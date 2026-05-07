20+ теплых детсадовских историй, над которыми до сих пор смеется вся родня
Вкусная запеканка, милые детские поделки, заботливо сшитые мамой костюмы для утренников — это еще не все добрые воспоминания о детском саде, которые бережно хранят подросшие мальчишки и девчонки. Впрочем, где много ребятни — там много и забавных историй. Ведь юные дарования порой такое выдают, что об этом вспоминают на всех семейных посиделках и смеются от души.
- Первый день работала в детском саду. К вечеру основная воспитатель отпросилась домой пораньше, я осталась раздавать детей родителям. И вот пришла девочка-подросток: «Я за братиком Артемом». Говорю, что его мама уже забрала. А через 10 минут в группу влетает встрепанная мама Артема в домашнем халате и тапочках. Оказалось, что в группе два мальчика с таким именем. Хорошо, что мама оказалась с юмором и пошутила, что надо детям значки прикреплять с фотографией «забиральца». Сорок лет прошло, а до сих пор помню этих двух Артемов — один Безруков, а второй Безбородов.
«Примерно 1996 год, я тут Красная Шапочка. Мама каждый раз старалась шить разные костюмы, но это мой самый любимый»
- Дочка рассказала, что ее любимое блюдо в садике — картофельная запеканка с мясом. Стала просить приготовить дома. Подруга, конечно, согласилась порадовать ребенка. Сделала — невкусно. Другой рецепт — нет, не то. Третий — фу. Пробовала так несколько раз, старалась повкуснее сделать, побольше начинки положить, специи разные добавляла — нет, в садике гораздо вкуснее. Подруга не выдержала, пришла в садик к ужину, когда давали эту самую сказочно вкусную запеканку. Посмотрела и даже попробовала. Ларчик просто открывался: в садике в запеканке мясо было тоненьким слоем, что дочке и нравилось.
У нас в садике как-то подали макароны с сыром... Более мерзкой дряни в жизни не пробовал. Слипшийся комок соплей. Лет 30+ прошло с тех пор, до сих пор помню этот кошмар
- Забирала среднюю дочь из детсада. Она одевается, я стою рядом. Заходит папа ее одногруппника Вовы. Вова и папа были внешне очень милые и очень похожие — миловидные блондины в мелких кудряшках. Папа в глубокой задумчивости через раздевалку двигается к двери группы. Моя Маша с удивлением провожает его взглядом и сообщает: «А Вовы сегодня в саду не было!» Услышав это, папа Вовы с размаху как хлопнет себя по лбу! Потом он стремительно развернулся и унесся вдаль.
А средняя, это одна из 3,4,5...? И о чём это говорит читателям? О многодетности?
«У нас давным-давно была задача смастерить кормушку для конкурса в детском саду. Папа делал каркас, а сын раскрашивал и палочки прикручивал»
- У подруги моей дочка первый раз пошла в садик. Мама поручила это бабушке. А та — учительница в школе. На улице первое сентября, бабушка торопится, переживает, что может опоздать в школу на линейку. Они с внучкой галопом прибежали в садик, а там говорят: «Такая девочка к нам не записана». Бабушка всех отругала, что списки неправильно сформированы, мол, ребенка записывали еще весной. Притихшие воспитательницы ребенка взяли, и бабушка радостно помчалась в школу. Вечером приходит мама девочки забирать дочь из садика. А ей говорят: «Такой нет, ее не приводили!» Мама домой за разъяснением: оказалось, что бабушка отвела ребенка в другой садик.
Ну, наконец-то, кто-то другой из родни! А то во всех историях, только папа "в прострации ходит". 🤭
- Когда мне было лет 8, бабушка работала в детсаду сторожем. Иногда я оставалась с ней на ночь в саду. Так здорово было бегать по пустому садику, играть в чужие игрушки, кормить детсадовских рыбок и попугая, заглядывать в каждую дверь. Я считала себя хозяйкой огромного двухэтажного замка с кучей комнат.
«Разбирал альбомы и наткнулся на фотку очень интеллигентного мальчика из детского сада. Это я в костюмчике с бабочкой»
- Я в детстве просила маму сварить «полосатую кашу», как в садике. Мама никак не могла понять, что это за каша такая. Однажды мы обедали в столовой в городе, я увидела перловку, и закричала: «Мама, ну вот же она!» Спросите, почему полосатая? А там на каждом зернышке длинная коричневая полоска.
Сын как-то сказал, что ел в садике круглую кашу. Не сразу поняла, что он имел ввиду пшенную.
- К своим двум годам мой ребенок игнорировал всякие супчики перетертые, салатики и вторые блюда и прочее. В три года мы отдали его в садик. И я до сих пор помню свой провал в качестве кулинара, когда я его забираю из садика, а няня выносит к двери пакетик, где плавает тушеная капуста, зеленый горошек, волокна мяса, кусочки картошки, и говорит: «Возьмите с собой, ваш сын сказал что это самое вкусное, что он когда-либо ел. Он постоянно просил добавки».
Надеюсь, его не вытошнило в этот пакетик? Контейнера для еды не нашлось на кухне?
«На территории детского сада много скворечников. Сегодня мы с сыном встретили вот такое чудо»
- Один ребенок покорил воспитательницу тем, что «сварил» ей в кукольной кастрюльке «супчик». Уточнил, какой она любит. Потому что «при такой напряженной работе надо хорошо есть.» Это его дедушка так о бабушке заботится. А внешне дед не особо ласковый человек.
Не так важно, какой строгий внешне, главное, что заботится о жене. И внуку подаёт хороший пример.
- Болтаем с дочкой по дороге в детский сад. Она просит: «Мам, поговори сегодня, чтобы я в обед на прогулку не ходила». Спрашиваю: «Холодно тебе, может, стоит теплее одеваться?» А она: «Нет, я просто хочу, чтобы они все ушли, и я могла побыть хоть час в тишине».
Я так пошла в новый сад, в группу по возрасту, когда меня родители вечером забирали, и спросили как мне я сказала что скучно было, потому что дети не разговаривают, а только плачут, в итоге, меня перевели в следующую по возрасту группу.
«Эту красоту сотворили педагоги в нашем детском саду»
- Прихожу в детский сад за дочкой. Воспитательница со мной беседует и рассказывает милую историю, как один папа привел ребенка в чужую группу. Я улыбаюсь, мол, какие невнимательные бывают папы, и вообще надо чаще появляться в детском саду. Хохотала до тех пор, пока воспитательница, глядя мне в глаза, не сказала, что этим папой был мой муж. Она вывела детей на прогулку с утра — и увидела, что девочка с ее группы активно бегает на соседнем участке. Воспитатель другой группы ничего не заметила, потому что она была на подмене, а дочери было интересно играть с новыми детьми. Хорошо, что хоть садик оказался тот.
- Моя дочка просто просила приводить ее первой в детский сад и забирать оттуда последней.
Внук дальше пошел. Пару раз в 7:30 утра пришлось идти и показывать ребенку, что в выходные садик не работает. Переживал потом полдня.
Вот!! А то мне говорят, что только у меня дети странные. А я знаю, что пока мои дети плачут, уходя из садика, мы будет водить туда детей, хоть он территориально далековат от нас и есть сады ближе. Воспитатели у нас очень крутые!!)
Уже ловила сына зимой (ему было почти 2 года), когда он сидел на больничном, пытавшегося сбежать из дома в сад. Сейчас дочь сидит на больничном с травмой ноги. На улице увидела воспитательницу, и как начнёт ей жаловаться, что мы её (дочь нашу) в сад не пускаем🤣
«Ровно 35 лет назад я выпустился из детского сада „Василек“. Эти васильки на решетке, похоже, те самые, из моего детства»
- Мы дочку отдали в садик в пять лет. До этого с ней была моя любимая свекровь, но решили, что перед школой надо походить туда. Свекровь моя дворянских корней и всегда учила внучку правильной речи, поэтому дочь как-то поправила воспитательницу, что нет такого слова «ляжте». Мне потом выговорили, что воспитатель всегда прав и нельзя его поправлять. Ну мы и забрали ребёнка.
- В детстве у меня была мечта — жить вместе со своей детсадовской группой в моем доме, чтобы были бесконечные игры, веселье. В один день по какой-то причине я в садик не пошла, а в это время вся группа готовилась к концерту, и воспитатели вели детей на репетицию в Дом культуры, по пути к которому как раз стоял мой дом. И каков же был мой восторг, когда они всей группой пришли ко мне, чтобы взять с собой! Я на миг почувствовала, будто это моя огромная семья.
«Шестилетняя дочка любит рисовать. Я забирала ее из сада и увидела вот такую красоту»
- В детском саду почему-то мой совсем юный мозг решил, что мужем моим будет кто-нибудь из детсадовской группы. Прошло уже больше 20 лет. Выхожу замуж за парня с третьей кроватки от двери.
- Год примерно 1987. Садик. Осень. У нескольких детей, как и у меня одеты болоневые комбинезоны, где штаны с курткой вместе и застегиваются на одну молнию. На площадке у нас была горка в виде космической ракеты. А кем тогда дети хотели быть? Космонавтами. И вот мы надевали капюшоны и низ штанов натягивали на подошву обуви. У кого комбинезоны были не по размеру, те вообще умудрялись натянуть штанину дальше носка ботинок. Для нас это выглядело как космический скафандр, в котором мы высаживались на новой планете. За время прогулки низ штанин сильно пачкался. За это прилетало не нам, а воспитателю, который якобы не уследил за нами. В общем, после пары высадок на Марс наша карьера закончилась.
В какой стране в 1987 году дети массово гуляли в болоньевых комбинезонах?
Когда я в 87 году хотела поиграть в космонавтов, то натягивала цигейковую шапку, с резинкой вместо завязок. Силуэт и вырез у лица был прям как у шлема скафандра.
«Родителей позвали навести порядок на площадке в детском садике. Я заранее подготовил проект и за несколько часов соорудил там вот такое»
- Рассказывает заведующая садика. Средняя группа одевается на прогулку, к ней подходит мальчик 5 лет, который недавно начал ходить в садик и еще не запомнил все имена. Смотрит на нее и говорит: «Принцесса моя, красавица, помоги курточку застегнуть».
Кажется, ни у одного мужчины из этой семьи в принципе нет проблем с женским полом)
- Я как-то при выборе детского сада привел своего ребенка в частный садик на экскурсию. Пришли в обед как раз, сын отправился игрушки инспектировать, а я с владелицей обсуждал организационные вопросы. Воспитатель зовет всех обедать, мой отвлекается от игрушек, садится со всеми за стол и спокойно ест. Я порываюсь забрать его, но меня останавливают — пусть попробует. Он все поданное на обед съел, сказал «спасибо» и продолжил собирать что-то из конструктора. Воспитатель сказала: «Можете оставить на ужин». Сын согласился. За четыре часа я успел в магазин сгонять и машину на помыть. Когда пришел после ужина, сын хвастался, что ему три котлеты досталось — пару его новых друзей забрали раньше. Такая «реклама» сработала — на следующий день подписали с этим садиком договор.
A что стало вашим самым ярким воспоминанием о детском садике? Или, может быть, ваш ребенок выдал что-то такое, от чего и воспитатели, и родители хохотали до упаду? Ждем ваши истории в комментариях к этой статье.
Я помню, что просила маму вести меня в садик не проходными дворами, а "мимо свинок". Это были сфинксы на Египетском мосту в Ленинграде.