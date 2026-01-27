18 случаев, которые подтверждают, что наша планета держится не на китах, а на добрых людях
Истории
35 минут назад
Иногда встречаешь человека, чей простой поступок меняет все. Жест или помощь, которых ты совсем не ждешь, остаются в памяти на всю жизнь.
- Некоторое время мне нужно было заботиться о матери, так что я остался без работы. В конце концов я устроился, но на работу приходилось ходить пешком туда и обратно, а у меня не было обуви, которая выдержала бы и дорогу, и саму работу. Мама решила спросить онлайн, не продаст ли кто-нибудь нам какую-нибудь обувь б/у. Через день пришел заботливый мужчина с новой парой отличных ботинок — он специально пошел и купил их для меня. Меня это растрогало неимоверно. © Bubbazord / Reddit
- Лечу из Шанхая, ночной рейс. Усаживаюсь в креселко. Рядом со мной садится малюсенькая женщина, тотчас ложится мне на плечо и засыпает. У меня брови вверх. А затем думаю: идеальным пазлом будет пристроиться к ней на голову. Ну и засыпаю! Просыпаюсь утром, а моя душевная соседушка еще спит. Ко мне сразу подлетает стюардесса и с огромной испуганной улыбкой говорит: «Мы выбрали вас для опроса! Как вам, понравилась поездка?» А я стюардессе: «Тсс, не видишь, спит человек, чего орешь?» Лицо стюардессы меняется с пластмассового на человеческое, и она шепотом уже: «Вам чайку или кофейку?» © Елена Захарова
- Я учился в четвертом классе, и как раз родилась моя младшая сестра, так что все внимание родителей было сосредоточено на новорожденной. Я пришел на школьный обед, открыл бумажный пакет и развернул фольгу с бутербродом. А внутри — ничего. Просто два куска сухого белого хлеба. Мне стало очень грустно. И тут мои одноклассники за столом начали скидываться: кто-то дал ветчину, кто-то сыр, кто-то ещё что-то — и собрали для меня самый лучший бутерброд с ветчиной и сыром в моей жизни. Я с тех пор всю жизнь пытаюсь повторить тот самый вкус, но уверен, что дело было не в ингредиентах, а в том отклике и заботе, которые я тогда почувствовал. © I_Am_The_Grape**ne / Reddit
- Я росла с отцом, мамы не стало еще до того, как я научилась говорить. Пока папа работал, моим воспитанием в основном занимался его лучший друг — наш сосед, безработный физик-теоретик. Он учил меня наукам, ходил вместо отца на родительские собрания, готовил для всех. В свободное время писал свои статьи, читал книги, названия которых повергали меня в ужас, ремонтировал компьютеры. Он помог мне поступить в университет и время от времени навещал меня, интересуясь моими успехами. В знак благодарности, когда выпала такая возможность, папа одолжил ему две тысячи долларов на билет и на первое время жизни в Америке. Сейчас, несмотря на почтенный возраст, он работает консультантом в одной крупной компании, которая занимается разработкой антивирусов и другого ПО. Конечно, не забывает и о нас. Присылает нам открытки и подарки — отдельно мне и отдельно папе. © Палата № 6 / VK
- Мой дедушка — просто пример того, как нужно любить. Он каждое утро встает раньше бабушки, чтобы приготовить ей завтрак. Делает ей овсянку, чай и ставит на стол цветочек из сада. Даже если не сезон, умудряется найти хоть что-то, чтобы она улыбнулась. Когда они выходят гулять, он всегда помогает ей надеть шарф, поправляет пальто и ворчит, если она хочет выйти без шапки. А еще постоянно носит с собой маленькую бутылочку воды, чтобы бабушка не мучилась, если вдруг пить захочет. А вечерами, когда она садится вязать или смотреть сериалы, он обязательно накрывает ее пледом. Даже если на улице лето, у них традиция — укутывать ноги. Бабушка всегда смеется и просит так не делать, но видно, как ей это нравится. Когда смотрю на них, понимаю, что вот она, настоящая любовь. Без пафоса, без громких слов, просто каждый день мелочи, от которых становится тепло. Хочу в старости так же. © Палата № 6 / VK
- Однажды стою в супермаркете на кассе, а передо мной дедуля. Пробили ему все покупки, он начал доставать деньги из кармана, и у него выпал платочек, который я заметила, когда он подошел к выходу. Я подняла платок, а там немалая сумма денег. Бросилась ему вдогонку, чтобы вернуть. Когда вернула, у него глаза заблестели от счастья, и он мне сказал: «Все-таки есть еще порядочные и добрые люди». © Подслушано / Ideer
- Мама моей подруги однажды в поезде незнакомой женщине одолжила денег, ибо у той украли кошелек. Женщина записала адрес и сказала, что вернет переводом почтовым. Прошло около месяца, знакомые крутили у виска и говорили, что плакали твои денежки. Но женщина все перевела. И мало того, предложила всегда останавливаться у нее в квартире на юге, когда будет нужно. И всегда встречала очень гостеприимно! © Наталья Сухоручко
- На моем предыдущем месте работы к уборщику подходили только для того, чтобы сказать, где нужно убрать. Лишь я и еще несколько человек разговаривали с ним просто так. Позже оказалось, что он приятель повара из кафетерия. Итак, угадайте, кто получал больше всех картошки или мяса? Я! © Silverjackal_ / Reddit
- Однажды моя хорошая подруга рассказала мне о приятных вещах, которые люди говорят обо мне за моей спиной. А потом добавила, что мы слишком часто так и не узнаем обо всем хорошем, что говорят о нас, когда нас нет рядом. © Unknown author / Reddit
- Лет шесть назад моя бабушка лежала в больнице. Все произошло быстро, и было ужасно. Я пропустила ночную смену на работе, чтобы провести время с бабулей. Посреди ночи я сидела в больничной столовой. Мы с мамой тихо разговаривали и плакали. Я рассказывала, что не смогу оплатить аренду, потому что пропускаю работу. За несколько столиков от нас сидела пожилая пара. Через несколько минут я встала, чтобы вернуться в бабушкину палату, как вдруг женщина из-за другого столика остановила меня. Она схватила меня за руку и сказала, что мне нужно остаться с бабушкой, и сунула мне в руки деньги. Я заплакала и сказала, что не могу взять у нее деньги. Она настояла на своем, обняла меня и ушла. Ни разу в жизни я не была так тронута. Никогда ее не забуду. © thebigcomfycouch / Reddit
- У меня было тяжелое время. Пришлось потратить много денег внепланово, еще и на работе дурдом творился, а лекарства от бессонницы, кажется, только усугубляли проблемы. Обычно каждое утро я выпиваю дома одну чашку кофе за завтраком, и этого достаточно, чтобы превратить меня в умеренно функционального человека. Однако из-за проблем в то время я с трудом вставал с постели по утрам. Тем утром я немного опоздал на работу. Опрокинул чашку кофе дома, но в глаза все равно хоть спички вставляй. Я сдался и решил купить еще кофе с собой в кафе. Не знаю, заметил ли человек в очереди передо мной мои мешки под глазами, или просто был в хорошем настроении, или был щедрым, или что-то еще. Но после того, как я подошел к окошку, чтобы расплатиться, кассир сообщила мне, что за мой кофе уже заплачено. Это была мелочь, я мог бы позволить себе кофе. Но после всех ужасов последней пары месяцев (еще и шина на машине лопнула накануне вечером) это был лучик света. © Oseirus / Reddit
- Удивительно, но после внезапной кончины мамы единственной, кто проявил ко мне настоящее, а не показное сочувствие, была бывшая жена моего родного дяди, маминого брата. Они развелись, когда мне было лет 10. Общались, конечно, у них были общие дети, но меня эта женщина никак не касалась, хотя мы знали друг друга. Мне было 23, когда мамы не стало. Были родственники, которые говорили: «Ты, если что, обращайся, всегда поможем, не бросим». Мамина давняя подруга, по совместительству моя крестная, говорила, что она теперь будет моей мамочкой. Правда, с мамой моей она последние несколько лет почти не общалась. И бывшая жена дяди сказала: «Я тоже рано лишилась мамы, понимаю тебя. Мы не были близки никогда, но вдруг что-то случится, обращайся, если что». Это самое «если что» произошло быстро. Я брала кредит на обучение, часть денег давала мама. Настало время платежа, а я все накопления потратила, чтобы достойно мать проводить. Обратилась к дяде, он в ответ, что его с работы попросили, он сейчас на мели. Крестная сказала, что все деньги на вкладе, снимать нельзя, проценты тогда не накопятся. Бабушкина сестра не взяла трубку даже и не перезвонила. Двоюродная сестра мамы перевела гроши какие-то. От отчаяния обратилась к малознакомой бывшей жене дяди, была уверена, что тоже пошлет. Но она одолжила денег, спросила, чем еще может помочь. Я ей потом еще много раз звонила, за помощью обращалась, за советом. Деньги ей я, конечно, вернула. Выучилась, стала парикмахером-стилистом, сейчас неплохо зарабатываю. И считаю, что у меня из близких есть только она. И ее дочки, которые, по факту, мои двоюродные сестры. Мы стали общаться, хорошие девчонки. Не бросали и поддерживали меня тоже в сложных ситуациях, помогали. И ладно сестры, но бывшая дядина жена вообще, по сути, чужая тетенька. Благодарна ей. © Подслушано / Ideer
- Я сказала коллеге, что ужасно скучаю по дому — и больше всего по домашней еде. Мне было 19, я впервые уехала из дома в большой город ради работы. До этого я никогда не расставалась с мамой, да и вообще не была одна дольше пары недель. Готовить я почти не умела, у меня все выходило каким-то «не таким», поэтому в основном я питалась доставкой и едой из микроволновки, и меня это уже реально становилось дурно. Мне просто хотелось нормального ужина, приготовленного с любовью и из свежих продуктов. Я рассказала об этом коллеге, и на следующий день она пришла с пятью контейнерами домашней еды, чтобы мне хватило на всю неделю. Я расплакалась, а она искренне не понимала, почему я так растрогалась и удивилась; для нее это было чем-то совершенно обычным, ведь она делала так каждый день для своих детей. Я думаю, я никогда этого не забуду. Это было до слёз мило. А еда была такой вкусной и уютной — правда, как будто ее приготовили руки любящего родителя. © dr******ersdream / Reddit
- Мой отец как-то ремонтировал автомобиль, и произошел несчастный случай. Я тогда учился в старшей школе. Он лежал в больнице 20 дней. К тому времени мои родители были в разводе уже несколько лет, и моя мать жила в другом регионе. На следующей неделе меня вызвали в кабинет директора, где меня ждал наш арендодатель. Он забрал меня из школы, а затем помог мне оформить пособие. Позже я узнал, что он не брал с моего отца арендную плату за следующий год, пока тот не встал на ноги. Никогда не забуду ему этого. © WesternWhatnot / Reddit
- Однажды, когда я работал в продуктовом, одна дама похвалила меня за то, как я общался с предыдущим покупателем — маленьким ребенком, который не знал, какой кекс выбрать. Я поблагодарил ее, но не придал особого значения. Только позже узнал от своего менеджера, что она написала в корпорацию просто для того, чтобы рассказать, какой я милый. Приятно осознавать, что кто-то потратил время своего рабочего дня, чтобы похвалить тебя. © purrow195 / Reddit
- Забежал перед собеседованием в магазин. На кассе девочка чуть не плакала — на шоколадку чуть-чуть не хватало. Я приложил свою карту и в шутку добавил, мол, может, и мне добро вернется. Добежал до офиса, собеседовал меня самый главный босс. Он гонял, я уже был никакой, как вдруг распахивается дверь, и к нам влетает та самая девочка: «Пап, ты обещал пообедать!» Вдруг она замечает меня, замирает и радостно кричит: «Ой, пап! А это тот самый дядя! У меня денег не хватало, а он заплатил и сказал, что добро вернется!» Директор смотрит на меня долгим взглядом, потом на дочь, впервые улыбается и тянет мне руку: «Ну, раз должно вернуться — значит, вернется. Вы приняты. Нам в коллективе такие люди нужны».
- Работал на заправке. Однажды зашел пожилой мужчина, хотел купить газету, но ему не хватало мелочи. Я добавил. Он спросил мое имя и ушел. Несколько дней спустя мой начальник говорит, что кто-то оставил конверт с моим именем. Оказалось, этот мужчина написал мне милую записку с благодарностью и оставил пятидолларовую купюру. Не знаю, почему это так меня порадовало, но эта записка все еще лежит у меня в кошельке три года спустя. © moribes / Reddit
- Я пообедала в фастфуд-ресторане, и, сама того не заметив, положила на поднос мои ключи от машины. Спросила у сотрудника, не увидел ли он ключи, когда убирал. Он сказал, что нет, и что он уже вынес весь мусор в бак. Я вышла на улицу и позвонила папе спросить, есть ли запасные ключи, но он тоже ответил отрицательно. Я вернулась внутрь, чувствуя себя очень неловко, и уже собиралась попросить разрешения покопаться в баке, как увидела, что этот мужчина уже сам перерыл мусор ради меня и в итоге нашел мои ключи. Он сделал намного больше, чем от него требовалось, и я до сих пор безмерно благодарна ему за помощь. © merztoller / Reddit
У нас есть еще добрые подборки, которые растопят ваше сердце ⬇️
Комментарии
Уведомления
Похожее
16 человек отправили сообщения «не туда», зато теперь у них есть крутая история для новогодних посиделок
Истории
4 недели назад
17 человек, которые поехали в отпуск, а попали как будто в кино (и у каждого оно свое)
Истории
1 месяц назад
19 человек вспомнили своих соседей по общаге, с которыми скучно не было никогда
Истории
1 месяц назад
20+ человек решили устроить личную жизнь после 30-ти. И тут началось такое, что любовные романы отдыхают
Истории
3 дня назад
15+ человек, которым в самый неожиданный момент улыбнулась удача
Истории
4 дня назад
19 историй о гостях, которые могли бы стать основой для семейной комедии
Истории
5 дней назад
«Что-то здесь не так»: 18 раз, когда люди доверились своей интуиции и не пожалели
Истории
5 дней назад
15 выходок свекровей, после которых хочется либо обнять их, либо заблокировать навсегда
Истории
2 дня назад
15 случаев в аэропортах и на вокзалах, где сюжеты закрутились похлеще, чем в кино
Истории
3 дня назад
18 жизненных ситуаций, в которых люди проявили хитрость уровня ниндзя
Интересное
1 неделя назад
15+ историй о вранье, которое вскрылось так нелепо, что героям до сих пор и смешно, и стыдно
Истории
6 дней назад
15 человек, которые просто пошли в гости, но жизнь к такому повороту их точно не готовила
Истории
1 неделя назад