17 историй про ремонт с запахом свежего ламината и шуршанием новеньких обоев

Поставить на рабочую поверхность здоровенный горшок с цветами.😂

А если серьёзно, то тут не до уюта, тут с функционалом беда. Рабочая поверхность крошечная, зато плита о четырёх конфорках.🤷‍♀️ На такой кухне готовить нет никакой возможности, так что цветочки в студию, а на готовку забить.👎