17 свекровей и тещ, которые своей добротой сломали все стереотипы об отношениях в семье
Мы привыкли шутить, что теща или свекровь — это обязательно источник вечного недовольства и семейных драм. Анекдоты и стереотипы сделали свое дело, и образ «скверной родственницы» прочно засел в голове. Но в жизни существует сотни опровержений этому мифу — теплых, трогательных и совсем не анекдотичных. Например, когда теща искренне не может нарадоваться зятю, свекровь неожиданно встает на сторону невестки или даже ведет себя так, словно она родная мама.
- Соседи сверху сверлили так, что у нас люстра ходуном ходила. Муж пытался договориться, но тщетно. Приехала свекровь, послушала этот грохот, молча что-то завернула в полотенце и вышла. И вдруг — тишина! Спросили, что она сделала, а та в ответ выдала: «Я им пирожки горячие отнесла и по секрету сказала, что невестка у меня — скрипач, мол, если ее разбудить, она репетировать начнет».
- Первые 6–7 месяцев после свадьбы мы должны были жить со свекрами, закончить ремонт в купленной квартире и переехать. Со свекровью отношения сразу были нейтральные, но иногда я чувствовала, что я ее раздражаю, мы могли запросто колкостями обменяться. Я была уверена, что легкая неприязнь у нас взаимная — ну разные мы очень! Как-то раз к ней пришла ее подруга на чай, и я услышала, как эта подруга не очень уважительно высказалась в мой адрес. И тут свекровь ка-а-а-а-к понесло: «Ты что себе позволяешь про мою девочку говорить? Такую еще поискать надо! У моего сына отличный вкус. Тебе о такой снохе даже не мечтать!» Когда подруга ушла, я зашла на кухню со слезами на глазах. Свекровь улыбнулась молча и обняла. Никогда не обсуждали с ней эту ситуацию, но с тех пор она уже 10 лет для меня родная. © Подслушано / Ideer
- Моя теща за все годы нашего брака ни разу не попыталась влезть куда-то непрошенной. Жене сразу сказала: «Мне все равно, лишь бы ты была счастлива!» Советов не дает, пока не попросишь. Никогда не отказывает в помощи. С праздниками меня поздравляет, в моем присутствии лицо всегда доброе и улыбчивое. За спиной меня чихвостить тоже никогда не пыталась. Если заведу при встрече с ней разговор, поддержит всегда, выслушает, советов даст. Иными словами, сдержанная, добрая и спокойная женщина с явно аристократическими манерами. Елена Борисовна, если вы это читаете, скажу честно: вы — золото! Спасибо за то, что вы есть. А я так и буду стараться быть менее непутёвым зятем. © venetikon / Pikabu
- Мое знакомство с будущей тещей прошло не лучшим образом. Долгое время она меня недолюбливала и активно пыталась отговорить дочь общаться со мной. Но спустя несколько лет после нашей свадьбы она, кажется, отпустила эту ненависть и начала понимать, какое положительное влияние я оказал на жизнь своей жены. В итоге она извинилась за то, какой была все эти годы, и сказала мне: «Я не могла бы пожелать лучшего мужа для своей дочери!» © Unknown author / Reddit
- У тещеньки в деревне две коровы, а я обожаю парное молоко, отказаться не могу. Зная мою любовь к данному напитку, любимая теща приносит мне по полтора литра утром и вечером. Жена не нарадуется — я всегда дома, никуда не ухожу. Да вот только никуда уйти я не могу, и никто не знает мой секрет. Дело в том, что у меня желудок слабоват, поэтому далеко уйти просто не могу. © Подслушано / Ideer
"Ёжики кололись, плакали, но продолжали есть кактус " (с) - какой-то очень странный зять, кажется, что у него не только желудок слабоват, но и кое-что другое)))
- Моя свекруля — золото! Не знаю даже, за какие такие заслуги мне с ней повезло. Когда я с ней познакомилась, она обняла меня, как родную. И происходит это по сей день. Были всякие ситуации, но если ей что-то не по нраву, скажет аккуратно, без агрессии, аргументирует. Если же я чем-то недовольна, она выслушает и предложит решение. На нашей свадьбе она подошла и сказала, что обрела дочь. Было странно и непривычно. Со временем я поняла. У меня с отчимом взаимная неприязнь, но когда он только заикнулся обо мне, эта добрейшая женщина изменилась в лице и сказала: «Алена наша! Плохая или хорошая, но я ее обижать не позволю!» Поняли все, разговоров на тему меня больше не было. За это я ей благодарна. Когда сестра мужа потихоньку начала лезть к нам в семью, я получила нагоняй, потому что не рассказала свекрови. Очень много добра она делает нам и окружающим. И да, эту женщину я зову подругой, мамой и «свекрулей». Муж смеется и говорит: «Спелись!» © alyona***minus / Pikabu
- Жизнь — загадочная штука. Вышла замуж, с мужем собирались снимать квартиру, но в итоге он сказал, что будет экономить на первый взнос, и привел жить к себе. Свекры встретили хорошо, с уважением. Вскоре мы купили однокомнатную, я хотела съехать туда, но муж сказал, что будет сдавать и деньги копить. Тем временем свекру стало плохо. До самого конца ухаживала за ним вместе со свекровью. А потом выяснилось, что муж изменяет, и у него ребенок на стороне. Развелась. Свекровь его выгнала и живет со мной. Говорит, что сын ее не прав, а я дочь ей. © Подслушано / Ideer
- Безумно люблю свою свекровь — она самая милая женщина, которую я когда-либо встречала. Она напоминает мне миссис Уизли из «Гарри Поттера». Я часто обращаюсь к ней за помощью, а не к своей маме. Она всегда была моей самой большой поддержкой, и я искренне ценю и дорожу ею во всех отношениях. Свекровь вырастила замечательного мужчину, за что я ее очень благодарю. © Unknown author / Reddit
Моя троюродная бабушка (двоюродная сестра моей родной бабушки со стороны матери) была замечательным человеком. Не могу себе представить, чтобы она на кого-нибудь повысила голос. Добрая, отзывчивая, готовая всегда прийти на помощь, очень образованная, с хорошим чувством юмора. Её невестка, жена моего дяди, сказала мне, что любила её больше, чем родную мать.
- Моя мама ведет себя безупречно с моим мужем. Спасибо ей за это. Очень ценю ее! Вообще не лезет никогда в мои отношения. Даже когда мы с мужем в первые годы отношений притирались и ругались, она никогда не пыталась влезть в это. Не давала советов, не давала оценку. Мол, это мой выбор. Она обожает нашу дочь, души в ней не чает. © Tejat / Pikabu
- Много бытует стереотипов о злых тещах, но то, что получил я — золото. Это женщина, которая помогает и поддерживает меня во всем больше, чем моя мать. При ссорах с женой она всегда на моей стороне. Когда я попал в больницу, жена была в командировке. Моя мама не захотела ехать ко мне, так как очень устает после работы, а теща приезжала каждый день и привозила еду, сидела со мной часами. Я могу написать еще кучу восхваляющих эпитетов в адрес этой женщины. Благодарен судьбе за жену и ее маму. Берегу их очень. © Подслушано / Ideer
- Поругались с мужем в пух и прах, чуть не развелись. Свекрови ничего не говорили, делали вид, что все нормально. А когда ей все стало известно, она меня отчитала за то, что я не рассказала. Говорю: «Ну а что вы могли сделать?» На что она выдала: «Как что? Я бы ему хорошенько отвесила!» Муж у меня в отца пошел — почти двухметрового роста, а свекровь — хрупкая, маленькая женщина, метр в кепке. Никогда грубо не ругается, но в тот день она хорошенько высказалась на своего сына. Теперь мужу говорю: «Если уйду от тебя, то маму твою с собой заберу!» © irinka33 / Pikabu
Вот это мааать(( К больному сыну в больницу ехать не хотела, устала она( Да любая мать соберёт сумку с продуктами и помчит к дитятке тем более в больницу! Ну видимо, не любая, выходит так сделает...
- У меня золотая свекровь. Когда мы начали с будущим мужем встречаться, а чуть позже и жить вместе, но еще не расписывались, его мама объявила всем своим родственникам: «Никому не позволю их дергать, теперь они — семья, хоть и не официально». © Sokolya / Pikabu
- Моя свекровь замечательная, я ее обожаю. Иногда она мне нравится больше, чем моя собственная мама, а мой муж шутит: «Она тебя любит больше, чем меня». Она не осуждает, не навязывается, всегда добрая, любящая и заботливая. Она с самого начала относилась ко мне как к дочери, поддерживала и принимала меня такой, какая я есть. А еще у нее получается быть замечательной бабушкой. © RedRose_812 / Reddit
- Я мама двух взрослых дочерей, старшая уже почти 15 лет замужем, соответственно, я — теща. Зятя очень люблю, уважаю и ценю, он мне действительно как сын. Он тоже относится ко мне замечательно. Мы с ним сразу договорились, что будущую жену внука в обиду не дадим, будем заботиться о молодой семье. © Подслушано / Ideer
- Мне тоже повезло со свекровью. Вышла замуж, далее 5 лет брака, в итоге развелись. Но его мама до сих пор для меня идеальная свекровь! © naiden23 / Pikabu
- Моя теща довольно хорошая. Она приняла меня в семью. Вместе с тестем она заботится о моих детях и моей жене и, насколько мне известно, никогда не говорили ничего плохого. В целом, они добрые и понимающие. Они живут в двух часах езды, поэтому не появляются без предупреждения, но я честно хотел бы, чтобы они жили ближе, ведь детям хочется видеться с ними чаще. © 2bug***s / Reddit
- Люблю свою тещу. Но весь прикол в том, что моя мама и теща окончили школу в одном классе, и мы с женой учились вместе. Теща считает меня одним из своих детей с тех пор, как мы с женой начали встречаться. © awiseman93 / Reddit
Иногда именно такие истории напоминают, что родство определяется не записями в документах, а поступками и отношением. И за строгим словом «тёща» или «свекровь» порой скрывается человек, который способен любить и поддерживать не хуже родной мамы. Наверняка и у вас есть подобные примеры. С нетерпением ждем вас в комментариях.
