый вкусный борщ». Прибежав домой в предвкушении вкуснятины и получив вожделенную тарелку, я задал вопрос: «Папа, а почему борщ не красный?» Отец на секунду задумался и выдал: «Блин, свекла! Я забыл про свеклу!» © MontePatrick / Pikabu
- Когда я родилась, врач на роды вообще не приехал, но потом спокойно прислал папе счет. Папа платить отказался: мол, «он же ничего не сделал». Это тянулось какое-то время, пока мама не психанула и не сказала: «Это твоя дочь, заплати уже». Папа заплатил — но по-своему: пошел в банк, снял всю сумму самыми маленькими монетами, принес и просто высыпал эту гору мелочи прямо на стол. © justlikeinmydreams / Reddit
- Я росла с гиперопекающим папой. Когда я подростком собиралась на вечеринки, он перед выходом обязательно готовил что-нибудь с горой чеснока — а я его обожаю и спокойно это ела. И только спустя годы до меня дошло: получается, на всех школьных тусовках я, наверное, пахла чесноком! Я как-то предъявила папе, а он только улыбнулся и сказал: «Я все ждал, когда ты догадаешься». Да, я не самый сообразительный человек. © ladyanneboleyn / Reddit
То ,что якобы в банке сняли деньги ВСЕ мелкими монетами,враньё полное.Не выдает банк монеты вообще..
- Звонок по телефону. Папа поднимает трубку: «Алло». На другом конце оказался не очень воспитанный человек. Далее такой диалог: «Это кто?» Папа отвечает: «Я». Оттуда: «А квартира чья?» Папа такой: «Моя». Трубку положили. © Olga Dubrowski / ADME
- Мой папа — вахтовик: месяц здесь, месяц на Севере. Он привык, что многие моменты моей жизни и жизни брата проходят мимо него. Но самый эпичный случай был, когда однажды утром отец разбудил меня в 7 утра, а я сказала, что еще очень рано, и снова легла спать. Отец не унимался, а я отчаянно хотела спать. И тут он выдает фразу: «Ты так в школу опоздаешь!» На что я ответила: «Пап, я на втором курсе универа...» © frensis.becon / Pikabu
- В детстве очень ждал первый класс. Прям мечтал пойти. А через неделю решил: завязываю. Сказал родителям, что 11 лет за партой — не мое. Не пойду и все. Мама за голову хваталась. А вот папа посмеялся и... согласился. Но с условием: я должен был получить подряд пять звездочек (типа пятерок для первоклашки) в тетрадке по математике. И вот ведь — до конца первого класса у меня ни разу не получилось набрать пять звезд подряд. Перед выпускным в 11 классе я разговорился с моей первой учительницей и спросил, почему же мне больше четырех звезд подряд никогда не ставили. Она сразу призналась: папа ей позвонил и все рассказал. Мне было обидно до слез. Пошел к отцу с претензией, а он смеется еще сильнее: «Эх, жаль, с универом так уже не прокатит». © SanLet / Pikabu
Я в своей истории никогда бы не написала "папа такой". Слово-паразит "такой" в этом контексте никогда не использую. Я не считаю себя очень грамотным человеком, тем более, что из-за того, что я торопыжка, часто пропускаю знаки препинания. Но есть какие-то базовые правила, которые я ещё не забыла, живя не в русскоязычной стране. Почему редакция изменяет источник на более безграмотный вариант?
- Уложила детей, решила наконец-то сходить в душ, а муж остался в комнате смотреть фильм. Младший у нас засыпает тяжело и может полночи бегать за соком: глоток сделал — лег, через десять минут снова идет. Я заранее предупреждаю мужа: «Если будет просить сок — скажи, что он закончился, и отправляй спать. Понял?» — «Понял», отвечает. Выхожу из душа и слышу диалог из соседней комнаты. Сын громко: «Пап, я сходил в туалет!» Муж, даже не отрывая взгляда от экрана: «Все закончилось, ложись спать». Секунда тишины — потом до него доходит, до меня доходит, и мы начинаем ржать так, что сон у ребенка пропал окончательно. © Мамдаринка / VK
- Когда я училась в начальных классах, папа встречал меня после уроков и мы вместе шли домой. Мы часто видели сидящих на деревьях ворон, которые очень громко каркали. Мне было любопытно, почему они так надрываются, и я спросила об этом у папы. Он взглянул на птиц и выдал: «Это они от безысходности: у них попа чешется, а клювом почесать не могут!» © Подслушано / Ideer
- В детстве мой отец часто был в командировках. Я всегда больше всего ждала его возвращения, потому что он привозил мне подарки. Однажды он позвонил нам с мамой, а я сразу спросила по телефону: «Пап, а что ты мне привезешь?» Он тут же ответил: «Губозакаточную машинку!» Я тогда так обрадовалась, что всем во дворе успела похвастаться: вот-вот у меня будет классная губозакаточная машина, которую привезет папа. Как же я расстроилась, когда он приехал через неделю и привез мне мягкую игрушку...© Не все поймут / VK

