Лучше не стало. И вообще мне кажется, что крашеные поверхности на кухне - это плохая идея. Стены - да, нормально, но уж никак не столешница.
17 историй про ремонт с запахом свежего ламината и шуршанием новеньких обоев
Приступая к долгожданному ремонту, думаешь, что все пройдет гладко и по плану. Но не тут-то было. Иногда этот процесс затягивается на долгие месяцы. Некоторым мастерам приходится выслушивать истории из жизни бабушек и дедушек, а иногда ждешь мастера со сложной техникой, но приходит мужичок с одним стареньким ручным инструментом.
- Менеджер назначила нам день установки окон на балконе. На вопрос о продолжительности ответила, что будут работать весь день, но с 13 до 15 перерыв. И тут жена задает вопрос, после которого менеджер замолкает, а я хочу спрятаться под новый подоконник: «А нам где-то постелить ребятам надо будет, или у них свои коврики и спальники?»
- Получил в наследство старенькую квартирку. Надо было отциклевать старый паркет. Нашел циклевщика по объявлению. Пришел дедуля с сумочкой. Я спрашиваю, мол, где же циклевочная машина? А он со словами «Вот она» достал из сумки скребок-циклевку. Говорит: «Это мой инструмент. Я им лучше любой машины сделаю». И в самом деле, паркет получился отличный. Да и недорого он взял.
Ремонт на минималках. Просто перекрасили кухню, но посмотрите, как поменялся ее вид!
- К нам пришли вешать карнизы на двух окнах в комнате. Комната угловая, то есть окна на разных стенах. Отцентрировали они их не по окнам, а по стенам, то есть повесили, отталкиваясь от центра стены, а не от окна. «Мастера» долго не могли понять, что не так. А потом начали мне доказывать, что если штора занимает только половину окна, то это нормально.
- Купили в гостиную обои изумрудного цвета с листьями папоротника. Муж приступил к поклейке поздно вечером, я уже пошла спать. Но вначале видела, как он старательно отмерял, чтобы узор идеально сошелся. Утром захожу оценить результат и теряю дар речи. Там узор действительно сошелся идеально, миллиметр к миллиметру, только вот все золотые листья растут строго сверху вниз! Муж в порыве энтузиазма перепутал верх и низ рулона. Переклеивать не стали, теперь всем гостям говорим, что это дизайнерская задумка — «плакучий папоротник».
- Продали дом дедушки и бабушки, купили им квартиру в новостройке. Они тогда на улицу вообще не выходили, так что у них был сильный дефицит общения. И вот я нанял мастера облагородить санузел. Когда он приезжал утром и приступал к работе, они наряжались, брали табуретки, садились рядом и рассказывали ему истории из своей жизни. Работы было очень много, так что он слушал эти рассказы целую неделю. Причем они все забывались и на следующий день повторялись. Мне было его очень жалко, конечно, но бабушка с дедушкой были очень добродушными, закармливали его блинами и оладьями.
Когда поклеили обои год назад, но захотелось чего-то новенького
- Купили первую квартиру, муж взялся потолок выровнять. Сказал, дело плевое, мол, через три дня будет готово. Прошел месяц. Описывать процесс не буду. Я уже была на грани. Однако все вытерпела, а потолок вышел идеально ровным. У мужа всегда проблемы с таймингом. Вечно у него дело на пять минут, а на деле это растягивается часов на восемь. Но всегда все делает тщательно и на века.
- Подписался соседке сделать ремонт чисто за символическую плату. У меня стаж по строительству лет 15. Началось со шпаклевки, приступил к процессу. Тут она вырывает у меня из рук шпатель и выдает: «Ну кто так делает! Вот как нужно! Я — маляр-штукатур!» Зашпаклевала с буграми и ямами, стоит любуется. Начали клеить обои, постоянные крики: «Что ты не видишь, криво клеишь!» На третий день хлопнул дверью. Через два дня снова зовет. Ладно, я успокоился, пришел. В санузле нужно было поменять сантехнику и заменить трубы на пластиковые. Сделал как для себя, опыт есть. Через пару дней прилетает с претензиями: «Здесь все неправильно, переделывай! Мне соседки на лавочке сказали, что все не так!» Спрашиваю, мол, ты их приводила, что ли? А она такая: «Нет, но они так сказали». В общем, я ушел и больше не возвращался.
- У нас мастер приводил старую отделку балкона в современный вид: отбивал там плитку и все такое прочее. Лето, жара, бетонная пыль. Красота, одним словом! И он всегда очень удивлялся, что мы после каждого дня работы пускали его в ванную помыться. Говорил, что обычно хозяева разрешают его же собственным влажным полотенцем обтереться. Поэтому он всегда едет домой в поту и пыли.
Подскажите автору, как бюджетно преобразить эту зону, чтобы стало немного уютнее?
Поставить на рабочую поверхность здоровенный горшок с цветами.😂
А если серьёзно, то тут не до уюта, тут с функционалом беда. Рабочая поверхность крошечная, зато плита о четырёх конфорках.🤷♀️ На такой кухне готовить нет никакой возможности, так что цветочки в студию, а на готовку забить.👎
- Купила пластиковые панели на кухню. Кухня — пристройка, бывшая веранда, которую мы утеплили. Стены там такие себе, так что, если не делать эти панели — ремонт бы нам обошелся в сумму по стоимости неплохой б/у машины. Наш хороший друг сказал, что сам все сделает. Договаривался с ним брат. Я нарисовала эскиз будущей кухни, и панели там должны были идти горизонтально, ибо мы забирали остатки, и я точно рассчитала, что обрезки панелей будут за холодильником, где их не видно. Уехала в командировку. По возвращении узрела вертикальные линии и обрезки над дверью и по всей данной стене. Другу не понравился мой проект, и он сделал «как лучше». Он сказал, что в стыках между панелями будет скапливаться пыль, но там этих стыков практически нет. На вопрос: почему он не спрятал стыки под шкафчиками, ответил, что начал работать со стены под шкафчиками.
- Помните, была такая передача в начале 2000-х, где людям бесплатно делали дизайнерский ремонт? Я так завидовала этим счастливчикам, пока не попался выпуск про семью, где у бати было одно место для отдыха — балкон, и он там тихонько сидел и играл на гитаре. Так вот, дизайнеры просто взяли и объединили балкон со спальней, поставили там кушетку и повесили пышные маркизы. Лицо этого мужичка, когда он увидел всю эту красоту, я не забуду никогда. Столько лет прошло, а я все его вспоминаю.
- Купили квартиру, прежние хозяева которой, судя по всему, обожали зеленый цвет. Зеленого в квартире было не просто много, его было очень много. Апогеем был туалет с зелеными стенами, зеленым унитазом и зеленым цветом потолочных спотов. Находиться в помещении больше двух минут было невозможно. Строители потом смеялись, что мы это специально устроили, чтоб они там не засиживались.
Когда сам сделал ремонт своей бабушке в квартире
- Решили в родительском доме поменять дверь в зал. Отец был против. Две невестки поехали выбирать. Выбрали самую дорогую и шикарную. Поделили счет, оплатили и к вечеру привезли домой. Лето закончилось, невестки с детьми уехали, а дверь так и стояла в упаковке. Звонят братья, спрашивают, поставили ли дверь... Мама начала упрекать папу. А он не хотел звать мастера. В итоге поставил сам. Криво, косо, да еще клеем испачкал. Когда гости приходят, то они не спрашивают, но очень подозрительно смотрят на дорогую испорченную дверь.
- Делаем сейчас с мужем ремонт в четырехкомнатной квартире. На протяжении месяца мне казалось, что заказчица в коридор либо на кухню выберет обои в виде больших жилистых листьев темно-синего контура на белом фоне. Один раз спросила, какие обои она выберет. Та сказала, что однотонные. Я думаю про себя: «Странно, но мне почему-то отчетливо тот принт идет в голову». Сегодня она приходит и начинает показывать понравившуюся плитку на фартук, и один из вариантов — те самые темно-синие контурные жилистые листья на белом фоне. Вот как это объяснить?
- Работаю на стройке. Сдали дом, жильцы принимают. Через какое-то время собственник одной квартиры пишет претензию, что со стены дует. Оказалось, каменщики утеплитель не доложили. Решили запенить. Просверлили отверстие, начали пенить. Один баллон, второй, третий... Что-то тут не то, но вроде как запенили. Потом соседка по стене этого собственника звонит прорабу, говорит, что вся пена ушла к ней. Каменщикам очередной привет! Благо, соседка оказалась нашей сотрудницей и к ремонту она еще не приступала.
- Мы покупали обои. Измерили высоту и периметр комнаты, рассчитали минимальное количество полос, накинули один рулон сверху. Оконные и дверные проемы не учитывали, считали как сплошные стены. В магазине пообещали рассчитать в какой-то суперпрограмме. Минут через десять расчетов продавец взяла калькулятор и определила, что нужно три рулона плюс один в запас. У меня вышло четыре впритык плюс один в запас. Продавец упиралась, что пятый рулон вообще лишний. Купили по моим расчетам. Едва хватило пяти рулонов, остались небольшие обрезки. Видимо, на необходимость клеить обои над окном и дверью продавец не рассчитывала. И на стыковку рисунка тоже.
Спустя 9 месяцев ремонт завершен. Можно спокойно выдохнуть
- Купили квартиру, затеяли ремонт. Начали сдирать обои, нашли на стене надпись: «Загляните на антресоль!» Муж притащил стремянку и вытащил оттуда жестяную банку из-под печенья, замотанную скотчем. Мы переглянулись. Открыли ее. Внутри лежал игрушечный пластиковый жук и записка: «Простите, мы не удержались!» Вот шутники!
- Мастер собирал мебель шесть часов. Налила ему чаю, а он увидел, что место, где стоит мусорное ведро, без дверцы. Мы недавно переехали, нам кухню оставил предыдущий хозяин, но он не доделал дверцу, оставил кусок МДФ в пленке. Так это мастер взял данный кусок, замерил, съездил куда-то и вырезал нужную дверцу! Ручку подобрал сам. Вернулся и прикрутил дверцу на свое место. Прекрасный человек!
Никогда не знаешь, чем закончится ремонт. Но строительная пыль со временем оседает, но кривые карнизы и нелепые разговоры со строителями остаются всегда с нами.