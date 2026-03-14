17 светлых историй о школьной любви, которые пробуждают теплую ностальгию

Самые трепетные и нежные чувства к противоположному полу мы начинаем испытывать именно в школе. Ах, эти робкие и часто неуклюжие попытки завязать общение... А потом счастье до небес, если все получилось, или слезы и грустные песни в плеере, если любовь оказалась безответной. Как бы все ни сложилось тогда, эти нежные воспоминания хранятся в особом уголке нашего сердца.

  • В школе в меня был влюблен мальчик Саша. Он был умным, носил очки и гольфы с сандаликами. Он робко пытался оказывать мне знаки внимания, но мне нравились хулиганы. Через 15 лет у нас была встреча выпускников. Хулиганы не явились, зато пришел Саша, а точнее прилетел. Из Лондона. На один день. Просто прилетел на ужин с одноклассниками. Он был стильно, но не кричаще одет. Дорогие очки в тонкой оправе. Красивые ботинки... Оказалось, что Саша до 30 лет уже успел стать самым молодым директором какой-то крупнейшей инвестиционной компании и переехал в Лондон. Он сидел за столом напротив меня, мило улыбался и рассказывал, что у него двое детей, а жену тоже зовут Наташа. После ужина поехал в аэропорт и улетел в свой Лондон. © rogachevskayanv
  • В 12 лет моя первая любовь из 6 «Б» класса разбила мне сердце. На перемене я гордо протянул ей жвачку Love is, а она демонстративно выкинула ее в урну и ушла с другим пацаном. Через 20 лет на встрече выпускников она призналась, что была влюблена в меня, но я давал жвачку всем девочкам подряд, а ей хотелось быть особенной. © alex.rexby
  • В школе гулял с одной девочкой. Она была старше меня. Я учился в 9 классе, она в 11. Позволяла только с собой гулять, иногда подержать за ручку. Встречаться отказывалась. У девочки был пес — здоровенный ротвейлер по кличке Хан. Я его почти не гладил, очень серьезный пес! Каждый раз, вечером, когда мы ходили гулять, она брала пса с собой. Ну или меня брала с собой, когда выгуливала собаку. В очередной раз, когда мне отказали, я пошел домой в очень грустном настроении. Хан пошел за мной. Девочка его звала: «Хан! Хан! Ко мне!» Пес проигнорировал и пошел меня провожать. Дошел со мной до дома, я впустил его в квартиру. Младший брат был, мягко говоря, удивлен, увидев этого монстра. Мне тоже было не по себе, но чертовски приятно! Довольный, я повел пса обратно, его уже искал отец девушки. Увидев меня с собакой, отец позвал Хана и пес, конечно, послушался. Я тогда испытал очень сильные положительные эмоции, после этой ситуации. Мужская солидарность, не иначе! © VPZ13 / Pikabu
  • Иногда встречаю пары, которые говорят: «У нас любовь со школы» Не знаю, как у них, или у вас, но моя первая школьная любовь — это учительница истории. Она тогда была замужем, типаж как раз такой настоящей учительницы. Высокая, стройная, очки и красивые длинные платья. Я любил ее так, чтобы она не догадалась ни о чем. Восхищался ею, ее речью, всегда сидел на первой парте напротив нее и часто задавал вопросы. Когда она стала у нас классным руководителем, то я был абсолютным активистом во всех ее предложениях. Иногда приносил ей перед уроком букетик сирени, степных тюльпанов или первых подснежников. Но всегда это делал тайно. С тех пор прошло почти 30 лет. Недавно одноклассник мне сказал, что она потеряла мужа и сильно изменилась. Спросил, хочу ли я, чтобы он прислал ее фото? Я отказался, так как пусть то светлое и чистое чувство первой школьной любви останется таким, как я его помню. Только один вопрос меня до сих пор волнует, как о моем чувстве догадались одноклассники и догадывалась ли она? © ValenkiDeda / Pikabu
  • Моя первая любовь старшеклассник Влад. Я в 9-ом классе, он — выпускник. Однажды кто-то оставил мне записку: «Ты мне очень нравишься». Я в смятении пробралась в класс Влада, нашла его тетрадь — записка была от него. Вот только этот крендель в те дни так и не признался мне в симпатии, и только 10 лет спустя он таки решился пригласить меня на первое свидание. Тогда, в школе, мое сердце было полностью разбито. Он ведь был популярным, а я маленькой. Сейчас же все наоборот. Я отказала во встрече. © ШКогвартс / VK
  • В 10 классе я по уши втрескалась в гитариста школьной группы. Весь год специально записывалась на все дежурства, чтобы после уроков пройти мимо актового зала и послушать репетиции. И вот на выпускном он вдруг берет микрофон и на весь зал объявляет: «Эту песню я написал для девушки, которая весь год караулила меня за дверью, но так и не решилась зайти». Я стояла ни жива ни мертва, думая, что сейчас сгорю со стыда. А он спустился со сцены, взял меня за руку и вывел в центр круга. Мы вместе уже восемь лет, и ту самую «песню из-за двери» он на годовщину знакомства поет мне по утрам на кухне.
  • Помню, как во втором классе мне нравилась моя одноклассница. Я тогда еще не знал, как правильно вести себя с девочками, поэтому делал все, что мог. Взял ее тетрадки и выбросил в мусорное ведро. Естественно, она такой подкат не оценила. С тех пор как-то и не старался впечатлить своих одноклассниц. До недавнего времени. У нас появилась новенькая, которая мне понравилась. Вместо того, чтобы просто подойти и познакомиться с ней, угадайте, что я сделал? Ага, опять взял и выбросил ее тетрадки в мусорное ведро... Гений подкатов, обращайтесь! © ШКогвартс / VK
  • В четвертом классе я был по уши влюблен в одноклассницу Марину. Настолько, что краснел даже от мысли подойти к ней. Проблема была в том, что Марина всегда ходила вместе со своей лучшей подругой, буквально сцепленные, как сиамские близнецы. Подкатить тет-а-тет не получалось вообще. Я действовал издалека. То бутерброд свой ей незаметно отдам, то точилку подарю, то место уступлю. И вот однажды я решил, что все, пора быть мужиком. Подошел и предложил донести ее рюкзак до дома. Не успел я договорить, как подружка ехидно начала подкалывать, мол, что, Маринка тебе нравится, да? Я растерялся, струхнул и ляпнул: «Да не, просто помочь хотел, тяжелый же». Подружка тут же, не моргнув глазом, всучила мне и свой рюкзак тоже. Сказала, что у нее вообще-то не легче. В итоге мы втроем вышли из школы. Я шел, согнувшись в три погибели под двумя неподъемными ранцами, а они рядом хихикали и обсуждали что-то свое. Спина ныла так, что к вечеру от великой любви не осталось вообще ничего. © ШКогвартс / VK
  • В девятом классе мне нравилась наша учительница Ольга Андреевна. Прекрасная молодая женщина, которая всегда хорошо ко мне относилась. Я сильно сох по ней, но однажды предложил ей выпить кофе после уроков. Она, конечно же, отказалась. У нее был жених, а я был слишком мал. С грустью я почти смирился с этим, но не до конца. С окончания школы прошло 7 лет, а я совершенно случайно встретил эту же учительницу возле кофейни. Такая же хорошая, такая же красивая, такая же добрая. Спустя столько времени мы все же выпили по чашечке кофе. Оказалось, что она сейчас одна. На днях идем на второе свидание. Не нужно терять веру раньше времени. © ШКогвартс / VK
  • В начальном классе мне нравился одноклассник Витя. А ему нравилась красивая, смелая девочка Агата. Я завидовала Агате, потому что на каждой перемене, играя в ручеек, Витя выбирал ее. Спустя 28 лет, я встретила того самого голубоглазого Витю — крупногабаритный мужчина с бородой прошел мимо меня оставив неприятный шлейф. Я довольная, как мартышка, почти шепотом говорю: «И кто кому не пара, Витенька?» © tgulnyran
  • Когда я училась в первом классе, то мне очень нравился одноклассник. Поэтому, недолго думая, я предложила ему жениться на мне. Он согласился. Собственно, на этом все и закончилось, так как на следующий год он уехал из города. А в этом году он вернулся в родной город обратно. Мы друг друга узнали и вспомнили. Первое, что он спросил — когда я отдам ему весь тот борщ, который задолжала за 9 лет семейной жизни? © ШКогвартс / VK
  • Мне было 16, и мне нравился мальчик из другого класса. Я не знала, как ему это сказать, и не придумала ничего лучше, как вызвать его на уроке, будто его зовет завуч, отвести за руку в укромное место, между школой и так называемой пристройкой, и поцеловать. И я это сделала! Сказала: "Думай, что хочешь",— и убежала в женский туалет, где сидела на подоконнике красная, как помидор и не могла поверить, что все получилось... © annet_sukhareva
  • То, что мама не первая любовь моего папы, я понял еще в детстве. Когда заметил у него на руке татуировку «З+Л», а мою маму зовут Светлана, а папу — Зоригто. Оказывается, у него была школьная любовь — Лилия, семья которой жила в обычной бурятской деревне, где и мой папа. Не знаю, что между ними произошло, но они расстались и больше никогда не виделись. Как-то, когда отца уже не стало, я взял его альбом и увидел там эту девушку. © az_sharapov
  • Девушки, а что самое глупое вы делали для привлечения мальчиков в школе? Я вспомнила, как мы с подружкой выслеживали в каких кабинетах у ее пассии уроки и ходили там «случайно» 50 раз за перемену, потом я проследила за ним после школы, сев на один и тот же автобус, узнала где он живет и мы там постоянно гуляли, это был 6-7 класс.
  • Когда-то в школе нравился один парень, учился на два класса старше. Лет 5 по нему «сохла», пыталась начать общаться ближе, но его отношения мало интересовали. И вот я на 3 курсе, у меня уже совсем другая жизнь, есть парень, которого я люблю и все хорошо. Но вот я в универе встречаю человека — вылитый парень из школы. Волосы, лицо, даже манера одеваться одинаковые, но это не может быть он (ведь мы уехали учиться в разные города). Осознаю, что это просто похожий первокурсник, а внутри такая тоска накатывает, что плакать хочется. И ведь понимаю, что это плохо, но так хочется найти свою школьную любовь... © Палата № 6 / VK
  • Когда мне было 14 лет, мне очень нравился один мальчик, он был симпатичен, длинноволос, и ему было почти 16. И я ему тоже нравилась, так что он даже мне дал почитать редкую, по причине малого тиража, но Очень Крутую Книгу. Книга была вся белая, читать ее надо было бережно, не дыша. На следующий день, когда я пришла из школы, мой младший братан удрученно признался что взял книжку почитать...ну, и уронил ее. В БОРЩ! У меня была такая истерика, что папа на следующий день поехал в Москву, где нашел и купил новый экземпляр. А окрашенная борщом книга до сих пор хранится у нас в семье. © katrinshest
  • Как-то в детстве мне нравился мальчик, в старших классах. Я была хорошая, но эмоциональная девочка—панк, а он металлист и гривотряс. Как-то он позвал меня погулять, это было 8 марта. Я обрадовалась, начала мечтать, что сейчас будет какая-то романтичная прогулка, но вместо цветов он вынес пакет с мусором из дома. Мы прогулялись вокруг дома и на этом я поняла, что оно мне вообще не надо...Хорошо, что я с детства меркантильная и с тех пор гуляю, только с теми кто дарит цветы и всякое такое. © tamara_ivragimova

Похожее