16 любовных историй, после которых любой одинокий одиночка скажет: «Сдаюсь, есть такое чувство»
Чаще всего, мы видим яркие истории любви в фильмах и сериалах. Но жизнь — идеальный сценарист, и благодаря нашим сегодняшним героям, мы можем увидеть такие примеры выражения чувств, что киноделы обзавидуются.
- Родители бывшей девушки были в детстве лучшими друзьями. Ее мама уехала поступать в колледж и обручилась с кем-то другим сразу после его окончания. А ее отец послал ей цветы за неделю до свадьбы с запиской: «Выходи за меня замуж». Она так и сделала. Вместе они уже почти 30 лет. © andrewsmith1986 / Reddit
- Покупал мой друг дом у одного мужика, а у мужика была дочь. Познакомился мой друг с той самой дочерью и закрутилось у них, завертелось. Романтика, прогулки, свадьба, ребенок. Дом он купил, уже будучи в отношениях с ней, в нем и живут. Тесть там частый гость, с внуком нянчится. А как дело до застолья доходит, то у старика первый тост: «За выгодную сделку!» © DarkElf2000 / Pikabu
- Моя мама работала официанткой. Мой отец, который только что переехал в этот район, вошел, увидел мою маму и сказал своим друзьям: «Эта женщина будет матерью моих детей». Он пригласил мою маму на свидание, она отказала. Он стал постоянным клиентом, и у них завязалась дружба. Каждый четверг он приглашал ее на свидание, но она продолжала говорить «нет». Затем, в особо загруженную ночь, она несла поднос с напитками, споткнулась, и все разлилось прямо на него. Когда она начала судорожно извиняться, он ответил: «Все в порядке, ты просто должна мне свидание». Они вместе уже 25 лет. © longtimecompanda / Reddit
- Год 2017, первый визит в новый спортзал. Cижу на скамейке, слушаю «вводную тренировку» от местного тренера, как вдруг краем глаза замечаю слева подошедшего мужчину, который смотрит на меня не моргая. Поздоровались друг с другом. Оказалось, что дежурный тренер, вводивший меня «в курс дела» в мой первый визит, персональный тренер этого мужчины. Я у тренера спросила:
— У него есть кто-то? Женат?
— Нет, холост и одинок.
— Вот мой номер. Передай ему пожалуйста, пусть напишет.
Тем же вечером получаю смс с приглашением на свидание. Как признался мой теперь уже муж, он бы начал ухаживать, но через пару месяцев. Почему же мне хватило одного взгляда, чтобы решиться дать свой номер? Да просто никто и никогда не смотрел на меня так, как мой будущий муж в то мгновение...© ASROMANOVA / Pikabu
- Мы встретились в наш с ним первый рабочий день. Он мне не нравился. Но однажды вечером, он забыл свои документы на работе. Я была управляющей, поэтому мне пришлось отвезти его в офис и открыть двери. После того, как он их забрал, мы проболтали кучу времени за напитками. С тех пор я влюбляюсь в него все больше и больше с каждым днем. Недавно я узнала, что он специально оставил свои документы, чтобы побыть со мной. © mlr038 / Reddit
- Позвал погулять девушку, которая очень нравилась. Все было прекрасно, сходили в кафе, много болтали. И вот уже вечером шли пешком к остановке. Надо сказать, что в то время уже почти все было закрыто. Шли по набережной. И тут я понимаю, что приспичило в туалет по малой нужде. Идти некуда, рядом ничего. Девушка, заметив, что я изменился в лице, думая над решением проблемы, спросила, что случилось. Пришлось рассказать. Она быстро сообразила, сказала идти к деревьям и что прикроет зонтиком от людей. «Женюсь» — подумал я. Это было самое незабываемое первое свидание. До сих пор женаты. © cheburatorr / Pikabu
- Знакомый был в кафе. Официантка вскружила ему голову, но была не очень настроена на общение. Поэтому он спросил, может ли она принести ему детское меню и цветные мелки. И тут же принялся раскрашивать картинку, которую обычно дают детям в заведения.
А потом спросил ее, как принять участие в ежемесячном конкурсе раскрасок. В конце он написал свое имя и номер на обратной стороне рисунка, вручил его ей и ушел. Сейчас они женаты. © Blerrie / Reddit
- В 2019 году я уволился с работы. И пока искал новую, таксовал. Я знал, что в мае концерт Bon Jovi, которых я слушаю с 1994 года, но денег было чисто на покушать, ипотеку и помощь родителям. Но жена сделала мне подарок, распотрошила заначку и пригласила на концерт. «Возможно они больше никогда не приедут». Это ее слова. И за это ей огромная моя благодарность. Моя половинка, я люблю тебя. © liaz06548 / Pikabu
- У мамы и папы моего друга удивительно романтическая история. Первый муж его мамы был неизлечимо болен. Когда стало очевидно, что он не выживет, он пошел к своему лучшему другу и сказал ему: «Мне нужно, чтобы ты был рядом с моей женой, когда я уйду.
Ей будет тяжело, и мне нужно знать, что кто-то о ней позаботится». Спустя время, его не стало. Конечно, его жена и лучший друг подавлены. Проходит почти год. Лучший друг регулярно навещает вдову: ходит с ней за продуктами, следит, чтобы в доме все было в порядке, не дает ей замкнуться в себе. Наконец однажды он приходит к ней и говорит, что влюбился, и она признается, что чувствует то же самое. Они женятся, и у них рождается мой друг и его брат. 30 лет счастливого брака. © transemacabre / Reddit
- Мужчина. 25 лет. Был влюблен в свою сестру, которая на два года младше меня. Да, это очень странно, но она — единственная девушка, с которой мне приятно проводить время. И вот через три месяца она должна была выйти замуж. Мама, увидев мое отчаянное состояние, долго расспрашивала меня, почему я не радуюсь этой новости, я рассказал ей все. А она. . . Она сказала, что я приемный сын! И тогда я рассказал о своих чувствах своей «сестре». 25 марта состоялась наша свадьба. Никогда! Никогда бы не подумал, что такое случится со мной! Санта-Барбара! © Подслушано / Ideer
- Лучшая подруга пришла на работу и спросила всех коллег (даже тех, которых не знала): «Девочки, кто-нибудь знает хорошего парня?». Одна женщина встала и сказала: «Да, знаю. Мой племянник». Они встретились и... Любовь с первого взгляда! Это было 10 лет назад, у них двое детей, и они обожают друг друга. © kha-ci / Reddit
- Познакомились мы банально — на работе. Пару недель мы общались. И через эти две недели случается знаковое событие. Хозяйка съемной квартиры, где я жила, попросила меня покинуть ее немедленно. Почему-то своей проблемой я поделилась именно с будущим мужем. А он предложил изящное решение — переехать к нему. И все. С тех пор мы вместе. Свадьба случилась спустя 10 месяцев. © Obodzinskaya / Pikabu
- Много лет назад был у меня любимый — светловолосый, сероглазый мальчишка. За несколько месяцев до свадьбы, он буквально сгорел от болезни. Перед тем, как его не стало, он сказал: "Не плачь, я к тебе вернусь". Прошло много лет. Вышла замуж, родила детей. Недавно стала бабушкой. И вот, у моих кареглазых брюнетов — сына с невесткой — родился сероглазый, светловолосый мальчишка, которого они назвали именем моей первой любви. Я никогда им о нем не рассказывала. А он вернулся. Как обещал. © Подслушано / Ideer
- Милая история, которую рассказала мне моя учительница химии. У нее был мальчик, который был чудесным, но никогда не старался учиться, и в результате остался на второй год. Когда он вернулся, моя учительница усадила его рядом с красивой и очень умной девочкой. Могу поспорить, он изо всех сил старался произвести на нее впечатление. Сейчас они женаты, у них двое детей. © Unknown author / Reddit
- Я совершенно не люблю его ужасный суп. Но когда он его готовит, я молча ем и улыбаюсь. Ведь однажды, придя раньше с работы, я увидела с какой любовью, и с каким милым выражением лица он вырезал из морковки сердечки. Суп ужасный. Но любовь большая. © Подслушано / Ideer
- В нашей жизни был тяжелый период. Маленькие детки, он почти всегда на работе. Мне казалось, отношения катятся под откос, но... Как-то раз он позвонил мне и попросил приехать к нему в офис. Когда я приехала, он встретил меня, обнял, поцеловал и повел в приемную. Там сидела молодая и красивая секретарша. Прижимая меня к себе, он сказал ей, что я его единственная любовь, что нечего к нему лезть, и смысл жизни для него во мне. Она уволилась. А у нас с тех пор все идеально. © Подслушано / Ideer
А если вам хочется продолжить череду умилений, то вот вам подборка добрых историй, от которых лицо так само и растягивается в улыбке.
Комментарии
А я вот думаю... Отказали тебе, ну, ладно, пригласить на свидание во второй раз. И все. Я такую настойчивость не считаю романтичной. Это скорее неуважением к желаниям человека и уж еще большее неуважение к себе. Тот же сталкер лайт эдишн. Так же как тусование во френд зоне: сидишь там, смотришь как объект обожания крутит романы с другими, и ждёшь, как в момент разочарования на тебя посмотрят как на "а, тут этот/эта есть. Ну почему б не замутить, раз никто получше не клюет или не хочет со мной оставаться?"
Ой, нет, у вас тут парни то в сестер своих влюбляются, то из мертвых восстают, не надо мне такого счастья.
Такая тонкая грань между сталкингом и романтиком. Если хэппи-энд, то история романтическая. А если нет — чертов маньяк не принимает отказов