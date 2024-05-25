16 любовных историй, после которых любой одинокий одиночка скажет: «Сдаюсь, есть такое чувство»

А я вот думаю... Отказали тебе, ну, ладно, пригласить на свидание во второй раз. И все. Я такую настойчивость не считаю романтичной. Это скорее неуважением к желаниям человека и уж еще большее неуважение к себе. Тот же сталкер лайт эдишн. Так же как тусование во френд зоне: сидишь там, смотришь как объект обожания крутит романы с другими, и ждёшь, как в момент разочарования на тебя посмотрят как на "а, тут этот/эта есть. Ну почему б не замутить, раз никто получше не клюет или не хочет со мной оставаться?"