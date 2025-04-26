15+ историй, которые доказывают — первую любовь забыть невозможно

Пусть первая любовь не всегда перерастает в серьезные отношения, но именно с нее начинается наш опыт в отношениях. У кого-то она длилась годами, у кого-то — пролетела, как вспышка, но почти для каждого осталась в памяти как нечто особенное и незабываемое.