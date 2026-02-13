16 улетных историй о папах, которые своими приколами даже Царевну Несмеяну растормошат

Я в своей истории никогда бы не написала "папа такой". Слово-паразит "такой" в этом контексте никогда не использую. Я не считаю себя очень грамотным человеком, тем более, что из-за того, что я торопыжка, часто пропускаю знаки препинания. Но есть какие-то базовые правила, которые я ещё не забыла, живя не в русскоязычной стране. Почему редакция изменяет источник на более безграмотный вариант?