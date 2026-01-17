17 свекровей и тещ, которые своей добротой сломали все стереотипы об отношениях в семье

Мы привыкли шутить, что теща или свекровь — это обязательно источник вечного недовольства и семейных драм. Анекдоты и стереотипы сделали свое дело, и образ «скверной родственницы» прочно засел в голове. Но в жизни существует сотни опровержений этому мифу — теплых, трогательных и совсем не анекдотичных. Например, когда теща искренне не может нарадоваться зятю, свекровь неожиданно встает на сторону невестки или даже ведет себя так, словно она родная мама.