20 историй о том, как родительская любовь способна тронуть до глубины души
Родительская любовь не имеет возраста, не знает границ и не нуждается в громких словах. Она проявляется в мелочах, которые мы помним всю жизнь: в одном поступке или даже в одном-единственном слове, которое вдруг заставляет остановиться и почувствовать, как к горлу подкатывает ком.
Каждый из нас носит в себе такие моменты. Поэтому мы собрали 20 подлинных историй от читателей, в которых родительская любовь проявилась максимально искренне и трогательно. Здесь нет драмы или конфликтов — только чистое, безусловное чувство, способное тронуть до глубины души.
Готовы почувствовать тепло, вспомнить своих самых близких и, возможно, пустить слезу? Листайте, чтобы дотронуться до самого ценного в жизни!
- Уезжала от папы в другой город на учебу. Он с детства воспитывает меня один. Уже в автобусе обнаружила, что забыла сумку с едой на платформе. Позвонила папе — попросить забрать еду домой. Проходит 20 минут, вдруг автобус останавливается и тут как тут с милейшей улыбкой и с сумкой в руках: «Сонечка, тебе надо кушать, чтобы были силы покорять этот мир!» Он догнал автобус на своей машине, чтобы я не осталась голодной! На моих глазах моментально проступили слезы... Люблю его! © Палата № 6 / VK
- Когда я впервые посмотрела фильм «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», я просила маму с папой, чтобы меня отвезли на ту фабрику. Им было тяжело доказать, что это просто фильм и в реальности ее не существует. Они придумали гениальный выход: мама наварила помадки, а отец купил разные сладости и переупаковал их в золотистую фольгу. Родители сказали, что хоть до фабрики добраться мы и не можем, но они заказали оттуда доставку. Как же я кайфовала! Я действительно поверила, что все эти сладости с фабрики Вилли Вонки! © Карамель / VK
- У меня был дед вместо папы. Я крупным ребенком была в детстве. Как-то участвовала в конкурсе танцев. И мой партнер — мальчик 8 лет — прямо перед выступлением сказал: «Я с ней танцевать не буду». Как его ни уговаривали — нет и все. У меня, конечно, трагедия. Так вот мой дедушка, недолго думая, взял да и вышел со мной на сцену. Мы что попало танцевали, ведь он не знал движений и выиграли симпатию зрителей. © myth_4e
«Мы с отцом в зоопарке в 90-е годы»
- Мне всю жизнь не нравилась идея делать предложение руки и сердца на чужой свадьбе. И на своем праздновании я такого не хотела бы. К счастью, среди моих подруг все либо были уже замужем, либо не планировали в ближайшее время выходить, поэтому я не переживала, что чей-то парень придет с такой идеей. Но я ошиблась, все-таки пришел. И знаете что? Мы с моим любимым не были ни капли против, даже и секунды не думали. Так что на нашей свадьбе в момент, когда я должна была бросать букет, я подошла и вручила его своей маме, а отчим встал на одно колено перед ней. Мама согласилась, и мы все рыдали от счастья. © Карамель / VK
- Мама всегда спрашивает, поел ли я. Вне зависимости от ситуации и времени суток. Как-то они с папой поехали в отпуск по случаю 30-летней годовщины со дня их свадьбы. Я им звоню, чтобы узнать, как дела, а мама такая: «А ты завтракал?» Тем временем часы показывали половину десятого. © Unknown author / Reddit
- Я мужчина, мне 32. На работе надо мной смеется коллега, потому что я каждый день созваниваюсь с мамой и говорю по телефону в конце разговора: «Люблю тебя, цьмок». Нет, мы живем не в разных городах, да и видимся довольно часто. Просто я люблю маму и хочу, чтобы она об этом знала. © Подслушано / Ideer
«Моя мама прислала мне это пару лет назад и сказала, что папа попросил ее тогда сфотографировать нас вместе, ведь я так на него похож»
- Знаете, есть такой «мамский» стук? Сидите вы в своей комнате, дверь закрыта. Приходит мама, стучит и тут же, не дожидаясь ответа, открывает дверь и входит в комнату. © Enzulium / Reddit
- Я мама троих детей, они погодки. Сидим мы, значит, дома. Я вытащила мясо размораживаться, дома бардак, ужин надо готовить, уроки учить — и тут кто-то стучится в дверь. Заходит братишка с сумкой, а в ней — борщ в кастрюле и горячие пирожки с картошкой. Мама передала. Сейчас ем этот пирожок и так тепло на душе... Маме тоже нужна мама! © qweendarri
- Я родила дочь в прошлом году. В первую ночь после выписки муж не спал — сидел возле люльки и любовался. Мы первое время были у моей мамы. Так вот мама моя подошла к мужу, пока я спала, и у них случился такой разговор.
— Твоя доченька — принцесса. Правда? — спрашивает мама.
— Да, мам, — отвечает муж.
— Так сладко спит. Представляешь, если ее кто-то обидит?
— Им не поздоровится!
— А вон там, — мама кивает в мою сторону, — спит моя принцесса, моя доченька.
— Я понял, — сказал муж. © istra.line
«Я сфотографировал (с его разрешения) этого молодого человека, который впервые стал папой. Чистая любовь»
- Моя мама всегда держит меня за руку, когда мы переходим дорогу. Она делала это, когда я была маленькая, когда мне было 20 лет и когда мне было 40 лет. Сейчас ей почти 90, а мне под 50 — мы все еще держимся за руки! Хотя сейчас это для нас обеих, скорее, взаимная опора, нежели дань безопасности. © MonkeyCatDog / Reddit
- Помню сын заканчивал шестой класс, им задали написать небольшое сочинение на тему «Что такое любовь». Он несколько дней сидел, упорно старался, а потом подошел ко мне и попросил проверить. Я читаю и с первых строк начинаю удивляться. «Любовь — это когда я не люблю убирать у себя в комнате, но делаю это ради моей мамы. Это когда мама терпеть не может куриные яйца, но каждое утро готовит их для папы. Это когда папа устает после работы, но все равно помогает маме приготовить ужин». У нас в семье много любви и самая большая любовь — это наш сын! © Мамдаринка / VK
- Раньше я думала, что это абсолютная норма, когда папа на ночь греет детям молоко в бутылке, сочиняет для них сказки или вешает качели вместо межкомнатной двери в маленькой квартире, чтобы вам было веселее. Оказывается, это нам сильно повезло просто. Папе сегодня 64 года! © guzel.unirovna
«Моя дочь нервничала из-за того, что ей поставили капельницу. Мой новый парень (медик) показал ей, как это работает, и сказал, что ему тоже поставят капельницу»
- Раньше в каждом доме был сундук. У мамы вместо сундука есть пара чемоданов. Как интересно было в детстве, когда они открывались! Лавка чудес: разные всякие бусы, открытки, театральные программки... Но самыми ценными для меня оказались несколько половинок тетрадных листков, на них папиным почерком записки маме в роддом. Читаешь и понимаешь: тебя ждали и хотели видеть в этом мире. © Подслушано / Ideer
- Я вылетела из универа на первом же курсе. Родители не стали даже ругаться. Мама села рядышком со мной и просто обнимала меня, пока я не перестала плакать. Она сказала, что это не конец света и она все равно мной гордится. © forgetful-giraffe / Reddit
- Вчера родители мужа приехали сюрпризом, так как хотели увидеть внука. Сегодня мы завтракали и как раз подошло время первого сна. Я пошла уложила сына и вернулась на кухню. А там мама мужа уже убрала все в холодильник, протерла стол, а его папа вымыл сам всю посуду, так как горячей воды нет, а мы с мамой заболели бы, если бы мыли холодной. © yerke.zhann
Бонус
- Разбирали мы со свекровью ее коробку с игрушками. А там штук 10 кукол Барби! Я тогда ей рассказала, что в детстве только у одной девочки во дворе была такая кукла, и все мечтали с ней поиграть. Приезжаю к свекрови через месяц, а на столе записка: «У каждой девочки должна быть своя кукла Барби!» — и рядом стоит кукла. Для меня! © impsblsnthng
