Странно то, что новая жена что-то указывает бывшей. Та вообще имеет право чихать на нее с её пожеланиями, а коммуницировать только с отцом ребенка. А у ребенка при этом нет качественного времени - наедине с папой, а не вместе с посторонней тётенькой и её ребенком.
14 бесконечно светлых историй о людях, в чьих сердцах нашлось место для неродных детей
Истории
1 час назад
В нашей подборке сегодня — теплые истории о людях, в чьих сердцах нашлось место для «чужих» детей, которые вмиг стали для них своими. Вы узнаете, почему бабушка с дедушкой решились забрать из детдома сразу троих детей, как отчим может стать золотым дедушкой и отчего фраза «в кого ты такой?» становится высшим комплиментом для приемного сына.
- У сестры с бывшим есть ребенок. Новая пассия бывшего сказала ей: «Все расходы на вашего ребенка через меня, потому что я главная за бюджет в семье». Сестра не стала возмущаться, а просто скинула ей список трат на месяц. Так эта новая жена взяла и поэтапно оплатила кружки, школу, спорт, кроссовки купила даже выше по цене, чем планировалось.
Но есть нюанс, как говорится. У папы и сына нет встреч наедине — только вместе с ребенком его новой женщины. Цирк, парк, горы — идут папа, пасынок и родной сын. Сыну норм, он говорит: «Круто, у меня есть брат!» Но как будто странно, нет? © myth_4e
- Бабушка с дедом не могли иметь детей и решили взять сиротку из детдома. Пришли туда, и к ним подбежала девочка. «А у меня туфли новые!» — и как давай плясать. Бабуля тут же: «Я хочу ее забрать». Сотрудница детдома вдруг говорит, что нельзя — у этой девочки есть еще старшие брат с сестрой, их хотели всех в одну семью пристраивать. Бабушка ей в ответ: «Ну, так мы всех троих заберем». У дедушки, как вы понимаете, выбора особо не было. И они реально всех забрали. Родственники и знакомые думали, что они с ума сошли. Так была удочерена моя мама и ее брат с сестрой. © scnavi / Reddit
- Мы старшую дочку взяли, когда ей было 8,5 лет. Свекровь на пару с моей мамой ворчали, что у нас ничего не получится, но девочку не обижали. Сейчас Нике 16,5 лет. Она досрочно окончила школу и учится на первом курсе университета, выбрала специальность врача.
Бабушки уже давно забыли, что она им по крови не родная, и наперегонки балуют любимицу. Она — наша жизнь, как и младшие двойняшки, рожденные нами. © Марина Руссовская
«У нас с женой никак не получалось завести ребенка, и вот на днях наконец появилась возможность усыновить малыша. Поприветствуйте нового члена семьи!»
- Мне было 10, когда мама вышла замуж за отчима. Он принял меня как родную дочь. Позже у меня родилась сестра, и он всегда всем говорил, что у него две дочки. Когда им на работе давали подарки для детей, он второй подарок покупал сам для меня, чтобы всего было поровну. Никогда ни в чем мне не отказывал, я всегда чувствовала его поддержку и помощь. Принял моего мужа как своего сына, даже сейчас старается нам помочь, хотя мы уже взрослые. Золотой человек, я вечно буду ему благодарна за это. © pinksy.vibe
- Мама встретила моего папу, когда мне было 4 года. Живут вместе уже 31 год. По-разному было, но все тяжелые времена пережили вместе. Папа водил меня в сад и в школу, учил разбираться в грибах и ягодах, делал со мной домашку. Сейчас он уже дважды дедушка. Я только заикнулась, что тяжело старшего водить в сад зимой, так он приехал на помощь сразу! © 3arin4ika
«Меня удочерили еще малышкой. Это вот мы с папой десятилетия спустя»
- У первой жены есть дочка от предыдущего брака. Когда мы познакомились, ей 3 года было, а когда разошлись — 13 лет. Общаться продолжали. Выросла очень остроумная (говорит, что переняла мое чувство юмора). До своих 16 лет, когда видела меня, с разбегу прыгала обниматься. Закончила мой лицей, затем — мой же институт, который я ей оплачивал. Сейчас замужем, есть свой интересный бизнес. Большая умница! © maxenoff
- В детстве жила во временной семье. Подружка как-то позвала к себе с ночевкой. Я пришла и... больше не ушла! 17 лет с тех пор прошло, а я все еще горжусь тем, что моя лучшая подруга стала мне еще и сестрой. © Cassandra Leiva
- Мне 22 года. В прошлом году вышла замуж за мужчину, который старше меня на 20 лет. У него есть пятнадцатилетняя дочь, которая живет с ним. Я очень переживала по поводу того, как у нас с ней сложатся отношения. В итоге мы стали лучшими подружками. А недавно я ее официально удочерила. Никогда не забуду лицо женщины, оформлявшей документы! © Подслушано / Ideer
«В прошлом июне мы усыновили мальчика, а год спустя, тоже в июне, у нас родилась дочка!»
- Отчим остался дома один, и в выходные к нему приехала внучка. Скидывает фото — довольная мелкая со стопкой блинов. Я в шоке, так как семилетка точно не могла их пожарить, а значит — это был дед. Спрашиваю его: «Ты что, умеешь жарить блины?» А он в ответ: «Только маме не говори, я не хочу блины на всю семью готовить!» © anna_ilyakova
- Мои родители усыновили ребенка из детского дома. Ему тогда было 3 года. Никогда не забуду его глаза, когда сказала, что в этом доме все конфеты и игрушки теперь принадлежат ему. Он двумя руками обнял корзинку с конфетами и убежал в комнату. Захожу туда, а он на полу сидит и засовывает все подряд конфеты в рот. Шесть лет прошло — ходит по дому как хозяин, строит всех, да и конфеты уже так не впечатляют! © Подслушано / Ideer
- У меня есть пасынок. Ему 10 лет. Он сын моего мужа от первого брака. Я его знаю с 4-х лет, и он меня считает второй мамой. С его мамой все хорошо. Он живет неделю у нее, а потом неделю — у нас. А сегодня он пригласил меня в школу на утренник для мам. В прошлом году я не пошла. Сейчас я согласилась, потому что для него это важно и он очень переживал, когда спрашивал. Теперь на утреннике у него будут мама и мачеха. © by.kmrv
«Эта женщина удочерила меня, когда мне было 4 годика. Я бесконечно счастлива и горда называть ее мамой»
- Отчим никогда особо не проявлял нежных эмоций. То, что он меня любил все это время, я поняла только, когда мне исполнилось 33 года. Я тогда собиралась переезжать с тремя детьми в Грузию. Он подошел ко мне, положил руку на плечо и вдруг сказал: «Майя, доча, папа за тебя беспокоится». И потом еще полминуты стоял так, а я чувствовала всю его тревогу за наш переезд. © maiko_mironova
- Жили с сыном-подростком в трешке. Попалось объявление: «Отдам собаку». Собак люблю, места много. Посовещались — приютили. Познакомилась с мужчиной. Все при нем, кроме жилплощади. Посовещались — приютили — поженились. Соседская девочка в момент осиротела. Место есть, ребенка знаем. Посовещались — приютили — удочерили. Дети выросли и съехали в свои квартиры. Посовещались — взяли двух братьев из детского дома, любим и воспитываем их.
Вот так квартирка помогла стать чужим людям одной дружной семьей. © Подслушано / Ideer
- У моих знакомых приемный ребенок. Озорной и не самый послушный, как многие мальчишки. Когда он что-нибудь натворит, они ему говорят: «Ну, как же так? В кого ты такой? Ведь мы с папой/с мамой никогда так себя не вели!»
И только потом вспоминают, что не они его родили. Такой он для них свой. © Елена Акодус
Любовь родителей к детям — будь они родные по крови или нет — не имеет границ. Люди из нашей маленькой подборки знают об этом не понаслышке:
