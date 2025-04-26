Если люди не могут быть счастливыми в своём одиночестве, то какой смысл искать это самое пресловутое "счастье" в другом человеке? Логика какая-то деффективная. Даже ущербная.
15+ историй, которые доказывают — первую любовь забыть невозможно
Пусть первая любовь не всегда перерастает в серьезные отношения, но именно с нее начинается наш опыт в отношениях. У кого-то она длилась годами, у кого-то — пролетела, как вспышка, но почти для каждого осталась в памяти как нечто особенное и незабываемое.
- Помню, как училась в десятом классе. Школа у нас была маленькая, абсолютно все знали друг друга, особенно старшеклассники. Заметила однажды, что на меня как-то «по-особенному» начал смотреть парень из одиннадцатого класса. Не придала этому особого внимания тогда, потому что не могла понять серьезность его намерений. Однажды он подошел ко мне и прямо спросил: «Как привлечь твое внимание?» Я «повертела хвостиком», сказала, что хочу чего-то необычного, но одновременно простого. Буквально через неделю я обнаружила у себя на парте небольшую корзинку с подснежниками, а рядом записка, в которой были слова от этого парня: «Простые цветы для самой необычайно красивой девушки!» Эх, все еще считаю это самым романтичным поступком в своей жизни, хоть и окончила школу несколько лет назад. © Карамель / VK
- Встречалась в школе с мальчиком. Но потом родители отправили меня в другой город. Сначала переписывались, а потом затихло. И вот приезжаю в город детства. Подруга такая: «Хочешь посмотреть, на ком твой Мишка женился?» Разумеется! Заходим в продуктовый, за кассой его жена. Уставилась на меня и вдруг выдала: «Извините, вы ведь Оля? Я вас сразу узнала. У Миши много ваших фотографий. И писем целый портфель. Я их все читала, так интересно! Миша все бережет. А вы надолго приехали?» Я очень смутилась и сказала, что вот прямо сейчас и уезжаю, жду автобус. Девушка попрощалась с нами с видимым облегчением. © staloweselo / Pikabu
- В школе влюбилась в мальчика. Где-то в 8-м классе узнала, что тоже ему нравлюсь. Но мы были такими застенчивыми, что ничего не вышло. В итоге я поступила в вуз, там начала встречаться с парнем. Мы пробыли вместе 2 года, а потом я поняла, что чувства не обманешь. Порвала с парнем, написала тому, кого люблю. И вот прошло 6 лет. Через 2 недели мы съезжаемся. А еще планируем пожениться. © nekobecca / Reddit
- Была у меня любовь школьная, но он хотел взрослых отношений, а я — нет, на том и расстались. Прошло время, я успела замуж сбегать и развестись. Он тоже женился, детей завел. Приехала я к родителям, он предложил подвезти. Ну и приставать начал. А я и говорю: «Извини, не дождался ты меня, семью завел. Не могу я с женатым. Спасибо, что подвез, рада была встрече». И ушла. © Lakris1 / Pikabu
- А мне удалось остаться друзьями с моей первой любовью. Мы до сих пор периодически тусуемся вместе, он мне как родной уже. 12 лет я люблю его как человека, но не испытываю романтических чувств. © MoonMuff / Reddit
- Подружка в 13 лет влюбилась в парня. Бредила им до окончания школы. Она ему тоже нравилась, но у него девушка была. Прошло 15 лет, подруга замуж собралась. И вот за день до свадьбы сталкивается со своей первой любовью. И он свободен! В итоге подружка отменила свадьбу, улетела в неизвестном направлении со своей любовью. Фотки шлет, счастливая. Очень рада за нее. © Подслушано / VK
- Нам было по 13 лет, оба из неблагополучных семей. Родителям не нравилось, что мы встречаемся, и они что только ни делали, чтобы нас разлучить. И вот однажды мне сообщили, что девушка уезжает жить к тете в другой город. За час до отъезда! Мы еле успели попрощаться. Она оставила номер телефона, но потом тетя сменила его. Я потратил годы на то, чтобы найти ее в интернете. Еле нашел. Мы встречались 3 месяца и потеряли друг друга еще на 5 лет из-за личных проблем. Затем мы снова воссоединились, даже стали строить планы на будущее, а потом она сказала, что я всколыхнул ее детскую травму. Мол, лучше нам больше не видеться. © Zonerdrone / Reddit
- Был влюблен в свою одноклассницу. Знаки внимания я оказывать не умел, только подкалывал ее. На выпускном я окончательно все испортил: обидно пошутил. Потом уехал в другой город, окончил колледж, пытался строить отношения с другими девушками, но безуспешно. Спустя 5 лет одноклассники решают устроить встречу выпускников, и там я встречаю ее. Она стала еще лучше! Но тут я совершил самый сумасшедший поступок в своей жизни: позвал ее замуж прямо при всех. А она, шокировав наших одноклассников еще больше, согласилась. Позже выяснилось, что она меня тоже очень сильно любила. Теперь у нас все хорошо. Мы почти сразу же поженились, завели 2 прекрасных детей, недавно отметили 10 лет брака, с каждым днем любим друг друга все сильнее. Жалею только о тех 5 потерянных годах. © Подслушано / Ideer
Детей - рожают. Заводят - домашних животных. Впрочем, некоторые к своим детям так и относятся, как к собакам 🤗
- Мы встречались недолго в 11 классе. Я его первая любовь. Бросила сама, флиртовала с другими. Прошло больше 20 лет; у меня семья, у него тоже. На встрече одноклассников извинилась за все, что было. Жалею, что так поступала. Он прослезился, сказал, что все это время ждал этих слов. Его жену зовут так же, как меня, это он мне сказал. Потом обнял, поцеловал в лоб. Зачем я спустя столько лет подняла эту тему? Я не знаю. Но что-то не давало мне покоя. Сейчас будто легче. © Подслушано / Ideer
- Моей первой любовью была девушка, которую я встретил в летнем лагере. Нам тогда было по 13 лет. На следующее лето мы встретились там же и решили, что будем вместе до конца смены, а потом расстанемся, как пойдем в школу. Особенно запомнилась последняя дискотека. Мы танцевали вместе каждый медляк. Я до сих пор вспоминаю ее, хотя прошло уже более 35 лет. © StuckInNov1999 / Reddit
- Мне было 5 лет, поехала в летний лагерь. Там был мальчик года на 3 старше меня, занимался восточными единоборствами. И вот однажды за пару минут до отбоя он, обойдя каким-то образом вожатых, открыл дверь в мою комнату и кинул записку. Девочки вокруг столпились и такие, мол, давай, читай вслух. Я тогда понимала, что некрасиво будет рассказывать другим о том, что написали лично мне. А затем произошел один из самых постыдных поступков в моей жизни. Чтобы записку не забрали, я порвала ее и положила под матрас, так и не узнав, что в ней было написано. © Kseniya_m / ADME
А чего постыдного-то? Не прочитала при всех, не стала смеяться - сохранила его тайну. Нести это сквозь годы как ужасное преступление - я вас умоляю
- Мы встречались в старшей школе, но расстались после выпуска — просто не подходили друг другу. Расставание было тяжелым, я переехала после этого, мы долго не общались. Через 5 лет мама прислала коробку с моими вещами. Среди них была его тетрадка. Нашла парня в соцсетях, спросила, не хочет ли он забрать свою вещь. Мы снова стали общаться, и с тех пор дружим уже более 10 лет. © Forward_Ad6168 / Reddit
- В школьные годы нагрянула первая любовь. До встречи с ним я была неприступной отличницей, а потом по закону жанра голову снесло, не до учебы стало. К концу года узнала, что предмет моих воздыханий переезжает в другой город. Два года меня не отпускало, скатилась по оценкам. И вдруг случайно через общих знакомых узнала, что он едет на зимних каникулах с семьей на горнолыжный курорт. Выяснила название отеля, город, каким-то чудом уговорила родителей на поездку. Увидела его после стольких месяцев, поймала удивленный и радостный взгляд. Теперь он, уже мой жених, свято верит, что все это ирония судьбы. Пусть так, но я-то знаю, что каждый сам творец своего счастья. © Подслушано / Ideer
- Стоим на ступенях ЗАГСа с будущим мужем и приглашенными родственниками. И вдруг вижу, как в нашу сторону бежит моя первая любовь — расстались, так как не был готов заводить семью. И вот спустя пять лет он добегает до ступенек и кричит: «Я люблю тебя, выходи за меня!» Обомлела на минуту, но мигом сорвалась со ступеней и побежала к нему. Гости в шоке, свадьба испорчена, никто ничего не понял. © Подслушано / Ideer
Хорошо, что курица из последней истории не успела испортить жизнь несостоявшемуся мужу
- В 7-м классе по уши втрескалась в одногруппника из художественной школы. Я знала его уже 3 года, дико боялась и ненавидела из-за его острого языка. А потом меня вдруг почему-то перемкнуло. Очень хотела ему признаться на выпускном, но он ушел раньше, чем я решилась. Я поступила в его школу, но и там стушевалась. Нашла его через 10 лет в интернете. Встреча с ним поначалу принесла разочарование. Я уже не хотела отношений с ним. А он вцепился в меня и не отпускал. Мы были вместе почти 2 года, собирались пожениться, но расстались по глупости, из-за банального недопонимания. Недавно я узнала от общей знакомой, что он после этого спешно женился и потом так же быстро развелся. © Елена Мельникова
- Моя первая любовь жила по соседству: красивая девушка с рыжими волосами. Она была старше на 5 лет и не воспринимала меня всерьез. А родители мои ее не одобряли. Однажды пришел домой и застал маму в слезах. Оказалось, что моя возлюбленная ушла к моему отцу. У них теперь двое детей, и счастливая семья, а у меня травма детства. © Подслушано / Ideer
Ну наверное это не его любимая ушла к его отцу, а наоборот - он свалил из семьи к свободной молоденькой девочке.
А в остальном - увы, бывает ..
- Четыре года назад развелась, муж к молодой девочке ушел. Было мне на тот момент 35 лет. Думала: все, останусь старой девой. Купила пса, пошла с ним гулять и случайно познакомилась с парнем. Через месяц пришла к нему в гости, а там на полке фотография, где я с ним я в пионерском лагере, мне 14 лет, ему 17 лет. Он за мной в этом лагере ухаживал. Говорил, я его первая любовь. Сейчас у нас сын, он лучший муж на свете. © Подслушано / Ideer
- Мои родители встречаются с девятого класса, и мой папа всегда делал маме оригинальные подарки и старался ее впечатлить. Так однажды он вытащил заднее сиденье из машины своего отца и обменял его на два билета в театр, куда пригласил ее на первое свидание. По дороге домой они мило общались, он услышал имя какого-то поэта и решил достать его книгу. Сколько бы он ни искал, в продаже ничего он найти так и не смог, поэтому пошел в библиотеку и от руки переписал больше сотни страниц с его стихами. © Карамель / VK
Комментарии
Когда молодая женщина 35 лет пишет, что муж ушел к молодой девочке... От одной молодой девочки к другой молодой девочке, получается.