16 теплых историй о том, что для родителей ты всегда любимый пирожочек

Мне не повезло,мой отец трагически погиб,когда мне было 11 лет.К диким переживаниям по этому поводу потом добавилась жестокость людей-какой бы малейший проступок я бы не сделала,взрослые :учителя ,соседи,родственники всегда говорили:-Что с нее взять,у нее же отца нет.Так я узнала довольно рано о жестоком и лицемерном мире взрослых.Но нет худа без добра-это научило меня противостоять невзгодам в жизни.От отца остались воспоминания из детства,которое у меня ,в общем-то ,кончилось с его смертью.

И вот когда я читаю такие истории выше,очень радуюсь,что людям повезло иметь отцов во взрослости.Детей же воспитывала так,чтоб в жизни они могли обойтись без меня,если что.