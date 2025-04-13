Ну,и причем тут доверие в истории с этой наклейкой?Один вопрос:-Чего вместе с сыном сразу не достали из пылесоса наклейку ?Вместе достали,вместе порадовались-дружба.А доверие-это другое.
16 теплых историй о том, что для родителей ты всегда любимый пирожочек
Мама и папа могут не говорить о своих чувствах каждый день, зато мастерски показывают их через странные, трогательные и иногда очень смешные поступки. Иногда это даже раздражает, пока однажды не поймешь, что самое важное в жизни — это тихая уверенность, что за спиной есть кто-то, для кого ты всегда будешь на первом месте. Даже если весь мир думает иначе.
- Я финансово не готовилась к декрету, доверяла мужу. Оказалось, что новые колготки — это роскошь, которую еще нужно заслужить. Такой униженной я себя никогда не чувствовала. Прожила в этом аду 3 месяца, а потом призналась отцу, что ошиблась с выбором мужа. А папа в тот же вечер забрал нас с ребенком к себе. И с тех у нас с сыночком есть все необходимое для жизни и счастья. И это учитывая, что мой отец зарабатывает раза в 3 меньше, чем бывший муж. Скоро малышу 2 года, я нашла ему прекрасный садик, а сама выхожу на работу. Платить будут хорошо, я долго искала такую классную вакансию. И с первой же зарплаты куплю папе спиннинг, о котором он давно мечтает. Очень благодарна ему за все, что он для нас делал и делает. © Карамель / VK
- Меня в одиночку воспитывал папа, поэтому я мастер на все руки. Поменять лампочку — это легкая задачка, я еще могу проводкой заняться или машину пересобрать. Из-за папы как раз у меня и появилась любовь к машинам. Пошла таксовать. А мужчины как будто никогда женщин за рулем такси не видели! Смотрят на меня с открытым ртом и чуть ли не каждый номер берет со словами: «А вдруг понадобится такси срочно!». Это мужики еще не знают, какой шашлык сочный я умею делать, как от пола на кулаках отжимаюсь и сколько рыбы ловлю на местном озере! © Карамель / VK
- В 17 лет неожиданно поняла, что я далеко не самая симпатичная девочка среди сверстниц. Виной тому были насмешки по типу: «Фу, рыжая, мелкая, косолапая, веснушки эти еще». Начала малевать лицо тоналкой, дабы замазать веснушки, волосы перекрасила в цвет вороньего крыла и стала носить вещи совсем не по размеру. Батя это заметил и очень аккуратно попробовал выяснить причину. В один момент я сломалась, заплакала и рассказала все как есть. И он ответил: «Ирк, ну мелкая, ну ножки короткие, ну рыжая. Так это особенности! Смотри, какая ты симпатичная! Ну вот как я». Почему-то именно это что-то во мне перевернуло и я смогла принять себя. © Unknown author / Pikabu
- Я пылесосил пол, и пылесос засосал наклейку от коробки с пиццей под вопли сына. Это была «его вещь». Мама отреагировала решительно: нечего разбрасывать и вообще, что за ерунда — наклейка какая-то. Парень безутешен. Я извинился и сказал, что наклейку запылесосил не специально и уважаю его право собственности. Но раз он так ценил ее, не надо было ее оставлять под диваном. Предложил ему десяток других наклеек — нет, хочу ту. Уснул в слезах. Ночью я распотрошил пылесос, наклейку вытащил и очистил. Более счастливым сына я не видел. Он с ней поиграл, и выкинули ее через месяц уже с его разрешения. Кому-то покажется мелочью, но на таких мелочах и строится доверие ребенка. © Diablo*** / Pikabu
- Отец вернулся с работы. Заходит к нам с мамой, серьезный такой, и говорит: «Вы знаете, кого я только что видел?! Иду, темно, только один фонарь светит. Как вдруг выскакивает огромный заяц!» Мы с мамой удивленно переглядываемся, а папа достает большую шоколадку и добавляет: «Так этот зайчик просил вам шоколадку передать!». Мне уже 24, а я до сих пор ведусь на этот прикол про зайчика, как будто мне все еще 6! © Подслушано / VK
- Сын учился в 10 классе. Звонят мне однажды из школы, мол, приходите в среду на педсовет по поводу стрижки вашего мальчика: «У нас с хвостами ходить не принято!» А у сына был аккуратный хвостик, ему прям шло. На педсовет пошел муж, и больше до сына не докапывались, потому что байкерский хвост моего супруга до попы красноречиво обозначил позицию нашей семьи по поводу длины мужских волос, а в уставе школы никаких ограничений на этот счет не было.
- Мы жили бедно. В 9 классе я все лето проработала на овощебазе, чтоб купить себе в школу одежду и сумку — тогда в моде были портфели а-ля кожа крокодила. И вот конец августа, заглядываю под матрас, а там денег нет! Я в слезы, а мама и говорит: «Ну да, деньги взяла я. И что ты так переживаешь? Я просто их перепрятала надежнее, чтоб никто не нашел». Мы тогда жили в малосемейке с кучей родни. А в выходные поехали с мамой на рынок, накупили мне и нарядов в школу, и пальтишко, и портфель крокодиловый. Мама даже чуток добавила. Обожаю ее!
- Строил дом. В тот день переодеться не успел и возвращался домой как был: старая кожанка, рабочие штаны, старые берцы, все подкрашено въевшейся пылью, недельная щетина, руки перепачканы краской. Иду в таком виде по подземному переходу, а навстречу идут нарядная мама с таким же нарядным карапузом. Малыш, правда, не хочет вести себя как полагается малышу с рекламной картинки и громко возмущается очередному родительскому беспределу. В этот момент его мама видит меня, наклоняется к сыну и начинает:
— Посмотри на дядю...
Ну вот, приплыли, думаю я, и ведь не будешь же всем окружающим показывать свой красный диплом и объяснять, что первое впечатление порой обманчиво и не стоит судить людей по внешнему...
А родительница продолжает:
— Вот будешь хорошо кушать, будешь таким же большим и сильным, как дядя.
Они прошли мимо, а я всю оставшуюся дорогу шел и улыбался как первоклашка, которому купили огромное ведро мороженого. © Snakecatcher / Pikabu
- Одно из самых ярких воспоминаний детства связано с моим папой. Мы оба обожали футбол. Поскольку жили в небольшом поселке, то с секциями было туго, и папа просто сам стал моим тренером. Когда мне было 11, он решил устроить настоящий футбольный матч между нашим поселком и соседним. Где-то раздобыл сетку, сам сделал ворота, договорился с родителями, чтобы привезли детей из другого поселка. Даже нашел кого-то, кто согласился судить игру. Мы играли как могли, выкладывались на полную, а победили всего с разницей в один гол. И этот гол забила я. Единственная девочка на поле. Никто не ожидал, что именно я окажусь в нужном месте и отправлю мяч в сетку.
Этот момент врезался в память навсегда: папа подбежал, поднял меня на руки, а все вокруг хлопали и кричали. Потом он устроил нам целый праздник: накрыл стол во дворе, а когда стемнело — вынес коробку с фейерверками, и мы все, запыхавшиеся после матча, стояли и смотрели на яркое от фейерверков небо. Благодаря папе я влюбилась в это дело и сейчас работаю в организации спортивных мероприятий. © Карамель / VK
- У друга дочка 14 лет заявила: «Дай денег на татушку!» Колоть было решено на лице. Пока мама хлестала коктейль из валерьянки с пустырником, он с дочкой обсуждал, что да как. Порешили они пойти к тату-мастеру в выходные. Когда с мастером обсуждали, друг тихонько ему так шепнул, мол, коли так, чтобы больно было максимально, но без краски. Итак, мастер начал колоть сердечко на щечке, и дочура взвыла, ибо больно. Очень больно! Тем вечером пришли они домой, и все были довольны. Мама-папа — тем, что доча не стала портить свою миленькую мордашку, а доча — тем, что не начала колоть с краской, иначе пришлось терпеть бы всю эту муку до победного финала. Думается, что папа повел себя верно, так как нормальные отношения с дочкой сохранил, а устрой скандал-разнос — назло бы сделала. © volchek1024 / Pikabu
- Часто слышал фразу про «первый блин комом» в отношении первенцев. И вот как-то сидим с мамой, болтаем, и я в шутку спрашиваю: «А что, я ж вроде первый. Я тоже ком?» А мама ответила так, что у меня не осталось и доли сомнений: «Сынок, я всегда хорошо разогреваю сковородку. У нас блины сразу получаются, без всяких комков». © Не все поймут / VK
- Заболела. Парень свалил к друзьям — дескать, я все равно все время сплю. Позвонила мама, поплакалась ей. Через час у меня дома уже был отец с едой и лекарствами. Спросил сразу, где мой парень. Я ответила. Папа очень удивился и выдал: «Ян, мы тебя 25 лет любили, растили. Старались сделать счастливой. Помогали и поддерживали. И все для того, чтобы рядом с тобой был вот такой человек? Серьезно?» Призадумалась. © Карамель / VK
- Брату сегодня десять. Как всегда в этот день, мама читает ему письмо с теплыми словами от папы. Он пишет, как гордится сыном и любит его. Только вот на самом деле наш папа отошел в мир иной, когда брату был всего годик. Он знал, что ему осталось недолго и заранее написал письма на каждый день рождения. Мама достает их из коробки раз в год и читает. И братик улыбается так, будто папа рядом. Осталось еще восемь писем. А что будет потом, мама сама не знает. © Не все поймут / VK
А потом мальчик станет взрослым,и в тяжелые или радостные минуты в своей жизни будет перечитывать папины письма.
- Пришла к родителям в гости, уставшая, грустная, с проблемами со всех сторон. И на работе, и с друзьями, и на личном фронте. Мама с папой меня сразу раскусили, поэтому пытались поднять настроение. Котлетки с пюрешкой, тортик с чаем, а потом отец просто взял у соседа санки и сказал, что мы идем кататься. Я на пару часов забыла напрочь обо всех своих проблемах. Это было так весело, мило и незабываемо, я как будто снова вернулась в детство! В эти невероятные мгновения осознала, что неважно сколько тебе лет, ведь для папы ты всегда будешь оставаться его маленькой дочуркой. © Карамель / VK
- Сыну скоро 13. Год назад я решил очистить балкон от хлама и заодно приучить сына к легальным способам заработка. Установил ему на телефон приложение с доской объявлений, показал, как пользоваться. Договорились, что все полученные деньги он оставляет себе, но должен все переговоры вести самостоятельно. В течение последующих месяцев были проданы велосипеды, старая сантехника, мертвые телефоны, самокат, плед и т. д. На собранные деньги сын купил новый телефон. В итоге он научился разговаривать с посторонними людьми, объяснять какие-то детали по продаваемым вещам; я привил ему чувство, что заработанное им — это его и он сам решает, как эти деньги потратить; привил силу воли копить деньги, а не бежать и тратить сразу на всякие ништяки. Ну и освободил балкон. © nkeladib / Pikabu
- Как-то раз я, уже будучи взрослой, на пару недель уезжала из дома. Накануне возвращения позвонила маме. Она спросила, нужно ли меня встречать. Я ответила, что не надо — еще с работы отпрашиваться, сама доберусь. Выхожу из автобуса, всех встречают родственники, друзья, а я такая одинокая волчица. И тут вижу маму, которая взяла отгул, что приготовить мои любимые блюда, а потом встретить свое великовозрастное чадо. Мне было так приятно, будто бы я снова маленькая девочка!
А в детстве очень любила, когда отключали свет. Мы с родителями зажигали свечи и играли в настолки, в словесные игры, рисовали. Родители рассказывали мне истории из своего детства. Папа готовил для нас «восточную сладость» — грецкие орехи, перетертые с медом. Тогда мне они казались нереально вкусными. Сейчас пробовала делать — совсем не то. Родители разговаривали, а я засыпала под их беседы, потом просыпалась уже в постели. Для меня до сих пор запах горящих свечей — это что-то спокойное, умиротворяющее, связанное с домашним уютом и покоем. © Мария Денисюк / ADME
Близкие зачастую так и норовят подкинуть поводов схватиться за сердце: будь то подруги, родственники или даже питомцы. Никогда не угадаешь, будет ли оно стучать радостными барабанами или рухнет прямо в пятки!
Комментарии
Мне не повезло,мой отец трагически погиб,когда мне было 11 лет.К диким переживаниям по этому поводу потом добавилась жестокость людей-какой бы малейший проступок я бы не сделала,взрослые :учителя ,соседи,родственники всегда говорили:-Что с нее взять,у нее же отца нет.Так я узнала довольно рано о жестоком и лицемерном мире взрослых.Но нет худа без добра-это научило меня противостоять невзгодам в жизни.От отца остались воспоминания из детства,которое у меня ,в общем-то ,кончилось с его смертью.
И вот когда я читаю такие истории выше,очень радуюсь,что людям повезло иметь отцов во взрослости.Детей же воспитывала так,чтоб в жизни они могли обойтись без меня,если что.